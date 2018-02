AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo neste sábado

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no Itunes.

17h50 – A Marginal Tietê registra 7,5 km de tráfego complicado no sentido Ayrton Senna, da Ponte Freguesia do Ó até a Rua Azurita.

16h54 – O Corredor Norte-Sul tem 3,3 km de lentidão no sentido Santana, da Praça da Bandeira até a Ponte das Bandeiras.

16h25 – A Marginal Tietê tem agora trânsito carregado no sentido Ayrton Senna, por 5 km da Ponte do Limão até a Rua Azurita. No sentido Castelo Branco, a CET não registra lentidão.

14h47 – O Corredor Rebouças/ Eusébio Matoso está totalmente congestionado no sentido bairro, da Avenida Dr. Arnaldo até a Ponte Eusébio Matoso.

14h55 – Após liberação da pista, trânsito melhora na Marginal Tietê, mas ainda há 3,7 km de lentidão na pista central, da Ponte do Tatuapé até a Otto Baumgart. A pista local tem morosidade da Ponte Jânio Quadros até a Ponte das Bandeiras.

14h23 – A pista central da Marginal Tietê, interditada no início da madrugada deste sábado, 3, foi liberada por volta das 14h15, mas a via seguia com 8 km de lentidão no sentido Castelo Branco, até a ponte da Casa Verde.

14h15 – A Via Anchieta registra lentidão pela pista sul, sentido litoral, do km 26 ao km 29. As demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) têm boas condições de tráfego

14h – A Avenida Paulista tem 1,6 km de tráfego intenso no sentido Consolação, da Praça Oswaldo Cruz até o MASP.

13h50 – A pista expressa da Marginal Tietê tem 10 km de lentidão no sentido Castelo Branco, da Ponte Aricanduva até a Ponte da Casa Verde, por conta de um acidente na madrugada desta sábado. As pistas marginal e central não são opção para o motorista.