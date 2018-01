AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas neste domingo

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no Itunes.

22h55 – A Rodovia dos Imigrantes registra tráfego lento no sentido capital na saída da Praia Grande, devido ao excesso de veículos. Nos demais trechos da via, o trânsito é normal. A Anchieta continua com o tráfego tranquilo em ambos os sentidos. O SAI funciona em Operação Subida (2×8), com as duas pistas da Imigrantes funcionando no sentido São Paulo e mais uma pista da Anchieta em direção à capital. A descida é feita somente pela pista sul da Via Anchieta. Continua o tempo chuvoso no trecho de serra e no planalto.

22h47 – A Rodovia dos Bandeirantes registra morosidade no sentido São Paulo do km 58 ao km 53, na região de Jundiaí, e do km 29 ao km 25, próximo à capital, devido ao excesso de veículos. A Via Anhanguera apresenta trânsito normal nos dois sentidos.

22h45 – A Rodovia Castelo Branco tem lentidão, sentido capital, do km 67 ao km 56 e do km 31 ao km 30 devido ao escesso de veículos.

22h41 – A Rodovia Régis Bittencourt registra tráfego intenso, mas sem congestionamentos, no sentido São Paulo. No sentido Curitiba, o tráfego é normal em toda a extensão da via.

22h35 – A Rodovia Dutra apresenta tráfego normal nos dois sentidos, em toda a sua extensão.

22h25 – As faixas 2,3,4 e acostamento da pista sentido São Paulo da Rodovia Fernão Dias seguem bloqueadas no km 84, na região de São Paulo, devido a um alagamento provocado pelas fortes chuvas no local. O bloqueio provoca congestionamento do km 69 ao km 84. Ainda nesse sentido, o tráfego segue intenso e com pontos de parada entre o km 26 e o km 65, entre as regiões de Atibaia e Mairiporã, devido ao excesso de veículos.

20h55 -As faixas 2,3,4 e acostamento da pista sentido São Paulo da Rodovia Fernão Dias estão bloqueados no km 84, na região de São Paulo, devido a um alagamento provocado pelas fortes chuvas no local. Há retenção do km 69 ao km 84 e o tráfego segue por parte da faixa 1. Ainda nesse sentido, o tráfego segue intenso e com pontos de parada entre o km 26 e o km 65, entre as regiões de Atibaia e Mairiporã, devido ao excesso de veículos.

20h43 – A lentidão permanece na região dos semáforos em São Vicente, do km 70 ao km 67 da Imigrantes e na saída da Praia Grande do km 292 ao 289, pela Padre Manoel da Nóbrega, sentido São Paulo. A Anchieta continua com o tráfego tranquilo em ambos os sentidos. O SAI funciona em Operação Subida (2×8), com as duas pistas da Imigrantes funcionando no sentido São Paulo e mais uma pista da Anchieta em direção à capital. A descida é feita somente pela pista sul da Via Anchieta. Continua o tempo chuvoso no trecho de serra e no planalto.

Na última hora, 7.171 veículos realizaram a subida pela Anchieta e pela Imigrantes, e 1.517 desceram a serra. Desde as 0h de terça-feira, 27, até o momento foi registrada a passagem de 514.706 veículos sentido litoral e mais de 327.068, no sentido São Paulo.

20h29 – A Rodovia Dutra tem engarrafamento, sentido capital, em Guarulhos, na pista expressa, do km 214 ao km 218; do km 212 ao 218, na pista marginal; e do km 205 ao 208, na pista expressa.

20h24 – O tráfego segue com retenção na pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, do km 352 ao km 342, na região de Miracatu, devido ao excesso de veículos. Ainda nesse sentido, há retenção entre o km 292 e o km 290, na região de Itapecerica da Serra, devido a um acidente que restringe o tráfego na faixa da direita. A faixa da esquerda está liberada e equipes trabalham no atendimento à ocorrência, na remoção do veículo e liberação total da via.

Na pista sentido Curitiba, há retenção entre o km 349 e o km 351, e do km 342 ao km 343, ambas na região de Miracatu, reflexo de um acidente envolvendo um automóvel e uma carreta. Os veículos foram removidos e a pista já está liberada.

O tempo é chuvoso em pontos ao longo do trecho concedido. A Concessionária orienta aos usuários para que redobrem a atenção e reduzam a velocidade, devido às pistas molhadas.

20h10 – A Via Anhanguera apresenta congestionamento do km 76 ao km 57, na pista expressa na região de Jundiaí, sentido capital.

20h08 – A Rodovia dos Bandeirantes registra morosidade na região de Campinas, sentido São Paulo, do km 100 ao 91, na pista expressa; do km 57 ao 77 e do km 23 ao 48, na pista expressa em Jundiaí; e do km 25 ao 28, em São Paulo, também na expressa.

20h05 – A Rodovia Castelo Branco tem lentidão, sentido capital, do km 78 ao km 52, do km 36 ao 30, e do km 40 ao 39, todos na pista expressa no trecho Itapevi – Itu.

19h55 – O tráfego na Rodovia dos Imigrantes é lento na saída de São Vicente, e do km 35 ao 32. Na Via Anchieta, por enquanto, o trânsito flui bem.

19h54 -As faixas 2,3,4 e acostamento da pista sentido São Paulo da Rodovia Fernão Dias estão bloqueados no km 84, na região de São Paulo, devido a um alagamento provocado pelas fortes chuvas no local. Há retenção do km 69 ao km 84 e o tráfego segue por parte da faixa 1. Equipes da concessionária Ecopistas trabalham no atendimento à ocorrência e na liberação da via. Ainda nesse sentido, o tráfego segue intenso e com pontos de parada entre o km 20 e o km 65, entre as regiões de Atibaia e Mairiporã, devido ao excesso de veículos. O tempo é chuvoso ao longo de todo o trecho concedido.

19h50 – A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego intenso, sem ponto de parada, do km 40 ao 32, em Itaquaquecetuba, sentido São Paulo, devido ao excesso de veículos. Em direção ao Rio de Janeiro, o movimento é tranquilo. Motorista encontra fluxo bom nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, nos dois sentidos.

19h16 -A Rodovia Ayrton Senna tem trânsito lento, sentido capital, do km 50 ao 19, entre Mogi das Cruzes e Guarulhos, devido ao excesso de veículos e problemas fora da área de concessão. Em direção ao Interior, o movimento é tranquilo. Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt há fluxo normal nos dois sentidos. O motorista encontra a pista molhada ao longo do Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto.

19h05 – O motorista encontra o tráfego lento pela Imigrantes no sentido São Paulo, na região dos semáforos em São Vicente do km 70 ao km 65 e na altura de São Bernardo do Campo do Km 35 ao km 32, por excesso de veículos. Na saída da Praia Grande, altura do km 292 ao km 289, na Padre Manoel Nóbrega também há lentidão, sentido capital. A Anchieta é a melhor opção no momento com boas condições de tráfego. Permanece a chuva no trecho de serra e no litoral.

Na última hora, 5.890 veículos realizaram a subida pela Anchieta e pela Imigrantes, e 1.778 desceram a serra. Desde as 0h de terça-feira, 27, até o momento foi registrada a passagem de 511.565 veículos sentido litoral e mais de 311.371, no sentido São Paulo. Faltam retornar para São Paulo cerca de 200 mil veículos.

18h44 – O tráfego é lento na saída da Praia Grande, na altura do km 292 da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, sentido São Paulo, por excesso de veículos. A Rodovia dos Imigrantes tem congestionamento na subida da serra.

18h37 – O trânsito é moroso na Rodovia Ayrton Senna, no sentido capital do km 53 ao 19, na região entre Mogi das Cruzes e Guarulhos, devido ao excesso de veículos e problemas fora da área de concessão. No sentido contrário, o fluxo é bom. Na Rodovia Hélio Smidt o motorista enfrenta lentidão no acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Na direção contrária, o movimento é normal. A Rodovia Carvalho Pinto há fluxo intenso apenas no sentido Capital, mas sem ponto de parada. O motorista encontra pistas molhadas ao longo do Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto.

18h28 – O tráfego segue com retenção na pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, do km 30 ao km 33, na região de Campina Grande do Sul, no Paraná, reflexo de um acidente. A faixa da esquerda está bloqueada e o tráfego segue lentamente pela faixa da direita e acostamento. As equipes da Concessionária estão no local e trabalham na limpeza e liberação da via.

Ainda na pista sentido São Paulo, há retenção do km 351 ao km 344, na região de Miracatu, em São Paulo – Serra do Cafezal, reflexo de um acidente na pista sentido Curitiba. Como reflexo, a pista sentido sul tem retenção do km 349 e o km 351.

O tempo é chuvoso em pontos ao longo do trecho concedido. A Concessionária orienta aos usuários para que redobrem a atenção e reduzam a velocidade, devido às pistas molhadas.

18h03 – Um acidente no km 39 da Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, causa lentidão por reflexo do km 42 ao km 39. Uma faixa ficou interditada no local.

17h57 – A pista sentido São Paulo da Rodovia Fernão Dias está bloqueada no km 84, na região de São Paulo, devido a um alagamento provocado pelas fortes chuvas no local. O tráfego está parado do km 74 ao km 84. Equipes da concessionária Autopista trabalham no atendimento à ocorrência e na liberação da via. Ainda nesse sentido, o tráfego segue intenso e com pontos de parada entre o km 22 e o km 65, entre as regiões de Atibaia e Mairiporã, devido ao excesso de veículos. O tempo é chuvoso ao longo de todo o trecho concedido. A concessionária orienta aos usuários para que redobrem a atenção e reduzam a velocidade, devido às pistas molhadas.

17h47 – São boas as condições de tráfego para o motorista que sobe a serra rumo a São Paulo. A descida sentido litoral também é tranquila. O Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) funciona em Operação Subida (2×8), com as duas pistas da Imigrantes no sentido São Paulo e uma pista da Anchieta em direção à capital. A descida é feita somente pela pista sul da Anchieta. O tempo continua chuvoso no trecho de serra e no planalto.

Na última hora, 6.444 veículos realizaram a subida pela Anchieta e pela Imigrantes, e 1.659 desceram a serra. Desde as 0h de terça-feira, 27, até o momento foi registrada a passagem de 509.787 veículos sentido litoral e mais de 305.481, no sentido São Paulo.

17h44 -A Rodovia Ayrton Senna tem trânsito lento em direção à capital, do km 42 ao 19, na região entre Itaquaquecetuba e Guarulhos, e no sentido interior, do km 17 ao 19, entre São Paulo e Guarulhos, devido ao excesso de veículos e problemas fora da área de concessão. tráfego é lento na Rodovia Hélio Smidt, no acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, sentido aeroporto. Na direção contrária, o movimento é normal. A Rodovia Carvalho Pinto tem fluxo intenso apenas no sentido Capital, mas sem ponto de parada.

17h18 – A concessionária Ecovias, responsável pelo Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), informou que o momento é bom para o motorista que pretende subir a serra. A previsão é que mais tarde o tráfego fique intenso. Para esta segunda-feira, 3, a previsão é que o fluxo rumo à capital fique mais carregado a partir das 11 horas.

17h16 – A Rodovia Dutra tem congestionamento, sentido São Paulo, do km 211 ao km 219, na pista marginal, e do km 205 ao 207, na pista expressa, ambos em Guarulhos. Em direção ao Rio de Janeiro, a via tem tráfego intenso do km 225 ao 219, na pista expressa, em Guarulhos.

16h41 – O Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) tem trãnsito livre nos dois sentidos nesta tarde. O SAI funciona em Operação Subida (2×8) , com as duas pistas da Imigrantes funcionando no sentido São Paulo e mais uma pista da Anchieta em direção à capital. A descida é feita somente pela pista sul da Via Anchieta. No momento, chove no trecho de serra e no planalto.

Na última hora, 5.234 veículos realizaram a subida pela Anchieta e pela Imigrantes, e 1.563 desceram a serra. Desde as 0h de terça-feira, 27, até o momento foi registrada a passagem de 506.565 veículos sentido litoral e mais de 293.803, no sentido São Paulo.

16h34 –A faixa da esquerda da Rodovia Carvalho Pinto, sentido capital, está interditada no km 118, (região de Caçapava, por causa de um engavetamento que aconteceu por volta das 15h55.

A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento nos dois sentidos. Em direção à Capital, do km 23 ao 19, em Guarulhos, e no sentido Interior, do km 18 ao 19, na região entre São Paulo e Guarulhos, ambos por problemas fora da área de concessão. Já nos demais trechos e na Rodovia Carvalho Pinto há tráfego intenso somente no sentido capital, mas sem ponto de parada.

16h06 – O Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) ainda tem trânsito bom na subida da serra.

16h – O tráfego segue com retenção na pista sentido São Paulo da Rodovia Fernão Dias, devido ao excesso de veículos, entre o km 39 e o km 47, em Atibaia, e do km 55 ao km 59, em Mairiporã. Ainda nesse sentido, o tráfego apresenta morosidade no km 84, na região de São Paulo, devido a um alagamento provocado pelas fortes chuvas no local. As faixas 3, 4 e o acostamento estão bloqueados no local. Equipes da concessionária responsável pelo trecho trabalham na limpeza e liberação das faixas. O tempo é chuvoso ao longo de todo o trecho concedido e o motorista deve redobrar a atenção e reduzir a velocidade.

15h55 – O fluxo é lento na Rodovia Hélio Smidt, na alça de acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Na direção contrária, o movimento é bom. No Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto o fluxo é intenso nos dois sentidos, mas sem ponto de parada. A Ecopistas pede cautela aos motoristas, pois há chuva ao longo do Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto.

15h51 – O tráfego segue sem retenção em ambos os sentidos da Rodovia Régis Bittencourt. O tempo é chuvoso em pontos ao longo do trecho concedido e a concessionária responsável pela rodovia pede que os usuários redobrem a atenção e reduzam a velocidade.

14h59 – Padre Manoel da Nóbrega apresenta trânsito intenso entre Mongaguá e São Vicente, no sentido São Vicente

14h57 – Rodovia Oswaldo Cruz, entre Ubatuba e Taubaté, tem trânsito intenso com pontos de lentidão nos trechos de serra.

14h56 – Mogi-Bertioga tem trânsito intenso no sentido Mogi das Cruzes

14h55 – Rodovia Monoel Hyppolito Rego, entre São Sebastião e Guarujá, segue com trânsito lento entre os km 211 e 213 sentido Guarujá

14h52 – O trânsito segue normal nas rodovias Ayrton Senna, Carvalho Pinto, Raposo Tavares, Castello Branco, Bandeirantes, Anhnaguera, Anchieta e Imigrantes

14h31 – Via Dutra continua congestionada em Guarulhos, nos dois sentidos, por excesso de veículos

14h29 – Tráfego lento na rodovia Régis Bittencourt nos km 327 a 329 sentido Curitiba, reflexo de um acidente

14h24 – Na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, entre Campos do Jordão e São Paulo, o trânsito é normal nos dois sentidos

13h38 – O trânsito segue normal nas rodovias Ayrton Senna, Carvalho Pinto, Raposo Tavares, Castello Branco, Bandeirantes e Anhnaguera, Anchieta e Imigrantes

13h23 – A viagem entre Caraguatatuba e São José dos Campos pela rodovia dos Tamoios está levando 1h30, segundo o Departamento de Estradas e Rodagem

13h18 – Rodovia Régis Bittencourt está totalmente interditada no km 330, próximo a Juquitiba, sentido Curitiba, devido a um atropelamento. O trânsito está parado entre os km 328 e 330.

13h05 – Na Rodovia dos Tamoios, o trânsito é intenso no sentido São José dos Campos. A viagem está levando 1h09, segundo o Departamento de Estradas e Rodagem. Há neblina em trechos isolados.

13h – Trânsito segue normal nas rodovias Ayrton Senna, Carvalho Pinto, Anhanguera, Bandeirantes, Raposo Tavares e Castello Branco. Via Dutra continua congestionada nos dois sentidos, na região de Guarulhos.

12h56 – Devido a obras, a rodovia Régis Bittencourt está parcialmente interditada no km 331, próximo a Juquitiba, no sentido São Paulo.

12h53 – Seguem boas as condições no sistema Anchieta-Imigrantes sentido São Paulo

12h50 – A Rodovia Manoel Hyppolito Rego, entre São Sebastião e Guarujá, apresenta lentidão do km 211 ao km 213 no sentido Guarujá

12h48 – A rodovia Oswaldo Cruz, entre Ubatuba e Taubaté, tem trânsito intenso com pontos de lentidão no trecho da serra. Também apresenta neblina em pontos isolados

12h47 – Na Mogi-Bertioga, o fluxo é intenso no sentido Mogi das Cruzes, com trechos de neblina.

12h46 – A rodovia Rio-Santos tem trânsito normal entre Ubatuba e São Sebastião

12h44 – Na Rodovia dos Tamoios, entre Caraguatatuba e São José dos Campos, o trânsito é intenso com pontos de lentidão do km40 ao km35 sentido São José dos Campos. Há neblina em trechos isolados.

12h40 – Rodovia Padre Manoel da Nóbrega apresenta trânsito normal nos trechos entre Peruíbe e Mongaguá, nos dois sentidos. No trecho entre Mongaguá e São Vicente o fluxo é intenso no sentido S. Vicente.

12h32 – Trânsito bom na saída de Guarujá rumo a São Paulo

12h12 – Trânsito normal nas rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto. A Ecopistas, que administra as vias, prevê fluxo intenso até as 23h

12h06 – Via Dutra congestionada na saída de SP, nos quilômetros 220 e 219, por excesso de veículos

11h36 – Via Dutra congestionada em Guarulhos, na chegada a São Paulo, entre os quilômetros 218 e 219, por excesso de veículos

11h31 – Trânsito normal nas rodovias Anhanguera e Bandeirantes

11h29 – Trânsito normal nas rodovias Raposo Tavares e Castello Branco

11h – Trânsito normal no Sistema Anchieta-Imigrantes

9h45 – Sistema Anchieta-Imigrantes com tráfego bastante intenso, mas sem pontos de congestionamento. Operação é a 2 x 8 (com subida feita pelas pistas norte e sul da Imigrantes e pista norte da Anchieta). Restam subir 243 mil dos 496 mil veículos que foram para a Baixada Santista.

9h38 – Trecho paulista das rodovias Fernão Dias e Régis Bittencourt com tráfego bom e sem registro de acidentes graves;

9h33 – Sinal verde para o motorista no Sistema Anhanguera-Bandeirantes; tudo tranquilo;

9h23 – Castello Branco, Raposo Tavares e Rodoanel Mário Covas com tráfego sem trechos de congestionamento;

9h20 – Motorista não encontra problemas em todo o trecho paulista da Rodovia Presidente Dutra;

9h17 – Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto sem pontos de lentidão; apenas chuva;

09h13 – Tráfego bom nas rodovias Floriano Rodrigues Pinheiro, Tamoios e Oswaldo Cruz; há neblina em pontos isolados;

07h45 – Tráfego continua tranquilo, apesar da chuva, nas principais estradas estaduais e federais dentro do Estado de São Paulo, inclusive no Sistema Anchieta-Imigrantes, que opera no esquema de subida 2 x 8, com descida feita apenas pela pista sul da Anchieta.

6h48 – Tráfego bom, apesar da chuva, nas principais estradas estaduais e federais dentro do Estado de São Paulo, inclusive no Sistema Anchieta-Imigrantes, que opera no esquema de subida 2 x 8, com descida feita apenas pela pista sul da Anchieta. Restavam subir a serra quase 248 mil veículos. Da 0h do dia 27 às 6 horas deste domingo, desceram a serra 495,6 mil carros.

03h30 – Lentidão de mil metros na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, no sentido capital, entre os quilômetros 281 e 280, região do pedágio de Praia Grande.

03h25 – Colisão frontal entre dois veículos de passeio causa o bloqueio de uma faixa de rolamento da pista norte da Imigrantes no quilômetro 63, em São Vicente, e lentidão até o quilômetro 70. Três pessoas ficaram gravemente feridas. Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema de subida 2 x 8. Restam subir a serra mais de 254 mil veículos. Entre à 0h do dia 27 e as 3h20 deste domingo, 1, haviam descido para a Baixada 494.618 veículos e haviam subido 239.264.

03h05 – Quatro pessoas ficaram feridas, às 2h45 desta madrugada de domingo, 1, após um veículo de passeio capotar no viaduto de acesso à rodovia Santos Dumont, na altura do quilômetro 88 da rodovia dos Bandeirantes, em Campinas, interior paulista. Viaturas das concessionárias Autoban e Rodovia das Colinas e da Polícia Rodoviária Estadual foram acionadas. O acidente não causa problemas no tráfego.

02h55 – Rodovia Padre Manoel da Nóbrega com tráfego intenso, sem congestionamento, no sentido capital, entre as cidades de Peruíbe, no km 343, e Praia Grande, no km 292.