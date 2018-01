AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas neste sábado

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no Itunes.

15h33 – A pista norte da Anchieta foi liberada. O Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) voltou a operar em esquema normal 5×5. Subida e descida pela Anchieta e Imigrantes.

15h05 – A pista norte da Anchieta, que estava operando sentido litoral, está bloqueada para inversão de sentido e implantação da operação normal. No momento, a descida da serra pela Imigrantes tem tráfego intenso e congestionamento do km 62 ao km 67, na chegada a São Vicente, por excesso de veículos. O tráfego é intenso na Cônego D. Rangoni, sentido Guarujá e Padre Manoel da Nóbrega, sentido Praia Grande. Para a subida da serra, o motorista encontra o tráfego intenso do km 58 ao km 46, por excesso de veículos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O SAI está em esquema operacional 5X3, com descida pelas pistas sul da Anchieta e da Imigrantes. Para subir, o motorista utiliza apenas a pista norte da Imigrantes.

Na última hora, 6.123 veículos realizaram a descida da serra pela Anchieta e pela Imigrantes, e 3.392 subiram a serra. Desde às 12h de quinta-feira (06), até o momento foi registrada a passagem de 145.661 veículos sentido litoral e mais de 63.964, no sentido São Paulo.

15h05 – A faixa 4 e o acostamento da pista sentido São Paulo da Rodovia Fernão Dias estão bloqueados no km 84, na região de São Paulo, reflexo de um alagamento provocado pelas fortes chuvas no local. O tráfego segue sem retenção pelas faixas 1, 2 e 3.

12h49 – A Padre Manoel da Nóbrega permanece com o tráfego intenso na altura do km 276, em São Vicente, por excesso de veículos, mas sem pontos de parada.

12h15 – A Avenida dos Bandeirantes tem 1,1 km de tráfego intenso, sentido Imigrantes, do Viaduto Santo Amaro até a Rua Antônio de Macedo Soares.

11h54 – O motorista que segue para São Paulo pela Imigrantes encontra lentidão do km 55 ao km 51, devido a excesso de veículos. Há congestionamento na rodovia sentido litoral do km 23 ao km 31, do km 36 ao km 55, e do km 64 ao Km 67, por excesso de veículos. A chegada a Santos pela Anchieta tem tráfego lento do km 63 ao km 65.

11h24 -A faixa 4 e o acostamento da pista sentido São Paulo da Rodovia Fernão Dias estão bloqueados no km 84, na região de São Paulo, reflexo de um alagamento provocado pelas fortes chuvas no local. O tráfego segue sem retenção pelas faixas 1, 2 e 3. Na pista sentido Belo Horizonte, os usuários não encontram problemas, na manhã de hoje.

11h16 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 1,8 km de morosidade, sentido Interlagos, da Ponte Eusébio Matoso até a Ponte Cidade Jardim.

11h – O trecho de serra da Imigrantes sentido litoral está congestionado do km 40 ao Km 55, devido a excesso de veículos.

3h30 – Tráfego bom nas principais estradas estaduais e federais dentro do Estado de São Paulo; motorista deve tomar cuidado com poças d’água existentes no km 84 da pista sentido SP da Rodovia Fernão Dias, em Guarulhos.