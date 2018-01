AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo nesta quarta

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h50 – A cidade de São Paulo não registra vias com lentidão na noite desta quarta-feira, segundo a CET.

18h55 – A Avenida Aricanduva está congestionada da Avenida Itaquera até a altura do Shopping Aricanduva.

17h10 – A Avenida Interlagos tem lentidão nos dois sentidos, da Rua Ernesto Rothschild até a Avenida Yervant Kissajikian.

13h20 – O trânsito segue tranquilo neste feriado. De acordo com a CET, não há registros de congestionamento na capital.

8h09 – A CET opera especialmente neste feriado de Finados no monitoramento de trânsito nas regiões dos cemitérios da cidade de São Paulo. O motorista de prestar atenção às alterções feitas pela companhia nessas regiões. Todas as modificações nas vias podem ser consultadas no site da Companhia de Engenharia de Tréfego.