AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta quarta-feira

21h23 – A Rodovia Régis Bittencourt tem morosidade, no sentido Curitiba, do km 325 ao 337, na região da Serra do Cafezal. Em direção à São Paulo, o tombamento de uma carreta deixa a pista bloqueada e o fluxo carregado do km 357 ao 355.

21h17 – O motorista não encontra lentidão nas rodovias litorâneas de São Paulo.

21h13 – O Sistema Anhanguera Bandeirantes não apresenta congestionamento.

20h56 – A Rodovia Presidente Dutra tem lentidão no sentido São Paulo, do km 220 ao 224, na região de Guarulhos.

20h45 – O motorista não encontra problemas no Sistema Anchieta Imigrantes.

19h58 – A Avenida dos Bandeirantes tem 5,1 km de lentidão, no sentido Imigrantes, do Viaduto Santo Amaro até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

19h54 – A Marginal do Pinheiros tem 7,8 km de engarrafamento, na pista expressa, sentido Interlagos, entre as Pontes Cidade Jardim e João Dias. E 2,2 km de morosidade, na mesma direção, pela pista local, de 690 metros depois da Ponte Ary Torres até a Ponte Nova Morumbi.

19h11 – A Rodovia Raposo Tavares tem trânsito intenso, porém sem pontos de parada, do km 17 ao 20, no sentido Cotia.

19h10 – O motorista não encontra problemas em nenhuma rodovia litorânea de São Paulo, que também estão com tempo bom e boa visibilidade

19h06 – A Rodovia Castelo Branco tem lentidão no sentido interior, do km 13 ao 15, assim como o Rodoanel, no sentido Régis, que tem fluxo carregado do km 16 ao 23.

19h02 – A Rodovia Anhanguera tem engarrafamento no sentido interior, do km 103 ao 105. A Rodovia dos Bandeirantes apresenta congestionamento, também em direção ao interior, do km 32 ao 36, em razão de obras na pista. A Rodovia Dom Gabriel (SP-300) tem morosidade de 2 km, na região de Jundiaí.

18h57 – A Rodovia Presidente Dutra tem fluxo carregado de veículos no sentido São Paulo, do km 229 ao 230 e do km 218 ao 220, na pista marginal. Na direção do Rio de Janeiro, lentidão na pista marginal do km 229 ao 230 e do 218 ao 220; na pista expressa, morosidade do km 224 ao 217, e, devida a acidente, do km 55 ao 54, na região de Guaratinguetá.

18h50 – Um acidente bloqueia a faixa da direita da Rodovia Cônego Domênico Rangoni, no sentido Cubatão, no km 266. Há engarrafamento do km 262 ao 279. A descida no Sistema Anchieta Imigrantes é feita pelas pistas sul da via Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes. Para a subida, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

18h42 – A Rodovia Régis Bittencourt apresenta lentidão no sentido Curitiba, do km 329 ao 338, na região da Serra do Cafezal, devido a excesso de veículos. Ainda neste sentido e região, há quatro quilômetros de retenção, entre o km 341 e o km 345. Entre o km 360 e o km 355 da pista sentido São Paulo, na região da Serra do Cafezal, o tráfego segue congestionado e com pontos de parada, devido a um acidente, que bloqueia a faixa 2, da direita. O fluxo de veículos segue pela faixa da esquerda.

18h36 – O motorista encontra boa condição de tráfego na Rodovia Fernão Dias, em ambos os sentidos.

14h53 – Radial Leste congestionada no sentido Centro, entre Ruas Piratininga e Brasil.

14h46 – São Paulo tem 12 kms de filas. Zona sul com 4 kms de lentidão.

14h45 – A Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, tem trânsito carregado entre as Ruas Demétrio Ribeiro e Padre Adelino.

14h10 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem lentidão entre o Viaduto Santo Amaro e Avenida Miruna.

13h51 – Motorista encontra boas condições de tráfego e visibilidade em todas as rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes, tanto no sentido litoral como rumo a Capital.

13h34 – A Avenida Ibirapuera, sentido Bairro, está congestionada entre a Rua Ibijau e Avenida República do Líbano.

13h23 – O trecho urbano da Rodovia Raposo Tavares, sentido Capital, tem trânsito lento entre as Ruas Alvarenga e Domingos Barbieri.

12h40 – A Avenida do Estado, sentido Santana, congestionada entre as Ruas São Caetano e Vinte e Cinco de Março.

12h23 – A Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Bairro, com lentidão entre a Avenida Salim Farah Maluf e Viaduto Grande São Paulo.

12h16 – A pista local da Marginal do Tietê, sentido Penha, tem lentidão entre as Pontes da Casa Verde e Julio de Mesquita Neto.

12h01 – O tráfego é intenso entre o km 349 e o km 353 da pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Miracatu, reflexo de uma colisão entre um veículo de passeio e um caminhão, no km 346. Os veículos já foram removidos e a pista está liberada.

11h46 – A Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, tem lentidão do km 52 ao km 47, trecho de serra devido a uma carreta quebrada sobre faixa na altura do Km 47. A pista sul da Anchieta está totalmente liberada para o tráfego rumo ao litoral. E a pista norte, que operava sentido litoral, já foi liberada para o fluxo sentido Capital.

11h35 – A pista local da Marginal do Tietê, sentido Penha, tem lentidão entre as Pontes da Casa Verde e Julio de Mesquita Neto.

11h23 – A pista sul da Rodovia Anchieta está totalmente liberada para o tráfego rumo ao litoral. Pista norte da rodovia, que operava sentido litoral, está bloqueada para inversão de sentido. Imigrantes, sentido São Paulo tem tráfego intenso em todo o trecho de serra e lentidão do km 52 ao km 50, devido a interdição da Anchieta. Bloqueio aconteceu devido a acidente às 7h15 no Km 50 da Anchieta, que envolveu quatro carretas e um ônibus. O acidente deixou dez vítimas leves que foram encaminhadas ao PS de Praia Grande.

11h01 – Radial Leste, sentido Centro, congestionada entre as Ruas Wandenkolk e Brasil.

10h32 – A Avenida Aricanduva, sentido Marginal, tem lentidão entre a Radial Leste-oeste e Rua Benedita de Paula Coelho.

10h21 – Liberada a faixa da esquerda da pista sul sentido litoral, da via Anchieta, altura do km 50, para fluidez do tráfego represado no local do acidente, que envolveu quatro carretas e um ônibus. Não há mais congestionamento. O trecho de serra da pista norte, que opera no sentido litoral segue com tráfego intenso, mas sem pontos de parada. A Imigrantes, sentido São Paulo também tem o fluxo intenso no trecho de serra. Uma das carretas tombou durante o acidente, que ocorreu por volta das 07h15 desta manhã. O acidente deixou dez vítimas leves que foram encaminhadas ao PS de Praia Grande. A pista norte teve seu sentido invertido e opera em direção ao litoral. A Ecovias montou um desvio operacional na altura do km 44 da pista sul da Anchieta, para dar fluidez ao tráfego represado por conta do acidente.

10h16 – Motorista faz boa viagem pelo Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto nos dois sentidos.

9h36 – O sentido Aeroporto do Corredor Norte-sul está congestionado entre a Rua Antonio de Carvalho Aguiar e Praça da Bandeira. São Paulo com 30 kms de filas. Zona sul e central com 10 kms de trânsito carregado cada.

9h10 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem lentidão entre o Viaduto Santo Amaro e Avenida Miruna. São Paulo com 28 kms de lentidão. Zona central com 11 kms de filas.

9h03 – Segue interdição total na pista sul, sentido litoral, da via Anchieta, no km 50, devido acidente envolvendo quatro carretas e um ônibus. Uma das carretas tombou durante o acidente, que ocorreu por volta das 7h15 desta manhã. O acidente deixou 10 vítimas leves que foram encaminhadas ao PS de Praia Grande. A pista norte teve seu sentido invertido e opera em direção ao litoral. A Ecovias montou um desvio operacional na altura do km 44 da pista sul da Anchieta, para dar fluidez ao tráfego represado por conta do acidente. No momento o tráfego é lento na descida da serra pela Anchieta. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) tem boas condições de tráfego.

8h41 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem trânsito lento entre as Pontes Eusébio Matoso e Jaguaré. São Paulo com 20 kms de lentidão. Zona central com 10 kms de filas.

8h39 – O tráfego é intenso no km 347 da pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Miracatu, devido ao excesso de veículos no local.

8h17 – O sentido Aeroporto do Corredor Norte-sul registra lentidão entre o Viaduto Pedroso e Praça da Bandeira. São Paulo com 17 kms de lentidão. Zona central com 7 kms de filas.

8h06 – Acidente envolvendo quatro carretas e um ônibus interdita totalmente a via Anchieta, no sentido litoral, na altura do km 50, em Cubatão. Uma das carretas tombou durante o acidente, que ocorreu por volta das 07h15 desta manhã. No momento o tráfego está represado entre o km 43 e km 50. O acidente deixou sete vítimas leves que recebem atendimento no local.

7h56 – Radial Leste, sentido Centro, congestionada entre as Ruas Wandenkolk e Brasil. São Paulo com 18 kms de lentidão. Zona sul com 6 kms de filas.

7h49 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem lentidão entre os Viadutos Santo Amaro e Jabaquara. São Paulo com 17 kms de filas. Zonas sul, oeste e leste com 4 kms de lentidão cada.

7h18 – Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, com lentidão entre as Avenidas Vinte e Três de Maio e Alcantara Machado. São Paulo com 11 kms de congestionamento. Zona oeste dom 4 kms de filas.

7h11 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, está congestionada entre as Pontes Bandeirantes e Nova Fepasa. São Paulo com 11 kms de lentidão. Zona oeste com 4 kms de filas.

5h30 – Capotamento de veículo de passeio bloqueia faixa da esquerda da pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton, 300 metros antes da Ponte do Piqueri, zona oeste da capital. Até às 5h30, não havia congestionamento. Há feridos, segundo a CET.