AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas neste sábado

18h51 – Zonas Sul, Oeste, Sudeste e Marginal Pinheiros em estado de atenção por causa da forte chuva que cai no momento em São Paulo. Motoristas devem ficar alertas à possibilidade de alagamentos.

18h44 – Avenida Vinte e Três de Maio está alagada na altura do Viaduto General Euclides Figueiredo do sentido aeroporto. A região é transitável, mas por conta do alagamento, já se formam quase 2 quilômetros de congestionamento na região.

18h25 – Trânsito continua muito tranquilo em toda a capital e nas estradas paulistas na última noite do ano. A Operação Comboio nas Rodovias Imigrantes e Anchieta foi encerrada há pouco.

16h42 – Trânsito segue normalmente na Rodovia Régis Bittencourt nos dois sentidos. Há pontos intercalados de chuva de São Paulo à Curitiba.

16h42 – A Ecovias prevê que o tráfego seja intenso na volta para a capital a partir de amanhã e na segunda-feira. Para quem ainda viaja para o litoral, o trânsito é tranquilo.

16h15 – Continua Operação Comboio no Sistema Anchieta/ Imigrantes por causa da neblina.

15h25 – Operação Comboio na Imigrantes e na Anchieta a partir dos pedágios por causa da baixa visibilidade.

14h56 – O motorista deve redobrar a atenção ao pegar a estrada neste sábado por causa das chuvas que atingem todo o estado.

14h54 – Ótimas condições de tráfego nas Rodovias Imigrantes a Anchieta.

13h44 – Tranquilidade nas estradas paulistas neste sábado.

13h35 – A Avenida Paulista já está bloqueada para a corrida de São Silvestre e para a festa de Réveillon. Veja quais são os pontos interditados no site da CET.

13h34 – Não há mais alagamentos em São Paulo neste momento. A CET também não registra pontos de trânsito.

12h15 – A Operação Descida foi suspensa no sistema Anchieta/ Imigrantes. As rodovias voltam a adotar o esquema 5×5, com número igual de pistas destinadas à descida e à subida da serra. Não há registro de lentidão nas estradas.

11h59 – O tráfego é tranquilo no Sistema Anchieta/ Imigrantes para quem viaja rumo ao litoral e também para quem sobe a serra sentido São Paulo.

11h52 – A Avenida Pedro Álvares Cabral, senrido centro, junto à Praça Ibrahim Nobre, continua intransitável por conta de um alagamento. As regiões sul e sudeste da cidades saíram do estado de energência por volta das 10h.

10h10 – Capital paulista não registra trechos de congestionamento nesta manhã. Às 9h20, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) colocou as regiões sul e sudeste da cidade em estado de atenção em razão da chuva com potencial para alagamentos. Dois pontos continuam ativos: na Avenida Pedro Alvares Cabral, sentido centro, junto à Praça Ibrahim Nobre; e na Avenida 23 de Maio, ambos os sentidos, junto ao Complexo Viário João Jorge Saad.

10h05 – Continua tranquila a situação nas principais estradas estaduais e federais dentro do Estado de São Paulo nesta manhã de sábado, 31. Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema de descida 7 x 3, sem pontos de congestionamento, mas deve voltar para o esquema 5 x 5 nas próximas horas. Da 0h do dia 27 às 10 horas desta madrugada de sábado, 31, haviam descido para a Baixada Santista cerca de 457,5 mil carros; já subiram 206 mil.

8h55 – Apesar da chuva e neblina em alguns pontos, todas as principais estradas estaduais e federais dentro do Estado de São Paulo apresentam tráfego bom nesta manhã de sábado, 31. Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema de descida 7 x 3, sem pontos de congestionamento.

7h30 – Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema de descida 7 x 3, sem pontos de congestionamento. Da 0h do dia 27 às 7h30 deste sábado, 31, haviam descido para a Baixada Santista cerca de 452 mil carros. A expectativa é de que até a meia noite de domingo, 1, tenham descido cerca de 735 mil veículos. Já retornaram 205 mil carros.

7h25 – Rodovias Raposo Tavares, Castello Branco, Presidente Dutra, Anhanguera, Bandeirantes, Régis Bittencourt, Fernão Dias, Oswaldo Cruz, Tamoios e Floriano Rodrigues Pinheiro com tráfego bom também.

7h15 – Tráfego sem problemas nas rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto.

7h10 – Pista sentido Caraguatatuba da SP-55 (Rio-Santos) bloqueada desde as 3 horas no quilômetro 157, em São Sebastião, em razão de tombamento de caminhão do tipo baú. A pista sentido Bertioga opera no esquema pare e siga, mas, até as 7h10, não havia congestionamento.

4h00 – Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema de descida 7 x 3, sem pontos de congestionamento. Da 0h do dia 27 às 4 horas desta madrugada de sábado, 31, haviam descido para a Baixada Santista cerca de 445 mil carros. A expectativa é de que até a meia noite de domingo, 1, tenham descido cerca de 735 mil veículos. O tráfego deve ficar mais intenso a partir das 6 horas deste sábado.