AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo nesta segunda-feira

20h47 – A Radial Leste tem 1,1 km de tráfego lento, sentido bairro, da Rua Piratininga até a Rua Hipódromo.

20h35 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,8 km de tráfego intenso, da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

20h25 – A cidade tem 15 km de lentidão nesta noite.

19h50 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 3,4 km de retenção, sentido Rodovia Castelo Branco, da Rua Quintana até a Ponte Eusébio Matoso.

19h47 – A Avenida Paulista tem 1 km de morosidade, sentido Paraíso, do acesso da Rebouças/Dr. Arnaldo até a Rua Pamplona.

19h31 – A Avenida Washington Luís tem 3,7 km de lentidão, sentido bairro, da Rua Vieira de Morais até a Praça Pedro Chaves.

19h14 – A Avenida dos Bandeirantes está congestionada no sentido Imigrantes, da Marginal Pinheiros até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

19h – A Via Anchieta tem tráfego lento na chegada a Santos do km 63 ao km 65, devido excesso de veículos. Em São Bernardo do Campo, também pela Anchieta sentido litoral, o tráfego é lento do km 15 ao km 16, pela pista marginal, no acesso ao bairro. O SAI opera em esquema 5×5, com descida sendo feita pelas pistas sul da Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes. A subida pode ser feita pelas pistas norte das duas rodovias.

18h58 – A Rodovia Castelo Branco tem congestionamento do km 22 ao km 23, sentido capital, na região de Osasco, na pista Marginal..

18h54 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 9,2 km de engarrafamento, sentido Rodovia Castelo Branco, da Rua da Coroa até a Ponte do Piqueri.

18h50 – A Avenida Marquês de São Vicente tem 1,7 km de lentidão, sentido Lapa, da Praça Pascoal Martins até a Praça Doutor Pedro Corazza.

18h30 – A Ligação Leste-Oeste registra 1,8 km de morosidade, sentido Penha, da Avenida Brigadeiro Luis Antônio até a Rua do Glicério.

18h28 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 3,2 km de retenção, sentido Castelo, da Avenida Roberto Marinho até a Rua Tucumã.

18h20 – A capital paulista tem 89 km de vias congestionadas. A zona sul tem 30 km, seguida da zona oeste com 20 km.

18h13 – O Elevado Costa e Silva registra 1,6 km de lentidão, sentido Lapa, da Rua Jaguaribe até a Avenida Francisco Matarazzo.

18h07 – A Avenida República do Líbano tem 1,7 km de morosidade, sentido bairro, da Avenida Antonio J. de Moura Andrade até a Avenida Ibirapuera.

17h50 – A pista expressa da Marginal Tietê está complicada no sentido Castelo, de 1 km depois da Ponte da Casa Verde até a Rodovia Castelo Branco. A pista central não é opção para o motorista.

17h49 – O Corredor Norte-Sul registra quase 9 km de morosidade no sentido aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h48 – A pista expressa da Marginal Pinheiros tem 2 km de lentidão no sentido Castelo, da Avenida Roberto Marinho até a Rua Tucumã.

17h46 – A Avenida dos Bandeirantes tem 2,1 km de tráfego intenso, sentido Imigrantes, da Rua João Carlos Mallet até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

17h20 – A Avenida Ibirapuera tem 2,4 km de congestionamento no sentido bairro, da Rua Pedro de Toledo até a Avenida dos Bandeirantes.

17h10 – A pista expressa da Marginal do Tietê registra 2,9 km de trânsito carregado, sentido Rodovia Castelo Branco, da Avenida dos Bandeirantes até a Rodovia Castelo Branco.

16h36 – O Corredor Norte-Sul tem 2,4 km de lentidão, sentido Aeroporto, do Viaduto Santa Generosa até o Complexo Viário João Jorge Saad.

16h11 – A Radial Leste tem 2,3 km de morosidade, sentido bairro, da Rua Antônio de Barros até a Avenida Melchert.

14h42 – A Avenida Francisco Morato tem 2,5 km de lentidão no sentido centro, da Rua dos Três Irmãos até o acesso à Ponte Eusébio Matoso.

13h03 – A Avenida Doutor Gastão Vidigal, sentido Pinheiros, tem tráfego lento entre as Ruas Froben e Paladino.

12h32 – Radial Leste congestionada entre Avenida Conselheiro Carrão e Viaduto Pires do Rio, sentido Centro.

11h01 – A Avenida Washington Luís, sentido Centro, com lentidão entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Rua Chaves.

11h00 – Congestionamento é de 51 kms, bem acima da média para o período.

10h38 – Tombamento de caminhão com caçamba vazia no Km 263 da Rodovia Cônego Domênico Rangoni interdita o retorno sentido Cubatão. A opção para o motorista é o retorno do km 267. Lentidão no acostamento do Km 262 ao km 263, para acesso ao pátio de caminhões.

10h17 – A Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, tem tráfego lento entre a Avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello e Ponte do Tatuapé.

9h48 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, congestionada entre as Pontes Transamérica e Ary Torres. São Paulo com 91 kms de congestionamento. Zona sul com 42 kms de lentidão.

9h26 – A pista local da Marginal do Pinheiros, sentido Castelo, acumula 7,5 km de lentidão entre as Pontes Ary Torres e Transamérica devido a um acidente entre carro e moto, perto da Ary Torres. Congestionamento no sentido contrário, na mesma região. São Paulo com 107 kms de morosidade. Zona sul com 46 kms de filas.

9h01 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, congestionada entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro. São Paulo com 107 kms de lentidão. Zona sul com 47 kms de filas.

9h00- A Rua Pedro de Toledo, junto à Rua Coronel Lisboa, está interditada nos dois sentidos devido a um atropelamento de um pedestre por um ônibus.

8h51 – O tráfego é intenso no km 269 da pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Taboão da Serra, devido à interferência do tráfego urbano e aos semáforos na chegada da rodovia à Capital.

8h30 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, com lentidão entre as Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco. São Paulo com 92 kms de lentidão. Zona sul com 39 kms.

8h24 – Motorista encontra tráfego lento do km 14 ao km 10, na chegada a São Paulo pela Rodovia Anchieta, devido excesso de veículos. No sentido litoral da Anchieta, um caminhão quebrado sobre a faixa da esquerda, na altura do km 55, está causando lentidão do km 54 ao km 55.

8h04 – A Avenida Abraão de Morais, sentido São Paulo, congestionada entre Ruas Elisa Silveira e Matheus Torloni. São Paulo com 82 kms de congestionamento. Zona sul com 40 kms de filas.

7h56 – A Radial Leste, sentido Centro, com lentidão em dois trechos, um entre a Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio e outro entre Ruas Pinhalzinho e Bernardino Brito F. de Carvalho. São Paulo com 75 kms de tráfego carregado. Zona sul com 36 kms de filas.

7h43 – A Avenida Bandeirantes, sentido Marginal, congestionada entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro. São Paulo com 66 kms de lentidão, metade deles na zona sul.

7h35 – O sentido Aeroporto do Corredor norte-sul registra 7,5 kms de lentidão entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Rua São Joaquim. São Paulo registra 53 kms de lentidão. Zona sul com 29 kms de filas.

7h19 – Radial Leste congestionada em 7 kms, entre Viaduto Pires do Rio e Rua Bernardino Brito F. de Carvalho. São Paulo com 27 kms de lentidão. Zona leste com 12 kms de filas.

5h58 – A Rodovia Presidente Dutra tem 1 km de lentidão na Região de Guarulhos, no km 221 da pista marginal, no sentido São Paulo.

6h14 – Acidente causa lentidão na Avenida Alcântara Machado, no sentido centro, próximo ao Viaduto Pires do Rio.

6h50 – A Radial Leste tem 6,6 km de congestionamento, no sentido centro, da Avenida Bernardino Brito F. de Carvalho até a Avenida Pires do Rio.

7h02 – A faixa 2 e o acostamento do km 664 da pista sentido São Paulo da Rodovia Fernão Dias, na região de Perdões, estão bloqueados, devido ao tombamento de um caminhão, que derramou carga de café na pista. O tráfego é intenso e segue pela faixa 1.