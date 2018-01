AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta quarta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no Itunes.

20h – A pista expressa da Marginal do Pinheiros registra 10,8 km de congestionamento, sentido Interlagos, da Ponte do Jaguaré até a Ponte João Dias.

19h40 – A Avenida Paulista tem 2,4 km de lentidão, sentido Paraíso, do acesso da Rebouças/dr Arnaldo até a Praça Oswaldo Cruz.

19h30 – A Radial Leste tem 4,6 km de engarrafamento, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até o Viaduto Pires do Rio

19h05 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 9,3 km de congestionamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte do Piqueri até a Rua Azurita.

18h51 – A Avenida Ermano Marchetti tem 1,8 km de lentidão, sentido Lapa, da Praça Pedro Corazza até a Ponte do Piqueri.

18h48 – A capital tem 102 km de vias congestionadas nesta noite.

18h34 – Há lentidão na pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt, do km 520 ao km 522, na região de Cajati, devido a obras de recuperação do pavimento que restringem o tráfego nas faixas da esquerda e central. A faixa da direita está liberada. Ainda nesse sentido, há lentidão entre o km 348 e o km 349, na região de Miracatu, devido ao tráfego intenso. Na pista sentido São Paulo, o tráfego segue sem lentidão, na noite de hoje.

18h27 – A Avenida República do Líbano tem 2,4 km de morosidade, sentido bairro, da Praça Dia do Senhor até a Avenida do Ibirapuera.

18h22 – A Avenida Guido Caloi tem 2,5 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida João Dias até a Avenida Guarapiranga.

18h15 -A pista expressa da Marginal do Tietê tem 5,1 km de lentidão, sentido Ayrton Senna, da Ponte do Limão até a Rua Azurita.

17h50 – O Túnel Ayrton Senna I tem 1,7 km de morosidade da Avenida Vinte e Três de Maio até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

17h41 – A Avenida dos Bandeirantes tem 3,6 km de lentidão, sentido Imigrantes, da Marginal do Pinheiros até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h30 – A Avenida Washington Luís tem 5,1 km de trÂnsito carregado, sentido bairro, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Praça Pedro Chaves.

17h06 – O Corredor Norte-Sul tem 3,8 km de lentidão, sentido Aeroporto, do Viaduto Pedroso até o Viaduto João Jorge Saad.

17h02 – A Ligação Leste-Oeste registra 2,9 km de tráfego intenso, sentido Penha, da Praça Franklin Roosevelt até a Avenida Alcântara Machado.

16h55 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 2,5 km de congestionamento, sentido Ayrton Senna, da Rua Milton Rodrigues até a Rua Azurita.