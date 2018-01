AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas neste sábado

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no Itunes.

15h34 – O tráfego continua lento para quem sobe a Imigrantes no trecho de serra. Na região dos semáforos, na descida ao litoral, lentidão na região da Praia Grande.

15h32 – A CET registra 600 metros de lentidão no tunél da Rebouças no sentido centro.

14h13 – A Avenida do Estado tem 1 quilômetro de lentidão no sentido Santana, entre o Viadutor Diário Popular e Vinte e Cinco de Março.

12h54 – Trânsito tranquilo nas vias da capital. Nas estradas, o motorista ainda encontra dificuldades na Régis Bittencourt, sentido Curitiba, que apresenta cerca de 26 quilômetros de lentidão e também na Rodovia dos Imigrantes, sentido litoral, que tem agora congestionamento na subida no trecho de serra e 4km de lentidão na descida.

11h42 – Congestionamento na Imigrantes no sentido capital. No trecho de serra, são 8 quilômetros de lentidão, do 56 ao 48. Para quem desce ao litoral, lentidão entre os quilômetros 40 e 43. O Sistema Anchieta/ Imigrantes trabalha em operação descida, com apenas a pista norte da Imigrantes destinada à subida ao planalto.

10h59 – Há lentidão na pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt, do km 365 ao km 357, na região de Miracatu, reflexo de um acidente envolvendo uma carreta que restringiu o tráfego na via. O veículo já foi removido e a pista está liberada.

Na pista sentido Curitiba, há lentidão entre o km 333 e o km 357, entre as regiões de Juquitiba e Miracatu, em reflexo a ocorrência na pista sentido contrário e ao excesso de veículos.

10h29 – A cidade de São Paulo registra 4Km de congestionamento neste momento, segundo a CET. No corredor da Av. Salim Farah Maluf até a Ponte do Tatuapé, sentido Vila Prudente, há 2,4 quilômetros de lentidão, desde a Avenida Luiz Anhaia Mello, até Rua Diogo Lopes. Na Anhaia Mello também há trânsito, no sentido centro, entre a Av. Salim Farah Maluf até a Rua Ibitirama.

Lentidão também na na pista local da Marginal Tietê no sentido Ayrton Senna, da Rua José Gomes Falcão até um pouco depois da Ponte Julio de Mesquita Neto, somando quase 900 metros de filas.