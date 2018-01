AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta terça-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no Itunes.

19h41 – A cidade soma 52 km de vias congestionadas, índice bom para o horário.

19h39 – O Elevado Costa e Silva tem 2,7 km de tráfego intenso no sentido Lapa, da Rua da Consolação até a Avenida Francisco Matarazzo.

19h38 – A Marginal Tietê está congestionada do Rio Tamanduateí até a Ponte do Tatuapé no sentido Ayrton Senna. No sentido Castelo, o congestionamento é da Avenida dos Bandeirantes até a Ponte dos Remédios.

19h35 – O Corredor Norte-Sul segue complicado, com lentidão entre o Cebolinha e o Viaduto São Joaquim no sentido Santana, de do Viaduto Santa Generosa até o Cebolinha no sentido contrário.

19h30 – A Avenida João Dias tem 2,4 km de lentidão no sentido bairro, entre as avenidas João Carlos da Silva Borges e Alberto Augusto Alves.

19h27 – O trânsito melhorou consideravelmente em São Paulo, que registra agora 66 km de vias congestionadas.

19h01 – O motorista encontra tráfego lento na rodovia Ayrton Senna, no sentido interior, do km 11 ao 14, por conta do excesso de veículos. Em direção à capital, o fluxo segue normalmente.

19h – A pista expressa da Marginal Tietê segue com 6,1 km de tráfego complicado no sentido Ayrton Senna. No sentido Castelo, a lentidão se estende da Ponte do Piqueri até a Ponte dos Remédios.

18h58 – A Avenida Santo Amaro está congestionada no sentido centro, da Avenida Vicente Rao até o Viaduto Santo Amaro.

18h30 – A Avenida Prof. Francisco Morato tem quase 3 km de engarrafamento no sentido bairro, da Avenida do Imigrante Japonês até o acesso ao Taboão.

18h28 – A Avenida Ibirapuera registra 2,4 km de morosidade, da Pedro de Toledo até a Avenida dos Bandeirantes.

18h27 – A pista expressa da Marginal Tietê tem 6,1 km de lentidão, do Rio Tamanduateí até a Ponte do Tatuapé.

18h25 – O Corredor Norte-Sul está congestionado no sentido aeroporto, do Viaduto Santa Generosa até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar. No sentido Santana, o congestionamento se estende do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Praça da Bandeira.

18h24 – A Radial Leste registra tráfego carregado da Rua Wandenkolk até o Viaduto Alberto Badra.

17h24 – A pista local da Marginal Pinheiros tem 3,2 km de tráfego intenso no sentido Castelo, da Avenida Roberto Marinho até a Rua Tucumã.

17h18 – O Corredor Rebouças/Eusébio Matoso está complicado no sentido bairro, da Avenida Dr. Arnaldo à Ponte Eusébio Matoso. No sentido centro, a lentidão é da entrada do túnel até a Avenida Paulista.

17h11 – A chegada a São Paulo pela Anchieta tem lentidão do km 13 ao km 10, pela pista marginal, reflexo de um acidente envolvendo carro e moto fora da rodovia. Na Anchieta e na Imigrantes permanece a Operação Comboio.

16h58 – A Ligação Leste-Oeste tem congestionamento da Rua Augusta até a Radial Leste, sentido Penha.

16h57 – O Elevado Costa e Silva registra morosidade no sentido Lapa, da Rua da Consolação até a Avenida Francisco Matarazzo.

16h55 – A Avenida Paulista tem 1,8 km de tráfego intenso no sentido Consolação, da Praça Oswaldo Cruz até a Rua Peixoto Gomide.

16h08 – O Sistema Anchieta-Imigrantes voltou a operar em comboio pela Anchieta e Imigrantes. Implantada às 15h20, a Operação Comboio foi iniciada em razão da visibilidade inferior a 100 metros no topo de serra. O tráfego está sendo represado nas praças de pedágio do km 31 da Anchieta e km 32 da Imigrantes. Nessa operação, a cada meia hora, grupos de 500 veículos seguem sentido litoral escoltados por viaturas da Polícia Militar Rodoviária e da Ecovias, até um ponto onde a visibilidade é melhor.

16h02 – O Corredor Norte-Sul está congestionado, no sentido Santana, da Praça da Bandeira até a Avenida do Estado, e entre os viaduto João Julião da Costa Aguiar e Onze de Junho.

15h51 – A Avenida Washington Luís tem 4,2 km de lentidão no sentido centro, do Viaduto Washington Luís até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

14h40 – O Corredor Norte-Sul segue complicado por mais de 8 km no sentido Santana, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Praça da Bandeira.

14h39 – A pista expressa da Marginal Pinheiros tem 2,3 km de tráfego intenso no sentido Castelo, entre as pontes Ary Torres e Eusébio Matoso.

14h38 – A Avenida do Estado registra morosidade da Praça Alberto Lion até a Rua 31 de Março.

13h46 – A Avenida Anhaia Mello tem 1,5 km de lentidão, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até Rua e Roberto Feijó.

13h39 – O Corredor Norte-Sul tem 8,6 km de congestionamento, sentido Santana, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Praça da Bandeira.

13h20 – A pista local da Marginal do Pinheiros registra 2,8 km de lentidão, sentido Interlagos, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte do Jaguaré.

12h02 – A cidade registra 43 km de lentidão nesse momento, índice pouco acima do normal para o horário.

11h54 – O tráfego é intenso entre o km 341 e o km 347 da pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Miracatu, devido ao excesso de veículos no local. Na pista sentido São Paulo, os usuários não encontram retenção, na manhã de hoje.

11h30 – A Avenida Aricanduva tem 3,6 km de morosidade, sentido Marginal, da Rua Benedita de Paula Coelho até a Ponte Aricanduva.

11h03 – A Avenida Nove de Julho tem 1 km de lentidão, sentido bairro, da Rua Estados Unidos até a Avenida São Gabriel.

10h51 – A Avenida dos Bandeirantes tem 4 km de lentidão, sentido Marginal, do Viaduto Jabaquara até o Viaduto Santo Amaro.

10h32 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 4,2 km de congestionamento, sentido Interlagos, da Ponte do Morumbi até a Ponte João Dias.

10h20 – ARodovia Ayrton Senna tem tráfego lento, sentido capital, do km 23 ao 20, em Guarulhos. Em direção ao Interior, o fluxo é bom. Motorista encontra movimento tranquilo nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, nos dois sentidos. Há boa visibilidade nas rodovias administradas pela Ecopistas e o tempo está encoberto.

10h08 – A Radial Leste tem 1,6 km de lentidão na pista expressa, sentido centro, da Avenida Brasil até a Rua Wandenkolk.

10h06 – A Operação Comboio permanece nas rodovias Anchieta e Imigrantes, sentido litoral, devido a baixa visibilidade causada pela forte neblina. Nessa operação, viaturas da Polícia Militar Rodoviária e da Ecovias escoltam grupos de cerca de 500 veículos, que saem das praças de pedágio do km 31 da Anchieta e do km 32 da Imigrantes a cada meia hora, até um ponto onde a visibilidade é melhor.

Lentidão continua na chegada a capital, do km 13 ao km 10 pela Anchieta, devido a excesso de veículos. Na Imigrantes, sentido litoral o tráfego está lento na altura do Km 20, acesso aos bairros, excesso de veículos.

10h01 – A Avenida João Dias tem 1,1 km de fluxo intenso, sentido centro, da Avenida Giovanni Gronchi até o terminal João Dias.

09h55 – O Corredor Norte-Sul tem 1,2 km de morosidade, sentido Santana, do Viaduto Indianópolis até o Viaduto Borges Lagoa.

09h47 – O Túnel Ayrton Senna I registra 1,6 km de trânsito intenso, da Avenida 23 de Maio até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

09h40 – A Avenida do Estado tem 1,2 km de lentidão, sentido Santana, do Viaduto 31 de Marco até a Avenida Mercúrio.

09h30 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 7,2 km de engarrafamento, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte Transamérica.

09h10 – A faixa da esquerda (1) no km 18 da Rodovia Ayrton Senna, sentido capital, foi liberada. Devido ao excesso de veículos, o tráfego é lento do km 27 ao 20, em Guarulhos, em direção à capital. No sentido Interior, o fluxo segue normalmente. Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o fluxo é normal nos dois sentidos.

09h07 -A Ligação Leste-Oeste tem 1,6 km de retenção, sentido Lapa, da Avenida Alcântara Machado até a Avenida 23 de Maio.

09h – A Via Anhanguera tem congestionamento do km 98 ao km 103, na pista expressa em Campinas, sentido capital.

08h55 – A Avenida José Diniz tem 1,6 km de lentidão, sentido centro, da Rua Ana Catharina Randi até a Rua Vieira de Morais.

08h47 – O tráfego segue com três quilômetros de retenção, do km 287 ao km 283,5 da pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, entre as regiões de Embu das Artes e Itapecerica da Serra, reflexo de um acidente no km 283,5.

08h40 – A faixa da esquerda (1) no km 18 daRrodovia Ayrton Senna, sentido capital, está bloqueada devido a queda de moto. Por excesso de veículos e reflexo do acidente o tráfego é lento do km 28 ao 18, na região de Guarulhos. No sentido Interior, o fluxo segue normalmente.

08h27 – A Radial Leste tem 4 km de tráfego intenso, sentido centro, da Avenida Bernardino Brito d Carvalho até a Estação Carrão do Metrô.

08h20 – O Corredor Norte-Sul tem 2,2 km de morosidade, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Hospital Beneficência Portuguesa.

08h15 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 3,6 km de engarrafamento, sentido Interlagos, da Ponte Nova do Morumbi até a Ponte Transamérica.

08h04 – A Avenida Gastão Vidigal tem 1,6 km de trânsito lento, sentido Marginal, da Rua Aroaba até o Viaduto Miguel Mofarrej.

08h – A Avenida Washington Luís tem 1,8 km de retenção, sentido bairro, da Rua Doria até a Praça Pedro Chaves.

07h40 – A Avenida dos Bandeirantes tem 1,7 km de lentidão, sentido Marginal, da Alameda dos Tupiniquins até o Viaduto Santo Amaro.

07h30 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros registra 1,8 km de morosidade, sentido Rodovia Castelo Branco, da Rua Rubens Gomes Bueno até a Rua Américo Brasiliense.

07h20 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 5,4 km de congestionamento, sentido Rodovia Castelo Branco, do Hospital Vila Maria até a Ponte das Bandeiras.

6h42 – A pista expressa da Radial Leste, no sentido centro, tem 3,8 km de morosidade, da Avenida Álvaro Ramos até a Rua Wandenkolk.

6h25 – A Rodovia Raposo Tavares tem engarrafamento no sentido São Paulo, do km 21 ao 19 e do km 12 ao 10.

6h23 – A Rodovia Castelo Branco tem congestionamento no sentido capital, no km 13 da pista expressa e na via marginal, do km 13 ao 14.

6h18 – O motorista encontra lentidão na Rodovia Anhanguera, sentido São Paulo, entre os km 12 e 11, na chegada à capital.

1h00 – Tráfego bom nas principais estradas estaduais e federais dentro do estado de São Paulo neste início de madrugada de terça-feira. O Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema tradicional 5 x 5.