AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta segunda

19h37 – Os túneis Ayrton Senna I e II estão totalmente congestionados, até a Antônio Joaquim de Moura Andrade.

19h36 – A Avenida Juscelino Kubitschek tem 1,7 km de tráfego intenso no sentido Pinheiros, da Rua João Cachoeira até a Marginal.

19h34 – O Corredor Norte-Sul está complicado no sentido aeroporto, do Viaduto Santa Generosa até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

19h08 – A capital paulista soma agora 105 km de vias congestionadas, segundo a CET.

19h06 – A pista expressa da Marginal Pinheiros registra 11, 6 km de morosidade no sentido Interlagos, entre as pontes Cidade Universitária e João Dias.

19h01 – A Radial Leste está congestionada no sentido bairro, da Rua Wandenkolk até o Viaduto Alberto Badra.

18h50 – O tráfego é lento pela Anchieta, sentido litoral, entre o km 14 e o km 18, na altura de São Bernardo do Campo. No sentido capital, a lentidão é do km 19 ao km 18.

18h49 – A pista local da Marginal Pinheiros tem 5,3 km de trânsito carregado no sentido Castelo, da Rua Quintana até a Ponte Cidade Universitária. No sentido Interlagos, a expressa tem 3,7 km de lentidão da Ponte Ary Torres até 2,5 km antes da Ponte João Dias.

18h48 – O Elevado Costa e Silva tem 2,7 km de tráfego intenso no sentido Lapa, da Rua da Consolação até a Avenida Francisco Matarazzo.

18h34 – A cidade tem 86 km de vias congestionadas, segundo a CET.

18h33 – A Avenida Paulista tem 2 km de morosidade no sentido Consolação, da Praça Oswaldo Cruz até a Alameda Ministro Rocha Azevedo.

18h32 – A Avenida dos Bandeirantes está congestionada por quase 7 km no sentido Imigrantes, da Rua Funchal até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

18h31 – A Rua da Consolação registra tráfego complicado no sentido centro, da Avenida Paulista até a Ligação Leste-Oeste.

18h30 – A Radial Leste tem mais de 4,7 km de lentidão no sentido bairro, da Rua Wandenkolk até o Viaduto Pires do Rio.

18h13 – A pista expressa da Marginal Pinheiros tem 6 km de trânsito carregado no sentido Interlagos, de 2 km depois da Ponte Ary Torres até a Ponte Transamérica.

18h12 – A pista local da Marginal Tietê tem morosidade no sentido Ayrton Senna, da Ponte Atílio Fontana até a Freguesia do Ó.

17h20 – A Avenida dos Bandeirantes está congestionada no sentido Imigrantes, entre os viadutos João Julião da Costa Aguiar e Aliomar Baleeiro.

17h18 – A Ligação Leste-Oeste registra 1,5 km de tráfego intenso da Avenida Nove de Julho até o Viaduto Shuhei Uetsuka.

17h16 – Uma colisão entre carro e moto interdita a faixa da esquerda da Avenida Paulista, sentido Consolação, na altura da Alameda Campinas. Há lentidão desde a Praça Oswaldo Cruz até o local do acidente.

16h48 – O Corredor Norte-Sul está congestionado por 7 km no sentido aeroporto, entre os viadutos Pedroso e João Julião da Costa Aguiar. No sentido Santana, há congestionamento da Praça da Bandeira à Avenida do Estado.

16h40 – A Avenida Ibirapuera registra tráfego lento no sentido bairro, da Avenida República do Líbano até a Avenida dos Bandeirantes.

16h35 – A Avenida Aricanduva tem lentidão no sentido Marginal, da Rua Benedita de Paula Coelho até a Radial Leste.

16h25 – O Corredor Norte-Sul está congestionado por 2,2 km, da Rua Santa Ifigênia até a Avenida do Estado.

15h50 – A Avenida Nove de Julho registra lentidão no sentido centro, da Rua Urimonduba até a Rua Estados Unidos.

15h40 – A pista expressa da Marginal Tietê tem tráfego intenso no sentido Castelo Branco, entre as pontes Freguesia do Ó e Bandeirantes.

15h38 – A Operação Comboio foi implantada na Via Anchieta, sentido litoral, devido a baixa visibilidade causada pela neblina. Nessa operação, viaturas da Polícia Militar Rodoviária e da Ecovias escoltam grupos de cerca de 500 veículos, que saem das praças de pedágio do Km 31 da Anchieta a cada meia hora, até um ponto onde a visibilidade é melhor.

14h14 – A Avenida Rebouças registra 1,5 km de lentidão no sentido centro, entre as avenidas Faria Lima e Brasil.

14h13 – A Avenida do Estado tem 1,2 km de congestionamento no sentido Santana, da Rua 31 de Março até a Avenida Mercúrio.

13h39 – Um acidente interdita a faixa da direita da Avenida Aricanduva, sentido marginal. O motorista enfrenta 1,7 km de retenção na Aricanduva, da Rua Benedita de Paula Coelho até Radial Leste-Oeste.

12h40 – A Avenida Washington Luís tem 1,8 km de morosidade, sentido centro, da Rua dos Tamoios até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

12h21 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello tem 2,2 km de lentidão, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Avenida Salim Farah Maluf.

11h56 – O tráfego segue com retenção entre o km 369,5 e o km 368 da pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Miracatu, reflexo do derramamento de carga de vidro no km 362. Já foi realizada a limpeza e a liberação da pista.

11h30 – O Corredor Rebouças/Eusébio Matoso tem 1,3 km de retenção, sentido centro, da Rua Joaquim Celidônio até a Avenida Brasil.

11h01 – A Avenida José Diniz tem 1,6 km de trânsito lento, sentido centro, da Rua Ana Catharina Randi até a Rua Vieira de Morais.

10h42 – Permanece a Operação Comboio na rodovia dos Imigrantes e na Anchieta, sentido litoral, devido a baixa visibilidade causa pela forte neblina. A operação foi implantada nas duas rodovias desde às 7h10. Nessa operação, viaturas da Polícia Militar Rodoviária e da Ecovias escoltam grupos de cerca de 500 veículos, que saem das praças de pedágio do km 32 da Imigrantes e do Km 31 da Anchieta a cada meia hora, até um ponto onde a visibilidade é melhor. No momento, há neblina e garoa no topo de serra e no planalto.

10h37 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 2 km de lentidão, sentido Rodovia Castelo Branco, da Ponte do Morumbi até a Rua Quintana.

10h12 – A Avenida do Estado registra 1,3 km de lentidão, sentido Santana, na pista local, da Rua Ana Néri até o Viaduto Trinta e Um de Marco.

10h – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 2,8 km de congestionamento, sentido Rodovia Castelo Branco, da Ponte Atílio Fontana até a Rodovia Castelo Branco.

08h53 -O tráfego é intenso do km 270 ao km 269 da pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt, na região de Taboão da Serra, devido à interferência do tráfego urbano e aos semáforos na chegada à capital paulista. Na pista sentido Curitiba, o tráfego segue sem restrições,.

08h49 – O Túnel Ayrton Senna I tem 1,6 km de tráfego intenso, da Avenida 23 de Maio até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

08h40 – AOperação Comboio está em funcionamento na Rodovia dos Imigrantes, sentido litoral, devido a baixa visibilidade causa pela forte neblina. A operação foi implantada nas duas rodovias desde às 7h10 e finalizada na Anchieta às 8 horas. Nessa operação, viaturas da Polícia Militar Rodoviária e da Ecovias escoltam grupos de cerca de 500 veículos, que saem da praça de pedágio do km 32 da Imigrantes a cada meia hora, até um ponto onde a visibilidade é melhor.

08h26 – ARodovia Ayrton Senna tem tráfego lento no sentido capital do km 23 ao 20, na região de Guarulhos, por excesso de veículos. Em direção ao interior, o fluxo segue normalmente. Na rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o tráfego é lento no sentido aeroporto. No outro sentido da via, o movimento é normal.

08h22 – A Avenida dos Bandeirantes tem 5,1 km de engarrafamento, sentido Marginal, do Viaduto Aliomar Baleeiro até o Viaduto Santo Amaro.

08h12 – A Avenida Vital Brasil tem 1,1 km de morosidade, sentido centro, da Avenida Corifeu de Azevedo Marques até a Avenida Jorge de Lima.

08h07 -A Avenida Washington Luís registra 1,8 km de tráfego intenso, sentido centro, da Rua dos Tamoios até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

08h05 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 1 km de retenção, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte Atílio Fontana até a Avenida dos Bandeirantes.

08h02 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 1,7 km de lentidão, sentido Interlagos, da Ponte Nova do Morumbi até a Ponte Transamérica.

07h45 – O Corredor Norte-Sul tem trânsito intenso, sentido Aeroporto, do Viaduto Jaceguai até a Praça da Bandeira.

07h39 – O tempo é chuvoso em pontos alternados da rodovia Régis Bittencourt. A Concessionária orienta aos usuários para que redobrem a atenção e reduzam a velocidade, devido às pistas molhadas.

07h35 – A Avenida Professor Abraão de Moraes, sentido São Paulo, do Viaduto Aliomar Baleeiro até o Viaduto Mateus Sorlone.

07h32 – A Ligação Leste-Oeste registra morosidade, sentido Lapa, do Viaduto Conselheiro Furtado e a Avenida 23 de Maio.

07h27 – A Radial Leste tem pontos de lentidão, sentido centro, da Avenida Álvaro Ramos até Rua Wandenkolk e entre o Viaduto Alberto Badra até a Rua Pinhalzinho.