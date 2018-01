Ao vivo: Acompanhe o trânsito em SP e o tráfego nas rodovias nesta segunda-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no Itunes.

00h50 – A interligação planalto, que liga as Rodovias Anchieta e Imigrantes, está bloqueada devido à neblina. As vias não têm pontos de parada.

00h40 – A Rodovia dos Tamoios tem lentidão do km 50 ao 84, no sentido Caraguatatuba.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

00h38 – Tráfego intenso na Rodovia Régis Bittencourt, porém sem pontos de parada.

23h53 – A Avenida Paulista tem 1,5 km de engarrafamento, no sentido Consolação, da Praça Oswaldo Cruz até a Rua Itapeva.

23h16 – Engarrafamento na Rodovia Régis Bittencourt, do km 341 ao 345, no sentido Curitiba.

23h12 – A Rodovia dos Tamoios tem lentidão do km 51 ao 83, no sentido Caraguatatuba

23h01 – A Rodovia Presidente Dutra não tem pontos de parada, em ambos os sentidos.

22h59 – A Rodovia Anchieta apresenta lentidão no km 10, sentido litoral, em razão de um bloqueio policial. A interligação planalto, que liga as Rodovias Anchieta e Imigrantes, está bloqueada devido à neblina.

21h35 – A Rodovia Régis Bittencourt apresenta congestionamento na Serra do Cafezal, sentido Curitiba, do km 338 ao 345.

21h24 – Congestionamento na Rodovia Imigrantes, no sentido litoral, do km 40, altura da praça de pedágio, até o km 46, no trecho de serra. Ainda pela Imigrantes, na chegada ao litoral, há lentidão do km 65 ao km 70, em razão de uma obra na região de Praia Grande. Na mesma via, engarrafamento no trecho de túneis, até o km 55. Pela Rodovia Anchieta, há congestionamento do km 36, altura da praça de pedágio, até o km 40, altura da interligação e topo de serra, no sentido litoral.

21h10 – A Rodovia Presidente Dutra tem engarrafamento em Cachoeira Paulista, do km 35 ao 32, no sentido Rio, devido a um acidente que interdita totalmente a via.

20h11 – O motorista encontra boas condições de tráfego no Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto.

20h08 – Congestionamento na Rodovia Imigrantes, no sentido litoral, do km 32, altura da praça de pedágio, até o km 47, no trecho de serra. Ainda pela Imigrantes, na chegada ao litoral, há lentidão do km 65 ao km 70, em razão de uma obra na região de Praia Grande. Pela Rodovia Anchieta, há congestionamento do km 31, altura da praça de pedágio, até o km 40, altura da interligação e topo de serra.

20h06 – Avenida João Dias, no sentido bairro, apresenta 2,4 km de lentidão, da Avenida Alberto Augusto Alves até a Avenida João Carlos da Silva Borges.

20h05 – Há 9 km de retenção na pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt, do km 340 ao km 349, na região Miracatu. Na pista sentido São Paulo, o tráfego flui sem problemas. O tempo é chuvoso em pontos alternados da rodovia.

20h03 – Rodovia Fernão Dias não tem pontos de parada.

19h28 – A Rodovia dos Tamoios tem lentidão do km 56 ao 83, no sentido Caraguatatuba.

19h24 – O Sistema Anhanguera-Bandeirantes tem tráfego bom em ambos os sentidos.

19h21 – A Rodovia Presidente Dutra apresenta engarrafamento em São José dos Campos, na pista expressa, do km 145 ao 142, no sentido Rio. Na direção de São Paulo, um acidente provoca congestionamento em Caçapava, do km 131 ao 140, e na região de Pindamonhangaba, do km 85 ao 86.

19h17 – Lentidão na Rodovia Imigrantes, vai do km 30 ao km 46, sentido litoral. Na Rodovia Anchieta, há fila desde a praça de pedágio, na altura do km 31, até o km 62, no topo de serra, sentido litoral. Pela Imigrantes, no trecho de Baixada, altura de São Vicente, um acidente ocupa a faixa da direita do km 63 sentido litoral. Há lentidão desde o km 64. Demais trechos do Sistema Anchieta-Imigrantes fluem bem. Interligação planalto, sentido Imigrantes está bloqueada devido à baixa visibilidade, provocada pela neblina. A descida é feita pelas pistas sul da via Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes.

19h10 – A Marginal Tietê apresenta 2,4 km de engarrafamento, no sentido Ayrton Senna, da Rua Azurita até o Rio Tamanduateí.

18h44 – O Corredor Norte-Sul tem 5,3 km de congestionamento, no sentido Santana, do Viaduto Onze de Junho até a Rua São Joaquim.

18h36 – Acidente interdita uma faixa da pista expressa da Marginal Tietê, no sentido Ayrton Senna, próximo à Avenida Engenheiro Caetano Álvares, mas não causa lentidão.

7h15 – Rodízio de veículos continua suspenso nesta segunda-feira.