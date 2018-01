Ao vivo: Acompanhe o trânsito em SP e o tráfego nas rodovias nesta quinta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no Itunes.

20h24 – A Marginal Tietê tem engarrafamento de 19 km, no sentido Ayrton Senna, da Ponte Aricanduva até a Avenida Gastão Vidigal.

19h26 – A Marginal Tietê tem 21 km de congestionamento, no sentido Ayrton Senna, da Avenida Gastão Vidigal até a Ponte do Imigrante Nordestino.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

19h13 – A Marginal Pinheiros tem 4,7 km de engarrafamento, na pista local, da Avenida Jornalista Roberto Marinho até a Ponte Eusébio Matoso; na pista expressa, na mesma direção, tem 4,2 km de lentidão, da Ponte Nova Morumbi até a Rua Tucumã.

19h09 – O Corredor Norte-Sul tem 6,4 km de fluxo carregado, no sentido Santana, do Viaduto Onze de Junho até a Praça da Bandeira. Na direção do aeroporto, o motorista encontra morosidade entre os Viadutos Santa Generosa e João Julião da Costa Aguiar.

19h24 – A Marginal Tietê tem 21 km de congestionamento, no sentido Ayrton Senna, da Avenida Gastão Vidigal até a Ponte do Imigrante Nordestino. No sentido Interlagos, lentidão de 10,7 km, de 660 metros depois da Ponte Ary Torres até a Ponte do Imigrante Nordestino.

19h04 – A Marginal Tietê tem 13,2 km de engarrafamento, no sentido Ayrton Senna, na pista expressa, da Avenida Gastão Vidigal até a Ponte da Vila Guilherme.

19h01 – A Avenida dos Bandeirantes tem 6,9 km de congestionamento, no sentido Imigrantes, da Rua Funchal até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

14h48 – Radial Leste, sentido Centro, congestionada entre as Ruas Piratininga e Brasil.

14h45 – A pista local da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão entre as Pontes Piqueri e Atílio Fontana.

14h38 – Colisão seguida de capotamento na Rodovia Imigrantes sentido litoral no km 14, em Diadema, interdita a faixa da esquerda na rodovia. Foram duas vítimas leves encaminhadas ao Hospital Municipal de Diadema. Tráfego lento no local.

Imigrantes sentido São Paulo tem lentidão na altura do Km 50, trecho de serra, devido a carreta quebrada sobre faixa que interdita a faixa da direita.

14h21 – A Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, sentido Morumbi, tem lentidão entre a Avenida Roberto Marinho e Rua Quintana.

13h47 – Na chegada à Praia Grande, na altura do km 69 da Rodovia dos Imigrantes, o tráfego está lento devido a obras fora do trecho de concessão.

13h45 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Bairro, congestionada entre a Avenida Salim Farah Maluf e Grande São Paulo.

13h29 – Tráfego lento na Imigrantes altura do Km 69, sentido Praia Grande, devido a obras fora do trecho de concessão. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes seguem com boas condições de tráfego e visibilidade.

13h29 – As pistas central e expressa da Marginal do Tietê, sentido Lapa, têm lentidão entre as Pontes Velha Fepasa e Freguesia do Ó.

13h00 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Penha, tem lentidão entre a Rua Azurita e Rio Tamanduateí.

12h24 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Bairro, tem lentidão entre a Avenida Salim Farah Maluf e viaduto Grande São Paulo.

11h46 – O tráfego é intenso entre o km 333 e o km 337 da pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt, na região de Juquitiba, devido ao excesso de veículos no local.

11h45 – Os dois sentidos da Marginal do Tietê registram congestionamento. Na direção da Castelo Branco, a pista expressa tem lentidão entre as Pontes da Casa Verde e Cruzeiro do Sul e no outro lado a pista expressa tem morosidade entre as Pontes da Casa Verde e Julio de Mesquita Neto.

11h33 – Faixa liberada na altura do Km 50 da Imigrantes, sentido Capital, altura de São Vicente. Interdição aconteceu devido a acidente envolvendo três veículos de passeio. Tráfego normalizado no local. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes tem tráfego tranquilo.

11h21 – Os motoristas devem evitar circular pela região do Viaduto Engenheiro Orlando Murgel, perto da rua do Bosque, por conta de um incêndio em uma favela na rua Elias Chaves. Algumas ruas do bairro estão interditadas.

11h18 – A Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, tem lentidão entre a Avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello e Ponte do Tatuapé.

10h39 – Acidente envolvendo três veículos de passeio no Km 50 da Imigrantes, sentido Capital, altura de São Vicente interdita a faixa da esquerda e causa da lentidão do km 52 ao Km 50.

Liberada a pista no Km 52 da Anchieta, sentido São Paulo, interdição aconteceu devido a carreta quebrada sobre faixa. Tráfego segue fluindo bem no local.

9h48 – O sentido Santana do Corredor norte-sul registra lentidão entre as Ruas Borges Lagoa e Jandira. São Paulo com 23 kms de filas. Zona sul com 11 kms de lentidão.

9h27 – Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, com lentidão entre a Rua Antonio e Avenida Alcantara Machado. São Paulo com 30 kms de congestionamento. Zona sul com 13 kms de filas.

9h17 – Tráfego é intenso na rodovia Ayrton Senna, sentido Capital, do km 23 ao 20 (região de Guarulhos), por excesso de veículos. No sentido Interior, o motorista encontra fluxo bom. Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o movimento é normal nos dois sentidos.

9h12 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Penha, tem lentidão entre as Ponte Velha Fepasa e Nova Fepasa. São Paulo com 27 kms de lentidão. Zona sul com 10 kms de filas.

8h51 – O tráfego é intenso entre o km 328 e o km 337 da pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt, na região de Juquitiba, devido ao excesso de veículos no local.

8h26 – Motorista encontra fluxo normal nos dois sentidos do Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto.

8h13 – A Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, tem trânsito carregado entre a Avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello e Rua Acre. São Paulo com 17 kms de trânsito lento. Zona leste com 6 kms de filas.

8h05 – Motorista encontra boas condições de tráfego e visibilidade em todas as rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes.

8h01 – A Avenida Aricanduva, sentido Marginal, tem trânsito lento entre a Radial Leste-oeste e Rua Benedita de Paula Coelho. São Paulo com 12 kms de lentidão. Zona central com 4 kms de filas.

7h39 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem trânsito lento entre os Viadutos Santo Amaro e João Julião da Costa Aguiar. São Paulo com 10 kms de lentidão. Zona central com 3 kms de filas.