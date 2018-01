AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta quarta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no Itunes.

20h09 – A Avenida Ermano Marchetti tem 1,6 km de morosidade, sentido Lapa, da Avenida Santa Marina até a Ponte do Piqueri.

20h – A Avenida Nove de Julho tem 1,2 km de lentidão, sentido centro, da Rua Urimonduba até a Rua Estados Unidos.

19h36 – A cidade tem 96 km de vias congestionadas nesta noite.

19h32 – A Avenida Francisco Matarazzo tem 1,9 km de lentidão, sentido bairro, do Largo Padre Péricles até a Avenida Pompeia.

19h20 – A Avenida Washington Luis tem 1,7 km de morosidade, sentido bairro, da Rua Doria até a Praça Pedro Chaves.

19h10 – A Avenida João Dias tem 2,4 km de morosidade, sentido bairro, da Avenida João Carlos da Silva Borges até a Avenida Alberto Augusto Alves.

18h55 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros registra 5,9 km de congestionamento, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte Transamérica.

18h49 – O tráfego é lento na chegada a Praia Grande pela Imigrantes, do km 67 ao km 70, devido obras na região.

18h44 – O Elevado Costa e Silva tem 2,3 km de lentidão, sentido Penha, da Rua Conselheiro Brotero até a Rua da Consolação.

18h40 – O Corredor Norte-Sul tem 2,4 km de fluxo carregado, sentido Santana, do Complexo João Jorge Saad até o Viaduto Santa Generosa.

18h30 – A Rua da Consolação tem 2 km de morosidade, sentido centro, da Avenida Paulista até o acesso da Ligação Leste-Oeste.

18h25 – A Avenida dos Bandeirantes tem 6,6 km de tráfego intenso, sentido Imigrantes, da Rua Rosa Gaeta Lazara até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

18h05 – O Complexo Viário Maria Maluf tem 1,9 km de trânsito carregado, sentido Anchieta, do Viaduto Aliomar Baleeiro até a Saúde.

18h – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 2,4 km de lentidão, sentido Rodovia Ayrton Senna, do Rio Tamanduateí até a Rua Azurita.

17h40 – O Corredor Norte-Sul tem 2,9 km de congestionamento, sentido Santana, da Praça da Bandeira até a Avenida do Estado.

17h28 – A Radial Leste tem 3 km de morosidade, sentido bairro, da Avenida Brasil até o Viaduto Pires do Rio.

16h42 – A Rua Guaicurus registra 1,7 km de morosidade da Rua Carlos Vacari até a Rua Malvin Jones.

15h35 – Uma carreta quebrada no km 15 da Rodovia Ayrton Senna, sentido Interior, ocupa a faixa da direita (3). Por esta razão, o trânsito, neste sentido, é ruim do km 13 ao 15. No sentido oposto, flui normal.

Nas duas direções das rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o motorista encontra boas condições de tráfego.

Embora com tempo encoberto, há boa visibilidade pelas vias administradas pela Ecopistas.

14h48 – A Avenida Anhaia Mello tem 1,5 km de lentidão, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Rua Roberto Feijó.

14h03 – A Avenida Ermano Marchetti, sentido Barra Funda, lentidão entre Rua Pedro Corazza e Ponte do Piqueri.

13h41 – A Avenida Marquês de São Vicente, sentido Barra Funda, entre a praça Luiz Carlos Mesquita e Rua José Vieira de C. Mesquita.

13h28 – A Avenida Ermano Marchetti, sentido Barra Funda, tem lentidão entre a Rua Pedro Corazza e Ponte do Piqueri.

12h51 – A Avenida Rebouças, sentido Bairro, está congestionada entre a Rua Antonio Rosa e Avenida Dr. Arnaldo. São Paulo com 16 kms de filas. Zona norte com 6 kms de lentidão.

12h07 – O tráfego é intenso entre o km 281 e o km 279 da pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt, na região de Embu das Artes, reflexo de um acidente no Rodoanel Sul.

11h44 – O sentido Santana do Corredor norte-sul tem lentidão entre a Rua Marcondes Salgado e Viaduto João Julião da Costa Aguiar. São Paulo com 75 kms de filas. Zona oeste com 19 kms de lentidão.

11h27 – Radial Leste, sentido Centro, com lentidão entre a Rua Wandenkolk e Metrô Belém. São Paulo com 74 kms de filas. Zona norte com 20 kms de congestionamento.

11h11 – O sentido Lapa da Marginal do Tietê tem lentidão nas pistas expressa e local, entre as Pontes Atílio Fontana e Casa Verde. São Paulo com 76 kms de lentidão. Zona sul com 21 kms de filas.

11h01 – A Avenida Washington Luís, sentido Centro, com lentidão entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Avenida Água Espraiada. São Paulo com 82 kms de filas. Zona sul com 24 kms de lentidão.

10h47 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, ainda tem 10 kms de lentidão entre as Pontes Cidade Jardim e Castelo Branco. São Paulo com 104 kms de filas. Zona sul com 34 kms de trânsito lento.

10h45 – Tráfego é lento na Rodovia Ayrton Senna, sentido Capital, do km 24 ao 20 (região de Guarulhos), por excesso de veículos. No sentido Interior, o movimento é tranquilo. Nas duas direções das rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o motorista encontra boas condições de tráfego. Atenção motorista: chove em diversos trechos do Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto.

10h33 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Lapa, com lentidão entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte do Piqueri. São Paulo com 104 kms de lentidão. Zona sul com 34 kms de filas.

10h19 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão entre as Pontes Cidade Jardim e Castelo Branco. São Paulo com 107 kms de lentidão. Zona sul com 35 kms de filas.

10h18 – São Paulo tem o segundo maior índice do ano, com 107 kms de filas.

9h45 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem trânsito carregado entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro. São Paulo com 95 kms de filas. Zona sul com 35 kms de lentidão.

9h22 – Trânsito segue lento pela via Anchieta, sentido São Paulo, entre o km 16 e km 10, devido excesso de veículos. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) têm boas condições de tráfego.

9h15 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem trânsito lento entre as Pontes Cidade Jardim e Jaguaré. São Paulo com 89 kms de filas. Zona sul com 34 kms de lentidão.

9h09 – A cidade está com dois pontos de alagamentos transitáveis. Um deles na Rua Agrim Sugaya, em Itaquera, zona leste, e outro na Radial Leste-Oeste, sentido Lapa, perto da Rua da Consolação, no Centro.

9h06 – O sentido Aeroporto do Corredor norte-sul tem lentidão entre a Rua Curitiba e Praça Bandeira. São Paulo com 81 kms de filas. Zona sul com 31 kms de lentidão.

8h53 – As pistas expressa e local da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, estão congestionadas entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte Velha Fepasa. São Paulo com 67 kms de filas. Zona sul com 17 kms de lentidão.

8h39 – O tempo é chuvoso em pontos alternados da rodovia Régis Bittencourt. A Concessionária orienta aos usuários para que redobrem a atenção e reduzam a velocidade, devido às pistas molhadas.

8h32 – O movimento de veículos é lento pela via Anchieta, sentido São Paulo, entre o km 16 e km 10, devido excesso de veículos. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) têm boas condições de tráfego.

8h31 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, congestionada entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro. São Paulo com 50 kms de lentidão. Zona sul com 15 kms de trânsito carregado.

8h26 – Radial Leste, sentido Centro, com lentidão entre Ruas Carlos Ferraci e Divinolândia. São Paulo com 46 kms de lentidão. Zona sul com 14 kms de filas.

8h15 – A Avenida Marquês de São Vicente, sentido Barra Funda, tem 2,5 kms de lentidão entre a Praça Luiz Carlos Mesquita e Rua Pedro Corazza. São Paulo com 44 kms de filas. Zona sul com 14 kms de lentidão.

7h44 – A Avenida Cruzeiro do Sul, sentido Ipiranga, tem trânsito lento entre o Viaduto Cruzeiro do Sul e Avenida Ataliba Leonel. São Paulo com 15 kms de filas. Zona leste com 7 kms de lentidão.

7h28 – O Viaduto Pompeia, na zona oeste de São Paulo, continua interditado nos dois sentidos nesta quarta-feira, 11, depois de um incêndio no barracão da Escola de Samba Mocidade Alegre, na tarde da última segunda-feira, 9.

Por conta da interdição, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) recomenda aos motoristas que evitem circular pela região. Os veículos devem utilizar os caminhos alternativos abaixo relacionados.

Desvios:

Os veículos provenientes da Avenida Marquês de São Vicente, sentido Lapa, deverão seguir pela Praça Luiz Carlos Mesquita e Viaduto Antártica, sentido Sumaré. Já os que vem do sentido Barra Funda, deverão seguir pela Praça Jácomo Zanella e Viaduto Nagib Brein (Viaduto da Lapa).

Os motoristas que circulam pela Avenida Nicolas Boer e Ponte Julio de Mesquita Neto, no sentido Barra Funda, devem utilizar a Avenida Marquês de São Vicente, sentido Lapa, Praça Luiz Carlos Mesquita e Viaduto Antártica, sentido Sumaré.

Os veículos provenientes da Avenida Pompeia, sentido Barra Funda, deverão seguir pela Avenida Francisco Matarazzo, sentido Centro, Rua Padre Antônio Tomás e Avenida Antártica, sentido Barra Funda.

Os motoristas provenientes do Elevado Costa e Silva, sentido Lapa, devem seguir pelo Largo Péricles, ruas Marta, Margarida, Avenida Pacaembu, sentido Bairro e Viaduto Pacaembu, sentido Bairro.

Os veículos que seguem da Avenida Francisco Matarazzo, sentido Lapa, deverão utilizar a Rua Guaicurus e o Viaduto Elias Nagib Brein, sentido Barra Funda.

Para acessar o Terminal Rodoviário Barra Funda, os motoristas devem seguir pela Avenida Marquês de São Vicente, Praça Paschoal Martins, ruas Robert Bosch, José de Oliveira Coutinho e Avenida Jornalista Aluísio Biondi. Os que deixam o Terminal Rodoviário deverão utilizar a Rua Quirino dos Santos e a Avenida Marquês de São Vicente.

7h21 – O tempo é chuvoso em pontos alternados da rodovia Fernão Dias. A Concessionária orienta aos usuários para que redobrem a atenção e reduzam a velocidade, devido às pistas molhadas.

7h20 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem lentidão entre a Ponte Jânio Quadros e Hospital Vila Maria. São Paulo com 8 kms de congestionamento. Zona leste com 6 kms de filas.

7h12 – Radial Leste, sentido Centro, congestionada entre a Rua Pinhalzinho e Avenida Melchert. São Paulo com 6 kms de filas. Zona leste com 5 kms.

6h47 – Lentidão de 2 km na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castello, entre o PS da Vila Maria a Ponte Jânio Quadros;

6h46 – Mais de 600 metros de lentidão na Radial Leste, sentido centro, a partir do Viaduto Alberto Badra

6h45 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, com mil metros de lentidão a partir da Praça Campo de Bagatelle

6h43 – Esquema 5 x 5 no Sistema Anchieta-Imigrantes, que não apresenta trechos de lentidão;

6h41 – Tráfego bom nas rodovias Raposo Tavares, Fernão Dias e Régis Bittencourt;

6h35 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, com lentidão nas proximidades da Ponte João Dias, zona sul

6h32 – Motorista não encontra pontos de congestionamento nas rodovias Anhanguera, Bandeirantes e Rodoanel Oeste

6h28 – Tráfego bom neste momento nas rodovias Presidente Dutra, Castello Branco, Ayrton Senna e Carvalho Pinto

1h40 – Via Dutra parcialmente bloqueada no sentido São Paulo no km 27, em Lavrinhas, Vale do Paraíba, em razão de tombamento de carreta. São cerca de 3 km de congestionamento na região.