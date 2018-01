AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas rodovias nesta terça-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no Itunes.

21h18 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 3,5 km de lentidão, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte João Dias.

20h18 – A cidade tem dois pontos de alagamento na Avenida Maria Coelho Aguiar, com a Rua Humberto, sentido bairro, e na Avenida Nossa Senhora do Sabará, junto da Avenida Interlagos, sentido centro. Os pontos são transitáveis.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

20h12 – As pistas expressa e local da Marginal do Tietê registra 3,9 km de congestionamento, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte da Casa Verde até a Rua Azurita.

19h45 – A Avenida Abraão de Morais tem 1,4 km de morosidade, sentido Santos, da Rua Luís Góes até a Rua General Chagas Santos.

19h32 – A Avenida Ibirapuera tem 1,9 km de tráfego intenso, sentido bairro, da Avenida República do Líbano até a Avenida dos Bandeirantes.

19h25 – A pista central da Marginal do Tietê tem 1,3 km de lentidão, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte da Casa Verde.

19h15 – A cidade de São Paulo registra 88 km de vias congestionadas, índice normal para a o horário.

19h09 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 3,4 km de lentidão, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte João Dias.

18h58 – O Elevado Costa e Silva tem 2,7 km de lentidão no sentido Penha, da Avenida Francisco Matarazzo até a Rua da Consolação.

18h52 – O motorista encontra lentidão na alça de acesso da Avenida Lions, na altura do km 16 da pista marginal da Via Anchieta, sentido litoral devido excesso de veículos. As demais rodovias do Sistema Achieta Imigrantes seguem com tráfego bom.

18h51 – O Corredor Rebouças/Eusébio Matoso tem 2,6 km de morosidade, sentido bairro, da Avenida Doutor Arnaldo até o Viaduto Pedroso de Morais.

18h45 – A pista local da Marginal do Tietê tem 6,5 km de engarrafamento, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte Freguesia do Ó até a Rua Azurita.

18h40 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,8 km de morosidade, da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Antonio J. de Moura Andrade.

18h30 – A cidade registra 102 km de vias congestionadas, sendo que apenas a zona sul tem 37 km de lentidão.

18h25 – A Radial Leste tem mais de 9 km de lentidão no sentido bairro, da Rua Wandenkolk até a Avenida Melchert.

18h20 – A Rua da Consolação tem 1,8 km de morosidade, sentido centro, da Avenida Paulista até o acesso à Ligação Leste-Oeste.

18h15 – A Avenida Santo Amaro tem 2,4 km de congestionamento, sentido bairro, da Praça Gastão Liberal Pinto até a Rua Vahia de Abreu.

18h11 – O Elevado Costa e Silva tem 2,3 km de lentidão, sentido Penha, da Rua Conselheiro Brotero até a Rua da Consolação.

18h05 -A Avenida João Dias tem 2,4 km de tráfego intenso, sentido bairro, da Avenida João Carlos da Silva Borges até a Avenida Alberto Augusto Alves.

17h57 – A Rua da Consolação tem 1,9 km de morosidade no sentido centro, da Avenida Paulista até o acesso à Ligação Leste-Oeste.

17h44 – A Avenida Rebouças registra congestionamento no sentido bairro, do Hospital das Clínicas até a Avenida Pedroso de Morais.

17h42 – A pista expressa da Marginal Pinheiros tem tráfego complicado no sentido Interlagos, da Ponte Eusébio Matoso até 2,7 km antes da Ponte João Dias.

17h35 – A Ligação Leste-Oeste apresenta 2,8 km congestionamento, sentido Penha, da Rua Augusta até a Avenida Alcântara Machado.

17h30 – A Avenida Ibirapuera registra 2,4 km de morosidade, sentido bairro, da Rua Pedro de Toledo até a Avenida dos Bandeirantes .

17h23 – O Corredor Norte-Sul tem 4,3 km de lentidão, sentido Santana, do Viaduto João Jorge Saad até a Rua Condessa de São Joaquim.

17h20 – A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego intenso do km 23 ao 20, em Guarulhos, sentido capital e, do km 11 ao 17, na região de São Paulo, sentido Interior, ambos por excesso de veículos. Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, há trânsito normal em ambos os sentidos. Chove em diversos trechos do Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto.

17h18 – A Avenida do Estado tem 1,2 km de trânsito carregado, sentido Santana, do Viaduto Trinta e Um de Marco até o Largo do Pari.

17h12 – A Avenida República do Líbano tem 1,8 km de morosidade, sentido bairro, da Rua Colatino Marques até a Alameda dos Arapanés.

17h06 – A Avenida dos Bandeirantes registra 1,7 km de morosidade, sentido Imigrantes, do Viaduto Santo Amaro até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 5,2 km de engarrafamento, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte do Limão até a Rua Azurita

16h35 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 5 km de lentidão, sentido Interlagos, da Ponte Cidade Jardim até a Ponte João Dias.

15h50 – O Corredor Norte-Sul está congestionado por 8,7 km no sentido aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

15h11 – A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 24 ao 21, sentido capital, por reflexo de um acidente. O engavetamento que ocorreu na altura do km 21,5 envolveu dois caminhões e um veículo de passeio, mas não interdita faixas. Não há informações sobre vítimas.

15h04 – A Ponte do Socorro foi totalmente liberada para o tráfego.

15h – A pista expressa da Marginal Pinheiros registra trânsito lento no sentido Interlagos, de 2 km depois da Ponte Ary Torres até 2,7 km antes da Ponte João Dias.

14h20 – A Avenida Paulista com tráfego intenso no sentido Consolação, da Praça Oswaldo Cruz até a Rua Peixoto Gomide.

13h40 – A Avenida Vereador José Diniz, sentido Centro, congestionada entre a Avenida Bandeirantes e Rua Ana Catharina Randi.

12h49 – Apenas a faixa exclusiva de ônibus da Ponte do Socorro, sentido Centro, permanece interditada após acidente. Perícia já está no local e ônibus deve ser retirado em breve.

12h20 – A Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, congestionada entre a Rua Montesina e Ponte do Tatuapé.

12h04 – Faixas da Ponte do Socorro, sentido Centro, continuam interditadas após acidente.

11h53 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Lapa, ainda apresenta 11 kms de lentidão, entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte da Casa Verde, devido a um acidente na Marginal do Pinheiros, perto da Ponte Cidade Universitária, sentido Interlagos.

11h37 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem trânsito carregado entre as Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco.

11h35 – São Paulo registra 90 kms de trânsito lento, bem acima da média apra o horário.

11h18 – A Marginal do Tietê, sentido Castello Branco, tem lentidão de mais de 10 kms na pista expressa, da Ponte da Casa Verde até a Rodovia Castello Branco, por conta de um congestionamento na pista sentido Interlagos da Marginal do Pinheiros. A pista local da Tietê também apresenta trânsito carregado entre a Rua Brazelisa Alves de Carvalho e Ponte Atílio Fontana.

10h47 – A Ponte do Socorro, na região de Capela do Socorro, na zona sul de São Paulo, continuava, às 10h30 desta terça-feira, 22, com duas das cinco faixas de rolamentos interditadas em consequência de um acidente, que deixou três feridos.

Um ônibus, da empresa Vip Transportes, que fazia a linha Jardim Nakamura – Metrô Santa Cruz, e seguia para o Centro da cidade, bateu de frente em um carro prestador de serviços da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), que invadiu a faixa exclusiva para ônibus, por volta das 6h45. Uma motocicleta também se envolveu no acidente.

Segundo a São Paulo Transporte S/A (SPTrans), as faixas permaneciam interditadas pelo coletivo, que aguardava perícia, que vai determinar a causa do acidente. Não há previsão para a liberação da via.

Um homem, de 31 anos, teve fratura de fêmur e foi levado para o Pronto-socorro do Hospital da Luz. Outro ferido foi encaminhado para o Pronto-socorro de Santo Amaro com dores na região do tórax. Um terceiro ferido foi encaminhado pelo helicóptero Águia para o Hospital das Clínicas.

Segundo a CET, a perua prestadora de serviços envolvida no acidente trabalha em uma das equipes de guinchamento de veículos estacionados irregularmente. A empresa está apurando os dados sobre o acidente para posterior providências. Por conta da interdição de duas faixas da esquerda da via, sentido centro, o motorista enfrenta um grande congestionamento nos dois sentidos da ponte.

10h27 – O sentido Santana do Corredor norte-sul tem lentidão entre os Viadutos Pedroso e João Julião da Costa Aguiar.

9h49 – A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, tem dois trechos congestionados, um entre as Pontes Castelo Branco e Freguesia do Ó e entre Rua Massinet Sorcinelli e Hospital Vila Maria. São Paulo tem 85 kms. Zona sul com 28 kms de filas.

9h24 – O Corredor norte-sul registra lentidão entre o Viaduto Santa Generosa e Praça da Bandeira, sentido Aeroporto. São Paulo com 83 kms de filas. Zona Sul com 25 kms de lentidão.

9h19 – A Rodovia Anchieta permanece com o tráfego lento na chegada a São Paulo do Km 13 ao km 10, por excesso de veículos. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes tem boas condições de tráfego e visibilidade.

9h10 – Os usuários do transporte coletivo poderão acompanhar a partir de hoje informações sobre os serviços e produtos de utilidade pública em tempo real pelo twitter.com/@sptrans_

9h02 – Duas faixas da Ponte do Socorro, sentido Centro, na zona sul de São Paulo, continuavam interditadas às 9 horas desta terça-feira, 22, por conta de um acidente envolvendo um carro prestador de serviços da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), um ônibus e uma motocicleta. Três ficaram feridos.

O acidente aconteceu por volta das 6h45. O veículo invadiu a pista exclusiva de ônibus e bateu de frente com o coletivo, que seguia em direção ao Centro. Segundo a São Paulo Transporte S/A (SPTrans), o ônibus, da empresa Vip Transportes, fazia a linha Jardim Nakamura – Metrô Santa Cruz. A moto foi parar embaixo do ônibus. Ainda não há informação sobre como ocorreu o acidente.

Um homem, de 31 anos, teve fratura de fêmur e foi levado para o Pronto-socorro do Hospital da Luz. Outro ferido foi encaminhado para o Pronto-socorro de Santo Amaro com dores na região do tórax. Um terceiro ferido foi encaminhado pelo helicóptero Águia para o Hospital das Clínicas.

Segundo a CET, a perua prestadora de serviços envolvida no acidente trabalha em uma das equipes de guinchamento de veículos estacionados irregularmente. A empresa está apurando os dados sobre o acidente para posterior providências. Por conta da interdição de duas faixas da esquerda da via, sentido centro, o motorista enfrenta um grande congestionamento nos dois sentidos da ponte.

8h52 – O tráfego é intenso no km 269 da pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Taboão da Serra, devido à interferência do tráfego urbano e aos semáforos na chegada da rodovia à Capital.

8h46 – A Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão entre as Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco. São Paulo com 91 kms de filas. Zona sul com 33 kms de lentidão.

8h24 – A Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem trânsito carregado nas pistas expressa entre as Pontes Atílio Fontana e Julio de Mesquita Neto e a na local entre as Pontes Nova Fepasa e Freguesia do Ó.

8h22 – Motoristas devem evitar trafegar pela região da Ponte do Socorro, por conta de um acidente que interdita duas faixas de rolamentos no sentido Centro da ponte. No outro lado, a curiosidade dos motoristas atrapalha o fluxo de veículos.

8h21 – Três pessoas ficaram feridas, uma delas gravemente, na manhã desta terça-feira, 22, em um acidente que envolveu um veículo prestador de serviços da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), um ônibus e uma motocicleta, na zona sul de São Paulo.

Por volta das 6h45, os veículos colidiram sobre a Ponte do Socorro, na região de Santo Amaro, sentido Centro. A viatura da CET bateu de frente com um ônibus. A moto foi parar embaixo do ônibus. Ainda não há informação sobre como ocorreu o acidente.

Segundo o Corpo de Bombeiros, um homem, de 31 anos, teve fratura de fêmur e foi levado para o Pronto-socorro do Hospital da Luz. Outro ferido foi encaminhado para o Pronto-socorro de Santo Amaro com dores na região do tórax. Um terceiro ferido foi encaminhado pelo helicóptero Águia para o Hospital das Clínicas.

Segundo a CET, a perua prestadora de serviços envolvida no acidente trabalha em uma das equipes de guinchamento de veículos estacionados irregularmente. A empresa está apurando os dados sobre o acidente para posterior providências. Por conta da interdição de duas faixas da esquerda da via, sentido centro, o motorista enfrenta um grande congestionamento nos dois sentidos da ponte.

8h16 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 26 ao 25 (região de Guarulhos), sentido São Paulo, por conta do excesso de veículos. No sentido contrário, o fluxo é bom. Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o movimento é normal em ambas as direções.

Há boa visibilidade em todas as rodovias.

8h01 – Uma colisão entre duas carretas interdita uma faixa da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio, no kms 132, na região de Caçapava, causando um congestionamento de 6 kms. Do outro lado, 2 kms de lentidão devido à curiosidade.

7h58 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem lentidão entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro. São Paulo com 68 kms de filas. Zona sul com 24 kms de lentidão.

7h32 – Duas faixas do sentido Centro da Ponte do Socorro estão interditadas devido a uma colisão entre uma viatura da CET, um ônibus e uma moto.

7h21 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, com trânsito lento entre as Pontes Atílio Fontana e Freguesia do Ó. São Paulo com 43 kms de lentidão. Zona oeste com 12 kms de filas.

7h11 – Radial Leste congestionada entre a Rua Wandenkolk e Metrô Belém. São Paulo com 30 kms de filas. Zona oeste com 9 kms de lentidão.

6h55 – São mais de 6 km de acúmulo de trechos de lentidão na pista sentido centro da Radial Leste, entre o metrô Vila Matilde e a chegada à Ligação Leste-Oeste.

0h25 – Tráfego bom neste início de madrugada nas principais estradas estaduais e federais dentro do estado de São Paulo. Sistema Anchieta-Imigrantes opera, até as 5 horas, no esquema 5 x 2, Operação Carreta, com a pista norte da Rodovia dos Imigrantes utilizada exclusivamente para passagem de cargas especiais.