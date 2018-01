AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta quarta-feira, 22

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h09 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 2,7 km de morosidade, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte João Dias.

19h59 – Há lentidão na pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt, no km 296, na região de Itapecerica da Serra, devido a um acidente que restringe o tráfego na faixa da esquerda. O fluxo de veículos segue pela faixa da direita. Equipes da Concessionária estão no local para o atendimento da ocorrência e a liberação da faixa. Na pista sentido São Paulo, o tráfego segue sem lentidão. O tempo é chuvoso em diversos pontos ao longo da rodovia. A concessionária Autopista orienta aos usuários para que redobrem a atenção e reduzam a velocidade, devido às pistas molhadas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

19h49 – O Viaduto Grande São Paulo tem 1 km de morosidade, sentido Vila Prudente, da Avenida do Estado até a Avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello.

19h41 – A Avenida do Estado tem 1,3 km de morosidade, sentido Ipiranga, da Rua dos Patriotas até a Rua Agostinho Gomes.

19h30 – A Avenida dos Bandeirantes tem 7,1 km de lentidão, sentido Imigrantes, da Marginal do Pinheiros até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

19h27 – A cidade tem 46 km de engarrafamento nesta noite.

19h24 – A Avenida Ibirapuera tem 1,2 km de fluxo moroso, sentido bairro, da Avenida República do Líbano até a Avenida Pavão.

19h13 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 2,2 km de lentidão, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte Nova do Morumbi.

18h50 – O Corredor Norte-Sul tem 2,4 km de engarrafamento, em cada sentido, do Viaduto Santa Generosa até o Viaduto João Jorge Saad.

18h39 – O tráfego segue sem retenção em ambos os sentidos da Rodovia Fernão Dias.

18h36 – O tráfego é lento pela Cônego D. Rangoni sentido São Paulo do km 250, altura do pedágio, até o km 270, altura do trevo de Cubatão. Excesso de veículos no acesso ao trevo – vindos também da Anchieta – complica o tráfego no local. O SAI opera 4×6, a subida da serra é feita pela pelas duas pistas da Imigrantes e a descida acontece pelas duas pistas da Anchieta. O tempo e a visibilidade são bons e não há registro de acidentes no Sistema Anchieta-Imigrantes.

18h30 – A Radial Leste tem 1,8 km de lentidão, sentido bairro, da Rua Apucarana até o Viaduto Alberto Badra.

18h20 – Há uma pequena lentidão na pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt, do km 283 ao km 283,3, na região de Embu das Artes, devido ao tráfego intenso. Na pista sentido São Paulo, o tráfego segue sem lentidão, na noite de hoje. O tempo é chuvoso em diversos pontos ao longo da rodovia. A Concessionária orienta aos usuários para que redobrem a atenção e reduzam a velocidade, devido às pistas molhadas.

18h08 – A Avenida João Dias tem 1,1 km de morosidade, sentido bairro, do Centro Africana até a Avenida Alberto Augusto Alves.

18h – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 1,2 km de congestionamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte do Tatuapé até a Ponte Aricanduva.

17h40 – A Avenida dos Bandeirantes registra morosidade, sentido Imigrantes, do Viaduto Dante Delmanto até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

17h30 – A cidade tem apenas 6 km de vias congestionadas no momento.

17h20 – A Rodovia Cônego Domênico tem lentidão do km 250 ao km 270, sentido São Paulo, devido excesso de veículos.

17h15 – A Rodovia Castelo Branco tem congestionamento do km 27 ao km 32, sentido capital, no trecho entre Osasco e Barueri.

16h30 – A Rodovia dos Imigrantes tem congestionamento no sentido São Paulo do km 35 ao km 32, na altura da praça de pedágio.

16h06 – A Avenida Cruzeiro do Sul registra 1,5 km de lentidão, sentido Ipiranga, da Ponte Cruzeiro do Sul até a Avenida do Estado.

15h46 – A Avenida do Estado tem 2,2 km de morosidade, sentido Ipiranga, da Avenida Tiradentes até o Viaduto Diário Popular.

15h30 – O tráfego segue lento pela Via Anchieta no sentido litoral do km 36 ao km 40, região do topo de serra, devido excesso de veículos. Na Cônego Domênico Rangoni o motorista encontra morosidade, sentido capital, do km 267 ao km 270, também por conta do excesso de veículos. Os demais trechos do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) fluem bem.

O SAI opera 4×6, a subida da serra é feita pela pelas duas pistas da Imigrantes e a descida acontece pelas duas pistas da Anchieta.

Na última hora, 4.838 veículos subiram a serra. Desde as 0h de quinta-feira, 16, foi registrada a passagem de 520 mil veículos sentido litoral. Desses, mais de 472 mil veículos já retornaram à capital. O tempo e a visibilidade são bons e não há registro de acidentes no Sistema Anchieta-Imigrantes.

14h28 – A pista norte da Via Anchieta ficará bloqueada no trecho de serra, entre o km 40 e o km 55, para inversão de sentido e implantação da operação 4×6 na próxima hora. A descida da serra ficará disponível por duas pistas da Anchieta, e a subida por duas pistas da ´Rodovia dos Imigrantes.

Há congestionamento pela Anchieta sentido litoral do km 36 ao km 40, região do topo de serra, e pela interligação sentido Anchieta na altura do km 2, na saída 1-A. As demais trechos do SAI fluem bem.

Na última hora, 4.930 veículos subiram a serra. Desde as 0h de quinta-feira, 16, foi registrada a passagem de 520 mil veículos sentido litoral. Desses, mais de 467 mil veículos já retornaram à capital. O tempo e a visibilidade são bons e não há registro de acidentes no Sistema Anchieta-Imigrantes.

14h10 – A Avenida Salim Farah Maluf tem 1,6 km de trânsito intenso, sentido Vila Prudente, da Rua Jaboticabal até a Avenida Vila Ema.

13h28 – As pistas expressa e local da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, congestionada entre as Pontes da Casa Verde e Cruzeiro do Sul.

12h47 – Anchieta sentido litoral tem tráfego congestionado do km 38 ao km 40, por excesso de veículos. O trecho de interligação entre Imigrantes e Anchieta, no sentido Anchieta, também congestionado do km 5 ao km 2, reflexo da lentidão na altura do km 40. Demais trechos do Sistema Anchieta-Imigrantes fluem bem.

O SAI opera em esquema de subida (2×8). A subida da serra é feita pelas pistas sul e norte da rodovia dos Imigrantes e pela pista norte da Anchieta. Para a descida da serra, o motorista utiliza somente a pista sul da rodovia Anchieta.

Na última hora, 6.425 veículos subiram a serra. Desde as 0h de quinta-feira (16), foi registrada a passagem de 520 mil veículos sentido litoral. Desses, mais de 457 mil veículos já retornaram à capital. O tempo e a visibilidade são bons e não há registro de acidentes no Sistema Anchieta-Imigrantes.

12h27 – Acompanhe o tráfeo no Sistema Anchieta-Imigrantes pelo twitter.

12h26 – Tráfego normal no Sistema Anchieta-Imigrantes.

12h10 – A Radial Leste, sentido Centro, congestionada da Avenida Melchert até a Rua Cândido Vale.

11h52 – Os usuários não encontram lentidão em ambos os sentidos da rodovia Régis Bittencourt (Curitiba e São Paulo).

11h29 – Radial Leste tem lentidão no sentido Bairro, entre a Rua Brasil e Rffsa.

10h05 – Motorista que segue pelo Sistema Anchieta-Imigrantes nesta quarta-feira de cinzas encontra tráfego fluindo bem até o momento. Não há registro de lentidão em nenhum trecho nos dois sentidos.

O SAI opera em esquema de subida (2×8). A subida da serra é feita pelas pistas sul e norte da rodovia dos Imigrantes e pela pista norte da Anchieta. Para a descida da serra, o motorista utiliza somente a pista sul da rodovia Anchieta.

Na última hora, 4.014 veículos subiram a serra. Desde as 0h de quinta-feira (16), foi registrada a passagem de 520 mil veículos sentido litoral. Desses, mais de 440 mil veículos já retornaram à capital. O tempo e a visibilidade são bons e não há registro de acidentes no Sistema Anchieta-Imigrantes.

10h00 – Fluxo segue tranquilo pelo corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto.

Na rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o movimento também é tranquilo. A visibilidade é boa em todo o trecho.

9h07 – O tráfego segue sem lentidão em ambos os sentidos da rodovia Régis Bittencourt (Curitiba e São Paulo).

8h47 – Motorista encontra tráfego tranquilo em ambos os sentidos do Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto. Na rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o movimento também é tranquilo. A visibilidade é boa em todo o trecho concedido.

8h29 – Movimento de retorno do carnaval pelo Sistema Anchieta-Imigrantes permanece tranquilo. Não há pontos de lentidão ou parada nas rodovias administradas pela Ecovias.

O SAI opera em esquema de subida (2×8). A subida da serra é feita pelas pistas sul e norte da rodovia dos Imigrantes e pela pista norte da Anchieta. Para a descida da serra, o motorista utiliza somente a pista sul da rodovia Anchieta.

Na última hora, 54.074 veículos subiram a serra. Desde as 0h de quinta-feira (16), foi registrada a passagem de 520 mil veículos sentido litoral. Desses, mais de 436 mil veículos já retornaram à capital. O tempo e a visibilidade são bons e não há registro de acidentes no Sistema Anchieta-Imigrantes.

8h17 – A Avenida Guarapiranga, sentido Centro, congestionada da Estrada do M’ Boi Mirim até a Represa Guarapiranga.

7h43 – As Rodovias Oswaldo Cruz e dos Tamoios apresentam tráfego intenso, mas sem pontos de paradas, no sentido São Paulo.

7h18 – Rodízio de veículos retorna amanhã, para carros com placas com finais 7 e 8.

7h14 – O tráfego segue sem dificuldades em ambos os sentidos da rodovia Fernão Dias (Belo Horizonte e São Paulo).

7h11 – São Paulo com trânsito normal.

6h55 – Cruzamento entre a Avenida Paulista e a Alameda Joaquim Eugênio de Lima é liberado por completo.

6h53 – Lentidão era de dois quilômetros na pista sentido capital da Rodovia Régis Bittencourt entre os quilômetros 271 e 269, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Motivo: excesso de veículos.

06h43 – Pista sentido São Paulo da Rodovia Presidente Dutra permanecia bloqueada no quilômetro 59, em Guaratinguetá, Vale do Paraíba, em razão de engavetamento, ocorrido às 4h45, envolvendo moto, carreta, caminhão e ônibus. Desvio era feito por uma rua lateral. O congestionamento era de um pouco mais de um quilômetro.

6h22 – Motorista encontrava lentidão de três quilômetros na pista sentido capital paulista da Rodovia Ayrton Senna entre os quilômetros 23 e 20, em Guarulhos, na Grande São Paulo, em razão do excesso de veículos.

6h20 – Cruzamento entre a Avenida Paulista e a Alameda Joaquim Eugênio de Lima permanecia parcialmente bloqueado em razão de acidente ocorrido às 2 horas.

05h30 – Pista sentido São Paulo da Rodovia Presidente Dutra estava bloqueada no quilômetro 59, em Guaratinguetá, Vale do Paraíba, em razão de um engavetamento, ocorrido às 4h45, envolvendo moto, carreta, caminhão e ônibus. Desvio era feito por uma rua lateral. O congestionamento era de um pouco mais de um quilômetro.

4h45 – Não eram registrados pontos de lentidão nas principais estradas estaduais e federais dentro do estado de São Paulo.

2h15 – Com exceção da Rodovia dos Tamoios, as demais principais estradas dentro do Estado de São Paulo não apresentavam trechos de congestionamento segundo as concessionárias.

02h00 – O motorista ainda enfrentava congestionamento de dois quilômetros na pista sentido capital da Rodovia dos Tamoios (SP-99), entre os quilômetros 39 e 37 (trecho de serra), em Paraibuna, no Vale do Paraíba, por causa do excesso de veículos.

0h35 – Com exceção das rodovias Régis Bittencourt e Tamoios, as demais principais estradas dentro do Estado de São Paulo não apresentavam trechos de congestionamento segundo as concessionárias.

0h30 – Eram registrados dois quilômetros de lentidão na pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt entre os quilômetros 333 e 331, em Juquitiba, Região Metropolitana de São Paulo, em razão de obras. Um desvio foi montado pela concessionária Autopista naquele trecho.

0h25 – O motorista ainda enfrentava congestionamento de oito quilômetros na pista sentido capital da Rodovia dos Tamoios (SP-99), entre os quilômetros 45 e 37 (trecho de serra), em Paraibuna, no Vale do Paraíba, por causa do excesso de veículos.