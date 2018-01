AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta sexta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no Itunes.

23h25 – A Rodovia dos Imigrantes tem tráfego intenso na descida da serra, do km 36 ao 43. Já pela Anchieta, o tráfego é normal. A Rodovia Padre Manoel da Nóbrega tem tráfego lento, com paradas, do km 276 ao 292, sentido Praia Grande, por excesso de veículos.

22h18 – A Rodovia Padre Manoel da Nóbrega tem trânsito lento do km 276 ao km 280, no sentido Praia Grande, devido excesso de veículos. Na Imigrantes, o tráfego é intenso do km 36 ao km 43, no sentido litoral.

21h42 – A Avenida Paulista registra 1,8 km de congestionamento, sentido Consolação, da Praça Oswaldo Cruz até a Rua Peixoto Gomide.

21h27 – A concessionária Ecovias encerrou a operação comboio na Via Anchieta.

20h51 – Segue em vigor operação a partir da praça de pedágio pela Via Anchieta, devido baixa visibilidade. O tráfego está sendo represado na praça de pedágio Riacho Grande, localizada no km 31. Na Rodovia dos Imigrantes, o movimento de veículos é lento no sentido litoral, do km 32 ao km 39, devido reflexo do comboio.

20h16 – Segue em vigor operação a partir da praça de pedágio pela via Anchieta, devido baixa visibilidade. O tráfego está sendo represado na praça de pedágio Riacho Grande, localizada no km 31. Nessa operação, a cada meia hora, grupos de 500 veículos seguem sentido litoral, escoltados por viaturas da Polícia Militar Rodoviária e da Ecovias, até um ponto onde a visibilidade é melhor.

Movimento de veículos é lento no sentido litoral pela Imigrantes, do km 31 ao km 46, devido reflexo do comboio.

19h50 – O tráfego é intenso na pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt, devido ao excesso de veículos. Na pista sentido São Paulo, o tráfego segue sem retenção, na noite de hoje. O tempo é chuvoso em pontos ao longo do trecho concedido. A Concessionária orienta aos usuários para que redobrem a atenção e reduzam a velocidade, devido às pistas molhadas.

19h47 – A Rodovia dos Imigrantes tem tráfego congestionado do km 31 ao 46, sentido Litoral, devido ao excesso de veículos.

19h04 – A concessionária Ecovias, responsável pelo Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), implantou a operação comboio pelas duas rodovias devido a neblina intensa que encobre o topo de serra. A operação começou às 17h40, quando a visibilidade passou a ser inferior a 100 metros em alguns trechos da região. Uma hora depois, a ação foi encerrada na Imigrantes, permanecendo apenas na Anchieta.

O tráfego está sendo represado na praça de pedágio Riacho Grande, localizada no km 31 da Anchieta, em São Bernardo do Campo, no ABC. Nessa operação, a cada meia hora, grupos de 500 veículos seguem sentido litoral, escoltados por viaturas da Polícia Militar Rodoviária e da Ecovias, até um ponto onde a visibilidade é melhor. Na Imigrantes, o movimento de veículos é lento no sentido litoral, do km 27 ao 46, reflexo da operação comboio.

A Rodovia Cônego Domenico Rangoni ficou com a faixa da esquerda bloqueada no km 264, no sentido Guarujá, devido a uma colisão entre uma carreta e um carro. O tráfego foi liberado no local por volta das 18h40.

O SAI permanece operando em 7X3, com a descida da serra sendo feita pelas pistas sul da Anchieta e da Imigrantes e pela pista norte da Anchieta. Para subida, o motorista utiliza apenas a pista norte da Imigrantes.

Na última hora, 4.823 veículos desceram a serra pela Anchieta e pela Imigrantes, e 2.945 realizaram a subida. Desde as 0h de terça-feira, 27, até o momento foi registrada a passagem de 405.318 veículos sentido litoral e 216.698 , no sentido São Paulo.

18h51 – Foi encerrada operação comboio pela praça de pedágio da Rodovia dos Imigrantes. O movimento de veículos é lento no sentido litoral pela Imigrantes, do km 24 ao km 32, reflexo da operação.

Segue em andamento operação comboio a partir da praça de pedágio pela via Anchieta, devido baixa visibilidade. O tráfego está sendo represado na praça de pedágio Riacho Grande, localizada no km 31. Nessa operação, a cada meia hora, grupos de 500 veículos seguem sentido litoral, escoltados por viaturas da Polícia Militar Rodoviária e da Ecovias, até um ponto onde a visibilidade é melhor.

18h45 – A faixa da esquerda da Rodovia Cônego D. Rangoni foi liberada no km 264, sentido Guarujá. O trânsito é bom no local.

18h39 – A Rodovia dos Imigrantes tem morosidade, do km 29 ao km 32, reflexo da operação comboio, sentido litoral.

18h32 – A Rodovia Cônego Domenico Rangoni está com a faixa da esquerda bloqueada no km 264, no sentido Guarujá, devido a uma colisão. O trânsito está lento no local.

18h26 – O tráfego é intenso na pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt, com lentidão entre o km 344 e o km 346, na região de Miracatu, devido a diminuição da velocidade devido às chuvas na região e ao excesso de veículos. Na pista sentido São Paulo, o tráfego segue sem retenção, na noite de hoje.

18h15 – Foi iniciada às 17h40 operação comboio pelas rodovias Anchieta e dos Imigrantes, devido neblina intensa. No momento, a visibilidade é inferior a 100 metros em alguns trechos do topo de serra.

Nessa operação, o tráfego é represado nas praças de pedágio do km 31, na Anchieta, e do km 32, da Imigrantes. A cada meia hora, grupos de 500 veículos seguem no sentido litoral escoltados por viaturas da Polícia Militar Rodoviária e da Ecovias até um ponto onde a visibilidade é melhor. A interligação entre as duas rodovias, na altura do km 40 da Anchieta e do km 42 da Imigrantes, está fechada no sentido Imigrantes, por medida de segurança pela baixa visibilidade. Tráfego permanece com boa fluidez nos demais trechos do Sistema Anchieta-Imigrantes

O SAI permanece operando em 7X3 (Operação Descida), com a descida da serra sendo feita pelas pistas sul da Anchieta e da Imigrantes e pela pista norte da Anchieta. Para subida, o motorista utiliza apenas a pista norte da Imigrantes.

Na última hora, 6.786 veículos desceram a serra pela Anchieta e pela Imigrantes, e 2.958 realizaram a subida. Desde as 0h de terça-feira (27), até o momento foi registrada a passagem de 400.496 veículos sentido litoral e 185.675, no sentido São Paulo.

17h23 – O topo de serra da Rodovia dos Imigrantes tem neblina intensa ensta tarde. Apesar disso, a visibilidade é superior a 100 metros e não há necessidade de implantar a operação comboio. Mesmo assim, a concessionária Ecovias recomenda que os motoristas reduzam a velocidade no trecho.

16h51 – A faixa 1 da pista sentido São Paulo da Rodovia Fernão Dias está bloqueada no km 560, na região de Itaguara (MG), devido ao tombamento de um caminhão. Houve derramamento da carga na pista sentido contrário. O tráfego segue com retenção do km 554 ao km 560, pela faixa 2 e acostamento. Na pista sentido Belo Horizonte, a faixa 2 e acostamento estão bloqueados. O tráfego segue com retenção do km 565 ao km 560, pela faixa 1. Equipes da Concessionária trabalham no atendimento à ocorrência, na remoção do veículo, limpeza e liberação total da via.

Na pista sentido São Paulo, as faixas 3, 4 e o acostamento estão bloqueados no km 84, na região de São Paulo, devido a um alagamento. O tráfego segue lentamente no local, pelas faixas 1 e 2. Equipes da Concessionária trabalham na limpeza e liberação total da via.

O tempo é chuvoso em pontos alternados entre o km 90, em Guarulhos, e o km 52, em Mairiporã. A Concessionária orienta aos usuários para que redobrem a atenção e reduzam a velocidade, devido às pistas molhadas.

16h32 – O movimento no Sistema Anchieta-Imigrantes continua tranquilo em todo o trecho de concessão, incluindo as rodovias litorâneas. O SAI permanece operando em 7X3 (Operação Descida), com a descida da serra sendo feita pelas pistas sul da Anchieta e da Imigrantes e pela pista norte da Anchieta. Para subida, o motorista utiliza apenas a pista norte da Imigrantes.

Na última hora, 6.904 veículos desceram a serra pela Anchieta e pela Imigrantes, e 2.576 realizaram a subida. Desde as 0h de terça-feira (27), até o momento foi registrada a passagem de 393.709 veículos sentido litoral e 182.717, no sentido São Paulo.

16h00 – Tráfego normalizado na Imigrantes. Nenhum ponto de lentidão.

15h31 – Tráfego lento do quilômetro 62 ao 65 da Imigrantes sentido litoral, próximo à Baixada.

15h19 – Tráfego é intenso na Fernão Dias no trecho São Paulo sentido Belo Horizonte.

15h10 – Imigrantes começa a apresentar lentidão no trecho de baixada no sentido litoral. Em outros e na Rodovia Anchieta, tráfego normal.

14h54 – Lentidão na Régis Bittencourt. São 9 quilômetros de lentidão para quem desce a Serra do Cafezal, entre os quilometros 347 e 351 e o 352 ao 357, no sentido Curitiba. Nas outras estradas, movimento normal.

14h50 – Movimento é intenso na Rodovia dos Tamoios no sentido do litoral, mas sem lentidão ou pontos de parada.

13h36 – Tráfego continua bom nos dois sentidos das Rodovias Anchieta e Imigrantes.

13h19 – 260 mil veículos devem passar pela Rodovia Ayrton Senna nos dois sentidos nesta sexta-feira, informa a Ecopistas, que administra a via. Só no sentido interior, devem passar cerca de 170 mil veículos.

12h55 – Na Marginal Tietê, 600 metros de lentidão na altura da Dutra, no sentido Ayrton Senna.

12h53 – 800 metros de lentidão na Avenida do Estado no sentido Santana, da Rua Mercúrio até a Rua 25 de Março.

12h03 – A viagem de São Paulo a Santos leva 45 minutos pela Anchieta e pela Imigrantes neste momento, informa a Ecovias.

12h02 – Congestionamento de 3 quilômetros na Dutra no sentido Rio por causa de um acidente, a partir do quilômetro 112, na região de Taubaté. No sentido contrário, trecho da Rodovia continua interditado próximo ao quilômetro 92 por causa do tombamento de um caminhão na pista.

11h25 – Não há trânsito na capital paulista no final da manhã desta sexta.

11h22 – A Rodovia Presidente Dutra tem 2 quilômetros de congestionamento no sentido São Paulo na região de Lavrinhas, perto do quilômetro 92. Um caminhão tombou na pista, que teve de ser interditada. Não houve vítimas graves.

10h46 – O trânsito deve ficar mais intenso no Sistema Anchieta/ Imigrantes a partir do meio da tarde, informa a Ecovias. Acompanhe as atualizações pelo Twitter da concessionária.

10h40 – Régis Bittencourt com 8 quilômetros de lentidão no sentido Curitiba, na região da Serra do Cafezal, entre o quilômetro 356 e o 364. O motivo é o excesso de veículos.

10h01 – Trânsito sem lentidão nas estradas paulistas.

08h41 – Tráfego ainda é tranquilo para quem segue rumo ao litoral pelo sistema Anchieta/ Imigrantes.

08h40 – A Rodovia Presidente Dutra tem 4 KM de congestionamento, entre os quilômetros 138 e 134, na região de São José dos Campos, no sentido Rio de Janeiro, como reflexo de um acidente. Um carro e uma moto colidiram no local nesta manhã e uma faixa chegou a ser interditada, mas já foi liberada. Uma vítima de gravidade moderada foi socorrida e encaminhada a um hospital da região.

08h19 – Tráfego trânquilo em toda a capital. A CET registra apenas 700 metros de congestionamento no centro da cidade, no corredor que liga a zona oeste com a zona leste, no sentido Lapa.

7h07 – Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema de descida 7 x 3, no qual apenas a pista norte da Imigrantes fica à disposição de quem quer viajar no sentido capital. Não há pontos de lentidão no sistema.

7h05 – Tráfego bom nas principais estradas estaduais e federais dentro do Estado de São Paulo.

6h48 – Acúmulo de água proveniente de um vazamento de tubulação da Sabesp na Praça Pérola Byington causa bloqueio de duas faixas do trecho final da Radial Leste com o início da Ligação Leste-Oeste, no sentido Lapa, sob o viaduto localizado junto à praça, região central de SP. Sabesp já foi acionada segundo a CET.

5h25 – Tráfego bom nas demais principais rodovias dentro do Estado de São Paulo.

5h20 – Tráfego normalizado nas rodovias Presidente Dutra, em São José dos Campos, e Padre Manoel da Nóbrega, em Praia Grande.

2h12 – Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema de descida 7 x 3, no qual apenas a pista norte da Imigrantes fica à disposição de quem quer viajar no sentido capital. Não há pontos de lentidão no sistema.

2h10 – Congestionamento de 10 mil metros na pista sentido Peruíbe da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega entre os quilômetros 282 e 292, trecho de Praia Grande, em razão do excesso de veículos.

2h00 – Engavetamento, ocorrido à 1h20, envolvendo dois caminhões e dois veículos de passeio bloqueia uma faixa de rolamento da pista expressa (única) da Rodovia Presidente Dutra no quilômetro 146, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Às 2 horas, o congestionamento era de cerca de 1 km.