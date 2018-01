AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas neste domingo

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no Itunes.

18h04 – Trechos de congestionamento na Rodovia Dutra. O motorista encontra lentidão entre os quilômetros 230 e 205, no sentido São Paulo, entre Arujá e a capital.

17h44 – Na Rodovia Rio Santos o tráfego é lento perto de Riviera. Nas Rodovias dos Tamoios e Mogi- Bertioga, lentidão na chegada a São Paulo.

16h24 – Aumenta para 2,9 km lentidão na Avenida dos Bandeirantes. Motorista enfrenta dificuldades entre a Rua dos Maracatins e a Rua Funchal no sentido Marginal.

15h40 – Cinco quilômetros de congestionamentos são registrados em SP neste momento.

Na Avenida dos Bandeirantes, 1,7 quilômetro tem tráfego lento no sentido marginal, entre a Avenida Santo Amaro e a Rua Funchal.

Lentidão também em Santana, a partir da Avenida Santos Dumont, entre a Bandeirantes, até a região da Avenida do Estado. São 520 metros congestionados.

Na Avenida Cruzeiro do Sul, no Sentido Santana, 880 metros de trânsito lento até a altura da Rua Pedro Vicente.

A Marginal Tietê também enfrenta tráfego complicado no sentido Castelo, entre a avenidas Cruzeiro do Sul e Otto Baumgart.

Na zona oeste, as Pontes do Jaguaré e da Cidade Universitária têm congestionamento, no sentido centro e USP, respectivamente.

13h29 – Tráfego normalizado na subida a São Paulo pela Imigrantes. Um carro quebrado interditava a pista entre os quilômetros 48 e 47. Na Anchieta, tráfego lento no acesso ao Riacho Grande sentido litoral, entre os quilômetros 27 e 29.

12h39 – Trânsito lento na pista expressa da Marginal Pinheiros no sentido Interlagos. Há congestionamento desde antes da Ponte Cidade Universitária até a altura da Avenida Alexandre Mackenzie, no Jaguaré.