AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas neste sábado

15h56 – Descida da serra pela Rodovia dos Imigrantes ainda apresenta redução de velocidade do km 42 ao 51. Anchieta em operação descida com faixas livres.

15h11 – São Paulo tem trânsito tranquilo, sem congestionamento.

14h01 – Há retenção entre o km 65 e o km 62 da pista Norte (sentido Belo Horizonte) da rodovia Fernão Dias, na região de Mairiporã, devido a um caminhão que pegou fogo no km 62. A faixa 3 e o acostamento estão bloqueados e o tráfego segue pelas faixas 1 e 2. Equipes da Concessionária e do Corpo de Bombeiros estão no local e trabalham na contenção das chamas, remoção dos veículos e liberação da pista.

14h24 – O tráfego segue sem dificuldades em ambos os sentidos da rodovia Régis Bittencourt (São Paulo e Curitiba).

14h02 – A Avenida do Estado ainda tem lentidão nos dois sentidos. Na direção do Ipiranga, entre as Ruas Mercúrio e João Teodoro, e do outro Lando entre as Ruas João Teodoro e São Caetano.

13h34 – O motorista ainda encontra tráfego intenso com alguns pontos de parada no trecho de serra da Rodovia dos Imigrantes, entre o km 39 e o km 53. Na região do planalto e da Baixada, o tráfego já foi normalizado. Na Via Anchieta, há lentidão apenas na pista sul, do km 52 ao km 55. A pista norte, que também opera no sentido litoral, tem trânsito fluindo bem. A Cônego Domênico Rangoni segue com tráfego lento entre o km 270 e o km 268 no sentido de Guarujá. Na Padre Manoel da Nóbrega, o motorista não encontra dificuldades.

O sistema Anchieta-Imigrantes está em operação descida (7×3). No momento, a descida da serra pode ser feita pela pista sul da Rodovia dos Imigrantes e pelas duas pistas da Anchieta. Já para subida, o motorista deve utilizar a pista norte da Imigrantes. O tempo e a visibilidade são bons em todo o trecho.

13h33 – Os dois sentidos da Avenida do Estado registram congestionamento. Na direção de Santana, lentidão entre Ruas João Teodoro e Vinte e Cinco de Março, e do outro lado entre as Ruas Mercúrio e João Teodoro.

12h51 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, com lentidão entre os Viadutos Aliomar Baleeiro e Jabaquara.

12h39 – A Avenida do Estado, sentido Santana, congestionada entre as Ruas São Caetano e Trinta e Um de Março.

11h59 – O intenso volume de veículos na direção do Litoral provoca tráfego lento na Imigrantes do km 25 ao 30, no planalto; do km 39 ao 53, na serra; e do km 64 ao 70, na Baixada. A Via Anchieta ainda é melhor opção, mas também apresenta lentidão do km 51 ao 55 pela pista sul (que normalmente faz a descida) e do km 53 ao 55 pela pista norte (que hoje está operando no sentido litoral).

A Cônego Domênico Rangoni segue com tráfego lento entre o km 270 e o km 268 no sentido de Guarujá. Na Padre Manoel da Nóbrega, o motorista encontra trânsito fluindo bem. Quem trafega no sentido São Paulo faz boa viagem por todas as rodovias.

O sistema Anchieta-Imigrantes está em operação descida (7×3). No momento, a descida da serra pode ser feita pela pista sul da Rodovia dos Imigrantes e pelas duas pistas da Anchieta. Já para subida, o motorista deve utilizar a pista norte da Imigrantes. O tempo e a visibilidade são bons em todo o trecho.

Na última hora, mais de 7,5 mil veículos utilizaram o SAI para ir ao Litoral. Na direção contrária, a Ecovias registrou a passagem de 2 mil veículos. Na contagem desde as 12 horas de ontem, a descida contabiliza 100 mil veículos, enquanto a subida, 37 mil veículos.

11h50 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Bairro, tem lentidão entre a Avenida Salim Farah Maluf e viaduto Grande São Paulo.

11h29 – A Avenida do Estado tem lentidão no sentido Santana entre a as Ruas João Teodoro e Trinta e Um de Março.

11h19 – O tráfego segue sem problemas em ambos os sentidos da rodovia Fernão Dias (Belo Horizonte e São Paulo).

10h50 – A rodovia Cônego Domênico Rangoni tem tráfego lento no sentido Guarujá no km 270 ao 268. Anchieta lenta na chegada a Santos, do km 64 ao 65.

10h49 – O motorista que segue em direção ao Litoral pela Imigrantes encontra tráfego lento na região do planalto, do km 24 ao 28, e também em vários pontos do trecho de serra. A melhor opção para descida no momento é a Via Anchieta, que opera no trecho de serra, com as duas pistas voltadas para o Litoral e com trânsito fluindo bem. Na Via Anchieta, os únicos pontos de parada são na passagem pelo pedágio, no km 31, e na chegada a Santos, do km 64 ao km 65. Na Cônego Domênico Rangoni, o motorista reduz a velocidade entre o km 270 e o km 268 no sentido Guarujá. Restante do SAI tem tráfego bom.

O sistema Anchieta-Imigrantes está em operação descida (7×3). No momento, a descida da serra pode ser feita pela pista sul da Rodovia dos Imigrantes e pelas duas pistas da Anchieta. Já para subida, o motorista deve utilizar a pista norte da Imigrantes. O tempo e a visibilidade são bons em todo o trecho.

Na última hora, mais de 7,5 mil veículos utilizaram o SAI para ir ao Litoral. Na direção contrária, a Ecovias registrou a passagem de 1,9 mil veículos. Na contagem desde as 12 horas de ontem, a descida contabiliza 92 mil veículos, enquanto a subida, 35 mil veículos.

10h45 – Tráfego intenso no sentido Litoral provoca lentidão na Rodovia dos Imigrantes, do km 24 ao 28, e em vários pontos do trecho de serra. Anchieta melhor opção.

10h13 – O sistema Anchieta-Imigrantes está em operação descida (7×3), com tráfego intenso, mas fluindo bem em todas as suas rodovias.

10h12 – A Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Centro, congestionada entre o viaduto Grande São Paulo e Avenida Salim Farah Maluf.

10h11 – São Paulo tem 10 kms de filas, metade delas no centro.

07h02 – Acidente causa 1,5 km de lentidão na Avenida do Estado, sentido Santana, entre as ruas 25 de Março e São Caetano.

7h00 – São quase 5 km de lentidão na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton, entre a Ponte da Casa Verde e o arco da Sabesp. Motivo: atropelamento.

1h33 – Acidente envolvendo dois veículos de passeio, às 22h45, causa bloqueio de faixa e lentidão de quase 1,2 km, na pista sentido Penha, da Ligação Leste-Oeste entre a Praça Roosevelt e o acesso à Avenida 23 de Maio.