Ao vivo: Acompanhe o trânsito em SP e o tráfego nas rodovias nesta segunda-feira

18h53 – A Avenida dos Bandeirantes tem 7 km de lentidão no sentido Imigrantes, da Marginal Pinheiros até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

18h45 – A Rodovia Ayrton Senna segue com tráfego lento do km 23 ao 19, no sentido capital, e do km 11 ao 18, sentido interior, devido ao excesso de veículos.

18h44 – O Corredor Rebouças/Eusébio Matoso está congestionado no sentido bairro, da Rua Oscar Freire até a Ponte Eusébio Matoso.

18h42 – A Marginal Pinheiros tem trânsito carregado no sentido Castelo, da Avenida Roberto Marinho até a Ponte Cidade Jardim.

18h41 – A Ligação Leste-Oeste registra morosidade no sentido Penha, da Rua Santo Antônio até a Radial Leste.

18h21 – A Radial Leste registra congestionamento no sentido bairro, entre os viadutos Pires do Rio e Alberto Badra.

18h19 – A Rua da Consolação tem 1,3 km de tráfego lento no sentido centro, da Rua Fernando de Albuquerque até a Ligação Leste-Oeste.

18h15 – A cidade de São Paulo tem agora 60 km de vias congestionadas, índice abaixo da média para o horário.

17h45 – A Avenida Paulista tem lentidão da Rua Carlos Sampaio até o MASP, no sentido Consolação.

17h17 – A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 23 ao 18, sentido capital, por reflexo de obras que interditaram a faixa da esquerda entre o km 18 e o km 16, para obras de recuperação de pavimento. Em direção ao interior, o fluxo segue normal.

17h14 – Corredor Norte-Sul com trânsito complicado no sentido aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto 11 de Junho.

17h12 – A Avenida Ibirapuera tem morosidade no sentido bairro, da Rua Mondego até a Avenida dos Bandeirantes.

17h10 – A pista expressa da Marginal Tietê registra congestionamento do Rio Tamanduateí até a Rua Azurita, no sentido Ayrton Senna.

16h30 – O Corredor Norte-Sul está com trânsito carregado no sentido Santana, da Rua Santa Ifigênia até a Avenida do Estado.

15h55 – A Avenida Juscelino Kubitschek registra lentidão no sentido Ibirapuera, do Túnel Sebastião Camargo até a Rua Bandeira Paulista.

15h35 – A cidade de São Paulo registra 10 km de vias congestionadas, índice abaixo da média para o horário.

15h33 – A Avenida do Estado tem 1,7 km de tráfego intenso no sentido Santana, entre as ruas 25 de Março e João Teodoro.

13h24 – A Avenida Ibirapuera tem 1,8 km de lentidão, sentido bairro, da Rua Douro até a Avenida Macuco.

12h36 – O Viaduto Grande São Paulo tem 1 km de morosidade, sentido Vila Prudente, da Avenida do Estado até a Avenida Anhaia Mello.

12h15 – A Avenida dos Bandeirantes tem 1,7 km de morosidade, sentido Imigrantes, do Viaduto Santo Amaro até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

12h06 – O Corredor Norte-Sul tem 2,6 km de congestionamento, sentido Santana, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Borges Lagoa.

11h55 – A pista local da Marginal do Tietê tem 1 km de trânsito carregado, sentido Rodovia Castelo Branco, da Ponte Cruzeiro do Sul até o Rio Tamanduateí.

11h30 – O Corredor Rebouças/ Eusébio Matoso tem 1,2 km de lentidão, sentido centro, do Túnel Maria Carolina até a Avenida Brasil.

10h50 – A Avenida Washington Luís tem 3,4 km de congestionamento, sentido centro, da Rua Abelardo Vergueiro Cesar até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

10h28 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 2,7 km de lentidão, sentido Interlagos, da Ponte do Jaguaré até a Ponte Cidade Universitária.

10h15 – A Rodovia Régis Bittencourt tem tráfego intenso no km 269 da pista sentido São Paulo na região de Taboão da Serra, devido à interferência do tráfego urbano e aos semáforos na chegada da rodovia à capital.

10h09 -A Avenida do Estado tem 1,3 km nas pistas expressa e local, sentido Santana, da Rua Dona Ana Néri até o Viaduto Trinta e Um de Marco.

09h54- A Avenida dos Bandeirantes registra 1,1 km de retenção, sentido Marginal, do Viaduto Aliomar Baleeiro até o Viaduto Jabaquara.

09h42 – A Avenida Paulista tem 1,1 km de morosidade, sentido Consolação, da Praça Oswaldo Cruz até a Alameda Campinas.

04h30 – A Radial Leste tem 3,8 km de tráfego intenso, sentido centro, da estação de Metro Belém até a Rua Wandenkolk.

09h15 – A Avenida Ibirapuera registra 1,6 km de lentidão, sentido bairro, da Rua Pedro de Toledo até a Avenida Pavão.

09h03 – A Avenida João Dias tem 1,3 km de morosidade sentido centro, da Avenida Giovanni Gronchi até a Rua Bento Branco de Andrade Filho.

08h59 – A Marginal do Tietê tem 2,6 km de morosidade, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte da Casa Verde.

08h46 – O Túnel Ayrton Senna I tem 1,7 km de lentidão, da Avenida Vinte e Três de Maio até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

08h40 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 5,1 km de retenção, sentido Interlagos, da Ponte do Morumbi até a Ponte do Transamérica.

08h30 – A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 16 ao 19, na região entre São Paulo e Guarulhos, sentido Interior, devido ao excesso de veículos. Em direção à Capital, o movimento é bom. Na Rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o trânsito é lento no sentido aeroporto. No sentido contrário, o fluxo segue normal. Há boa visibilidade nas rodovias administradas pela Ecopistas.



08h27 – A Avenida Cruzeiro do Sul tem 2,4 km de lentidão, sentido Ipiranga, da Rua Conselheiro Saraiva até a Ponte Cruzeiro do Sul.

08h20 – O motorista encontra pontos de lentidão no sentido São Paulo pela Imigrantes do km 12 ao km 11 e do km 15 ao km 16; e pela Via Anchieta do km 15 ao km 10 e do km 20 ao km 18. Já no sentido litoral, o tráfego está lento na altura do km 63 da Imigrantes norte para acessar a Interligação sentido Jardim Casqueiro.

08h13 – O Elevado Costa e Silva tem 1,6 km de trânsito moroso, sentido Lapa, da Rua Ana Cintra até a Avenida Francisco Matarazzo.

08h05 – A Avenida Washington Luís tem 3,3 km de retenção, sentido centro, do Viaduto Washington Luís até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

07h57 – A Avenida Vereador José Diniz registra 1,6 km de morosidade, sentido centro, da Rua Ana Catharina Randi até a Rua Vieira de Morais.

07h50 – O Corredor Norte-Sul tem 3,7 km de lentidão, sentido Aeroporto, do Viaduto Marcondes Salgado até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

07h40 – A Avenida Abraão de Morais tem 2,8 km de engarrafamento, sentido São Paulo, do Viaduto Matheus Torloni até a Rua Elisa Silveira.

07h33 – A Avenida Aricanduva tem 1,6 km de tráfego intenso, sentido Marginal do Tietê, da Rua Benedita de Paula Coelho até a Radial Leste.

07h30 – As pistas local e expressa da Marginal do Pinheiros tem 1,6 km de lentidão, sentido Rodovia Castelo Branco, da Ponte Transamérica até a Rua Rubens Gomes Bueno.

07h27 – A pista local da Marginal do Tietê tem 1,7 km de morosidade, sentido Rodovia Castelo Branco, do Hospital da Vila Maria até a Ponte Jânio Quadros.

07h20 – A Radial Leste tem 3,2 km de congestionamento, sentido centro, do Viaduto Guadalajara até a Rua Wandenkolk.

7h02 – Corredor Norte-Sul tem 1,5 km de morosidade, da Praça da Bandeira até o Viaduto Pedroso, no sentido aeroporto.

6h57 – A Rodovia Presidente Dutra tem fluxo carregado de veículos no sentido São Paulo, na pista marginal, do km 207 ao 210, do km 218 ao 221 e do km 226 ao 228; na pista expressa, no mesmo sentido, lentidão do km 230 ao 231. Em direção ao Rio, engarrafamento do km 223 ao 220.

6h50 – A Rodovia Anchieta tem morosidade do km 13 ao 10, no sentido São Paulo. A Rodovia dos Imigrantes também está congestionada do km 12 ao 11, em direção à capital.

5h47 – A Rodovia Presidente Dutra tem lentidão na pista marginal, do km 220 ao 221, no sentido São Paulo.