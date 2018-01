Ao vivo: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas rodovias nesta segunda-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no Itunes.

19h37 – A Marginal Pinheiros tem 7 km de tráfego intenso no sentido Castelo, da Rua Américo Brasiliense até a Ponte Eusébio Matoso.

19h36 – A Rua da Consolação tem 1,9 km de morosidade no sentido centro, da Avenida Paulista até o acesso à Ligação Leste-Oeste.

19h35 – A Marginal Tietê tem lentidão no sentido Ayrton Senna, da Ponte da Casa Verde até a Rua Azurita.

19h34 – A Avenida República do Líbano está complicada no sentido bairro, da Rua Oliveira Pimentel até a Alameda dos Arapanés.

19h33 – A cidade de São Paulo tem agora 71 km de vias congestionadas, com tendência de queda em todas as regiões.

19h11 – A Avenida Ibirapuera registra 2,4 km de lentidão no sentido bairro, da Rua Pedro de Toledo até a Avenida dos Bandeirantes.

19h08 – A Avenida Brigadeiro Luís Antônio está congestionada no sentido centro, da Avenida Brasil até a Avenida Paulista.

19h – A Avenida Washington Luís tem tráfego intenso por 5,1 km no sentido bairro,do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Praça Ministro Pedro Chaves.

18h47 – A Marginal Pinheiros segue congestionada no sentido Castelo. A pista local tem 6,5 km de tráfego intenso da Avenida Roberto Marinho até a Ponte Cidade Universitária. A pista expressa não é opção para o motorista.

18h46 – O Elevado Costa e Silva tem morosidade no sentido Penha, da Avenida Francisco Matarazzo até a Rua da Consolação.

18h28 – A Avenida Washington Luís tem 2,6 km de lentidão no sentido bairro, da Avenida Água Espraiada até a Praça Ministro Pedro Chaves.

18h20 – A pista expressa da Marginal Tietê registra tráfego congestionado da Ponte do Limão até a Rua Azurita.

18h14 – A pista expressa da Marginal Pinheiros está com 9,6 km de congestionamento no sentido Castelo, da Avenida Roberto Marinho até a Ponte do Jaguaré, onde um acidente de moto interditou a pista há cerca de uma hora. A via já foi liberada. A pista local não é alternativa para o motorista.

17h55 – A cidade registra 62 km de lentidão, concentrada principalmente nas zonas sul e oeste, segundo a CET.

17h54 – A Radial Leste tem tráfego complicado no sentido bairro, entre os viadutos Pires do Rio e Alberto Badra.

17h53 – A pista expressa da Marginal Pinheiros tem 3,1 km de lentidão no sentido Castelo, da Ponte Cidade Universitária até 1 km antes da Estação Ceasa da CPTM.

17h44 – A Avenida Rebouças tem 3 km de congestionamento no sentido centro, da saída do túnel até a Avenida Paulista.

17h43 – O motorista encontra tráfego intenso, com pontos de parada, no sentido interior da rodovia Ayrton Senna, do km 11 ao 17 , por conta do excesso de veículos. Em direção à capital o tráfego segue bom.

17h02 – A pista expressa da Marginal Tietê tem tráfego carregado no sentido Ayrton Senna, da Ponte do Limão até a Ponte das Bandeiras.

17h – No sentido aeroporto, o Corredor Norte-Sul tem 5,6 km congestionados, entre os viadutos Pedroso e Indianópolis.

16h43 – O Corredor Norte-Sul registra lentidão no sentido Santana, da Praça da Bandeira até a Avenida do Estado.

16h02 – A faixa de ônibus da Avenida Brigadeiro Luís Antônio está interditada no sentido bairro, na altura da Avenida Paulista, por conta de um atropelamento. Há lentidão por aproximação.

15h27 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello tem tráfego intenso do Viaduto Grande São Paulo até a Rua Dr Roberto Feijó.

15h16 – A pista expressa da Marginal Tietê registra congestionamento da Ponte da Freguesia do Ó ao Rio Tamanduateí. As pistas local e central não são opção para o motorista.

15h14 – A Ligação Leste-Oeste tem quase 3 km de lentidão no sentido Lapa, da Radial Leste até a Praça Franklin Roosevelt.

13h57 – Quatro faixas da pista expressa e uma faixa da pista central da Marginal do Tietê, sentido Penha, perto do Rio Tamanduateí, estão interditadas devido a um tombamento de uma carreta. Ninguém ficou ferido.

13h15 – O tráfego segue com 6 kms de retenção, do km 282 ao km 276, da pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Embu das Artes, devido a um acidente fora do trecho concedido.

12h58 – A Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, com trânsito intenso entre a Rua Demétrio Ribeiro e Ponte do Tatuapé.

12h36 – Ligação Leste-Oeste, com trânsito lento entre a Rua Antonio e Avenida Alcântara Machado, sentido Lapa.

12h29 – O tráfego segue com 6 kms de retenção, do km 282 ao km 276, da pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Embu das Artes, devido a um acidente fora do trecho concedido.

11h55 – Radial Leste, sentido Centro, congestionada entre Rua Wandenkolk e Metrô Guilhermina.

11h26 – Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, com trânsito lento entre a Praça Franklin Roosevelt e Avenida Alcântara Machado.

10h47 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, congestionada entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro.

10h40 – A Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, tem trânsito lento entre a Avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello e Ponte do Tatuapé.

10h15 – São Paulo ainda registra 79 kms de congestionamento, bem acima da média para o horário.

10h11 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, congestionada entre as Pontes Atílio Fontana e Casa Verde.

9h41 – Acidente entre carro e moto na Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, perto da Rodovia Castelo Branco, provoca congestionamento de 11 kms da pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Lapa, entre a Castelo Branco e Ponte da Casa Verde. São Paulo com 96 kms de lentidão. Zona sul com 28 kms de filas.

9h39 – A Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, congestionada entre a Avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello e Ponte do Tatuapé. São Paulo com 99 kms de congestionamento. Zona sul com 27 kms de filas.

9h25 – Motorista encontra lentidão na chegada a Santos pela Anchieta do Km 62 ao km 63, reflexo de um acidente envolvendo uma moto e um veículo de passeio. A colisão aconteceu por volta 8h30 e deixou uma vítima com ferimentos leves. A faixa da direita ficou interditada, mas já está liberada.

9h15 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, registra lentidão entre as Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco. São Paulo com 95 kms de trânsito lento. Zona sul com 25 kms de filas.

8h50 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, com 8 kms de lentidão entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte Julio de Mesquita Neto.

8h43 – As faixas da esquerda e da direita do km 404,8 da pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Miracatu, estão bloqueadas, devido a um acidente envolvendo um veículo de passeio. O tráfego segue com três quilômetros de retenção, do km 401,8 ao km 404,8, pelo acostamento.

8h36 – A Avenida Washington Luís, sentido Centro, com trânsito carregado entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Rua Doria. São Paulo com 90 kms de filas. Zona sul com 31 kms de lentidão.

8h25 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, com lentidão entre as Pontes Castelo Branco e Freguesia do Ó. São Paulo com 80 kms de filas. Zona sul com 26 kms de lentidão.

8h24 – A Rodovia Anchieta tem lentidão na chegada a São Paulo do Km 13 ao Km 10 e na chegada a Santos do Km 63 ao Km 65. Já na Rodovia dos Imigrantes, o motorista que viaja rumo a Capital encontra o tráfego lento na altura do Km 23 e do Km 16 ao km 11. Motivo dos pontos de lentidão é o excesso de veículos.

8h23 – A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 23 ao 20 (região de Guarulhos), sentido Capital. Em direção ao Interior, o trânsito é lento do km 16 ao 19 (região de São Paulo), ambos os trechos devido ao excesso de veículos.

Na Rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o tráfego é lento no sentido aeroporto, por conta do excesso de veículos. No sentido oposto, o fluxo segue normalmente.

8h01 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, com lentidão entre as Pontes Cidade Universitária e Jaguaré. São Paulo com 70 kms de filas. Zona sul com 24 kms de lentidão.

7h41 – O Corredor Norte-sul registra lentidão no sentido Aeroporto entre a Praça Campo de Bagatelle e Viaduto Santa Generosa. São Paulo com 58 kms de filas. Zona sul com 18 kms de lentidão.

7h27 – Radial Leste, sentido Centro, congestionamento em dois trechos, um entre a Rua Wandenkolk e Metrô Belém e outro entre Rua Pinhalzinho e Metrô Vila Matilde. São Paulo com 41 kms de trânsito lento. Zona sul com 11 kms de filas.

7h18 – O tráfego segue com 3 kms de retenção, do km 373 ao km 370, da pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Miracatu, reflexo do tombamento de duas carretas, no km 356. A pista está liberada e os veículos já foram removidos.

7h17 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, congestionada entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro. São Paulo com 42 kms de filas. Zona sul com 11 kms de lentidão.