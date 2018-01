Ao vivo: Acompanhe o trânsito em SP e o tráfego nas rodovias nesta segunda-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h25 – A Avenida Juscelino Kubitschek tem 1,4 km de morosidade, sentido Ibirapuera, da Avenida Chedid Jafet até a Rua Bandeira Paulista.

20h – A Radial Leste tem 2,2 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida Brasil até a Avenida Álvaro Ramos.

19h45 – A Avenida dos Bandeirantes tem 1,1 km de lentidão, sentido Imigrantes, do Viaduto Jabaquara até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

19h35 -O Túnel Ayrton Senna II tem 1,7 km de morosidade da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

19h14 – A Avenida República do Líbano tem 2,4 km de morosidade, sentido bairro, da Rua Dia do Senhor até a Avenida Ibirapuera.

19h05 – A Avenida Washington Luís tem 5 km de engarrafamento, sentido bairro, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Praça Pedro Chaves.

18h58 – A cidade tem 58 km de vias congestionadas.

18h44 – A Via Anchieta tem tráfego lento do km 15 ao km 18 sentido litoral e do km 22 ao km 18 sentido São Paulo, por excesso de veículos na altura de São Bernardo do Campo.

Prossegue a Operação Comboio, implantada às 16h50, pela via Anchieta e rodovia dos Imigrantes, em razão da visibilidade inferior a 100 metros no topo de serra, provocada pela neblina. Tráfego está sendo represado na praças de pedágio, no km 31 e km 32, altura de São Bernardo do Campo, sentido litoral. Nessa operação, a cada meia hora, grupos de 500 veículos são escoltados por viaturas da Ecovias e da Polícia Militar Rodoviária até um ponto onde a visibilidade é melhor.

Em razão da baixa visibilidade, já estão posicionados, em pontos estratégicos do Sistema Anchieta-Imigrantes, tanto no sentido litoral quanto no sentido capital, paineis de mensagens variáveis móveis, que alertam os motoristas sobre as condições adversas. As mesmas mensagens também são disponibilizadas nos paineis de mensagens fixos. Viaturas da concessionária e da Polícia Militar Rodoviária também estão posicionadas em pontos de menor visibilidade, além circularem em velocidade reduzida no sentido São Paulo, contribuindo com a redução de velocidade no trecho por parte dos motoristas.

A interligação entre Anchieta e Imigrantes no planalto está bloqueada, também devido neblina. Caminhões e carretas devem utilizar obrigatoriamente a Anchieta no trecho de subida da serra.

18h35 – De acordo com informações do DER, as rodovias Oswaldo Cruz, dos Tamoios, Mogi-Bertioga e Floriano Rodrigues Pinheiro têm tráfego normal e tempo chuvoso.

18h30 – A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento no sentido São Paulo do km 23 ao km 19. O ponto é causado pelo excesso de veículos. Demais trechos do Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto fluem bem, incluindo a rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, com movimento normal nos dois sentidos. Visibilidade também é boa.

18h26 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 1 km de tráfego carregado, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte Nova do Morumbi.

18h20 – O Corredor Norte-Sul tem 2,4 km de lentidão, sentido Aeroporto, do Viaduto Santa Generosa até o Viaduto João Jorge Saad.

18h10 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 2,5 km de congestionamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte Rio Tamanduateí até a Rua Azurita.

17h53 – O Elevado Costa e Silva tem 1,3 km de morosidade, sentido Lapa, da Rua Ana Cintra até a Rua Conselheiro Brotero.

17h41 – A Avenida dos Bandeirantes tem 1,1 km de trânsito lento, sentido Imigrantes, da Rua Guaios até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

17h32 – A Operação Comboio foi implantada às 16h50 na Via Anchieta e na Rodovia dos Imigrantes devido a visibilidade ser inferior a 100 metros no topo de serra, provocada pela neblina. Tráfego está sendo represado na praças de pedágio, no km 31 e km 32, altura de São Bernardo do Campo, sentido litoral. Nessa operação, a cada meia hora, grupos de 500 veículos são escoltados por viaturas da Ecovias e da Polícia Militar Rodoviária até um ponto onde a visibilidade é melhor.

Em razão da baixa visibilidade, já estão posicionados, em pontos estratégicos do Sistema Anchieta-Imigrantes, tanto no sentido litoral quanto no sentido capital, paineis de mensagens variáveis móveis, que alertam os motoristas sobre as condições adversas. As mesmas mensagens também são disponibilizadas nos paineis de mensagens fixos.

A interligação entre Anchieta e Imigrantes no planalto está bloqueada, também devido neblina. Caminhões e carretas devem utilizar obrigatoriamente a Anchieta no trecho de subida da serra. O SAI opera em esquema normal 5×5, com descida pela pista sul da Anchieta e pista sul da rodovia dos Imigrantes. Para subir, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

17h25 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello registra 1,5 km de fluxo moroso, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Rua Roberto Feijó.

17h18 – A Avenida João Dias tem 1,1 km de lentidão, sentido bairro, do Centro Africana até a Avenida Alberto Augusto Alves.

17h10 – A Avenida Paulista tem 1,4 km de morosidade, sentido Consolação, da Alameda Joaquim Eugenio de Lima até o acesso para Dr Arnaldo/ Rebouças.

17h – A Avenida Ibirapuera tem 2,4 km de trânsito intenso, sentido bairro, da Rua Pedro de Toledo até a Avenida dos Bandeirantes.

16h38 – O Corredor Rebouças/ Eusébio Matoso tem 1,9 km de morosidade, sentido centro, do Túnel Maria Carolina até a Rua Oscar Freire.

16h30 – A Radial Leste tem 1,7 km de morosidade, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até a Avenida Brasil.

16h10 – O Viaduto Grande São Paulo tem 1 km de morosidade, sentido Vila Prudente, da Avenida do Estado até a Avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello.

15h33 – A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) reitera que os motoristas devem evitar a região do Pacaembu em virtude de uma obra emergencial que bloqueia a Rua Itápolis, no sentido Bairro, altura do número 219, nas proximidades da Praça Charles Miller. A CET recomenda aos usuários que utilizem caminhos alternativos.

15h23 – A Avenida do Estado tem 1,9 km de lentidão, sentido Santana, do Viaduto 31 de Marco até a Rua São Caetano.

15h06 – O Corredor Bernardino/ Vergueiro/Jabaquara tem 3,3 km de congestionamento, sentido centro, do Viaduto Pedro de Toledo até a Avenida Paulista.

14h50 – A Rua das Juntas Provisórias tem 1,9 km de morosidade, sentido Vila Prudente, da Avenida Almira até o Viaduto Grande São Paulo.

14h00 – Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, com lentidão entre Praça Franklin Roosevelt e Avenida Alcantara Machado.

12h45 – A Avenida Paulista, sentido Consolação, tem lentidão entre a Rua Pamplona e Praça Oswaldo Cruz.

12h37 – Chuva forte deixa um ponto de alagamento na Rua Miguel Yunes, sentido marginal Pinheiros, perto da Avenida Interlagos.

12h19 – O sentido Aeroporto do Corredor Norte-sul tem lentidão entre o Viaduto Santa De Ifigênia e Avenida do Estado.

11h51 – A Avenida Francisco Morato, sentido Centro, congestionada entre Avenida Jorge João Saad e Rua Taboão.

11h46 – O tráfego segue sem lentidão em ambos os sentidos da rodovia Régis Bittencourt (São Paulo e Curitiba). O tempo é chuvoso do km 500 ao km 568, entre as regiões de Cajati e Barra do Turvo. A Concessionária orienta aos usuários para que redobrem a atenção e reduzam a velocidade, devido às pistas molhadas.

11h38 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem lentidão entre os Viadutos Santo Amaro e Arapuã.

11h02 – São Paulo tem 69 kms de lentidão, índice bem acima da média para o período.

11h01 – A Radial Leste, sentido Centro, tem lentidão entre a Rua Wandenkolk e Avenida Vila Matilde.

10h31 – Lentidão permanece na Anchieta do Km 13 ao Km 10, na chegada a São Paulo e do km 20 ao km 23, no sentido litoral, acesso aos bairros de São Bernardo do Campo. Pontos de lentidão são causados por excesso de veículos.

Segue a interdição da faixa da esquerda no Rio-Santos e do acostamento no sentido Guarujá, devido ao tombamento de dois caminhões no Km 248 da Cônego D. Rangoni. Acidente aconteceu por volta das 8h10 e não deixou vítimas. No momento não há lentidão no local.

10h25 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, congestionada entre os viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro.

10h02 – Radial Leste, sentido Centro, congestionada entre o Viaduto Pires do Rio e Avenida Vila Matilde.

9h53 – Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, congestionada entre a Praça Franklin Roosevelt e Avenida Alcantara Machado. São Paulo com 78 kms de lentidão. Zona sul com 29 kms de filas.

9h38 – A pista Norte (sentido Belo Horizonte) está bloqueada no km 75 da rodovia Fernão Dias, na região de São Paulo, para o destombamento de uma carreta. O tráfego está parado do km 79 ao km 75.

9h37 – A Avenida Francisco Morato, sentido Centro, tem lentidão entre as Avenidas Jorge João Saad e Taboão. São Paulo com 91 kms de lentidão. Zona sul com 34 kms de filas.

9h26 – Tombamento de dois caminhões no Km 248 da Cônego D. Rangoni interdita a faixa da esquerda no acesso a Rio-Santos e o acostamento no sentido Guarujá. Acidente aconteceu por volta das 8h10 e não deixou vítimas. No momento não há lentidão no local.

Colisão entre quatro veículos de passeio no Km 12 da Imigrantes sentido São Paulo. Veículos ocupam o acostamento e vítimas aparentemente com ferimentos leves recebem atendimento no local. Acidente aconteceu por volta das 8h20.

Há lentidão por excesso do km 20 ao km 12, da Imigrantes rumo a Capital e do km 24 ao Km 10, pela Anchieta. No sentido litoral, o tráfego está lento do km 20 ao km 23 da Anchieta, acesso aos bairros de São Bernardo do Campo, também por excesso de veículos.

9h21 – Radial Leste congestionada no sentido Centro entre a Rua Wandenkolk e Metrô Belém. São Paulo com 96 kms de filas. Zona sul com 32 kms de lentidão.

9h00 – A Avenida Santo Amaro tem lentidão no sentido Centro, entre o viaduto Santo Amaro e Rua Sebastião. São Paulo com 104 kms de congestionamento. Zona sul com 43 kms de filas.

8h49 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, congestionada entre as Pontes João Dias e Ary Torres. São Paulo com 110 kms de lentidão. Zona sul com 42 kms de filas.

8h43 – Há lentidão entre o km 282 e o km 280 da pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt, na região de Embu das Artes, devido ao tráfego intenso no local. Na pista sentido Curitiba, os usuários não encontram dificuldades.

8h34 – O sentido Lapa da Marginal Tietê tem lentidão na pista expressa, entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte Julio de Mesquita Neto, e na pista local, entre a Ponte dos Remédios e do Piqueri. São Paulo com 103 kms de lentidão. Zona sul com 38 kms de filas.

8h20 – Motorista encontra o tráfego lento no sentido São Paulo pela Anchieta do Km 24 ao Km 10 e pela Imigrantes do Km 19 ao km 12. Já no sentido litoral pela Anchieta, a lentidão está do Km 59 ao Km 60, altura de Cubatão e do Km 64 ao km 65, na chegada a Santos. O motivo dos pontos de lentidão é o excesso de veículos. Demais trechos do Sistema Anchieta-Imigrantes fluem bem. No momento, chove nos trechos de planalto e litoral, com ocorrência de neblina no topo de serra. Interligação planalto está bloqueada por medida de segurança. O SAI opera em esquema normal 5×5, com a subida sendo feita pelas pistas norte da rodovia dos Imigrantes e via Anchieta.

8h19 – O sentido Aeroporto do Corredor norte-sul tem 9 kms de lentidão entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Praça da Bandeira. São Paulo com 92 kms de filas. Zona sul com 36 kms de congestionamento.

8h09 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, congestionada entre os viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro. São Paulo com 86 kms de lentidão. Zona sul com 34 kms de filas.

7h54 – O sentido Aeroporto do Corredor Norte-sul registra lentidão entre os Viadutos João Jorge Saad e Pedroso. São Paulo com 80 kms de filas. Zona sul com 31 kms de congestionamento.

7h47 – A pista expressa da Marginal do Tietê registra 9 kms de lentidão, no sentido Lapa, entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte Julio de Mesquita Neto. A pista central estava com 4 kms de fila entre as Pontes Atílio Fontana e Freguesia do Ó e a local entre as Pontes dos Remédios e Velha Fepasa. São Paulo com 70 kms de lentidão. Zona sul com 24 kms de filas.

7h39 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, congestionada entre os Viadutos Santo Amaro e Dante Delmanto. São Paulo com 68 kms de lentidão. Zona sul com 23 kms de filas.

7h31 – Entre os sete pontos de alagamentos formados durante a madrugada, um ainda está ativo na Rua Flórida, perto da Marginal do Pinheiros.

7h28 – A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, tem lentidão entre a Rodovia Castelo Branco e Freguesia do Ó. São Paulo com 52 kms de filas. Zona sul com 19 kms de lentidão.

7h14 – A Rua Itambé do Mato Dentro, na Brasilândia, está totalmente fechada devido a um acidente com um micro-ônibus.