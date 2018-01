AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta sexta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no Itunes.

20h20 – O Corredor Norte-Sul continua com 8,7 km de tráfego intenso, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

20h17 – Às 20 horas, a cidade registrou 103 km de vias congestionadas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

20h15 – A Avenida Washington Luís tem 4,2 km de morosidade, sentido centro, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Rua Rolando Ângelo Tenuto.

19h55 – A Radial leste registra 8 km de lentidão, sentido bairro, da Praça Divinolândia até o Viaduto Pires do Rio.

19h50 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 8 km de engarrafamento, sentido Rodovia Castelo Branco, da Rua Américo Brasiliense até a Ponte Cidade Universitária.

19h45 – Um acidente interdita a faixa da esquerda da Avenida 23 de Maio, sentido Santana, perto do Viaduto Jaceguai.

19h34 – A cidade registrou 155 km de vias congestionadas às 19h30.

19h18 – A Rodovia Castelo Branco tem morosidade na pista marginal, sentido interior, do km 20 ao km 24, e do km 19 ao 24, na pista expressa, ambos em Osasco.

19h12 – O Corredor Rebouças/Eusébio tem 2,4 km de congestionamento, sentido bairro, do Hospital das Clínicas até a Avenida Pedroso de Morais.

19h09 – O motorista encontra 5,1 km de fluxo moroso na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte do Limão até a Ponte da Vila Guilherme.

19h06 – A Avenida Santo Amaro tem 2,4 km de morosidade, sentido bairro, da Rua Vahia de Abreu até a Praça Gastão Liberal Pinto.

19h – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 5,1 de lentidão, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte da Vila Guilheme até a Ponte do Limão.

18h50 – O Corredor Norte-Sul registra 5,6 km de trânsito carregado, sentido Santana, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Santa Generosa.

18h48 – As pistas expressa e local da Marginal do Pinheiros tem 6 km de tráfego intenso, sentido Interlagos, da Ponte Transamérica até a Ponte Ary Torres. No sentido Rodovia Castelo Branco, as pistas da via têm 5,5 km de morosidade da Rua Tucumã até a Rua Américo Brasiliense.

18h46 – A Radial leste tem 8 km de lentidão, sentido bairro, do Viaduto Pires do Rio até a Praça Divinolândia.

18h43 – O Corredor Norte-Sul registra 8,7 km de engarrafamento, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h36 – O tráfego segue com retenção na pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, do km 281 ao km 279, na região de Embu das Artes, devido à interferência do tráfego urbano e aos semáforos na chegada da rodovia à capital.

18h28 – A Avenida dos Bandeirantes tem 6,8 km de congestionamento, sentido Imigrantes, da Rua Funchal até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

18h25 – A Rua da Consolação registra 1,8 km de lentidão, sentido centro, da Avenida Paulista até o acesso da Ligação Leste-Oeste.

18h20 – A Avenida Nove de Julho tem 3,2 km de morosidade, sentido bairro, da Rua Barata ribeiro até Rua Groelândia.

18h05 – A Marginal do Pinheiros tem 7,8 km de engarrafamento, sentido Interlagos, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Jardim. No sentido Castelo, a via tem 5,5 km de morosidade na expressa, da Rua Tucumã até a Rua Américo Brasiliense.

18h03 – A cidade tem 136 km de vias congestionadas nesse momento, índice considerado dentro da média pela CET.

17h58 – A Via Anchieta tem tráfego lento pela pista central e pela pista marginal na chegada a São Paulo, entre o km 13 e o km 10, devido excesso de veículos. Tráfego é intenso nos dois sentidos entre o km 20 e o km 18, na altura de São Bernardo do Campo. A chegada a Santos pela Anchieta também tem tráfego lento do km 64 ao 65, por excesso de veículos.

17h53 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello tem 2,2 km de morosidade, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Avenida Salim Farah Maluf .

17h52 – A Rodovia Ayrton Senna tem trânsito lento do km 11 ao 14, em São Paulo, sentido Interior e, do km 23 ao 21, na região de Guarulhos, sentido capital, ambos por excesso de veículos. As rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, têm tráfego normal em ambos os sentidos.

17h50 – O Corredor Rebouças Eusébio tem congestionamento, sentido bairro, da Avenida Pedroso de Morais até a Avenida Doutor Arnaldo.

17h48 – Devido ao treino do GP de Fórmula 1, a Avenida Robert Kennedy também registra morosidade, sentido bairro, da Rua Berta Waitman até a Avenida João de Barros.

17h45 – A Avenida Interlagos tem 3,6 km de trânsito intenso, sentido centro, da Avenida Miguel Yunes até a Rua Professor Henrique Jorge Guedes.

17h43 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 3,9 km de lentidão, sentido Rodovia Ayrton Sena, da Ponte da Casa Verde até a Ponte da Vila Guilherme.

17h42 – O Corredor Norte-Sul registra 8,7 km de engarrafamento, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h39 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 5 km de congestionamento, sentido Interlagos, da Ponte Cidade Jardim até a Ponte do Jaguaré.

17h30 – Por causa de uma falha no site da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o acesso às informações sobre trânsito na cidade de São Paulo está indisponível no momento. Voltaremos a divulgá-las assim que possível.

17h – Um carro capotou na Rodovia Raposo Tavares, na altura do km 15, sentido interior. O acidente interdita a alça do retorno para o Jd. Educandário. Os motoristas que trafegam em direção à Cotia devem seguir até o km 17 para efetuar o retorno. Há cerca de 3 km de lentidão até o local da interdição.

16h54 – O tráfego está lento na chegada a Santos pela Via Anchieta, entre o km 64 e o km 65, devido excesso de veículos.

14h26 – O Corredor Norte-Sul tem lentidão da Ponte das Bandeiras até a Praça da Bandeira, no sentido aeroporto.

13h54 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, congestionada entre os Viadutos Santo Amaro e João Julião da Costa Aguiar.

13h34 – A Avenida Robert Kennedy, sentido Centro, congestionada entre a Ponte do Socorro e Rua Morais Torres.

11h56 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem tráfego lento entre os Viadutos Santo Amaro e Dante Delmanto.

11h28 – São Paulo tem 56 kms de congestionamento, bem acima da média para o horário.

11h16 – Radial Leste, sentido Centro, com trânsito carregado entre a Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio.

10h31 – Motorista faz boa viagem pelas rodovias Ayrton Senna, Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em ambos os sentidos.

10h16 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, com lentidão entre as Pontes Castelo Branco e Atílio Fontana.

10h04 – A Avenida Washington Luís, sentido Centro, tem tráfego lento entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Avenida Água Espraiada.

9h43 – A Marginal do Pinheiros registra vários trechos congestionados. No sentido Interlagos, a pista expressa tem lentidão entre as Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco e a pista local entre as Pontes Jaguaré e Castelo Branco. Do outro lado, trânsito lento nas pistas expressa e local entre as Pontes Américo Brasiliense e João Dias. São Paulo com 84 kms de lentidão. Zona sul com 34 kms de filas.

9h30 – Tráfego continua lento na chegada a São Paulo pela Rodovia Anchieta, do km 13 ao km 10, devido a excesso de veículos. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes tem boas condições de tráfego.

9h27 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, congestionada entre as Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco. São Paulo com 91 kms de lentidão. Zona sul com 37 kms de filas.

8h43 – Motorista encontra tráfego lento na Rodovia Ayrton Senna, sentido Capital, do km 23 ao 20 (região entre Guarulhos e São Paulo), e no sentido Interior, do km 17 ao 19 (região entre Guarulhos e São Paulo), ambos por excesso de veículos.

Na Rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o tráfego é lento no sentido aeroporto. Em direção contrária, o fluxo é normal. Na Rodovia Carvalho Pinto o movimento é bom nos dois sentidos.

8h41 – O sentido Lapa da Marginal do Tietê congestionado na pista expressa entre as Pontes Castelo Branco e Julio de Mesquita Neto e na central, entre as Pontes dos Remédios e Freguesia do Ó. São Paulo com 85 kms de filas. Zona sul com 33 kms de lentidão.

8h20 – A pista local da Marginal do Tietê, no sentido Castelo Branco, perto da Ponte Aricanduva, foi liberada ao trânsito, após ficar totalmente interditada devido ao tombamento de um caminhão de frutas. A carga ficou espalhada na pista. Uma pessoa ficou ferida.

8h13 – Acompanhe o tráfego no sistema Anchieta-Imigrantes pelo twitter.

8h13 – A Rodovia Anchieta tem lentidão na chegada a São Paulo do km 13 ao Km 10, devido a excesso de veículos.

8h05 – Radial Leste congestionada em dois trechos do sentido Centro. Um entre o Viaduto Alberto Badra e Rua Divinolândia e outro entre Rua Wandenkolk e Metrô Belém. São Paulo com 63 kms de filas. Zona sul com 24 kms de trânsito complicado.

7h34 – O sentido Aeroporto do Corredor norte-sul registra lentidão entre a Rua Onze de Junho e Praça da Bandeira. São Paulo com 52 kms de filas. Zona sul com 18 kms de lentidão.

7h25 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com trânsito carregado entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro. São Paulo com 45 kms de filas. Zona sul com 25 kms de trânsito lento.

7h20 – O tráfego segue sem dificuldades em ambos os sentidos da Rodovia Fernão Dias (Belo Horizonte e São Paulo).

7h12 – A Avenida Aricanduva, sentido Marginal, com lentidão entre a Ponte Aricanduva e Rua Dalila. São Paulo com 28 kms de filas. Zona sul com 13 kms de congestionamento.

6h55 – Em razão do acidente na Marginal do Tietê, o Corredor Aricanduva, sentido Marginal, com quase 4 km de lentidão a partir da Rua Benedita de Paula Coelho, na Vila Matilde.

06h35 – Tombamento de um caminhão de feirantes bloqueia desde às 5h40 a pista local da Marginal do Tietê, sentido Castello, 50 metros após a Ponte Aricanduva, na zona leste. Houve queda de carga na pista. Alça da acesso da Ponte Aricanduva para a pista local está bloqueada.

02h35 – Congestionamento de 6 mil metros na pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt entre os quilômetros 552 e 546, em Barra do Turvo, Vale do Ribeira, onde, por volta da 0h15, ocorreu o tombamento de uma carreta. A pista foi bloqueada por completo para retirada do veículo. Agora está com uma faixa liberada.

1h32 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton, parcialmente bloqueada desde à 1h10 em razão de uma choque traseiro entre dois caminhões no trecho localizado a 100 metros da Ponte das Bandeiras. O veículo atingido estava parado, pois foi abandonado no local. Há suspeita de ser roubado ou furtado. A carga, de sacos plásticos contendo lixo, do segundo caminhão caiu na pista. Lentidão por aproximação.

1h15 – Congestionamento de 5,5 mil metros na pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt entre os quilômetros 551,5 e 546, em Barra do Turvo, Vale do Ribeira, onde, por volta da 0h15, ocorreu o tombamento de uma carreta. A pista foi bloqueada por completo minutos atrás para a retirada do veículo.