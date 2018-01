AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo nesta quinta-feira, 3

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

21h12 -A Radial Leste registra 2,5 km de trânsito carregado, sentido bairro, da estação de Metrô Vila Matilde até a Rua Divinolândia.

21h02 – A Avenida Roque Petroni Júnior tem 1,3 km de lentidão, sentido Marginal, da Rua João de Lacerda Soares até a Avenida Chucri Zaidan.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

20h31 – A Avenida dos Bandeirantes tem 2,7 km de retenção, sentido Marginal, do Viaduto dos Bandeirantes até a Marginal do Pinheiros.

20h20 – A Avenida João Dias registra 2,4 km de congestionamento, sentido bairro, da Avenida João Carlos da Silva Borges até a Avenida Alberto Augusto Alves.

19h57 – A Avenida Paulista tem 1,4 km de lentidão, sentido Paraíso, do acesso da Rebouças até a Alameda Joaquim Eugênio de Lima.

19h40 – A Avenida Morumbi está congestionada no sentido Morumbi, do seu término até a Avenida Padre Lebret. O Estádio do Morumbi recebe hoje o show do Pearl Jam.

19h38 – A Marginal Pinheiros é a pior via para o motorista na noite desta quinta-feira. Há 7 km de tráfego complicado no sentido Castelo, na pista local, da Rua Américo Brasiliense até a Ponte Eusébio Matoso. A pista expressa não é alternativa.

19h18 – A Avenida Juscelino Kubitschek tem 2,4 km de morosidade, sentido Pinheiros, da Avenida Santo Amaro até a Marginal do Pinheiros19h28 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 7,5 km de lentidão, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte Casa Verde até a Ponte do Tatuapé.

18h57 – A Avenida Nove de Julho registra 3,3 km de engarrafamento, sentido bairro, da Rua Barata Ribeiro até a Avenida São Gabriel.

18h38 – O Corredor Rebouças/ Eusébio Matoso está congestionado no sentido bairro, de 400 m antes da Avenida Dr. Arnaldo até a Ponte Eusébio Matoso.

18h29 – A pista expressa da Marginal Tietê tem tráfego intenso no sentido Ayrton Senna, entre as pontes Casa Verde e Tatuapé.

18h19 – A Avenida Washington Luís tem 3 km de lentidão, sentido bairro, da Praça Pedro Chaves até a Avenida Vitor Manzini.

18h11 – A Avenida Vicente Rao tem 2,5 km de retenção, sentido Diadema, da Avenida Santo Amaro até a Avenida Washington Luís.

18h05 – A Radial Leste tem quase 4 km de congestionamento no sentido bairro, da Rua Wandenkolk até a Avenida Álvaro Ramos.

17h57 – A Rodovia Cônego Domênico Rangoni tem tráfego congestionado do km 266 ao km 270, sentido Cubatão, devido ao excesso de veículos. Nas demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes o tráfego é normal.

17h51 – A Marginal do Pinheiros tem 2 km de lentidão, na pista expressa, sentido Rodovia Castelo Branco, da Avenida Roberto Marinho até a Rua Tucumã.

14h44 – A pista expressa da Marginal do Tietê apresenta 2,6 km de engarrafamento, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Atílio Fontana.

17h27 – A Avenida dos Bandeirantes registra 1,1 km de trânsito congestionado, sentido Imigrantes, do Viaduto Santo Amaro até a Rua Antonio de Macedo Soares.

17h17 – A Rua da Consolação tem 1,3 km de morosidade, sentido centro, da Rua Fernando de Albuquerque até o acesso à Ligação Leste-Oeste.

17h12 – A cidade registra 55 km de vias congestionadas, sendo que 19 km estão concentrados no centro da capital.

17h10 – O Corredor Norte-Sul tem 5,5 km de lentidão no sentido aeroporto, da Praça da Bandeira até o Cebolinha.

17h08 – A Ligação Leste-Oeste registra tráfego complicado no sentido Penha, da Praça Franklin Roosevelt até a Radial Leste.

17h – A Avenida Ibirapuera tem 1,5 km de retenção, sentido bairro, da Rua Pedro de Toledo até a Avenida Rouxinol.

16h43 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 5,2 km de congestionamento, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte do Limão até a Ponte Vila Guilherme.

16h28 – A Radial Leste tem 3,8 km de trânsito intenso, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até a Avenida Álvaro Ramos.

16h18 – O Túnel Ayrton Senna I tem 1,7 km de lentidão, da Avenida Vinte e Três de Maio até a Avenida Antonio Joaquim de Moura Andrade.

16h – A Avenida dos Bandeirantes está com 1,8 km de retenção no sentido Marginal, entre os viadutos João Julião da Costa Aguiar e Santo Amaro.

15h58 – O Corredor Norte-Sul tem 4,5 km de tráfego intenso no sentido aeroporto, da Praça da Bandeira até a entrada do Túnel Ayrton Senna, que segue totalmente congestionado.

15h56 – A Avenida Paulista registra morosidade no sentido Consolação, da Rua Teixeira da Silva até o MASP.

14h48 – O Túnel Ayrton Senna I está totalmente congestionado.

14h35 – A Avenida dos Bandeirantes tem 4 km de lentidão no sentido Marginal Pinheiros, entre os viadutos Jabaquara e Santo Amaro. No sentido Imigrantes, há tráfego lento da Marginal Pinheiros até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

10h42 – A Avenida Nove de Julho apresenta 1 km de tráfego intenso da Rua Estados Unidos até a Avenida São Gabriel.

10h40 – A Avenida dos Bandeirantes tem 4 km e congestionamento no sentido Marginal do Viaduto Aliomar Baleeiro até da Alameda dos Nhambiquara.

10h02 – O Corredor Eusébio Matoso tem lentidão de quase 2 km entre a Rua Roquete Pinto e a Ponte Eusébio Matoso.

9h58 – A pista expressa da Marginal Pinheiros continua com trânsito intenso no sentido Interlagos entre a Castello Branco e a Ponte Cidade Universitária com 5,6 km de lentidão.

9h11 – Um acidente envolvendo um carro e uma moto deixa o trânsito complicado na pista central da Marginal Tietê no sentido Castelo Branco. Segundo a CET, uma pessoa ficou ferida. Uma faixa da direita está bloqueada. São 2 km de lentidão da Ponte Atilio Fontana até a Castelo Branco.

8h55 – A Marginal Tietê registra engarrafamento no sentido Ayrton Senna da Ponte da Freguesia do Ó até a Ponte da Casa Verde, com 2,5 km de lentidão. No sentido Castelo Branco, a morosidade é de 2 km entre a Ponte Atílio Fontana e a Rodovia Castelo Branco.

8h53 – O trânsito segue complicado no Corredor Norte-sul. No sentido santana, o congestionamento é de 2,5 km entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e a Rua Borges Lagoa.

8h52 – A pista expressa da Marginal Pinheiros tem trânsito intenso no sentido Interlagos entre as Pontes Alexandre Mackenzie e Cidade Universitária.

8h45 – A Avenida dos Bandeirantes tem 4 km e congestionamento no sentido Marginal do Viaduto Aliomar Baleeiro até da Alameda dos Nhambiquara.

8h12 – A cidade de São Paulo registra no momento 48 km de lentidão, o que representa 5,5% dos 868 km monitorados pela CET. A pior opção para o motorista é a zona sul, com 13 km de congestionamento.

8h11- A Radial Leste começa a quinta-feira com trânsito intenso no sentido centro. Da Rua Wandenkolk até o Hipódromo a lentidão é de 1,8 km.

8h10 – A Ligação Leste-Oeste apresenta mais de 2 km de morosidade no sentido Lapa entre a Praça Franklin Roosevelt e Avenida Alcantara Machado.

8h08 – A pista expressa da Marginal Tietê apresenta 3 km de morosidade da Ponte Cruzeiro do Sul até a Ponte da Casa Verde no sentido Castelo Branco.

8h06 – Corredor Norte-sul registra quase 4 km de lentidão no sentido aeroporto entre as Praças da Bandeira e Campo de Bagatelle.

6h55 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castello, com 2,5 km de lentidão enrtre as pontes Bandeiras e Casa Verde.

6h53 – Radial Leste, sentido centro, com quase 4 km de acúmulo de trechos de lentidão entre a Avenida Melchert e a chegada à Ligação Leste-Oeste

6h51 – Lentidão de 3 mil metros nas pistas expressa e marginal da Rodovia Anchieta no sentido capital entre os quilômetros 13 e 10, trecho de São Paulo.

6h46 – Carreta tomba e bloqueia por completo, desde as 6h15, a pista sentido Guarujá da Rodovia Cônego Domênico Rangoni (Piaçaguera) no quilômetro 262, em Cubatão, litoral. Congestionamento de 1,5 km. Não houve queda de carga na pista.

6h40 – Rodovias dos Bandeirantes e Anhanguera com lentidão na chegada à capital paulista entre os quilômetros 15 e 13; ainda na Anhanguera, lentidão entre os quilômetros 105 e 104, em Campinas.

6h37 – Congestionamento nas pistas lateral e expressa da Rodovia Castello Branco no sentido capital entre os quilômetros 15 e 13, trecho de São Paulo. Trânsito lento também no mesmo sentido entre os quilômetros 41 e 40, em Santana de Parnaíba, Grande São Paulo, reflexo de um veículo que ficou parado na pista após pane mecânica.

6h33 – Pista lateral da Via Dutra com lentidão de 2 mil metros no sentido São Paulo a partir do quilômetro 221, em Guarulhos.

6h32 – Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, com lentidão de 4 mil metros, entre os quilômetros 24 e 20, região de Guarulhos, na Grande SP.

6h30 – Pista sentido capital da Rodovia Raposo Tavares com trechos de parada entre os quilômetros 20, em Cotia, e 10, na chegada a São Paulo.

1h05 – Tráfego bom nas principais estradas estaduais e federais dentro do estado de São Paulo. Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema padrão 5 x 5.