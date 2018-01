AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo nesta terça

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

22h19 – A Marginal do Tietê tem 7,9 km de congestionamento na pista local, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte Atílio Fontana até a Ponte da Casa Verde.

21h36 – A Avenida Marquês de São Vicente tem 3,2 km de morosidade, sentido Barra Funda, da Praça Doutor Pedro Corazza até a Avenida Abraão Ribeiro.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

21h12 -A pista local da Marginal do Pinheiros tem 3,4 km de tráfego intenso, sentido Rodovia Castelo Branco, da Rua Quintana até a Ponte Eusébio Matoso.

20h30 – A Avenida do Estado tem 4,1 km de engarrafamento, nos dois sentidos, do Viaduto Trinta e Um de Marco até a Marginal do Tietê.

20h24 – A cidade registra 90 km de morosidade.

20h18 – A Avenida Washington Luís registra 3,2 km de congestionamento, sentido bairro, da Rua dos Tamoios até a Praça Pedro Chaves.

20h11 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 2,7 km de trânsito lento, sentido Rodovia Castelo Branco, da Ponte Ary Torres até a Ponte Eusébio Matoso.

19h57 – A pista central da Marginal do Tietê registra 2,6 km de lentidão, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte da Casa Verde.

19h46 -A Avenida Vereador José Diniz tem 2,4 km de morosidade, sentido centro, da Rua Ana Catharina Randi até a Avenida dos Bandeirantes.

19h28 – A Avenida João Dias tem 3,6 km de morosidade no sentido bairro, da Rua Alves Pontual até a Avenida Alberto Augusto Alves.

19h22 – Trânsito piora e São Paulo registra 152 km de retenção nesta noite.

19h19 – A Radial Leste tem 4,7 km de congestionamento, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até o Viaduto Pires do Rio.

19h13 – A Avenida Santo Amaro tem 2 km de lentidão, sentido bairro, da Rua Alceu de Campos Rodrigues até a Rua Irauna.

19h11 – A Avenida do Estado registra 2,3 km de retenção, sentido Ipiranga, da Avenida da Cantareira até o Viaduto Trinta e Um de Marco.

19h01 – A pista expressa da Marginal Tietê tem quase 11 km de tráfego lento no sentido Ayrton Senna, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte do Tatuapé. A pista local não é alternativa para o motorista.

19h – A Avenida Faria Lima está totalmente congestionada no sentido Itaim, da Rua Teodoro Sampaio até a Avenida Juscelino Kubitschek.

18h58 – A Avenida dos Bandeirantes está congestionada no sentido Imigrantes, da Rua Funchal até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

18h57 – O tráfego é intenso, com pontos de parada, do km 11 ao 17 da Rodovia Ayrton Senna, sentido interior.

18h45 – A capital paulista tem 130 km de engarrafamento nesta noite.

18h42 – A Rodovia Presidente Dutra tem lentidão na pista marginal do km 213 ao km 221, sentido São Paulo, em Guarulhos. Em direção ao Rio, a via tem morosidade do km 227 até o km 219 na pista expressa devido a um acidente em São Paulo. O tráfego flui pela faixa da direita.

18h32 – A cidade tem 126 km de lentidão, com tendência de aumento nas zonas norte, leste e centro.

18h30 – A pista local da Marginal Pinheiros tem tráfego intenso no sentido Castelo, da Avenida Roberto Marinho até a Ponte Eusébio Matoso. A pista expressa não é alternativa para os motoristas.

18h26 -A Ligação Leste-Oeste tem 2,8 km de congestionamento, sentido Penha, da Rua Augusta até a Avenida Alcântara Machado.

18h14 – A Avenida Vicente Rao tem 1,9 km de morosidade, sentido Diadema, da Rua da Prata até a Avenida Washington Luís.

18h08 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 6,4 km de engarrafamento, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Rua Azurita.

17h54 – O Elevado Costa e Silva tem 2,3 km de morosidade, sentido Penha, da Rua Conselheiro Brotero até a Rua da Consolação.

17h49 – A Via Anchieta tem tráfego congestionado do km 18 ao km 10, na chegada a São Paulo, pelas pistas marginal e central. Na Cônego D. Rangoni, a lentidão é do km 267 ao km 270 sentido Cubatão, devido ao excesso de veículos. O SAI opera em esquema 5×5, com descida sendo feita pelas pistas sul da Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes e subida pelas pistas norte das duas rodovias. A visibilidade é excelente em todo o trecho de concessão.

17h46 – A Avenida dos Bandeirantes tem 3,3 km de retenção, sentido Rodovia dos Imigrantes, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

17h39 – A Marginal Tietê tem quase 6,5 km de tráfego carregado no sentido Ayrton Senna, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Rua Azurita.

17h32 – A Avenida João Dias registra 3,6 km de tráfego intenso, sentido bairro, da Avenida Alves Pontual até a Avenida Alberto Augusto Alves.

17h29 – A cidade registra 84 km de vias congestionadas., sendo que somente a zona sul tem 38 km de lentidão.

17h25 – A Avenida Ibirapuera registra 2,4 km de morosidade, sentido bairro, da Rua Pedro de Toledo até a Avenida dos Bandeirantes.

17h20 – A Avenida Washington Luís tem 5,1 km de trânsito lento, sentido bairro, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Praça Pedro Chaves.

17h03 – O Corredor Norte-Sul registra trânsito complicado no sentido santana, do Cebolinha até a Avenida do Estado. No sentido aeroporto, a lentidão é da Praça da Bandeira ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h02 – A Avenida Washington Luís tem tráfego intenso entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Praça Ministro Pedro Chaves, sentido bairro.

17h01 – A Radial Leste tem cerca de 3 km de lentidão no sentido bairro, da Rua Wandenkolk até a Rua Dr. Fomm.

17h – A Ligação Leste -Oeste tem morosidade no sentido Penha, da Rua Augusta até a Radial Leste.

16h59 – A Avenida Ibirapuera tem trânsito carregado da Rua Pedro de Toledo até a Avenida dos Bandeirantes, no sentido bairro.

16h40 – O Corredor Norte-Sul tem 7,1 km de congestionamento, sentido Aeroporto, da Avenida Pedroso de Morais até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

15h56 – A Marginal Tietê está congestionada no sentido Ayrton Senna, da Ponte do Limão até a Rua Azurita.

14h46 – A Marginal Pinheiros tem mais de 5 km de lentidão no sentido Interlagos, entre as pontes Morumbi e Transamérica.

14h45 – A Avenida Washington Luís apresenta 2,6 km de morosidade no sentido bairro, da Avenida Água Espraiada até a Praça Ministro Pedro Chaves.

14h43 – A Radial Leste tem tráfego intenso no sentido bairro, da Rua Piratininga até a Rua Dr. Fomm.

13h22 – A Avenida do Estado registra 1,3 km de congestionamento no sentido santana entre as Ruas Ana Néri e Trinta e Um de Março.

11h40 – A pista expressa da Marginal Tietê registra 1,7 km de lentidão no sentido Ayrton Senna entre a Ponte Júlio de Mesquita Neto e a Rua José Gomes Falcão.

10h58 – Trânsito começa a diminuir na capital paulista na manhã desta terça-feira, 1°. Segundo a CET, a metrópole registra no momento 24 km de lentidão. A zona sul, com 12 km de engarrafamento, é a pior região para o motorista.

10h53 – A Ligação Leste-Oeste apresenta mais de 1 km de lentidão no sentido Lapa da Avenida Alcântara Machado até a Rua Shuhei Uetsuka C. Furtado.

10h50 – A pista expressa da Marginal Pinheiros no sentido Interlagos também apresenta congestionamento. Da Ponte do Jaguaré até a Ponte da Cidade Universitária o engarrafamento chega a 2,7 km.

10h48 – A pista expressa da Marginal Pinheiros tem 3,5 km de lentidão no sentido Castelo Branco da Rua Américo Brasiliense até a Rua Quintana.

10h06 – A Salim Farah Maluf registra 2 km de trânsito intenso no sentido Vila Prudente Rua Jaboticabal até a Avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello.

10h04 – A pista expressa da Marginal Pinheiros tem 3,5 km de engarrafamento no sentido Castelo Branco entre a Rua Américo Brasiliense até a Rua Quintana.

9h05 – O Corredor Norte-Sul tem 1,7 km de morosidade no sentido Santana do Viaduto República Árabe Síria até a Avenida Jorge João Saad.

9h03 – A cidade de São Paulo registra 54 km de lentidão na manhã desta terça-feira, segundo a CET.

8h20 – A Radial Leste apresenta trânsito intenso na manhã desta terça-feira. No sentido centro, da Rua Wandenkolk até a Brasil, a lentidão chega a quase 2 km.

8h17 – A pista expressa da Marginal Pinheiros registra 3 km de morosidade no sentido Interlagos da Ponte Nova do Morumbi até a Ponte Transamérica.

8h15 – A Avenida dos Bandeirantes no sentido Marginal Pinheiros registra 3,4 km de lentidão entre a Rua Tupiniquins e Viaduto Aliomar Baleeiro.

7h35 – Carreta tomba e bloqueia desde as 5h35 as duas faixas de rolamento da pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt no quilômetro 383, em Miracatu, Vale do Ribeira. A carga de leite longa vida caiu na pista. Havia 3 pessoas na cabine do veículo, uma morreu e duas ficaram feridas. Congestionamento era de 9 mil metros. Não há previsão de liberação. Apesar da viagem ficar muito mais extensa, o motorista pode fazer desvio pela Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, cujo acesso fica no quilômetro 385, e chegar à capital paulista pelo Sistema Anchieta-Imigrantes.

7h28 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros, no sentido Castello, com 2 km de lentidão a partir de 300 metros após a Rua Acari

7h25 – Congestionamento entre os quilômetros 32 (Itaquá) e 20 (Guarulhos) na pista sentido capital da Rodovia Ayrton Senna em razão do bloqueio de 2 das 4 faixas de rolamento no quilômetro 20, onde um caminhão carregado com listas telefônicas sofreu queda da carga.

7h15 – Lentidão de 3,2 mil metros na pista expressa da Marginal do Pinheiros, no sentido Interlagos, entre 1.800 metros depois da ponte Nova Morumbi e a ponte Transamérica.

6h54 – São 8 km de acúmulo de trechos de lentidão na pista sentido centro da Radial Leste entre o metrô Vila Matilde e a chegada à Ligação Leste-Oeste.

6h45 – Lentidão nas pistas marginal e central da Rodovia Anchieta, na chegada à capital, entre os quilômetros 13 e 10, já em São Paulo. Lentidão também na Anchieta entre os quilômetros 29 e 28, sentido capital, em razão de obras de ampliação de faixas da ponte que passa sobre a represa Billings, no Riacho Grande, em São Bernardo do Campo.

6h35 – Carreta tomba e bloqueia desde as 5h35 as duas faixas de rolamento da pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt no quilômetro 383, em Miracatu, Vale do Ribeira. A carga de leite longa vida caiu na pista. Havia 3 pessoas na cabine do veículo, uma morreu e duas ficaram feridas. Congestionamento era de 5 mil metros. Não há previsão de liberação. Apesar da viagem ficar muito mais extensa, o motorista pode fazer desvio pela Rodovia Padre Manoel da Nóbrega e chegar à capital paulista pelo Sistema Anchieta-Imigrantes.

6h30 – Lentidão de 2 mil metros na pista lateral, sentido SP, da Rodovia Presidente Dutra a partir do quilômetro 221, em Guarulhos. Motivo: excesso de veículos.

6h25 – Rodovia Ayrton Senna com 2 das 4 faixas de rolamento da pista sentido São Paulo bloqueadas no quilômetro 20,3, em Guarulhos, em razão de queda de carga de um caminhão que transportava listas telefônicas. Congestionamento chegava ao quilômetro 29.

6h20 – Excesso de veículos e dois semáforos causam vários trechos de lentidão na pista sentido capital da Rodovia Raposo Tavares entre os quilômetros 23, em Cotia, antes do acesso ao Rodoanel, e 10, na chegada a São Paulo

1h30 – Tráfego bom nas principais estradas estaduais e federais dentro do estado de São Paulo. Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema 5 x 2, operação carreta, até as 5 horas, com a pista norte da Imigrantes utilizada exclusivamente para passagem de cargas especiais.