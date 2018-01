Ao vivo: Acompanhe o trânsito em SP e o tráfego nas rodovias nesta sexta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no Itunes.

20h47 – A Rodovia Anchieta, que estava interdita em razão do transbordamento do Ribeirão dos Couros, foi liberada em ambos os sentidos. Permanece uma lentidão do km 10 ao 12, no sentido litoral, por causa de uma árvore que caiu e interdita um faixa no km 12.

20h15 – A Avenida Aricanduva tem um ponto de alagamento intransitável para veículos, em ambos os sentidos, próximo à Avenida Afonso de Sampaio e Souza. A via apresenta 3,2 km de lentidão, no sentido marginal, da Avenida Ragueb Chohfi até a Avenida Rio das Pedras.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

20h11 – A Rodovia Castelo Branco não tem pontos de parada, em ambos os sentidos.

20h07 – O motorista não encontra dificuldades no Sistema Anhanguera/Bandeirantes, nos dois sentidos.

20h02 – Rodovia Presidente Dutra sem pontos de congestionamento, em ambos os sentidos.

19h59 – O tráfego é intenso em ambos os sentidos da Rodovia Régis Bittencourt, entre os km 340 e 406, na região de Miracatu. Na pista sentido São Paulo, há retenção no km 279, na região de Embu das Artes. O tempo é chuvoso em pontos alternados da via.

19h39 – O Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto tem boas condições de tráfego nos dois sentidos. A Rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, segue com boa fluidez no tráfego em ambas as direções.

20h38 – O tráfego é intenso entre os km 479 e 477 da pista sentido Belo Horizonte da Rodovia Fernão Dias, na região de Contagem. Na pista sentido São Paulo, os usuários não encontram pontos de parada.

19h04 – O motorista segue tranquilo pelas vias litorâneas de São Paulo.

18h59 – A Rodovia Castelo Branco apresento morosidade no sentido interior, do km 22 ao 24.

18h55 – As faixas 1 e 2 do km 493,5, no sentido São Paulo, da Rodovia Fernão Dias, na região de Betim, estão bloqueadas, devido a um engavetamento. O tráfego é intenso e segue pelo acostamento. Na direção de Belo Horizonte o fluxo de veículos está carregado.

18h44 – O Rodovia dos Bandeirantes tem lentidão, no sentido interior, do km 86 ao 93. A Rodovia Anhanguera não tem pontos de parada.

18h42 – A Rodovia Presidente Dutra tem engarrafamento do km 228 ao 227, no sentido Rio.

18h38 – Na Rodovia Régis Bittencourt, o tráfego de veículos é intenso no sentido Curitiba. Na outra direção, o motorista não encontra dificuldades. Em alguns trechos da pista, a visibilidade é ruim por causa da chuva.

18h34 – O alagamento do Ribeirão dos Couros interditou a Rodovia Anchieta do km 10 ao 14, em ambos os sentidos. O trânsito segue pelas vias laterais, mas a concessionária Ecovias recomenda que o motorista evite o trecho e opte pela Rodovia dos Imigrantes, que tem bom fluxo de veículos. A visibilidade é ruim nas vias em razão da chuva.

18h10 – A Avenida dos Bandeirantes tem 3,3 km de congestionamento, no sentido Imigrantes, entre os Viadutos João Julião da Costa Aguiar e Aliomar Baleeiro.

14h55 – Os motoristas ainda encontravam, por volta das 14h45 desta sexta-feira, 23, fluxo normal de veículos na maioria das rodovias que ligam a capital paulista ao litoral e ao interior do Estado.

Os sistemas Anhanguera-Bandeirantes e Ayrton Senna-Carvalho Pinto ainda apresentavam condições normais de tráfego, assim como a Rodovia Raposo Tavares. Na Rodovia Castelo Branco, o motorista encontrava lentidão no sentido Interior, na região de Barueri, entre os kms 20 e 24 na pista expressa e entre os kms 22 e 24, pela pista marginal.

Entre as rodovias litorâneas, apenas a Rodovia dos Tamoios estava com tráfego intenso no sentido litoral, na altura do km 72. Já a Rodovia Presidente Dutra tinha lentidão em São Paulo, no sentido Rio, entre os kms 229 e 227, sentido Rio. O tráfego era bom também nas rodovias Fernão Dias e Régis Bittencourt.

Acidente

A Rodovia dos Imigrantes, na região de Cubatão, na Baixada Santista, ficou totalmente interditada das 13h30 às 14h30 por conta de um acidente envolvendo três veículos. A colisão aconteceu na altura do km 63, sentido litoral, na altura da ponte da ilha Caraguatá, divisa entre Cubatão e São Vicente, deixando três vítimas com ferimentos graves, uma com ferimentos moderados e uma com ferimentos leves. Ainda havia lentidão por aproximação mesmo após a liberação.

14h51 – São Paulo tem 6 kms de lentidão.

14h50 – O sentido Imigrantes da Avenida dos Bandeirantes tem lentidão entre as Ruas Antonio de Macedo Soares e Ribeiro do Vale. Do outro lado, congestionamento entre os viadutos Santo Amaro e Bandeirantes.

14h45 – O sentido litoral da Rodovia dos Imigrantes, em Cubatão, foi totalmente liberado após acidente entre três veículos. Por conta da curiosidade, ainda há lentidão por aproximação.

14h30 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castelo, congestionada entre as Ruas Tucumã e Quintana.

14h18 – Acidente, ocorrido às 13h30, envolvendo três veículos de passeio no km 63 da Imigrantes sentido litoral bloqueia totalmente a pista, na altura da ponte da ilha Caraguatá, divisa entre Cubatão e São Vicente. Colisão deixou 3 vítimas com ferimentos graves, uma com ferimentos moderados e uma com ferimentos leves. Uma das vítimas graves já foi removida para a Santa Casa de Cubatão. As demais estão sendo atendidas no local para que seja feita a remoção. Há congestionamento do km 61 ao km 63, sentido litoral, e do km 64 ao km 63, sentido São Paulo. A opção para o motorista que acessa o litoral é a Anchieta.

13h57 – Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto tem fluxo normal nos dois sentidos.

Na rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o movimento flui bem em ambas as direções. Há boa visibilidade nas rodovias.

13h55 – Acidente entre dois veículos interdita totalmente o trecho do km 62 da Rodovia dos Imigrantes, em Cubatão, sentido litoral, para socorro de duas vítimas, que ficaram presas às ferragens. Congestionamento de 1 km em cada sentido da via.

13h17 – São Paulo com 7 kms de lentidão. Zona sul com 4 kms de filas.

13h15 – A Avenida dos Bandeirantes registra vários trechos de lentidão. No sentido Imigrantes, congestionamento entre Ruas Antonio de Macedo Soares e Ribeiro do Vale e entre os Viadutos Aliomar Baleeiro e Jabaquara. Do outro lado lentidão entre os Viadutos Santo Amaro e Bandeirantes.

12h57 – Acompanhe o tráfego no sistema Anchieta-Imigrantes pelo twitter da Ecovias.

12h31 – Movimento é normal nas rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto em ambas as direções. Rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, tem fluxo bom nos dois sentidos. Há boa visibilidade nas rodovias.

12h24 – O fluxo de veículos ainda estava normal na maioria das Rodovias que ligam a capital paulista ao litoral e ao interior do estado, por volta das 12 horas desta sexta-feira, 23.

Os motoristas que se dirigiam para o litoral encontravam tráfego intenso na altura do km 72 da Rodovia dos Tamoios. Já as rodovias Mogi-Bertioga, Rio-Santos, Oswaldo Cruz e o sistema Anchieta-Imigrantes estavam com tráfego fluindo bem. Na Rodovia Presidente Dutra, havia congestionamento entre os kms 229 e 227 na pista marginal, sentido Rio.

Na direção ao interior do Estado, o sistema Anhanguera-Bandeirantes estava com tráfego fluindo normalmente, assim como a Rodovia Raposo Tavares. Na Castelo Branco, lentidão na região de Barueri, entre os kms 22 e 24 na pista expressa e entre os kms 23 e 24 na pista marginal. As Rodovias Fernão Dias e Régis apresentavam tráfego intenso, mas fluindo normalmente.

12h04 – A pista local da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem lentidão entre as Pontes dos Remédios e Nova Fepasa. São Paulo tem 4 kms de filas.

11h53 – O tráfego é intenso na pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt, devido ao excesso de veículos. O acostamento está liberado entre o km 338 e o km 347, e foi montada uma faixa reversiva entre o km 351 e o km 359, para facilitar a fluidez.

11h51 – Tráfego normal no sistema Anchieta-Imigrantes.

11h38 – A Avenida do Estado, sentido Santana, tem lentidão entre as Ruas São Caetano e Vinte e Cinco de Março.

11h29 – A Rodovia Presidente Dutra tem congestionamento no sentido Rio na pista marginal, entre os kms 228 e 227 e na pista expressa entre os kms 228 e 223.

11h09 – Permanece a lentidão na chegada a Santos pela Anchieta do km 60 ao km 65, devido a um acidente fora do trecho de concessão. Demais rodovias seguem com boas condições de tráfego e visibilidade. SAI opera em esquema normal 5X5. A descida é feita pelas pistas sul da via Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes. Para a subida, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

10h41 – Motorista faz boa viagem pelo Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto em ambas as direções. Fluxo segue bom na rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, nos dois sentidos. Há boa visibilidade nas rodovias administradas pela Ecopistas.

Mais de 1,3 milhão de veículos devem passar pelas quatro praças de pedágio, em ambos os sentidos, neste feriado de Natal. Desde a zero hora de terça-feira, quando teve início a contagem da concessionária para o feriado, mais de 659 mil veículos passaram em ambos os sentidos do Corredor. Somente na última hora, foi registrada a passagem de 7.717 veículos em direção ao Interior.

10h40 – A Avenida Santa Inês, perto da Avenida Parada Pinto, está totalmente interditada devido a acidente. Um carro bateu em um poste, que caiu na via. Uma pessoa ficou ferida.

10h26 – Chegada a Santos pela Anchieta tem o tráfego lento do km 63 ao km 65, por excesso de veículos. Demais rodovias seguem com boas condições de tráfego e visibilidade. A descida é feita pelas pistas sul da via Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes. Para a subida, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

10h15 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, congestionada entre a Alameda dos Tupiniquins e Avenida Miruna. São Paulo com 2 kms de lentidão. Zonas leste e sul com 1 km de fila cada.

9h51 – O movimento de veículos na maioria das rodovias que cortam São Paulo ainda estava tranquilo por volta das 9h30 desta sexta-feira, 23. As únicas exceções eram as Rodovias Presidente Dutra e a Castelo Branco.

Os motoristas que seguem para o interior do estado pelo sistema Anhanguera-Bandeirantes, onde são esperados 670 mil veículos no trecho de saída e chegada a São Paulo durante o natal, encontravam tráfego normal.

O fluxo deve ficar intenso entre as 14h às 22h de hoje. No sentido Capital, a maior concentração de veículos está prevista para o período entre 17h e 23h de domingo.

Já no sistema Castelo Branco-Raposo Tavares, os motoristas encontravam dois quilômetros de lentidão, entre os kms 27 e 29, sentido interior, em Barueri, por conta de um acidente. A Raposo Tavares seguia com tráfego normal, assim como o Sistema Ayrton Senna/Carvalho Pinto. O tráfego nessas rodovias deve aumentar a partir das 14 horas.

As Rodovias Fernão Dias e Régis Bittencourt apresentavam tráfego acima do normal, mas sem pontos de paradas, no sentido Interior. A previsão é a de que o fluxo aumente durante a tarde.

Litorâneas

A situação do tráfego nas rodovias litorâneas ainda estava normal nesta manhã, devendo aumentar a partir das 18 horas. O tempo e a visibilidade estavam bons nas Rodovias dos Tamoios, Mogi-Bertioga, Rio-Santos, Oswaldo Cruz e Floriano Peixoto.

No Sistema Anchieta-Imigrantes, os motoristas encontravam tráfego tranquilo e boa visibilidade. As rodovias operam em esquema normal 5X5. A descida é feita pelas pistas sul da via Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes. Para a subida, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

Já a rodovia Presidente Dutra apresentava pontos de congestionamento. A pista marginal, sentido Rio, estava congestionada entre os kms 227 e 223, devido ao excesso de veículos. Em Guarulhos, no mesmo sentido, lentidão entre os kms 224 e 220, na pista expressa, devido a um carro quebrado. O movimento deve aumentar a partir das 16 horas.

9h28 – Motorista encontra nesta manhã o tráfego tranquilo e boa visibilidade em todas as rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes. SAI opera em esquema normal 5X5. A descida é feita pelas pistas sul da via Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes. Para a subida, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

9h01 – Tráfego é normal na rodovia Ayrton Senna nos dois sentidos. Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o movimento segue bom em ambas as direções. Há boa visibilidade nas rodovias.

9h00 – As rodovias dos Tamoios, Oswaldo Cruz, Mogi-Bertioga e Floriano Rodrigues Pinheiro têm tráfego normal e tempo bom.

8h59 – Na pista sentido Curitiba da Régis Bittencourt, o tráfego segue com lentidão entre o km 341 e o km 346, na Serra do Cafezal, devido ao excesso de veículos. O acostamento está liberado entre o km 338 e o km 347, e foi montada uma faixa reversiva entre o km 349 e o km 359, para facilitar a fluidez do tráfego em direção a Curitiba.

8h55 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem lentidão entre a Alameda dos Tupiniquins e Avenida Miruna. São Paulo com 4 kms de lentidão. Zona central com 2 kms de filas.

8h17 – Acompanhe o tráfego no sistema Anchieta-Imigrantes pelo twitter da Ecovias.

8h08 – Tráfego bom em todas as rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes. Visibilidade e tempo também são bons. O SAI está em esquema normal 5×5. A descida é feita pelas pistas sul da via Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes. Para a subida, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

8h02 – O sentido Aeroporto do Corredor norte-sul registra lentidão entre a Avenida do Estado e Praça Campo de Bagatelle. São Paulo com 2 kms de lentidão, sendo um deles na zona norte e outro no Centro.

7h49 – A Avenida do Estado, sentido Santana, congestionada entre a Avenida Mercúrio e Rua Vinte e Cinco de Março. São Paulo com 2 kms de lentidão, todos no centro da cidade.

7h25 – A Avenida Mercúrio tem lentidão entre a Rua do Gasômetro e Avenida do Estado. São Paulo está com 4 kms de congestionamento. Zona norte com 2 kms de filas.

7h24 – O rodízio municipal de veículos está suspenso a partir de hoje, retornando no dia 16 de janeiro.

7h17 – O tráfego segue sem problemas em ambos os sentidos (Curitiba e São Paulo) da rodovia Régis Bittencourt.

7h16 – A Avenida Nove de Julho, sentido Centro, congestionada entre as Ruas Picarolo e Itu. São Paulo com 4 kms de filas. Zona norte com 2 kms de lentidão.

7h15 – O tráfego segue sem dificuldades em ambos os sentidos da Rodovia Fernão Dias (Belo Horizonte e São Paulo).

7h10 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, com 2,5 kms de lentidão entre as Pontes da Casa Verde e Bandeiras.