Ao vivo: Acompanhe o trânsito em SP e o tráfego nas rodovias nesta segunda-feira

20h30 – O Corredor Rebouças/ Eusébio Matoso tem 1,1 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida Henrique Schaumann até o Viaduto Pedroso de Morais.

20h27 – A Avenida Sumaré tem 1,4 km de morosidade, sentido Limão, da Rua João Arruda até a Praça Marrey Junior.

20h15 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,7 km de morosidade da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

19h45 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 2,3 km de fluxo intenso, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte Nova do Morumbi.

19h35 – A Rua da Consolação tem 1,8 km de lentidão, sentido centro, da Avenida Paulista até o acesso à Ligação Leste-Oeste.

19h29 – A Avenida João Dias tem 2,4 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida João Carlos da Silva Borges até a Avenida Alberto Augusto Alves.

19h21 – A Ligação Leste-Oeste registra 2,8 km de morosidade, sentido Penha, da Praça Franklin Roosevelt até a Avenida Alcântara Machado.

19h08 – O Corredor Norte-Sul tem 2,4 km de lentidão, sentido Santana, do Viaduto João Jorge Saad até o Viaduto Santa Generosa.

19h02 – A Avenida dos Bandeirantes tem 6,9 km de engarrafamento, sentido Imigrantes, da Rua Funchal até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

18h50 – A Anchieta tem tráfego lento no sentido São Paulo do km 55 ao km 46, na subida da serra. A quebra de uma carreta na altura do km 43 contribuiu com a lentidão. A faixa já foi liberada no local. Os demais trechos do Sistema Anchieta-Imigrantes já tem tráfego normalizado. O SAI opera em esquema normal 5×5. Subida da serra pelas pistas norte de Anchieta e Imigrantes. Para a descida, as pistas sul de Anchieta e Imigrantes estão disponíveis.

18h40 – A cidade tem 57 km de vias congestionadas nesta noite.

18h35 – O tráfego segue com lentidão do km 341 ao km 356 da pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt, na região de Miracatu, devido ao excesso de veículos no local.

18h25 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 2,5 km de trânsito carregado, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Rua Milton Rodrigues até a Rua Azurita.

18h05 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 2,4 km de congestionamento, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte João Dias.

17h40 – O Elevado Costa e Silva tem 1,7 km de lentidão, sentido Lapa, da Rua Ana Cintra até a Avenida Francisco Matarazzo.

17h30 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello registra 2,2 km de morosidade, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Avenida Salim Farah Maluf.

16h56 – A Cônego Domênico Rangoni com tráfego lento do km 262 ao km 270 sentido Cubatão, por excesso de veículos. A Anchieta tem tráfego congestionado do km 31 ao km 44 sentido litoral, pelo excesso de veículos.

16h20 -O tráfego segue com lentidão do km 402,5 ao km 401 da pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Miracatu, devido a obras na passarela do km 401, que restringem a faixa da direita e o acostamento. O fluxo de veículos segue pela faixa da esquerda. Na pista sentido Curitiba, os usuários não encontram lentidão, na tarde de hoje.

16h14 – A Avenida Marquês de São Vicente tem 1,2 km de trânsito intenso, sentido Barra Funda, da Praça Pedro Corazza até a Avenida José Vieira de C. Mesquita.

14h24 – A Avenida Interlagos tem 1,8 km de lentidão, sentido bairro, da Rua Monastério até a Rua Jaquirana.

14h05- A Avenida do Estado tem 1,5 km de morosidade, sentido Santana, do Viaduto Trinta e um de Março até a Rua São Caetano.

13h40 – A Rodovia dos Imigrantes tem tráfego congestionado no trecho de planalto nos dois sentidos. No sentido São Paulo, há lentidão do km 43 ao km 36, altura de São Bernardo do Campo, por excesso de veículos. No sentido contrário, litoral, a lentidão vai do km 35 até o km 40, altura do trecho de interligação. Na interligação entre Imigrantes e Anchieta – trecho obrigatório no momento para os veículos vindos da Imigrantes que irão descer a serra – o tráfego é congestionado em toda a extensão do sentido Anchieta, do km 1 ao km 8.

Na Anchieta sentido litoral, há trafego congestionado do km 36 ao km 40, início da descida da serra, pelo excesso de veículos.

No trecho de Baixada, a saída da Praia Grande pela Imigrantes tem tráfego lento do km 70 ao km 65, região semafórica. Pela Cônego D. Rangoni, o tráfego é lento do km 267 ao km 270, sentido Cubatão, pelo excesso de veículos. Sistema Anchieta-Imigrantes está em operação 4×6. No trecho de serra, entre o km 40 e km 55, as duas pistas da Anchieta – com 4 faixas disponíveis – fazem o sentido litoral. Para a subida da serra, o motorista utiliza as duas pistas da Imigrantes – com 6 faixas disponíveis – que operam no sentido capital.

13h37 – O sentido Santana do Corredor norte-sul registra lentidão entre a Rua Pedro de Toledo e Viaduto Indianópolis.

13h00 – A Avenida Brasil, sentido Pinheiros, congestionada entre as Avenidas Nove de Julho e Brigadeiro Luis Antonio.

12h45 – A Avenida do Estado, sentido Santana, congestionada entre as Ruas São Caetano e Vinte e Cinco de Março.

12h38 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, ainda tem lentidão entre o Viaduto Aliomar Baleeiro e Marginal Pinheiros, reflexo de vários acidentes ocorridos na região durante perseguição policial.

12h13 – O Complexo Viário Maria Maluf, sentido Anchieta, tem lentidão entre a Rua Bosque da Saúde e Aliomar Baleeiro.

11h57 – A Avenida Professor Abraão de Morais, sentido São Paulo, tem lentidão entre o Viaduto Aliomar Baleeiro e Avenida Matheus Torloni.

11h45 – O movimento de veículos segue intenso no sentido São Paulo pela Rodovia dos Imigrantes, do km 52 ao km 49, devido excesso de veículos. Ainda na Imigrantes, o motorista reduz a velocidade entre o km 40 e km 37, no sentido Capital, devido excesso de veículos. A interligação Baixada tem tráfego congestionado, do km 1 ao km 8 – acesso a via Anchieta no km 40, também por conta do excesso de veículos. Demais trechos do Sistema Anchieta-Imigrantes fluem bem.

No momento, o trecho de serra da pista norte está bloqueado para a inversão de mão de direção. A subida da serra é feita pelas duas pistas da Imigrantes e a descida é feita apenas pela Anchieta.

11h44 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, congestionada entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte Atílio Fontana.

11h21 – A Avenida dos Bandeirantes tem trânsito carregado nos dois sentidos entre Viadutos Aliomar Baleeiro e Santo Amaro.

10h55 – O movimento de veículos é intenso no sentido São Paulo pela rodovia dos Imigrantes, do km 52 ao km 49 e pela via Anchieta do km 49 ao km 45, devido excesso de veículos. Demais trechos do Sistema Anchieta-Imigrantes fluem bem.

10h45 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, entre as Pontes Eusébio Matoso e Castelo Branco.

10h20 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, congestionada entre as Pontes Cidade Jardim e Castelo Branco.

10h01 – O Rodoanel Mário Covas permanece congestionado entre os kms 29 e 18 km, no sentido Castelo, na região de Osasco, devido a uma colisão entre duas carretas. A carga de uma delas, um contêiner, caiu na pista. Os veículos já foram retirados e o contêiner ainda está no acostamento aguardando representantes do seguro retirá-lo.

9h53 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, tem lentidão entre o Viaduto Aliomar Baleeiro e Marginal Pinheiros. Do outro lado, congestionamento entre Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro. São Paulo com 63 kms de filas. Zona sul com 27 kms de lentidão.

9h44 – O tráfego segue lento em direção à Capital pela Rodovia dos Imigrantes, na saída de Praia Grande, do km 70 ao km 65 e do km 61 ao km 48 e pela via Anchieta, entre km 56 ao km 48, devido excesso de veículos. Demais trechos do Sistema Anchieta-Imigrantes fluem bem.

O SAI está em operação subida 2×8. Para a subida da serra, o motorista pode utilizar as duas pistas da Imigrantes e a pista norte da Anchieta. Para a descida, apenas a pista norte da Anchieta está disponível.

9h40 – A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, tem 11 kms de trânsito carregado entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte da Casa Verde. A pista local tem lentidão entre as Pontes dos Remédios e do Limão. São Paulo com 77 kms de filas. Zona sul com 28 kms de lentidão.

9h31 – A Rodovia Ayrton Senna, no sentido São Paulo, tem dois trechos de tráfego lento, do km 32 ao 28 (região entre Itaquaquecetuba e Guarulhos) e do km 23 ao 21 (região de Guarulhos), ambos por excesso de veículos. Em direção ao Interior, o movimento segue bom.

9h14 – O sentido Lapa da Marginal do Tietê registra lentidão na pista expressa, entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte Freguesia do Ó e na pista local, e entre as Ponte dos Remédios e Velha Fepasa. São Paulo com 64 kms de lentidão. Zona sul com 24 kms de filas.

8h53 – A Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, tem tráfego lento do km 34 ao 28 (região entre Itaquaquecetuba e Guarulhos), por excesso de veículos e por reflexo de engavetamento que envolveu três carros. O acidente aconteceu por volta das 7h20 e não interdita faixa. No sentido Interior, o fluxo é normal. Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o movimento é tranquilo em ambas as direções.

8h52 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, congestionada entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte Velha Fepasa. São Paulo com 53 kms de filas. Zona sul com 24 kms de trânsito lento.

8h42 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão entre as Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco. São Paulo com 46 kms de filas. Zona sul com 21 kms de lentidão.

8h26 – O Corredor norte-sul registra lentidão no sentido Aeroporto, entre o Viaduto Santa Generosa e Praça da Bandeira. São Paulo com 33 kms de lentidão. Zona sul com 20 kms de filas.

8h15 – A Avenida dos Bandeirantes tem lentidão nos dois sentidos, na mesma região, entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro. São Paulo com 31 kms de lentidão. Zona sul com 20 kms de filas.

7h40 – Radial Leste, sentido Centro, com lentidão entre a Avenida Conselheiro Carrão e Avenida Melchert. São Paulo com 12 kms de trânsito lento. Zona sul com 5 kms de filas.

7h37 – Uma perseguição policial, que provocou dois acidentes, interdita 2 faixas da Avenida Presidente Tancredo Neves, perto da Rua Vergueiro.

7h12 – A Avenida Aricanduva, sentido Marginal, com lentidão entre o Viaduto Aricanduva e Rua Moisés Marx. São Paulo com 9 kms de lentidão. Zona sul com 5 kms de filas.

7h11 – O tráfego segue sem retenção em ambos os sentidos da rodovia Fernão Dias (Belo Horizonte e São Paulo).

7h08 – Rodoanel está com 10 km de congestionamento devido a uma colisão entre duas carretas, na altura do km 18, em Osasco, sentido Castelo Branco para quem sai da Rodovia Régis Bittencourt. A carga de contêineres de uma das carretas caiu na pista, que já foi liberada. Trânsito lento entre os kms 28 e 18. Ninguém ficou ferido.