AO VIVO: Acompanhe o trânsito na capital e o tráfego nas estradas nesta quinta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

21h10 – São Paulo tem ao menos cinco pontos de alagamento, segundo o CGE: Praça Pascoal Martins, com a Adalberto Kemeny; Rua Turiaçu, com a Praça Marrey Jr. e Avenida Sumaré; Ricardo Cavatton com a Hugo D’Antolla; Praça Apecatu.

20h55 – O Corredor Norte-Sul tem 8,7 km de congestionamento no sentido aeroporto, entre a Praça da Bandeira e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

20h10 – A capital tem 48 km de lentidão, com maior concentração na zona sul. Segundo a CET, o pior ponto está na Avenida dos Bandeirantes, com 7,1 km no sentido Imigrantes, a partir da Marginal do Pinheiros.

20h05 – A Rodovia Ayrton Senna tem lentidão no sentido interior por cerca de 10 km. O primeiro trecho de trânsito parado está vai do km 11 ao 17 no Parque Ecológico; o segundo, entre os km 18 e 23, em Guarulhos.

19h50 – O Corredor Norte-Sul apresenta engarrafamento no sentido aeroporto, entre a Rua Queiros e o Viaduto João Jorge Saad, por 6,6 km.

19h35 – O trânsito está congestionado na Rodovia Anchieta em direção ao litoral, na altura do planalto.

19h25 – A Radial Leste tem trânsito parado no sentido bairro, entre a Álvaro Ramos e a estação Vila Matilde do metrô, por 6 km.

19h15 – A Avenida dos Bandeirantes apresenta congestionamento no sentido Imigrantes, por 2,7 km, entre a Marginal do Pinheiros e o Viaduto Bandeirantes,

19h00 – São Paulo tem 100 km de lentidão, de acordo com a CET. A zona sul tem quase metade da concentração de trânsito parado.

18h50 – A Marginal do Pinheiros tem o pior ponto de engarrafamento da cidade. São 10,7 km no sentido Interlagos, desde a região da Ponte Cidade Jardim até a Transamérica, pela pista expressa.

18h40 – O Corredor Norte-Sul está congestionado no sentido aeroporto por 5,6 km, entre os viadutos Santa Generosa e João Julião da Costa Aguiar.

18h25 – A Avenida Paulista tem lentidão por praticamente toda a extensão, no sentido Paraíso, entre o acesso da Rebouças até a Praça Oswaldo Cruz, por 2,7 km.

18h15 – A Rodovia Anchieta tem lentidão na altura do km 16, por causa do excesso de veículos no acesso à Avenida Lions, no ABC Paulista.

18h00 – A capital paulista tem 54 km de lentidão, com maior concentração de trânsito na zona sul.

17h50 – A Radial Leste apresenta trânsito parado no sentido bairro, entre o Viaduto Pires do Rio e a região da Avenida Aricanduva, por 3,5 km.

17h35 – A Avenida Nove de Julho está com engarrafamento no sentido centro, da João Cachoeira até a Alameda Franca, por 2,6 km.

17h20 – O Corredor Norte-Sul tem lentidão no sentido Santana por 2,9 km, entre a Praça da Bandeira e a Avenida do Estado.

17h10 – A Marginal do Tietê tem 5,2 km de congestionamento no sentido Ayrton Senna, entre a Ponte do Limão é a Rua Azurita, na pista expressa.

17h00 – São Paulo tem 56 km de lentidão, segundo a CET. A maior concentração está na zona oeste da cidade.

16h32 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castel Branco, apresenta mais de 4 km de lentidão entre a via Alexandre Mackenzie e a Cidade Universitária.

15h50 – A Avenida Rebouças tem a pior lentidão da cidade, com 3,3 km no sentido centro, entre as avenidas Faria Lima e Paulista.

15h25 – São Paulo tem 49 km de congestionamento, segundo a CET. A zona oeste tem a maior concentração de trânsito parado.

14h56 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros apresenta, sentido Interlagos, tráfego intenso desde 105 m antes de Cidade Jardim até 2.760 m depois de Jaguaré. São Paulo está com 46 km de lentidão.

14h15 – A pista local da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem paralisação entre as vias Nova Fepasa e Atílio Fontana. São Paulo com 45 km de filas.

14h02 – Avenida Rebouças, sentido centro, apresenta cerca de 3 km de lentidão entre a Brigadeiro até a Alameda Jaú.

13h46 – A via expressa da Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, apresenta tráfego lento entre a Avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello e Tatuapé. São Paulo está com 41 km de lentidão. Zona Sul apresenta 14 km de filas.

13h21 – A Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, tem lentidão entre as Avenidas Luiz Ignacio Anhaia Mello e Celso Garcia.

12h31 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, apresenta lentidão entre o Viaduto Santo Amaro e Jabaquara.

12h26 – Implantada Operação Comboio às 12h na Anchieta e na Imigrantes, sentido litoral devido a queda de visibilidade causada pela forte neblina. Tráfego está sendo represado nas praças de pedágio, no km 31 e km 32, altura de São Bernardo do Campo, sentido litoral. Nessa operação, a cada meia hora, grupos de 500 veículos são escoltados por viaturas da Ecovias e da Polícia Militar Rodoviária até um ponto onde a visibilidade é melhor.

O SAI opera em esquema 5×3. A descida é feita pela pista norte da via Anchieta e sul da rodovia dos Imigrantes. Para a subida o motorista utiliza apena a pista norte da Imigrantes.

12h15 – A Avenida Washington Luís, sentido Centro, tem lentidão entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Rua Doria.

12h06 – Três pessoas ficaram feridas, entre elas uma gravemente, em um acidente na Avenida Vereador José Diniz, junto com a Rua Gabriele Danúzio, na zona sul de São Paulo, por volta das 11h30. A via está totalmente interditada para o pouso do helicóptero Águia, que faz o resgate do ferido grave.

11h45 – Motorista que utiliza as rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes faz boa viagem, com o tráfego fluindo bem. No momento, há neblina no topo de serra. O SAI opera em esquema 5×3. A descida é feita pela pista norte da via Anchieta e sul da rodovia dos Imigrantes. Para a subida o motorista utiliza apena a pista norte da Imigrantes.

11h33 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, congestionada entre as Pontes Cidade Universitária e Jaguaré.

11h21 – Na pista Sul (sentido São Paulo), há retenção entre km 39,5 e o km 43, na região de Atibaia, devido a obras de microrrevestimento no km 43, que restringe a faixa 2 e o acostamento. O fluxo de veículos segue pela faixa 1.

11h21 – Fluxo segue normal ao longo do corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto.

11h02 – Avenida Washington Luis, sentido Centro, apresenta lentidão entre as vias João Julião da Costa Aguiar e Doria.

10h37 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, congestionada entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro.

10h26 – A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, tem lentidão entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte Atílio Fontana.

9h15 – O sentido Aeroporto do Corredor norte-sul registra lentidão entre o Túnel Ayrton Senna e Praça da Bandeira. São Paulo com 81 kms de lentidão. Zona sul com 29 kms de filas.

9h05 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, congestionada entre as Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco. São Paulo com 79 kms de lentidão. Zona sul com 29 kms de filas.

8h50 – Há lentidão na pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt, entre o km 280 e o km 279, na região de Embu das Artes, reflexo de um acidente no Rodoanel Sul

8h50 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão entre as Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco. São Paulo com 81 kms de filas. Zona sul com 29 kms de retenção.

8h21 – A Avenida Washington Luís, sentido Centro, com trânsito carregado entre o viaduto João Julião da Costa Aguiar e Rua Chaves. São Paulo com 69 kms de filas. Zona sul com 29 kms de lentidão.

8h13 – O motorista que segue em direção a São Paulo pela Anchieta encontra tráfego lento do km 13 ao Km 10, por excesso de veículos. No sentido oposto há lentidão do km 64 ao km 65, na chegada a Santos, também por conta do excesso de veículos. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes têm boas condições de tráfego e visibilidade. O SAI opera em esquema 5×3. A descida é feita pela pista norte da via Anchieta e sul da rodovia dos Imigrantes. Para a subida o motorista utiliza apena a pista norte da Imigrantes.

8h09 – A Avenida Ibirapuera, sentido Bairro, tem lentidão entre a Avenida dos Bandeirantes e Rua Douro. São Paulo com 69 kms de lentidão. Zona sul com 28 kms de filas.

7h41 – Radial Leste, sentido Centro, congestionada entre a Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio. São Paulo com 57 kms de filas. Zona sul com 22 kms de trânsito lento.

7h26 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem lentidão entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro. São Paulo com 45 kms de filas. Zona leste com 17 kms de lentidão.

7h12 – As pistas expressa e local da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, congestionada entre as Pontes Atílio Fontana e Julio de Mesquita Neto. São Paulo com 31 kms de lentidão. Zona oeste com 10 kms de filas.

07h01 – São quase 8 quilômetros de trechos de lentidão nas pistas local e expressa da Marginal do Tietê, sentido Castello, a partir da Ponte Cruzeiro do Sul.

06h43 – São quase 5 quilômetros de lentidão na pista sentido centro da Radial Leste entre o viaduto Pires do Rio e a Ligação Leste-Oeste.

06h37 – Pista lateral da Rodovia Presidente Dutra, sentido SP, congestionada entre os quilômetros 223 e 225, entre Guarulhos e São Paulo.

06h35 – Rodovia Raposo Tavares, sentido capital, com vários pontos de lentidão desde o quilômetro 23, em Cotia, e o quilômetro 10, na chegada a São Paulo.

0h58 – Sistema Anchieta-Imigrantes no esquema 2 x 5 até as 5 horas. Pista sul da Imigrantes fechada para manutenção nos túneis. Descida somente pela pista sul da Anchieta.

0h55 – Pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt com 8 quilômetros de lentidão, entre os quilômetros 337 e 345, de Juquitiba e Miracatu, trecho inicial da Serra do Cafezal. Motivos: insuficiência de faixas de rolamento no trecho de serra e o tráfego de carretas com excesso de peso.