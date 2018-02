Ao vivo: Acompanhe o trânsito em SP e o tráfego nas rodovias nesta segunda-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no Itunes.

14h58 – Sentido Lapa da Marginal do Tietê continua congestionada por conta de um protesto na pista local, perto da Ponte da Freguesia do Ó. O trânsito está complicado nas pistas local, central e expressa, entre as Pontes da Freguesia e Casa Verde.

14h49 – O sentido Penha da Marginal do Tietê registra lentidão na pista expressa entre Pontes Aricanduva e Tatuapé.

14h33 – Motorista encontra o tráfego congestionado no sentido litoral do km 24 ao km 43 pela Imigrantes, por excesso de veículos. Anchieta também tem lentidão do km 35 ao Km 40, e ainda é a melhor opção para quem desce a serra. Demais rodovias têm boas condições de tráfego. Chove em todo o trecho de concessão e há ocorrência de neblina no trecho de serra. Interligação planalto, sentido Imigrantes está bloqueada devido a baixa visibilidade. SAI opera em esquema normal 5X5. A descida é feita pelas pistas sul da via Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes. Para a subida, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

Na última hora, 5.435 veículos desceram a serra pela Anchieta e pela Imigrantes, e 4.491 realizaram a subida. Desde as 0h de quinta-feira (22), até o momento foi registrada a passagem de 289.290 veículos sentido litoral e 229.958 mil no sentido São Paulo.

14h29 – Engavetamento entre cinco veículos de passeio interdita a faixa da esquerda (1), no km 13 (região de São Paulo) da rodovia Ayrton Senna, sentido Interior. O acidente que ocorreu por volta das 13h45 deixou duas vítimas com ferimentos leves, que estão sendo atendidas pelo Corpo de Bombeiros e gera tráfego lento desde o km 11. No sentido Capital o fluxo de veículos é bom.

Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o trânsito é normal em ambas as direções. Chove em diversos trechos do Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto.

14h12 – A Avenida Faria Lima, sentido Pinheiros, tem lentidão ente a Alameda Gabriel Monteiro da Silva e Avenida Cidade Jardim.

14h04 – O sentido Lapa da Marginal do Tietê está com lentidão nas pistas local, central e expressa, entre as Pontes da Freguesia do Ó e da Casa Verde, por conta de uma manifestação que interdita 3 faixas da pista local.

13h29 – A Avenida Brigadeiro Faria Lima, sentido Pinheiros, tem lentidão da Ponte Cidade Jardim até a Alameda Gabriel Monteiro da Silva.

12h57 – Congestionamento na Rodovia dos Imigrantes sentido litoral do km 24 ao km 43, devido a excesso de veículos. Anchieta é a melhor opção para quem desce a serra. Motorista encontra o tráfego lento na região do pedágio na Padre Manoel da Nóbrega, altura do Km 280, sentido São Paulo, também por excesso de veículos. Demais rodovias tem tráfego tranquilo. Chove em todo o trecho de concessão e há ocorrência de neblina no trecho de serra. Interligação planalto, sentido Imigrantes está bloqueada devido a baixa visibilidade. SAI opera em esquema normal 5X5. A descida é feita pelas pistas sul da via Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes. Para a subida, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

12h38 – São Paulo tem 3 kms de filas.

12h38 – A Avenida do Estado, sentido Santana, entre a Avenida Mercúrio e Rua Vinte e Cinco de Março.

12h37 – A pista local da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem lentidão entre as Pontes Freguesia do Ó e Julio de Mesquita Neto.

12h15 – A Avenida Mercúrio tem lentidão desde o começo da avenida ata a Avenida do Estado.

11h48 – Há retenção na pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt, devido ao excesso de veículos, entre o km 335 e o km 354 (entre as regiões de Juquitiba e Miracatu) e entre o km 356 e o km 359 (Miracatu).

Na pista sentido São Paulo, a faixa da direita está bloqueada no km 357, na região de Miracatu, reflexo do tombamento de uma carreta com carga de remédios. Houve derramamento da carga. O tráfego segue com retenção do km 360 ao km 357 e a faixa da esquerda está liberada. O veículo já foi removido.

O tempo é chuvoso ao longo de todo o trecho concedido. A Concessionária orienta aos usuários para que redobrem a atenção e reduzam a velocidade, devido às pistas molhadas.

11h20 – O tráfego segue sem retenção em ambos os sentidos da rodovia Fernão Dias (Belo Horizonte e São Paulo).

11h19 – Tráfego é lento do km 127 ao 130 (região de Taubaté) na rodovia Carvalho Pinto, sentido Interior, por conta de problemas fora da área de concessão. No sentido contrário, o fluxo segue normal.

Nas rodovias Ayrton Senna e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o movimento é bom nos dois sentidos. Há boa visibilidade nas rodovias administradas pela Ecopistas, porém o tempo está encoberto.

10h58 – A Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, tem trânsito lento entre a Rua Ulisses Cruz e Ponte do Tatuapé. São Paulo com 1 km de fila.

10h45 – Faixa da direita já está liberada na altura do km 20 da Imigrantes sentido litoral, altura de Diadema. Interdição acontece devido a uma colisão por volta das 9h30 envolvendo dois veículos de passeio, deixando uma vítima com ferimento graves e a outra com ferimentos leves, ambas foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Diadema. Imigrantes sentido litoral tem tráfego lento do km 39 ao km 43, por excesso de veículos. Anchieta é a melhor opção para quem desce a serra. Demais rodovias tem tráfego tranquilo. Chove em todo o trecho de concessão e há ocorrência de neblina no trecho de serra. Interligação planalto, sentido Imigrantes está bloqueada devido a baixa visibilidade. SAI opera em esquema normal 5X5. A descida é feita pelas pistas sul da via Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes. Para a subida, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

10h34 – O Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto permanece com fluxo bom nos dois sentidos. Na rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o tráfego é normal em ambas as direções. Há boa visibilidade nas rodovias administradas pela Ecopistas, porém o tempo está encoberto.

Neste feriado de Natal, mais de 1,2 milhão de veículos passou em ambos os sentidos do Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto. Somente na última hora, foi registrada a passagem de 8.143 veículos em direção ao Interior e 5.621 veículos no sentido Capital.

9h47 – A pista local da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, congestionada entre as Pontes dos Remédios e Nova Fepasa. São Paulo tem 1 km de lentidão.

9h41 – Acidente no Km 20 da Imigrantes sentido litoral, altura de Diadema causa interdição da faixa da direita. O tráfego está lento na passagem pelo local. A colisão aconteceu por volta das 9h30 envolvendo dois veículos de passeio, deixando uma vítima com ferimento graves e a outra com ferimentos leves, ambas foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Diadema. Demais rodovias tem tráfego tranquilo. Chove em todo o trecho de concessão e há ocorrência de neblina no trecho de serra. Interligação planalto, sentido Imigrantes está bloqueada devido a baixa visibilidade. SAI opera em esquema normal 5X5. A descida é feita pelas pistas sul da via Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes. Para a subida, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

9h23 – O tempo é chuvoso em pontos ao longo da rodovia Fernão Dias. A Concessionária orienta aos usuários para que redobrem a atenção e reduzam a velocidade, devido às pistas molhadas.

8h53 – O sentido Aeroporto do Corredor norte-sul tem lentidão entre a Avenida do Estado e Ponte das Bandeiras. São Paulo com 1 km de fila.

8h36 – Há retenção na pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt, do km 349 ao km 351, na região de Miracatu, devido ao excesso de veículos. O tempo é chuvoso ao longo do trecho concedido. A Concessionária orienta aos usuários para que redobrem a atenção e reduzam a velocidade, devido às pistas molhadas.

8h35 – A Rodovia Ayrton Senna tem fluxo normal nos dois sentidos. Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o movimento é normal em ambas as direções. Há boa visibilidade e tempo encoberto nas rodovias administradas pela Ecopistas.

Neste feriado de Natal, mais de 1,1 milhão de veículos passou em ambos os sentidos do Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto. Somente na última hora, foi registrada a passagem de 7.872 veículos em direção ao Interior e 5.047 veículos no sentido Capital.

8h14 – Motorista encontra nesta manhã, o tráfego tranquilo em todas as rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes. Chove em todo o trecho de concessão e há ocorrência de neblina no trecho de serra. SAI opera em esquema normal 5X5. A descida é feita pelas pistas sul da via Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes. Para a subida, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

7h32 – A pista local da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, com lentidão entre as Pontes das Bandeiras e Cruzeiro do Sul. São Paulo com 2 kms de filas.

7h21 – O tráfego ainda está normal nas rodovias de São Paulo.

7h18 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castelo, com lentidão entre a Rua Quintana e Avenida Roberto Marinho. São Paulo com 2 kms de lentidão.

1h27 – Trânsito livre em todas as estradas de São Paulo.