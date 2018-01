AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas neste sábado

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no Itunes.

16h29 – Expressa da Marginal Pinheiros registra neste momento 5,6 km de congestionamento no sentido Interlagos.

15h14 – Imigrantes tem trânsito lento sentido litoral, na altura do quilômetro 65, na chegada a Santos, de acordo com a Ecovias. O motivo é o excesso de veículos.

11h58 – Avenida dos Bandeirantes é a via com trânsito mais carregado com 3km de lentidão no sentido Marginal e quase 4km no sentido Imigrantes, nas pistas expressas.

A Radial Leste também tem tráfego carregado: são 3,4 km de filas no sentido centro.

Na expressa da Marginal Pinheiros, quase um quilômetro de congestionamentos no sentido Interlagos.

0h56 – Quase 2 km de lentidão pela Avenida Paulista, sentido Consolação, entre a Praça Oswaldo Cruz e a Rua Peixoto Gomide.

0h55 – Início de madrugada com quase 10 km de trechos de lentidão monitorados pela CET; o maior deles, de 3 km, na pista sentido Imigrantes da Avenida dos Bandeirantes entre o Viaduto dos Bandeirantes a e Praça João Carlos Mallet. Excesso de veículos.

0h15 – Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema 5 x 2 – operação carreta – até as 4 horas, com a pista norte da Imigrantes utilizada apenas para passagem de carga especial; após as 4 horas, volta o esquema 5 x 5 padrão, que só deve ser alterado caso haja necessidade.

0h03 – Início de madrugada de sábado, 17, com tráfego congestionado na pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourtentre os quilômetros 331 e 337, em Juquitiba, antes do início da Serra do Cafezal, em razão do excesso de veículos e afunilamento de pista na entrada da Serra. No trecho de serra, o motorista encontra pontos de lentidão que se alternam e mudam constantemente entre os quilômetros 337 e 367.

23h59 – Dois pontos de lentidão pela pista expressa, sentido RJ, da Rodovia Presidente Dutra em Guarulhos. O primeiro, entre os quilômetros 225 e 223, em razão de acidente entre três veículos de passeio e um caminhão, com a faixa 1 ainda bloqueada; e o segundo trecho, entre os quilômetros 220 e 217, em razão do excesso de veículos.

23h54 -Final de noite de sexta-feira, 16, com tráfego lento na pista sentido interior da Rodovia Ayrton Senna entre os quilômetros 14 e 16, no limite entre a capital e Guarulhos, em razão do excesso de veículos.