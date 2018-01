AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo neste sábado

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

16h07 – São Paulo, 5 – A cidade de São Paulo tem 6 quilômetros de congestionamento na tarde deste sábado, 5.

O tráfego é maior na zona sul, no corredor da Vinte e Três de Maio no sentido Santana, que tem 1,7 quilômetros de lentidão entre João Jorge Saad até o Viaduto Indianópolis.

Na Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, quase um quilômetro de filas, entre o Viaduto Jabaquara até a Rua Brasópolis.

Também há trânsito no Túnel Tribunal de Justiça, sentido Marginal, da João Cachoeira até a Rua Antônio de Moura Andrade. O trecho é de 840 metros.

Lentidão ainda na Avenida Professor Abraão de Morais, no Túnel da Rebouças, na saída da Eusébio Matoso para a Avenida Francisco Morato, na Avenida Nove de Julho sentido bairro e na Avenida Rebouças, sentido bairro, da Rua Pedroso de Morais até a Rua Antonio Rosa.

14h08 – Trânsito na Rodovia Castello Branco entre Osasco e Barueri, sentido capital. Um acidente envolvendo um carro e um caminhão no quilômetro 29 é responsável pela lentidão. Uma pessoa morreu no local. A polícia está na rodovia neste momento.

No sentido interior da Castello Branco também há trânsito, entre os quilômetros 21 e 29 na pista expressa e entre o 22 e o 24 na pista marginal.

12h24 – Trânsito no centro da cidade, na pista expressa da Avenida do Estado, sentido Santana e no corredor da Vinte Três de Maio, também sentido Santana.

12h20 – A Rua 25 de Março está bloqueada para o tráfego de veículos entre as 10h e as 17h. A CET iniciou hoje a Operação Natal, que vai fechar o centro comercial no trecho entre a Rua Carlos de Souza Nazareth e a Ladeira Porto Geral. O esquema funcionará de segunda a sábado até 24 de dezembro.

5h22 – A pista marginal da Rodovia Anhanguera está bloqueada na região de Jundiaí, em ambos os sentidos, em razão de um acidente ocorrido às 4h19.