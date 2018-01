AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta terça-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h06 -O Corredor Bernardino/Jabaquara tem 2,7 km de lentidão, sentido centro, da Rua Manuel Vicente até a Avenida Paulista.

19h55 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 1,8 km de morosidade, sentido Castelo, da Ponte Eusébio Matoso até a Ponte Cidade Universitária.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

19h45 – Na pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt, o tráfego segue com lentidão entre o km 348 e o km 352, na região de Miracatu, devido ao tráfego intenso. Na pista sentido São Paulo, o tráfego segue sem lentidão, na noite de hoje.

19h35 – A Avenida Vital Brasil tem 1,1 km de lentidão, sentido bairro, da Praça Jorge de Lima até a Avenida Corifeu de Azevedo Marquês.

19h25 – A Avenida Corifeu de Azevedo Marques tem 1,4 km de morosidade, sentido bairro, da Avenida Vital Brasil até a Rua Professor Vicente Peixoto.

19h10 – A pista expressa da Marginal do Tietê, nos dois sentidos, da Ponte Jânio Quadros até a Ponte Aricanduva.

19h – A Radial Leste registra 3,5 km de congestionamento, sentido bairro, do Viaduto Pires do Rio até o Viaduto Alberto Badra.

18h52 – A Avenida Vereador José Diniz tem 1,8 km de morosidade, sentido centro, da Rua Joaquim Nabuco até a Avenida dos Bandeirantes.

18h43 – A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) recomenda aos motoristas que evitem circular pelo Eixo Vergueiro / Bernardino de Campos / Paulista devido ao congestionamento causado pelo bloqueio da Rua Itápolis em função de obras emergenciais na galeria pluvial, altura do número 219, nas proximidades da Praça Charles Miller. A CET pede aos usuários que utilizem caminhos alternativos

18h35 – A pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt tem lentidão entre o km 276 e o km 271, na região de Taboão da Serra, reflexo de um alagamento que restringiu o tráfego na pista no km 271 e no km 272. Não há mais restrições. Na pista sentido Curitiba, o tráfego segue com lentidão entre o km 271 e o km 274, na região de Taboão da Serra, reflexo de um alagamento que restringiu o tráfego na pista. Também não há mais restrições.

18h26 – O tráfego é lento pela Via Anchieta sentido São Paulo do km 55 ao km 50, reflexo de uma carreta quebrada, que ocupa a faixa da direita. Demais trechos do SAI fluem bem. Sistema Anchieta-Imigrantes opera em esquema normal 5×5, com descida pela pista sul da Anchieta e pista sul da rodovia dos Imigrantes. Para subir, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

18h22 – A Avenida Jaguaré tem 1,8 km de trânsito lento, sentido bairro, da Ponte do Jaguaré até a Rua Cesar Washington A de Proença

18h10 – A Rua da Consolação registra 1,8 km de lentidão, sentido centro, da Avenida Paulista até o acesso à Ligação Leste-Oeste.

18h – A Avenida João Dias tem 2,4 km de morosidade, sentido bairro, da Rua João Carlos da Silva Borges até a Avenida Alberto Augusto Alves.

17h48 – A Avenida dos Bandeirantes tem 3,1 km de engarrafamento, sentido Imigrantes, da Marginal do Pinheiros até a Rua Antonio de Macedo Soares.

17h35 – A cidade tem 72 km de vias congestionadas, sendo que 22 km desse total estão concentrados na zona sul.

17h30 – A Rua das Juntas Provisórias tem 1,9 km de lentidão, sentido Vila Prudente, da Avenida Almira até o Viaduto Grande São Paulo.

17h23 – O Elevado Costa e Silva registra 2,3 km de fluxo intenso, sentido Penha, da Rua Conselheiro Brotero até a Rua da Consolação.

17h14 -A Ligação Leste-Oeste tem 2,9 km de lentidão, sentido Penha, da Praça Franklin Roosevelt até a Avenida Alcântara Machado.

17h06 – O Corredor Norte-Sul tem 6,4 km de engarrafamento, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto Onze de Junho.

16h50 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 2,5 km de morosidade, sentido Ayrton Senna, da Ponte Rio Tamanduateí até a Rua Azurita.

16h44 – A Avenida Ibirapuera tem 2,4 km de engarrafamento, sentido bairro, da Rua Pedro de Toledo até a Avenida dos Bandeirantes.

16h35 – A Avenida Paulista tem 1,6 km de trânsito intenso, sentido Consolação, da Praça Oswaldo Cruz até a Rua Professor Otávio Mendes.

16h30 – A Avenida Nove de Julho tem 1,2 km de morosidade, sentido centro, da Rua Urimonduba até a Rua Estados Unidos.

16h07 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 2,1 km de lentidão, sentido Castelo Branco, da Ponte da Vila Guilherme até a Ponte das Bandeiras.

15h40 -A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 2,7 km de morosidade, sentido Castelo, da Ponte Cidade Universitária até a Ponte do Jaguaré.

15h22 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,7 km de morosidade da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

15h09 – O Corredor Rebouças/ Eusébio Matoso tem 2,3 km de congestionamento, sentido centro, da Ponte Eusébio Matoso até a Avenida Brasil.

14h45 – A Avenida do Estado tem 1,9 km de morosidade, sentido Santana, do Viaduto 31 de Março até a Rua São Caetano.

13h58 – A Avenida do Estado, sentido Santana, tem lentidão entre as ruas São Caetano e Trinta e Um de Março.

13h29 – Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, com lentidão entre a Praça Pérola Byington e Praça Alcantara Machado.

12h55 – A Avenida Nove de Julho, sentido Centro, congestionada entre as Ruas Estados Unidos e Urimonduba.

12h35 – A Avenida do Estado, sentido Santana, tem trânsito carregado entre as Ruas São Caetano e Trinta e Um de Março.

12h21 – Colisão envolvendo um caminhão, um carro e uma motocicleta, ocorrida por volta do meio-dia, bloqueia duas faixas da Imigrantes sentido São Paulo, na altura do km 53, trecho de serra. Acidente ocorreu dentro do túnel 13. Há informação de uma vítima em estado grave, que conduzia a moto, sendo atendida no local e aguardando estabilização para remoção. O tráfego flui apenas pela faixa da direita. Há congestionamento do km 55 até o local.

12h00- Os dois sentidos da Avenida Rebouças estão com trechos congestionados. Na direção do Bairro, lentidão entre as Avenidas Henrique Schaumann e Dr. Arnaldo. Do outro lado, entre a Avenida Brasil e Rua Maria Carolina.

11h38 – Sistema Anchieta-Imigrantes tem tráfego tranquilo e boa visibilidade.

11h18 – A Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Bairro, tem lentidão entre a Avenida Salim Farah Maluf e Viaduto Grande São Paulo.

10h56 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, congestionada entre a Alameda dos Tupiniquins e Viaduto Aliomar Baleeiro.

10h40 – Chegada a São Paulo segue com tráfego lento pela Anchieta do km 13 ao Km 10, por excesso de veículos. Boas condições de tráfego e visibilidade nas demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes.

10h29 – O sentido Santana do Corredor Norte-sul tem lentidão entre a Rua Borges Lagoa e viaduto João Julião da Costa Aguiar.

9h56 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão entre as Pontes Eusébio Matoso e Castelo Branco. São Paulo com 57 kms de lentidão. Zona sul com 22 kms de filas.

9h37 – Permanece a lentidão na chegada a São Paulo pela Anchieta do km 13 ao km 10, por excesso de veículos. Demais rodovias seguem com boas condições de tráfego e visibilidade. O SAI opera em esquema normal 5×5, com descida pela pista sul da Anchieta e pista sul da rodovia dos Imigrantes. Para subir, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

9h33 – Tráfego segue normal no corredor Rodovia Ayrton Senna/Carvalho Pinto. Na rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o movimento é tranquilo.

9h10 – A Avenida Professor Francisco Morato, sentido Centro, congestionada entre Avenida Jorge João Saad e Rua Taboão. São Paulo com 92 kms de filas. Zona sul com 36 kms de lentidão.

9h05 – A Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, está congestionada na pista expressa, da Rodovia Castello Branco até a Ponte Eusébio Matoso. São Paulo com 90 kms de lentidão. Zona sul com 34 kms de filas.

8h47 – O tráfego segue sem lentidão em ambos os sentidos da rodovia Régis Bittencourt (São Paulo e Curitiba). O tempo é chuvoso em pontos alternados do trecho concedido. A Concessionária orienta aos usuários para que redobrem a atenção e reduzam a velocidade, devido às pistas molhadas.

8h39 – Tráfego flui normalmente no corredor Rodovia Ayrton Senna/Carvalho Pinto. Na rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o movimento é tranquilo.

8h35 – A Avenida Washington Luís, sentido Bairro, congestionada entre a Avenida Pedro Chaves e Viaduto João Julião da Costa Aguiar. São Paulo com 86 kms de lentidão. Zona sul com 36 kms de filas.

8h19 – A Avenida Professor Abraão de Morais, sentido São Paulo, congestionada entre as Ruas Rolim e Matheus Torloni. São Paulo com 81 kms de congestionamento. Zona sul com 31 kms de trânsito carregado.

8h07 – Motorista encontra nesta manhã o tráfego lento na chegada a Capital pela Anchieta do Km 13 ao Km 10. Já no sentido litoral da rodovia, há lentidão do Km 59 ao Km 60, altura do bairro Jardim Casqueiro em Cubatão. Motivo dos pontos de lentidão é o excesso de veículos. O SAI opera em esquema normal 5×5, com descida pela pista sul da Anchieta e pista sul da rodovia dos Imigrantes. Para subir, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

7h56 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, congestionada entre as Pontes Transamérica e Nova do Morumbi. São Paulo com 73 kms de lentidão. Zona sul com 28 kms de filas.

7h37 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com lentidão entre os Viadutos Santo Amaro e Dante Delmanto. São Paulo com 52 kms de lentidão. Zona sul com 15 kms de filas.

7h24 – Os dois sentidos da Marginal Tietê apresentam lentidão. Na direção da Lapa, as pistas expressa, local e central têm lentidão entre as Pontes Atílio Fontana e Freguesia do Ó. Do outro lado, a pista local está congestionada entre as Pontes Casa Verde e Julio de Mesquita Neto. São Paulo com 47 kms de congestionamento. Zona sul com 15 kms de filas.

7h13 – Radial Leste, sentido Centro, com lentidão entre o viaduto Pires do Rio e Metrô Vila Matilde e entre a Rua Wandenkolk e Metrô Belém. São Paulo com 38 kms de lentidão. Zona sul com 10 kms de filas.

6h59 – Pistas local, central e expressa da Marginal do Tietê congestionadas entre as pontes Piqueri e Attílio Fontana (2,5 km em cada corredor)

6h55 – Capital com 13 quilômetros de pontos de lentidão. Piores corredores: Radial Leste (6,5 km) e avenidas Vereador José Diniz (1,6 km) e Aricanduva (1,3 km).

6h48 – Avenida Vereador José Diniz com 1,6 km de lentidão no sentido centro a partir da Rua Catharina Randi.

6h42 – Rodovia Raposo Tavares, sentido capital, com lentidão entre Cotia e a chegada a São Paulo. Trânsito ruim entre os quilômetros 22 e 19 e entre os quilômetros 13 e 10. Um veículo está em chamas no km 30, Cotia, da pista sentido interior.

6h41 – Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, com lentidão entre a saída da Radial Leste e o acesso à Avenida 23 de Maio.

6h40 – Sobe para 6,5 km o acúmulo de trechos de lentidão na pista sentido centro da Radial Leste, entre o metrô Vila Matilde e a Rua Wandenkolk.

6h35 – Radial Leste sentido centro com 5,5 km de pontos de lentidão entre o metrô Vila Matilde e a Rua Almirante Brasil.

1h05 – Tráfego bom, sem registro de pontos de lentidão, nas principais estradas estaduais e federais dentro do estado de São Paulo.