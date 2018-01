AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta quarta-feira, 15

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h47 – A Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello tem lentidão no sentido bairro desde a Rua Dr. Roberto Feijó até a Grande São Paulo.

20h37 – Há lentidão na pista expressa da Avenida do Estado, entre a Rua Hipólito Soares e a Avenida Doutor Francisco Mesquita, no sentido Ipiranga.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

20h03 – A Marginal do Tietê tem lentidão no sentido Ayrton Senna da pista expressa da Ponte da Casa Verde à Ponte do Tatuapé.

19h45 – A rodovia Régis Bittencourt tem lentidão no sentido Curitiba do km 344 ao km 346 e entre os kms 348 e 352. No sentido São Paulo, a rodovia tem lentidão entre o km 270 e o km 269, na região de Taboão da Serra.

19h43 – A rodovia dos Bandeirantes tem tráfego congestionado na região de Cajamar, sentido interior. Há lentidão entre os km 39 e 42 por causa das obras na pista.

19h21 – A cidade de São Paulo já registra 80 km de filas. A maior concentração está na região sul, com 29 km de lentidão.

18h57 – A pista expressa da rodovia Castello Branco tem lentidão no sentido capital do km 32 ao 29. Já no sentido interior, a lentidão está na pista marginal, entre os kms 22 e 24.

18h42 – A Marginal do Tietê tem lentidão na pista expressa, no sentido Ayrton Senna, entre as pontes Júlio de Mesquita Neto e Imigrante Nordestino.

18h28 – A pista marginal da Rodovia Presidente Dutra tem lentidão nos dois sentidos. Quem trafega no sentido Rio de Janeiro, encontra três pontos de lentidão: entre os kms 225 e 223, 229 e 227 e entre os kms 219 e 217. Já no sentido São Paulo da rodovia, há filas entre os kms 228 e 230.

18h17 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem lentidão, no sentido Ayrton Senna, entre a Ponte Júlio de Mesquita Neto e a Rua Azurita.

17h52 – O Corredor Norte-sul, sentido aeroporto, tem lentidão entre a Praça da Bandeira e o Cebolinha, Complexo Viário João Jorge Saad.

15h22 – A pista expressa da Av. Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, tem lentidão do início da Ponte do Tatuapé até a Rua Diogo Lopes.

12h51 – O Corredor Norte-sul, sentido Santana, congestionado entre os viadutos Pedroso e João Julião da Costa Aguiar.

11h59 – O tráfego segue com três quilômetros de lentidão, do km 367 ao km 370 da pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt, na região de Miracatu – Serra do Cafezal, reflexo de uma operação para retirada de um veículo acidentado no km 362. No sentido São Paulo, há dois quilômetros de lentidão, entre o km 372 e o km 370. As pistas estão liberadas e o veículo já foi removido.

11h50 – A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, tem 16 kms de lentidão entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte da Vila Guilherme. As pistas local e central registram congestionamento entre as Pontes do Piqueri e Vila Guilherme.

11h46 – São Paulo tem 113 kms de filas, índice bem acima da média para o horário.

11h21 – As pistas local e expressa da Marginal do Tietê estão congestionadas entre as Pontes Atílio Fontana e Cruzeiro do Sul.

11h06 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 23 ao 20, por reflexo de dois caminhões quebrados. Os veículos já foram retirados.

Em direção ao Interior da Ayrton Senna, o movimento segue tranquilo, como nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos.

10h56 – A Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, com lentidão entre a Avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello e Ponte do Tatuapé.

10h26 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão entre as Pontes Cidade Jardim e Jaguaré.

10h13 – Radial Leste, sentido Centro, congestionada da Avenida Melchert até a Rua Wandenkolk.

10h01 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego normalizado no sentido São Paulo. Em direção ao Interior, o movimento segue tranquilo, como nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos.

A visibilidade é boa em todo trecho concedido.

9h47 – O tráfego está restrito na rodovia Régis Bittencourt na altura do km 362, em ambos os sentidos, na região de Miracatu – Serra do Cafezal, devido à uma operação para retirada de um veículo acidentado na data de ontem. No sentido de Curitiba, há 7 quilômetros de congestionamento entre o km 355 ao km 362. Já no sentido de São Paulo, o tráfego está parado entre o km 364 e o km 362. Também no sentido de São Paulo, o tráfego está restrito no km 370, com congestionamento de 5 quilômetros entre o km 375 e o km 370.

Na região de Taboão da Serra, na altura do km 273, o tráfego está fluindo apenas pela faixa 2 (à direita) devido a um acidente envolvendo uma carreta, uma caminhonete e uma motocicleta. A faixa 1 (à esquerda) está restrita para atendimento à ocorrência. Há 4 quilômetros de congestionamento, entre o km 277 e o km 273. Equipes da concessionária estão no local e providenciam a liberação da pista.

9h42 – Chegada a São Paulo pela Anchieta segue com lentidão do km 13 ao Km 10, por excesso de veículos. Demais rodovias do SAI tem boas condições de tráfego e visibilidade. Sistema Anchieta-Imigrantes opera em esquema normal 5×5, com descida pela pista sul da Anchieta e pista sul da rodovia dos Imigrantes. Para subir, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

9h13 – Acidente entre moto e veículo de passeio interdita uma faixa da pista sentido São Paulo da Rodovia Raposo Tavares, no km 17. Por conta da interdição, há um congestionamento até o km 21. Não há informação sobre feridos.

9h11 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 24 ao 20, sentido São Paulo, devido ao excesso de veículos. Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o movimento é tranquilo.

9h08 – O Corredor Norte/Sul, sentido Aeroporto, tem 10 kms de lentidão da Rua Ipê até a Praça Campo de Bagatelle. São Paulo com 107 kms de lentidão. Zona sul com 51 kms de filas.

8h55 – Os motoristas devem evitar circular pela região do Túnel Ayrton Senna por conta de um acidente envolvendo um carro que bateu em uma mureta no desemboque do Túnel para a Rua Sena Madureira, com bloqueio total. A CET recomenda aos motoristas que utilizem como alternativa a Avenida Professor Ascendino Reis (sentido bairro), Rua Borges Lagoa, Avenida Professor Ascendino Reis (sentido centro), retornando na Rua Sena Madureira.

8h52 – Há lentidão entre o km 273,5 e o km 272 da pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt, na região de Taboão da Serra, devido ao tráfego intenso no local.

8h46 – A Avenida Vereador José Diniz, sentido Centro, tem lentidão entre a Avenida dos Bandeirantes e Rua Fraternidade. São Paulo

8h27 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo, tem lentidão entre a Rua Quintana e Ponte João Dias. São Paulo com 85 kms de filas. Zona sul com 39 kms de lentidão.

8h16 – Motorista que segue rumo a Capital encontra lentidão pela Anchieta do Km 20 ao km 18, em São Bernardo do Campo, do km 13 ao Km 10, chegada a São Paulo e pela Imigrantes do Km 16 ao Km 14, em Diadema. Já no sentido litoral, o tráfego está lento do Km 59 ao Km 60 da Anchieta, em Cubatão.

8h15 – A Avenida Ibirapuera, sentido Centro, congestionada entre a Rua Borges Lagoa e Avenida dos Bandeirantes. São Paulo com 76 kms de lentidão. Zona sul com 33 kms de filas.

7h55 – O sentido Aeroporto do Corredor Norte-sul tem lentidão entre o Viaduto Santa Generosa e Praça Campo de Bagatelle. São Paulo com 70 kms de congestionamento. Zona sul com 29 kms de filas.

7h31 – Os dois sentidos da Marginal Pinheiros registram morosidade. Na direção da Castelo Branco, a pista expressa tem lentidão entre a Rua Verbo Divino e Ponte Transamérica, do outro lado, congestionamento nas pistas local e expressa, entre as Pontes Jaguaré e Castelo Branco. São Paulo com 61 kms de lentidão. Zona sul com 19 kms de filas.

7h17 – Os dois sentidos da Marginal Tietê registram lentidão. Na direção da Ayrton Senna, a pista local tem congestionamento da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte da Casa Verde. Do outro lado, as pistas expressa e local estão com trânsito carregado do Hospital da Vila Maria até a Ponte Jânio Quadros. São Paulo com 39 kms de lentidão. Zona leste com 13 kms de filas.

7h09 – Os motoristas devem evitar trafegar pelo Túnel Ayrton Senna. Um acidente envolvendo auto e mureta no desemboque do Túnel (sentido centro) para a Rua Sena Madureira, interdita a via totalmente. A CET recomenda aos motoristas que utilizem como alternativa a Avenida Professor Ascendino Reis (sentido bairro), Rua Borges Lagoa, Avenida Professor Ascendino Reis (sentido centro), retornando na Rua Sena Madureira.

6h52 – Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, com lentidão de 1,7 km entre o final da Radial Leste e o acesso à Avenida 23 de Maio

6h50 – Marginal do Tietê, sentido Castello, com 2,5 km de lentidão, nas pistas expressa e local, sentido Castello, entre o Hospital da Vila Maria e a Ponte Jânio Quadros.

6h45 – Capital paulista com 11 km de trechos de lentidão; piores trechos: Radial Leste (5km), Complexo Viário Maria Maluf (1,7km), Corredor Aricanduva (1,9 km), Túnel Ayrton Senna II (1,7 km).

6h43 – Radial Leste, sentido centro, com 5 km de trechos de lentidão entre a Avenida Melchert e a chegada à Ligação Leste-Oeste

6h40 – Corredor Aricanduva, sentido Marginal, com 2 km de lentidão entre a Rua Benedita de Paula Coelho e o acesso à Radial Leste.

6h38 – Rodovia Raposo Tavares, sentido capital, com lentidão entre os quilômetros 22 e 19 e entre os quilômetros 13 e 10; excesso de veículos.

6h20 – Congestionamento de 2 mil metros, entre os quilômetros 229 e 231, na pista lateral da Via Dutra no sentido capital.

6h08 – Rodovia Raposo Tavares com tráfego lento entre os quilômetros 21 (Cotia) e 19 (capital), no sentido São Paulo.

6h05 – Corredor Aricanduva, sentido Marginal, com 1,5 km de lentidão a partir da Avenida Moravia;

3h57 – Tráfego normalizado em todo trecho paulista da Régis Bittencourt.

0h35 – Acidente entre três caminhões e uma carreta causava, à 0h30 desta quarta-feira, congestionamento de 7 km na pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt na Serra do Cafezal, em Miracatu, Vale do Ribeira. A pista norte permanecia bloqueada. A pista sul já foi liberada, mas o congestionamento era de 15 km. Não houve vítimas.