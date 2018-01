AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta quinta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no Itunes.

23h37 – O tráfego continua lento, com pontos de parada, no sentido litoral da rodovia dos Imigrantes, entre o km 46, trecho de serra, e o km 70, chegada ao litoral, em razão do excesso de veículos. Pela Anchieta, que tem as duas pistas operando em direção ao litoral, o tráfego é normal.

Pela Padre Manoel da Nóbrega, entre o km 270 e o km 291, sentido Praia Grande, o tráfego é lento pelo excesso de veículos. Na Cônego Domênico Rangoni, a lentidão vai do km 262 ao km 270, sentido Cubatão, também pelo excesso de veículos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na última hora, 6.340 veículos desceram a serra pela Anchieta e pela Imigrantes, e 1.600 realizaram a subida. Desde as 0h de terça-feira, 27, até o momento foi registrada a passagem de 313.600 veículos sentido litoral e 154.143, no sentido São Paulo.

22h37 – Na Rodovia dos Imigrantes, o tráfego segue lento, com pontos de parada, no sentido litoral, entre o km 46, trecho de serra, e o km 70, chegada ao litoral, em razão do excesso de veículos. Pela Anchieta, que tem as duas pistas operando em direção ao litoral, o tráfego é normal.

Pela Padre Manoel da Nóbrega, entre o km 270 e o km 291, sentido Praia Grande, o tráfego é lento pelo excesso de veículos. Na Cônego Domênico Rangoni, a lentidão vai do km 262 ao km 270, sentido Cubatão.

O sistema opera no esquema 7X3, com a descida da serra sendo feita pelas pistas sul das duas rodovias e pela pista norte da Anchieta. Para subida, o motorista utiliza apenas a pista norte da Imigrantes.

22h25 – A Avenida Paulista tem 1,5 km de morosidade, sentido Consolação, da Praça Oswaldo Cruz até a Rua Itapeva.

21h47 – O tráfego segue lento, com pontos de parada, no sentido litoral da Imigrantes, entre o km 46, trecho de serra, e o km 70, chegada ao litoral, em razão do excesso de veículos. Pela Anchieta, que tem as duas pistas operando em direção ao litoral, o tráfego é normal.

Pela Padre Manoel da Nóbrega, entre o km 270 e o km 291, sentido Praia Grande, o tráfego é lento pelo excesso de veículos. Na Cônego Domênico Rangoni, a lentidão vai do km 262 ao km 270, sentido Cubatão, também pelo excesso de veículos.

21h30 – A Rodovia dos Imigrantes tem tráfego lento sentido litoral, com pontos de parada, entre o km 46, trecho de serra, e o km 70, chegada ao litoral, em razão do excesso de veículos. Pela Anchieta, que tem as duas pistas operando em direção ao litoral, o tráfego é normal. A Rodovia Padre Manoel da Nóbrega tem tráfego é lento entre o km 2270 e o km 291, sentido Praia Grande. Na Cônego Domênico Rangoni, a lentidão vai do km 262 ao km 270, sentido Cubatão, também pelo excesso de veículos.

Na última hora, 8.100 veículos desceram a serra pela Anchieta e pela Imigrantes, e 3.263 realizaram a subida. Desde as 0h de terça-feira (27), até o momento foi registrada a passagem de 293.186 veículos sentido litoral e 148.559 no sentido São Paulo.

20h24 – Em direção a Praia Grande, a Rodovia Padre Manoel da Nóbrega tem tráfego lento do km 270 ao 291. Na Cônego D. Rangoni, o tráfego continua lento do km 262 ao 270, sentido Cubatão, por excesso de veículos. Tráfego segue lento, com pontos de parada, do km 46 ao 70 da Imigrantes, sentido Litoral, por excesso de veículos. Anchieta tem pistas livres.

20h06 – Há sete quilômetros de lentidão na pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt, do km 335 ao km 342, entre os municípios de Juquitiba e Miracatu, devido ao excesso de veículos. Para auxiliar na fluidez do tráfego, a Concessionária realizou a implantação de uma faixa reversível no contrafluxo entre o km 338 e o km 340. O tráfego segue intenso na pista sentido Curitiba da rodovia. Na pista sentido São Paulo, o tráfego segue sem problemas.

19h15 – A Rodovia dos Imigrantes tem tráfego lento sentido litoral, com pontos de parada, entre o km 48, trecho de serra, e o km 70, chegada ao litoral, em razão do excesso de veículos. Pela Anchieta, a lentidão vai do km 54 ao km 55, sentido litoral, apenas pela pista sul. Pela pista norte, que opera em sentido invertido, o tráfego flui bem. Pela Padre Manoel da Nóbrega, entre o km 285 e o km 277, sentido São Paulo, o tráfego é lento pelo excesso de veículos. Na Cônego Domênico Rangoni, a lentidão vai do km 267 ao km 270, sentido Cubatão, também pelo excesso de veículos.

19h12 – A cidade tem 12 km de congestionamento nesta noite.

19h03 – A Avenida dos Bandeirantes tem 6,9 km de engarrafamento, sentido Imigrantes, da Rua Funchal até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

18h58 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 1,9 km de morosidade, sentido Interlagos, da Ponte Nova do Morumbi até a Ponte Transamérica.

18h41 – O Corredor Norte-Sul tem 2,9 km de congestionamento, sentido Santana, da Praça da Bandeira até a Avenida do Estado.

18h35 – O Departamento de Estradas e Rodagem (DER) informou que as rodovias Mogi-Bertioga e Tamoios têm trânsito intenso, mas sem pontos de parada. A Rodovia Rio-Santos apresenta trânsito moroso do km 211 ao km 214, em Bertioga.

18h34 – A Rodovia Régis Bittencourt registra congestionamento do km 331 ao km 342, sentido Curitiba, na região da Serra do Cafezal. Em direção a São Paulo, o motorista encontra trânsito bom.

18h15 -A Rodovia dos Imigrantes tem tráfego lento na chegada ao litoral, do km 59 ao km 70, sentido litoral, devido excesso de veículos na região semafórica de São Vicente. Pela Via Anchieta, o tráfego é lento na chegada a Santos, do km 63 ao km 65, em razão do excesso de veículos. No trecho de serra da Imigrantes, o tráfego é intenso, mas não há pontos de parada. A melhor opção para a descida é a Anchieta. Pela Cônego Domênico Rangoni, o tráfego é lento do km 267 ao km 270 sentido Cubatão.

Na Padre Manoel da Nóbrega, há tráfego lento do km 292 ao km 287, sentido Cubatão, reflexo de um acidente ocorrido por volta das 17h, que chegou a interditar totalmente a rodovia no sentido Cubatão. A pisa já foi totalmente liberada.

O sistema opera no esquema 7X3 (Operação Descida), com a descida da serra sendo feita pelas pistas sul das duas rodovias e pela pista norte da Anchieta. Para subida, o motorista utiliza apenas a pista norte da Imigrantes.

17h51 – A Avenida dos Bandeirantes tem 1,7 km de lentidão, sentido Imigrantes, da Rua Funchal até o Viaduto Santo Amaro.

17h45 -A Rodovia dos Imigrantes tem tráfego intenso do km 40 ao km 58, sentido litoral. O trânsito fica parado do km 52 ao km 54. A Via Anchieta é a melhor opção para descer a serra.

17h43 -Um acidente no km 287 da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega chegou a interditar totalmente a via no sentido Cubatão. As faixas foram liberadas, mas o motorista ainda enfrenta congestionamento do km 292 ao 287.

17h41 – A Avenida João Dias tem 1,1 km de trânsito carregado, sentido bairro, do Centro Africana até a Avenida Alberto Augusto Alves.

17h29 – A Rodovia Dutra tem lentidão do km 219 ao km 223, sentido São Paulo, na pista expressa, em Guarulhos. No sentido Rio, a via tem fluxo intenso na pista marginal, do km 224 ao km 223, também em Guarulhos.

17h10 – O corredor que compreende as avenidas Santos Dumont, Tiradentes, Prestes Maia e o Túnel Anhangabaú registra 1,3 km de morosidade, sentido Santana, da Rua Mauá até a Avenida do Estado.

16h38 – O tráfego é congestionado pela Rodovia dos Imigrantes, sentido litoral, do km 52 ao km 54, trecho de túneis. A Via Anchieta é opção para a descida.

15h58 – Cinco quilômetros de lentidão na Régis Bittencourt no sentido Curitiba na região da Serra do Cafezal, entre os quilômetros 343 e 346 e entre o 351 e o 353.

15h29 – Tráfego intenso, mas sem lentidão na Rodovia dos Tamoios, sentido Caraguatatuba.

15h10 – Na Régis Bittencourt, lentidão na região da Serra do Cafezal, dos quilômetros 358 a 349 e do 351 ao353 por excesso de veículos.

14h21 – Fluxo mais intenso agora na descida ao litoral pela Imigrantes. No trecho de serra, lentidão com pontos de parada dos quilômetros 52 ao 54. Lentidão e pontos de parada também na altura de Cubatão e na chegada à Praia Grande.

13h10 – Não há registro de morosidade na capital.

13h06 – Obras continuam atrapalhando o fluxo na região de Jacareí na Rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo. Uma faixa está interditada entre os quilômetros 162 e 163.

13h01 – Trânsito lento do quilômetro 40 ao quilômetro 43 pela Imigrantes, sentido praia, no trecho de serra. Também a registro de lentidão no planalto e na Rodovia Cônego D. Rangoni.

11h58 – A Imigrantes tem lentidão do quilômetro 28 ao 30 e di 40 ao 43, na região de São Bernardo, para quem deixa São Paulo.

No trecho de serra, o fluxo é intenso nos dois sentidos e há pontos de neblina. Trânsito intenso também na baixada. O tempo médio de viagem entre São Paulo e Santos é de uma hora, de acordo com a concessionária da rodovia.

A Ecovias indica a Anchieta como melhor caminho para quem vai passar a virada do Ano Novo na praia.

11h53 – Lentidão na rodovia Régis Bittencourt sentido Curitiba, do km 361 ao km 366, na região de Miracatu, devido ao excesso de veículos.

10h50 – Dois carros colidiram e um deles capotou na manhã desta quinta-feira, 29, na Rodovia Dutra, na região de Caçapava. Não houve vítimas graves.

A pista não precisou ser interditada, mas ainda há congestionamento da via como reflexo do acidente. A lentidão é do quilômetro 125 ao 120 no sentido Rio de Janeiro.

No sentido São Paulo, tráfego mais intenso entre os quilômetros 162 e 163 na região de Jacareí, que tem uma faixa interditada para obras.

10h37 – Piora o trânsito na Imigrantes. O tráfego é inteso no trecho de serra tanto para quem vai para o litoral quanto para quem sobe para São Paulo. A concessionária que administra a sugere aos motoristas que viagem pela Rodovia Anchieta. O trajeto de São Paulo até Santos é de cerca de uma hora.

10h24 – Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto seguem com movimento tranquilo nos dois sentidos

10h22 – A Marginal Tietê têm 1,1 km de lentidão no sentido Ayrton Senna, na pista expressa, da Ponte Atílio Fontana até a Avenida dos Bandeirantes.

Na capital, trânsito também no Corredor Norte/Sul, no sentido Aeroporto, da Praça Campo de Bagatelle até a Avenida do Estado. São 900 metros e lentidão.

09h15 – A Ecovias estima que o trânsito começe a piorar depois das 10h no Sistema Anchieta/ Imigrantes. O tráfego é tranquilo no momento para quem viaja sentido litoral.

09h01- A CET não registra trânsito na capital. Acompanhe as atualizações pelo twitter da companhia.

08h38 – Excesso de veículos deixa trânsito carregado na Rodovia Régis Bittencourt no sentido Curitiba, entre os quilômetros 343 e 361, na Região da Serra do Cafezal.

08h15 – Na Anhanguera, congestionamento entre o quilômetro 12 e 11, no sentido capital, reflexo da lentidão nas marginais.

08h11 – No Sistema Anchieta/ Imigrantes, tráfego lento na Rodovia Cônego D. Rangoni sentido Guarujá do quilômetro 270 ao quilômetro 268 por excesso de veículos.

A pista norte da Anchieta já está fechada no trecho de serra para implantação da operação descida. A subida é apenas pela pista norte da Imigrantes. Acompanhe o trânsito na Imigrantes e na Anchieta pelo twitter da Ecovias.

7h28 – São quase 2 km de lentidão na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, a partir da ponte Attílio Fontana, em razão de acidente envolvendo motociclista

7h11 – Sistema Anchieta-Imigrantes, a partir das 8 horas, no esquema de descida 7 x 3, no qual apenas a pista norte da Imigrantes fica à disposição de quem quer subir a serra; tráfego bom em todo o sistema

7h08 – Corredor Aricanduva, zona leste, com quase 1,5 km de lentidão a partir da Rua Morávia.

6h30 – Trecho paulista da Rodovia Régis Bittencourt não apresenta pontos de congestionamento

6h25 – Rodovias Anhanguera e Bandeirantes com tráfego bom tanto na chegada a São Paulo como no sentido interior;

6h21 – Chegada à capital paulista pela Rodovia Castello Branco é feita sem dificuldades nesta manhã de quinta-feira

6h17 – Motorista encontra boas condições de tráfego no trecho paulista da Rodovia Presidente Dutra; há registro de um acidente em São José dos Campos, mas sem interferência no fluxo de veículos;

6h15 – Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto também não apresentam pontos de lentidão;

6h12 – Tráfego ainda bom nas rodovias Raposo Tavares, Tamoios, Rio-Santos e Padre Manoel da Nóbrega;

2h07 – Tráfego tranquilo, sem pontos de congestionamento, nas principais estradas estaduais e federais dentro do Estado de São Paulo.