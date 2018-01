AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas neste domingo

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no Itunes.

17h55 – A Rodovia dos Imigrantes registra lentidão do km 60 ao km 46, no sentido capital. A Anchieta é a melhor opção para o motorista.

17h15 – A cidade de São Paulo tem agora apenas 1 km de vias congestionadas, em trecho da Ligação Leste-Oeste e da Ponte Cidade Universitária.

17h12 – Há lentidão na saída de Praia Grande, do km 70 ao km 65, pela rodovia dos Imigrantes, devido excesso de veículos.

17h10 – A Avenida Pacaembu segue com 1,7 km de tráfego carregado no sentido do estádio, ate a Praça Charles Miller.

15h52 – A subida da serra tem lentidão pela Imigrantes, do km 53 ao km 46, devido excesso de veículos. A Anchieta tem tráfego normal na subida.

15h50 – A Avenida Pacaembu está congestionada no sentido do estádio, da Avenida Auro Soares de Moura Andrade até a Praça Charles Miller.

15h17 – Foi implantada a operação comboio a partir da praça de pedágio das rodovias dos Imigrantes e Anchieta por conta da baixa visibilidade.

14h51 – A Via Dutra tem lentidão no sentido São Paulo, do km 71 ao 78, por conta de acidente.

14h25 – O Corredor Norte-Sul tem 2,2 km de congestionamento no sentido aeroporto, da Avenida do Estado até a Rua Santa Ifigênia. No sentido Santana, o congestionamento é da Rua Mauá até a Avenida do Estado.

13h30 – A faixa esquerda da pista expressa da Marginal Pinheiros está interditada por causa de uma colisão entre um carro e uma moto. A vítima já foi socorrida ao PS Santo Amaro.

12h52 – O Corredor Norte-Sul tem 3 km de tráfego intenso da Praça Campo de Bagatelle até a Rua Santa Ifigênia, no sentido aeroporto.

12h50 – A Avenida do Estado tem lentidão no sentido Ipiranga, da Rua da Cantareira até a Avenida Mercúrio.