AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta sexta-feira

20h – A Avenida Juscelino Kubitschek tem 1,7 km de morosidade, sentido Pinheiros, da Rua João Cachoeira até a Marginal do Pinheiros.

19h45 – O tráfego segue com lentidão na pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt, do km 341 ao km 346, na região de Miracatu, devido ao tráfego intenso. Na pista sentido São Paulo, o tráfego segue sem dificuldades, na noite de hoje.

19h35 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 4,7 km de congestionamento, sentido Castelo, da Avenida Roberto Marinho até a Ponte Eusébio Matoso.

19h26 – O Corredor Norte-Sul tem 1,3 km de morosidade, sentido Aeroporto, da Rua Tutoia até o Viaduto João Jorge Saad.

19h21 – A capital tem 118 km de vias congestionadas nesta noite. Na zona sul estão concentrados 44 km desse total. No centro os motoristas enfrentam 23 km, 21 km na zona oeste, 20 na zona leste e 10 na zona norte.

19h10 – A Ligação Leste-Oeste tem 1,7 km de trânsito intenso, sentido Penha, da Rua Augusta até a Rua Shuhei Uetsuka C. Furtado.

19h – A Avenida do Estado tem 1,9 km de lentidão, sentido Santana, do Viaduto Trinta e Um de Marco até a Rua Caetano.

18h51 – A pista expressa da Marginal do Tietê registra 14,9 km de engarrafamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte Imigrante Nordestino.

18h42 – A Dutra tem morosidade no sentido Rio de Janeiro, do km 226 ao km 229, em São Paulo, na pista Marginal; do km 221 ao km 217, na pista expressa, em Guarulhos e na pista marginal do km 224 ao km 223, em Guarulhos.

18h35 – A Avenida Brigadeiro Faria Lima tem 2,4 km de trânsito congestionado, sentido Itaim, da Avenida Eusébio Matoso até a Avenida Juscelino Kubitschek.

18h28 – O tráfego segue com lentidão na pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt, do km 343 ao km 346, na região de Miracatu, devido ao tráfego intenso. Na pista sentido São Paulo, o tráfego segue sem dificuldades.

18h25 – A Avenida Francisco Morato tem 1,7 km de lentidão, sentido bairro, da Rua Jose Valter Seng até a Rua Cedrolândia.

18h16 – O Túnel Ayrton Senna II registra 1,8 km de morosidade da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

18h08 – A Avenida Washington Luís tem 3,8 km de congestionamento, sentido bairro, da Rua Rafael Iório até a Praça Pedro Chaves.

18h02 – A Rua das Juntas Provisórias tem 1,9 km de lentidão, sentido Vila Prudente, da Escola de Engenharia Mackenzie até o Viaduto Grande São Paulo.

17h55 – A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 11 ao 20, sentido Interior. Além de uma queda de moto no km 19, que interditou as faixas da direita (3 e 4), por cerca de 10 minutos, o excesso de veículos faz com que o motorista diminua a velocidade. Já no sentido no sentido São Paulo, o tráfego é lento do km 21 ao 20, em função do excesso de veículos. Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o movimento é tranquilo.

17h45 – A Avenida João Dias registra 2,3 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida João Carlos da Silva Borges até a Avenida Alberto Augusto Alves.

17h32 – A cidade tem 103 km de vais congestionadas.

17h25 -A Avenida dos Bandeirantes tem 3,7 km de lentidão, sentido Imigrantes, da Marginal do Pinheiros até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h15 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 6,4 km de engarrafamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Rua Azurita.

17h05 – O Elevado Costa e Silva tem 2,3 km de lentidão, sentido Penha, da Rua Conselheiro Brotero até a Rua da Consolação.

17h – A Rua da Consolação tem 1,8 km de trânsito carregado, sentido centro, da Avenida Paulista até o acesso à Ligação Leste-Oeste.

16h55 – A Avenida Nove de Julho registra 1,9 km de morosidade, sentido centro, da Rua João Cachoeira até a Rua Estados Unidos.

16h35 – O motorista que segue em direção a Praia Grande pela rodovia dos Imigrantes encontra tráfego lento, entre o km 67 e km 70, devido obras fora do trecho de concessão. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) têm boas condições de tráfego. O SAI que opera em 5×5, com a descida sendo feita pelas pistas sul da Anchieta da rodovia da Imigrantes. Para subida, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

16h29 – A Radial Leste tem 3,9 km de lentidão, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até a Avenida Álvaro Ramos.

15h59 – A Avenida Washington Luís registra 2,6 km de tráfego intenso, sentido centro, da Rua Ática até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

15h47 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 3,2 km de engarrafamento, sentido Castelo, da Avenida Roberto Marinho até a Rua Tucumã.

15h22 – O Corredor Norte-Sul tem 7,2 km de congestionamento, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto República Árabe Síria.

14h50 – A Avenida Vereador José Diniz tem 1,9 km de morosidade, sentido centro, da Rua Ana Catharina Randi até a Rua Demostenes.

14h30 – A Avenida Ibirapuera tem 2,9 km de lentidão, sentido bairro, da Rua Douro até a Avenida dos Bandeirantes.

13h55 – Motorista que utiliza o Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) no momento faz boa viagem. Tráfego e visibilidade bons tanto no sentido litoral quanto no sentido capital. SAI opera em 5×5, com a descida sendo feita pelas pistas sul da Anchieta da rodovia da Imigrantes. Para subida, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

12h57 – A pista central da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, congestionada entre as Pontes Atílio Fontana e Freguesia do Ó.

12h43 – Rua das Juntas Provisórias, sentido Vila Prudente, tem lentidão entre Viaduto Grande São Paulo e Avenida Escola de Engenharia Mackenzie.

12h05 – A Estrada de Itapecerica, sentido Centro, tem congestionamento entre a Avenida Giovanni Gronchi e Rua dos Cartógrafos.

11h30 – A Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Bairro, com lentidão entre a Avenida Salim Farah Maluf e Viaduto Grande São Paulo.

11h13 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, está congestionada entre as Pontes Cidade Jardim e Jaguaré.

10h51 – Motorista encontra boas condições de tráfego e visibilidade nas rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes.

10h50 – O sentido Lapa da Marginal do Tietê tem vários trechos congestionados. Na pista expressa, entre Rodovia Castelo Branco e Ponte Julio de Mesquita Neto e entre Pontes do Tatuapé e Aricanduva, na pista central entre as Pontes Atílio Fontana e Freguesia do Ó e na local entre as Pontes dos Remédios e Freguesia do Ó.

10h24 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem lentidão entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro.

9h56 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem 10 kms de lentidão entre a Ponte Cidade Jardim e Rodovia Castelo Branco. São Paulo com 74 kms de filas. Zona oeste com 31 kms de trânsito carregado.

9h40 – A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, tem 7 kms de lentidão entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte da Freguesia do Ó. A pista central tem congestionamento entre as Pontes Atílio Fontana até Freguesia do Ó. São Paulo com 74 kms de filas. Zona oeste com 30 kms de lentidão.

9h19 – Chegada a São Paulo permanece com lentidão do km 13 ao Km 10 pela Anchieta e do Km 15 ao Km 12 pela Imigrantes, devido a excesso de veículos. Demais pontos do Sistema Anchieta-Imigrantes fluem bem. Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) opera em 5×5, com a descida sendo feita pelas pistas sul da Anchieta da rodovia da Imigrantes. Para subida, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

9h07 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão entre as Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco. São Paulo com 83 kms de filas. Zona sul com 31 kms de lentidão.

9h01 – Motorista encontra tráfego normal em todo corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, nos dois sentidos. Na rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o movimento também tranquilo.

8h38 – As pistas local, central e expressa da Marginal Tietê, sentido Lapa, tem lentidão de 2,5 kms entre as Pontes Atílio Fontana e do Piqueri. São Paulo com 64 kms de lentidão. Zona sul com 24 kms de filas.

8h25 – Radial Leste, sentido Centro, congestionada entre a Rua Wandenkolk e Metrõ Belém. São Paulo com 56 kms de morosidade. Zona sul com 25 kms de filas.

8h22 – Motorista encontra lentidão na chegada a São Paulo do km 13 ao Km 10 pela Anchieta e do Km 15 ao Km 12 pela Imigrantes. Tráfego lento também na chegada a Santos do km 64 ao km 65, pela Anchieta. Motivo dos pontos de lentidão é o excesso de veículos. Demais pontos do Sistema Anchieta-Imigrantes fluem bem.

8h13 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, congestionada entre os Viadutos Santo Amaro e Jabaquara. São Paulo com 49 kms de lentidão. Zona sul com 20 kms de filas.

8h07 – A Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, está congestionada na pista expressa, da Ponte Nova do Morumbi até a Ponte Transamérica. São Paulo com 46 kms de trânsito lento. Zona sul com 17 kms de filas.

8h02 – A Avenida Professor Abraão de Morais, sentido São Paulo, tem lentidão entre o Viaduto Aliomar Baleeiro e Avenida Matheus Torloni. São Paulo com 37 kms de filas. Zona sul com 14 kms de lentidão.

7h31 – O Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, tem lentidão entre o Vale do Anhangabaú e Ponte dos Bandeirantes. São Paulo com 20 kms de morosidade. Zona sul com 8 kms de filas.

7h12 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, congestionado entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro. São Paulo com 20 kms de filas. Zona sul com 8 kms de lentidão.

6h43 – CET registra 9 km de trechos de congestionamento na área monitorada pela companhia na capital paulista.

6h42 – Ligação Leste-Oeste com quase 2 km de lentidão no sentido Lapa entre o fim da Radial Leste e o acesso à Avenida 23 de Maio.

6h40 – Pistas expressa e local da Marginal do Tietê com 2 km de lentidão no sentido Castello entre as pontes Casa Verde e Bandeiras.

1h10 – Sem registro de pontos de lentidão significativos nas principais estradas estaduais e federais dentro do estado de São Paulo.