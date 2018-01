AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta sexta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h05 -A pista expressa da Marginal Pinheiros tem 18 km de congestionamento, sentido Interlagos, da Ponte Castelo Branco até a Ponte Transamérica.

19h50 – Há lentidão na pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt, o tráfego segue com lentidão entre o km 272 e o km 276, na região de Taboão da Serra, reflexo de um alagamento que restringiu o tráfego na pista. Não há mais restrições. Na pista sentido São Paulo, o tráfego segue sem lentidão, na noite de hoje.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

19h30 – A Via Anchieta tem tráfego lento do km 16 ao km 23 sentido litoral, por excesso de veículos na região de São Bernardo do Campo. Demais trechos do Sistema Anchieta-Imigrantes fluem bem. Há chuva forte em todo o trecho de planalto. O SAI opera em esquema normal 5×5, com a descida da serra sendo feita pelas pistas sul da via Anchieta e da rodovia dos Imigrantes. Para a subida, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

19h10 – A capital paulista bateu o recorde de congestionamento de 2012 às 19 horas desta sexta-feira, 10, com 217 km de engarrafamento. O recorde anterior foi registrado hoje, às 18h30, quando a lentidão bateu a marca de 189 km. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o motivo da lentidão é excesso de veículos.

A via com maior índice de lentidão é a Marginal do Tietê. A pista expressa tem 13,2 km de trânsito intenso, sentido Rodovia Castelo Branco, da Ponte das Bandeiras até a Castelo Branco. No sentido Rodovia Ayrton Senna, o motorista enfrenta 13 km de fluxo intenso da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte Aricanduva. A pista local da marginal tem 10,7 km de lentidão, sentido Castelo, da Ponte da Casa Verde até a Castelo Branco.

18h22 – A Rodovia Dutra tem lentidão no sentido São Paulo, do km 228 ao km 229, em São Paulo, na pista marginal, devido a um alagamento.

18h20 – A Via Anchieta tem tráfego congestionado do km 16 ao km 23, sentido litoral, e do km 20 ao km 18, sentido São Paulo, em razão do excesso de veículos na altura de São Bernardo do Campo. Pela Rodovia dos Imigrantes o motorista encontra lentidão na altura do km 16, sentido São Paulo, em Diadema, reflexo de um acidente que chegou a interditar a faixa da esquerda. A faixa já foi liberada.

A Rodovia Cônego Domênico Rangoni congestionada no sentido Cubatão do km 262 ao km 270, por excesso de veículos. Na chegada a Santos pela Anchieta, o tráfego é lento do km 64 ao km 65, também por excesso de veículos.

Há chuva forte em todo o trecho de planalto. O SAI opera em esquema normal 5×5, com a descida da serra sendo feita pelas pistas sul da Anchieta e da Imigrantes. Para a subida, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

18h15 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 8 km de engarrafamento, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte Transamérica.

18h12 – A Ligação Leste-Oeste tem 2,9 km de trânsito intenso, sentido Penha, da Praça Franklin Roosevelt até o Viaduto Alcântara Machado.

18h08 – A pista expressa da Marginal do Tietê registra morosidade, sentido Ayrton Senna, da Ponte Aricanduva até a Ponte Velha Fepasa.

18h05 – A Radial Leste tem 3,5 km de lentidão, sentido bairro, do Viaduto Pires do Rio até o Viaduto Alerto Brada.

17h55 – A cidade tem 164 km de vias congestionadas no momento, segundo dados da CET.

17h35 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 3,5 km de congestionamento, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte João.

17h25 – A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 24 ao 20, sentido São Paulo, e do km 13 ao 20, sentido Interior, por excesso de veículos. Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o movimento é tranquilo. Chove entre a região de São Paulo e Guarulhos, mas a visibilidade é boa em todo trecho concedido.

17h20 – A Rodovia Régis Bittencourt tem dois pontos de alagamento intransitáveis nesta sexta-feira, 10, na região de Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Por volta das 16h30, a via registrou alagamento na altura do km 272, no sentido São Paulo. Às 17 horas, o trânsito também ficou bloqueado no km 277, sentido Curitiba.

17h10 – O Corredor Norte-Sul tem 5,4 km de engarrafamento, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

16h59 – Há retenção na pista sentido São Paulo da Rodovia Fernão Dias, do km 88 ao km 90, na região de Guarulhos, devido ao excesso de veículos. Na pista sentido Belo Horizonte, o tráfego segue sem retenção, na tarde de hoje.

16h55 – A cidade tem 52 km de vias congestionadas nesta tarde.

16h50 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 3,9 km de lentidão, sentido Ayrton Sena, da Rua Azurita até a Ponte da Casa Verde.

16h07 – A Via Anchieta tem tráfego lento do km 40 ao km 48, sentido litoral, reflexo da interdição provocada por uma colisão entre duas carretas no trecho. A faixa já foi liberada.

15h24 – A Ligação Leste-Oeste registra 2,6 km de morosidade, sentido Lapa, do Viaduto Alcântara Machado até a Rua Santo Antonio.

15h06 – O Corredor Norte-Sul tem 5,4 km de engarrafamento, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Complexo Viário João Jorge Saad.

14h34 – Um acidente no km 47 da Via Anchieta, sentido litoral, causa a interdição da faixa da esquerda na altura de Cubatão. No momento, não há lentidão. As demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) seguem com fluxo bom. O SAI opera em esquema normal 5×5, com a descida da serra sendo feita pelas pistas sul das duas rodovias. Para a subida, o motorista utiliza as pistas norte das da Anchieta e da Imigrantes

13h16 – A Radial Leste, sentido Centro, congestionada do Viaduto Guadalajara até a Rua Wandenkolk.

12h13 – Todas as faixas da rodovia Ayrton Senna no km 51, sentido Interior, estão liberadas. E, o tráfego flui normalmente pelo local.

No sentido oposto da Ayrton Senna, o movimento continua tranquilo, assim como nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos.

11h57 – Entre o km 370 e o km 368, na região de Miracatu, o tráfego da rodovia Régis Bittencourt segue por uma faixa em cada sentido (São Paulo e Curitiba), devido a reparos no pavimento na altura do km 369. Não há lentidão no local.

11h43 – Rodovia Ayrton Senna segue totalmente bloqueada no km 51, sentido Interior, devido a uma colisão seguida de capotamento, que deixou uma vítima em estado grave – removida pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar – e outra com múltiplos ferimentos, mas sem risco de morte. O tráfego flui apenas pelo acostamento e é lento desde o km 48.

No sentido oposto da Ayrton Senna, o movimento é tranquilo, assim como nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos.

10h37 – Capotamento bloqueia a rodovia Ayrton Senna totalmente, no km 51, sent. Interior. O tráfego flui apenas pelo acostamento e é lento no local.

No sentido oposto da Ayrton Senna, o movimento é tranquilo, assim como nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos.

10h14 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, com lentidão entre as Pontes Cidade Jardim e Castelo Branco.

9h52 – Rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes têm boas condições de tráfego e visibilidade.

9h21 – Os dois sentidos da Marginal Pinheiros registram congestionamento. Na direção de Interlagos, a pista expressa tem lentidão entre as Pontes Cidade Jardim e Jaguaré e do outro lado as pistas local e expressa estão com trânsito lento entre a Rua Quintana e Ponte João Dias. São Paulo com 99 kms de lentidão. Zona sul com 39 kms de filas.

9h04 – O tráfego está restrito do km 370 ao km 368 da pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt, na região de Miracatu, devido a reparos no pavimento, no km 369. O tráfego da pista sentido São Paulo segue sem lentidão pela faixa da esquerda da pista sentido Curitiba. Na pista sentido Curitiba, o fluxo de veículos segue pela faixa da direita e não há lentidão no local. Ainda na pista sentido Curitiba, há lentidão do km 399 ao km 402, na região de Miracatu, devido ao tombamento de uma carreta no km 402, que derramou carga de telhas na pista. As faixas da esquerda e da direita têm restrições e o tráfego segue pelo acostamento. Equipes da Concessionária estão no local e trabalham na remoção do veículo, limpeza e liberação da via.

9h03 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão entre as Pontes Cidade Jardim e Jaguaré. São Paulo com 80 kms de filas. Zona sul com 31 kms de lentidão.

9h00 – Uma faixa da direta da Avenida Paulista, sentido Consolação, perto da Rua Augusta, está interditada por conta de uma passeata com cerca de 100 guardas civis metropolitanos. Eles seguem em direção à Câmara Municipal.

8h40 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão entre as Pontes Eusébio Matoso e Jaguaré. São Paulo com 67 kms de filas. Zona sul com 26 kms de lentidão.

8h29 – A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, congestionada entre as Pontes Atílio Fontana e Julio de Mesquita Neto. São Paulo com 67 kms de lentidão. Zona sul com 25 kms de filas.

8h10 – Motorista encontra nesta manhã, lentidão na chegada a São Paulo pela Anchieta do Km 13 ao Km 10. Já na pista sul da rodovia, sentido litoral o tráfego está lento do Km 20 ao Km 23, acesso aos bairros de São Bernardo do Campo e do km 59 ao Km 60, altura do Jardim Casqueiro, em Cubatão. O motivo dos pontos de lentidão é o excesso de veículos.

8h01 – O sentido Santana do Corredor norte-sul registra lentidão entre a Rua Borges Lagoa e Viaduto João Julião da Costa Aguiar. São Paulo com 47 kms de trânsito complicado. Zona sul com 13 kms de filas.

7h51 – A Avenida Salim Farah Maluf, sentido Marginal, congestionada entre a Rua Senador Feijó e Avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello. São Paulo com 42 kms de filas. Zona sul com 13 kms de lentidão.

7h44 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem congestionamento entre a Alameda dos Tupiniquins e Viaduto Dante Delmanto. São Paulo com 36 kms de lentidão. Zona sul com 11 kms de filas.

7h22 – Duas faixas da Avenida Rudge estão interditadas por conta de um carro alegórico estacionado, perto da Ponte da Casa Verde, sentido marginal. O carro ficou enroscado na fiação da rede elétrica.

7h20 – Radial Leste com trânsito carregado entre a Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio, sentido Centro. São Paulo com 19 kms de filas. Zona sul com 5 kms de trânsito lento.

7h12 – O tráfego está restrito do km 370 ao km 368 da pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt, na região de Miracatu, devido a problemas no pavimento, no km 369. O tráfego da pista sentido São Paulo segue sem lentidão pela faixa da esquerda da pista sentido Curitiba. Na pista sentido Curitiba, o fluxo de veículos segue pela faixa da direita e não há lentidão no local.

7h09 – Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, com lentidão entre as Avenidas Vinte e Três de Maio e Alcantara Machado. São Paulo com 13 kms de lentidão. Zona sul com 4 kms de filas.