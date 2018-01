AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta quinta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

19h35 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello registra 1,5 km de lentidão, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Rua Roberto Feijó.

19h15 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 2,3 km de morosidade, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte João Dias.

19h – A Avenida Tancredo Neves tem 1 km de lentidão, sentido Anchieta, da Rua Vergueiro até a Praça Monte Azul Paulista.

18h48 – A Avenida Nove de Julho tem 1,2 km de lentidão, sentido centro, da Rua Urimonduba até a Rua Estados Unidos.

18h35 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros registra 1,9 km de morosidade, sentido Interlagos, da Ponte Cidade Universitária até a Ponte Cidade Jardim.

18h30 – A pista central da Marginal do Tietê tem 2,4 km de congestionamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte Rio Tamanduateí até a Avenida Otto Baumgart.

18h21 – A Rua da Consolação tem 1,8 km de tráfego intenso, sentido centro, da Avenida Paulista até o acesso à Ligação Leste-Oeste.

18h15 – A Avenida República do Líbano tem 2,4 km de morosidade, sentido bairro, da Rua Dia do Senhor até a Avenida Ibirapuera.

18h10 – A Via Anhanguera tem trânsito carregado, sentido interior, na pista expressa do km 103 ao km 105, região de Campinas, e do km 57 ao km 63, em Jundiaí.

18h – A Via Anchieta tem tráfego lento na chegada a Santos, entre o km 64 e o km 65, por excesso de veículos. Demais trechos do SAI fluem bem. O SAI opera em esquema normal 5×5, com a descida da serra sendo feita pelas pistas sul da via Anchieta e da rodovia dos Imigrantes. Para a subida, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

17h45 – O Elevado Costa e Silva tem 2,3 km de lentidão, sentido Penha, da Rua Conselheiro Brotero até a Rua da Consolação.

17h38 – A cidade tem 66 km de vias congestionadas. A zona sul concentra 23 km desse total, seguida pelo centro (15 km), zona leste (13 km), zona oeste (10 km) e zona norte (3 km).

17h30 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 4,2 km de congestionamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte Jânio Quadros até a Ponte Aricanduva.

17h20 – A Avenida Washington Luís tem 1,2 km de lentidão, sentido centro, da Praça Comandante Linneu Gomes até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h10 – A Rua das Juntas Provisórias tem 1,9 km de tráfego intenso, sentido Vila Prudente, da Avenida Almira até o Viaduto Grande São Paulo.

16h55 -O Túnel Ayrton Senna I tem 1,7 km de lentidão da Avenida 23 de Maio até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

16h30 – A Avenida do Estado tem 1,9 km de morosidade, sentido Santana, do Viaduto Trinta e Um de Marco até a Rua São Caetano.

16h19 – A Avenida Ibirapuera tem 2,4 km de engarrafamento, sentido bairro, da Rua Pedro de Toledo até a Avenida dos Bandeirantes.

16h10 – A Radial Leste tem 3,5 km de trânsito intenso, sentido bairro, do Viaduto Pires do Rio até o Viaduto Alberto Badra.

15h43 – A Avenida dos Bandeirantes tem 3 km de congestionamento, sentido Marginal, da Avenida Miruna até o Viaduto Santo Amaro.

15h29 – O Corredor Norte-Sul tem 3,2 km de tráfego intenso, sentido Santana, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto João Jorge Saad.

14h45 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 2,7 km de lentidão, sentido Castelo, da Ponte Cidade Universitária até a Ponte do Jaguaré.

14h02 – O elevado Arthur da Costa e Silva, sentido Penha, congestionado entre a Rua da Consolação e Rua padre Péricles.

13h53 – O sentido Santana do Corredor Norte-sul tem lentidão entre a Rua Borges Lagoa e viaduto João Julião da Costa Aguiar.

13h42 – Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, congestionada entre a Rua Augusta e Avenida Alcantara Machado.

12h39 – A Avenida Washington Luís, sentido Centro, com lentidão entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Avenida Santa Catarina.

12h11 – Todas as rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes tem boas condições de tráfego e visibilidade, nos dois sentidos. O SAI opera em esquema normal 5×5, com a descida da serra sendo feita pelas pistas sul da via Anchieta e da rodovia dos Imigrantes. Para a subida, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

12h11 – A Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, congestionada entre as Ruas Demétrio Ribeiro e Ulisses Cruz.

11h36 – A Avenida Vereador José Diniz, sentido Centro, congestionada entre as Avenidas Bandeirantes e Ana Catharina Randi.

11h14 – A avenida Rebouças, sentido Centro, tme lentidão entre as Ruas Chabad e Joaquim Celidônio.

10h57 – O sentido Santana do Corredor Norte-sul tem lentidão entre os Viadutos Tutoia e João Julião da Costa Aguiar.

10h36 – Tráfego lento na Anchieta, sentido São Paulo do Km 43 ao km 42, altura entre Cubatão e São Bernardo do Campo, devido a uma carreta quebrada sobre a faixa da direita. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes tem boas condições de tráfego e visibilidade. O SAI opera em esquema normal 5×5, com a descida da serra sendo feita pelas pistas sul da via Anchieta e da rodovia dos Imigrantes. Para a subida, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

10h32 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, congestionada entre as Pontes Cidade Jardim e Jaguaré.

10h05 – A Avenida Brás Leme, sentido Centro, tem lentidão entre a Ponte da Casa Verde e Rua Gois e Morais.

9h56 – A Avenida Washington Luís, sentido Centro, congestionada entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Rua Doria. São Paulo com 63 kms de congestionamento. Zona sul com 30 kms de filas.

9h44 – No sentido São Paulo da rodovia Ayrton Senna, o tráfego flui normalmente. Já no sentido Interior, há lentidão entre o km 30 e 31, devido a obras de recuperação do pavimento que interditam a faixa da direita (3). Do km 31 ao 32. Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o tráfego é normal.

9h27 – Lentidão permanece na chegada a São Paulo do Km 13 ao Km 10, na Anchieta por excesso de veículos. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes tem boas condições de tráfego e visibilidade. O SAI opera em esquema normal 5×5, com a descida da serra sendo feita pelas pistas sul da via Anchieta e da rodovia dos Imigrantes. Para a subida, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

9h22 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, congestionada entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro. São Paulo com 73 kms de lentidão. Zona sul com 25 kms de filas.

9h02 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, congestionada entre as Pontes Cidade Jardim e Jaguaré. São Paulo com 78 kms de lentidão. Zona sul com 32 kms de filas.

8h53 – Motorista que utiliza o Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto e a rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, faz boa viagem. Tráfego flui bem nos dois sentidos. A visibilidade é boa nas rodovias administradas pela Ecopistas.

8h52 – Há lentidão entre o km 52 e o km 48,5 da pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt, na região de Campina Grande do Sul, devido ao tombamento de uma carreta, que derramou carga de cerâmica na pista. A pista está liberada e o veículo já foi removido. Equipes da Concessionária estão no local e trabalham na limpeza da pista. Na pista sentido Curitiba, os usuários não encontram dificuldades.

8h51 – Os dois sentidos do Corredor norte-sul registram lentidão. No sentido Aeroporto, lentidão entre Viaduto Santa Generosa e Praça da Bandeira. Do outro lado, entre Rua Borges Lagoa e Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

8h41 – Os dois sentidos da Marginal Tietê registram lentidão. Na direção da Lapa, a pista expressa tem trânsito carregado entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte da Freguesia do Ó e a pista local entre as Pontes Atílio Fontana e do Piqueri. Do outro lado, congestionamento entre as Pontes da Casa Verde e Julio de Mesquita Neto. São Paulo com 70 kms de lentidão. Zona sul com 27 kms de filas.

8h10 – Motorista encontra lentidão na Anchieta do Km 13 ao km 10, na chegada a São Paulo e do km 59 ao Km 60, sentido litoral, altura de Cubatão. No sentido Guarujá da Cônego D. Rangoni, o tráfego também está lento do Km 263 ao Km 262. O motivo dos pontos de lentidão é o excesso de veículos nas rodovias.

8h04 – O sentido Santana do Corredor Norte-sul registra lentidão entre Rua Borges Lagoa e Viaduto João Julião da Costa Aguiar. São Paulo com 63 kms de congestionamento. Zona sul com 29 kms de filas.

7h55 – Os dois sentidos da Marginal Tietê registram lentidão. Na direção da Ayrton Senna, a pista local está congestionada entre as Pontes da Casa Verde e Julio de Mesquita Neto. Do outro lado, a pista local tem lentidão entre as Pontes

Atílio Fontana e Piqueri. São Paulo com 50 kms de lentidão. Zona sul com 21 kms de filas.

7h42 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem lentidão entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro. São Paulo com 42 kms de morosidade. Zona sul com 19 kms de filas.

7h38 – A pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt está com o tráfego restrito no km 49, na região de Campina Grande do Sul, devido ao tombamento de uma carreta, que derramou carga de cerâmica na pista. Não há lentidão no local até o momento.

7h37 – Radial Leste, sentido Centro, congestionada entre a Rua Wandenkolk e Viaduto Guadalajara. São Paulo com 33 kms de lentidão. Zona sul com 13 kms de filas.

6h57 – Pista lateral da Via Dutra sentido SP com lentidão entre os quilômetros 221 e 224, em Guarulhos; no trecho de pista única, no mesmo sentido, lentidão entre os quilômetros 208 e 210, também em Guarulhos

6h51 – Rodovia Raposo Tavares, sentido capital, com lentidão entre os quilômetros 22 e 19 e entre os quilômetros 13 e 10.

6h48 – São mais de 7 km de trechos de lentidão na pista sentido centro da Radial Leste a partir do metrô Vila Matilde.