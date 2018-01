Ao vivo: Acompanhe o trânsito em SP e o tráfego nas rodovias nesta terça

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

22h45 – Trânsito segue tranquilo na cidade de São Paulo.

21h57 – A ambos os sentidos na altura do km 357 da rodovia Régis Bittencourt, região da Serra do Cafezal – Miracatu (SP), foram liberados. Havia acontecido um acidente envolvendo um veículo de passeio, uma carreta e um caminhão no local.

Há reflexo de lentidão no sentido de São Paulo, com congestionamento entre o km 364 e o km 357. Já no sentido Curitiba, o tráfego segue com lentidão entre o km 352 e o km 357.

21h04 – O tráfego permanece em boas condições em todo o Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI). Segundo a Ecovias, este é um ótimo momento para viajar.

20h58 – O tráfego segue com retenção do km 27 ao km 59 da pista Sul (sentido São Paulo) da rodovia Fernão Dias, entre as regiões de Atibaia e Mairiporã, devido ao excesso veículos. Pelo mesmo motivo, há retenção no km 495, na pista Norte (sentido Belo Horizonte), na região de Betim.

20h52 – A Rodovia Padre Manoel da Nóbrega tem lentidão na região da baixada, no sentido São Paulo, devido ao excesso de veículos.

20h37 – As Rodovias Conêgo Domênico Rangoni e Padre Manoel da Nóbrega têm tráfego intenso, na região da baixada, no sentido São Paulo, devido ao excesso de veículos.

20h27 – A pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt está com o tráfego restrito no km 357,5, na região de Miracatu, devido a uma colisão entre um veículo de passeio, uma carreta e um caminhão. Ainda no sentido São Paulo, há lentidão do km 332 ao km 331, na região de Juquitiba, devido ao tráfego intenso de veículos. No sentido Curitiba, o tráfego segue com lentidão do km 362,5 ao km 357,5 pela faixa da direita.

Para auxiliar na fluidez do tráfego, o pedágio localizado no km 370, em Miracatu, está operando pelo sistema ‘Pare e Siga’ no sentido de São Paulo. O acostamento está liberado do km 342 ao km 340.

20h18 – Trânsito segue tranquilo na cidade de São Paulo

20h04 – O tráfego segue com retenção do km 20 ao km 60 da pista Sul (sentido São Paulo) da rodovia Fernão Dias, entre as regiões de Bragança Paulista, Atibaia e Mairiporã, devido ao excesso veículos. Na pista Norte (sentido Belo Horizonte), há retenção entre o km 503 e o km 495, na região de Betim, devido ao tráfego intenso de veículos.

19h53 – A Rodovia Oswaldo Cruz segue com tráfego intenso entre os km 92 e 79 o sentido Ubatuba.

Já as Rodovias Monoel Hyppolito, Rio-Santos, Mogi-Bertioga, Floriano Rodrigues Pinheiro, dos Tamoios, Raposo Tavares e o trecho da Padre Manoel da Nóbrega administrado pelo Departamento de Estradas e Rodagens (DER), seguem com tráfego intenso, mas fluindo bem.

19h52 – O corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto continua com tráfego normal em ambos os sentidos.

19h47 – Segundo informações da Ecovias, este é um ótimo momento para trafegar pelas rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes. O trânsito flui bem nos dois sentidos.

19h20 – Devido à confusão provocada após a invasão de um membro da escola de samba Império de Casa Verde ao palco onde estavam os jurados da apuração do desfile de São Paulo, algumas vias no entorno do Anhembi seguem bloqueadas.

Há dois bloqueios na Marginal do Tietê: do acesso à Av. Dr. Abraão Ribeiro até Rua Baronesa de Porto Carreiro, no sentido Ayrton Senna, e na Marginal com a Rua Massinet Sorcinelli, no sentido Castello Branco.

18h14 – Avenida Rudge está interditada, nos dois sentidos, perto da Ponte da Casa Verde, devido à confusão na região do sambódromo.

16h50 – Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto tem tráfego intenso, sem pontos de parada, em direção a São Paulo. No sentido Interior, o tráfego flui normalmente, assim como na Rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos.

16h37 – A Rodovia dos Tamoios segue com lentidão do entre os km 57 e 37, na região de Paraibuna, no sentido São José dos Campos, devido ao excesso de veículos. Já a Rodovia Oswaldo Cruz tem lentidão entre os km 88 e 79 no sentido Ubatuba.

16h27 – Há lentidão no sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, devido ao tráfego intenso de veículos, entre os km 346 e 343 (Miracatu) e do km 333 ao km 331 (Juquitiba). O acostamento está liberado entre o km 343 e o km 342, no mesmo sentido da rodovia, para auxiliar na fluidez do tráfego.

16h10 – Segundo informações da Ecovias, o trânsito segue intenso, mas sem pontos de parada, pelas rodovias administradas pela concessionária que ligam o litoral à capital paulista. O único trecho com lentidão está na Rodovia dos Imigrantes, na saída de São Vicente, no trecho de semáforos, entre os km 70 e 67.

O Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) opera em esquema de subida (2×8). A subida da serra é feita pelas pistas sul e norte da Rodovia dos Imigrantes e pela pista norte da Anchieta. Para a descida da serra, o motorista utiliza somente a pista sul da Rodovia Anchieta.

Na última hora, 5.891 veículos subiram a serra. Desde as 0h de quinta-feira (16), foi registrada a passagem de 511 mil veículos sentido litoral. Desses, mais de 360 mil veículos já retornaram à capital. O tempo e a visibilidade são bons e não há registro de acidentes no Sistema Anchieta-Imigrantes.

15h54 – A Rodovia dos Imigrantes está congestionada apenas na saída do litoral, do km 70 ao km 65.

15h52 – O tráfego segue com retenção do km 20 ao km 60 da pista Sul (sentido São Paulo) da Rodovia Fernão Dias, entre as regiões de Bragança Paulista, Atibaia e Mairiporã, devido ao excesso veículos.

15h41 – O motorista que viaja nesse momento para a capital encontra tráfego bom nas estradas administradas pela Ecovias. O movimento de veículos só é lento no trecho de semáforos, entre km 70 ao km 67, sentido litoral, pela rodovia dos Imigrantes, devido excesso de veículos. O SAI opera em esquema de subida 2×8. A subida da serra é feita pelas pistas sul e norte da rodovia dos Imigrantes e Anchieta. Para a subida da serra o motorista utiliza a pista norte da rodovia dos Imigrantes e pista norte da via Anchieta.

Na última hora, 1.389 veículos desceram a serra pela Anchieta e pela Imigrantes, e 7.592 realizaram a subida. Desde as 0h de quinta-feira (16), até o momento foi registrada a passagem de 506 mil veículos sentido litoral e 339 mil no sentido São Paulo.

15h18 – Os motoristas que voltavam para a capital paulista na tarde desta terça-feira, 21, encontravam tráfego intenso na maioria das rodovias de São Paulo.

A situação estava pior na Rodovia Fernão Dias, que acumulava congestionamento de 40 quilômetros, entre os kms 20 e 60, entre as regiões de Bragança Paulista, Atibaia e Mairiporã, devido ao tráfego intenso de veículos.

Nas rodovias litorâneas, os motoristas enfrentavam tráfego intenso na Mogi-Bertioga e Rio-Santos, entre os kms 211 e 214, na região da Riviera de São Lourenço, onde o acostamento estava liberado, nos dois sentidos.

Na Rodovia Oswaldo Cruz, congestionamento entre os kms 88 e 79, no trecho de serra. Na Rodovia dos Tamoios, lentidão entre os kms 62 e 37, depois do trecho de serra, onde a pista afunila.

O Sistema Anchieta-Imigrantes apresentava tráfego intenso, sem pontos de parada. Havia lentidão apenas na região dos semáforos, na Praia Grande, entre os kms 70 e 67 da Imigrantes. Na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, o tráfego estava intenso, mas fluindo. Entre os kms 294 e 292, o acostamento foi liberado no sentido São Paulo.

No sistema Anhanguera-Bandeirantes, o motorista encontrava tráfego normal no sentido São Paulo. De 0h de sexta-feira a 11 horas desta terça-feira, 645 mil veículos circularam pelo sistema, entre chegada e saída da capital. Foram 80 acidentes, com 48 feridos e 1 morte. A Rodovia Régis Bittencourt apresnntava dois trechos de trânsito carregado na região de Miracatu, um entre os kms 360 e 357 e outro entre os kms 355 e 353.

A Rodovia Castelo Branco apresentava lentidão na pista expressa, entre os kms 44 e 30, sentido capital, na região de Barueri. As Rodovias Raposo Tavares e Presidente Dutra registravam tráfego normal.

14h39 – Há retenção do km 20 ao km 60 da pista Sul (sentido São Paulo) da rodovia Fernão Dias, entre as regiões de Bragança Paulista, Atibaia e Mairiporã, devido ao tráfego intenso de veículos. Na pista Norte (sentido Belo Horizonte), o tráfego segue sem retenção.

14h17 – A rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo a Minas Gerais, tem congestionamento do km 18 até o km 65, na pista sentido São Paulo, de Bragança Paulista a Mairiporã. O problema é provocado pelo excesso de veículos.

14h11 – Movimento de veículos continua lento no trecho de semáforos, entre km 70 ao km 67, sentido litoral, pela rodovia dos Imigrantes, devido excesso de veículos. Tráfego segue lento na rodovia Cônego Domênico Rangoni, entre o km 257 e km 270, sentido São Paulo, devido excesso de veículos. Tráfego intenso e com boa fluidez na rodovia Padre Manoel Nóbrega. O SAI opera em esquema de subida 2×8. A subida da serra é feita pelas pistas sul e norte da rodovia dos Imigrantes e Anchieta. Para a subida da serra o motorista utiliza a pista norte da rodovia dos Imigrantes e pista norte da via Anchieta.

Na última hora, 1.389 veículos desceram a serra pela Anchieta e pela Imigrantes, e 7.592 realizaram a subida. Desde as 0h de quinta-feira (16), até o momento foi registrada a passagem de 506 mil veículos sentido litoral e 339 mil no sentido São Paulo.

14h07 – Há lentidão na pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt, do km 355 ao km 353, na região de Miracatu, devido ao tráfego intenso de veículos. Ainda neste sentido, o acostamento está liberado entre o km 349 e o km 347, para auxiliar na fluidez do tráfego. Na pista sentido Curitiba, os usuários não encontram lentidão.

13h43 – A Rodovia Régis Bittencourt tem lentidão entre os kms 364 e 359 e entre 351 e 347.

13h42 – Há retenção do km 22 ao km 66 da pista Sul (sentido São Paulo) da rodovia Fernão Dias, entre as regiões de Bragança Paulista, Atibaia e Mairiporã, devido ao tráfego intenso de veículos.

13h13 – Carro capota na Avenida Sumaré, altura do número 290, no sentido Limão. Uma pessoa ficou ferida. Uma faixa foi interditada, sem causar lentidão.

13h05 – Trânsito em São Paulo sem pontos de lentidão.

13h04 – Tráfego segue lento no trecho de semáforos, entre km 70 ao km 67, sentido litoral, pela rodovia dos Imigrantes, devido excesso de veículos. Lentidão na rodovia Cônego Domênico Rangoni, entre o km 257 e km 270, sentido São Paulo, devido excesso de veículos. Tráfego intenso e com boa fluidez na rodovia Padre Manoel Nóbrega. O SAI opera em esquema de subida 2×8. A subida da serra é feita pelas pistas sul e norte da rodovia dos Imigrantes e pela pista norte da via Anchieta. Para a descida da serra o motorista utiliza apenas a pista sul da via Anchieta.

Na última hora, 1.450 veículos desceram a serra pela Anchieta e pela Imigrantes, e 7.515 realizaram a subida. Desde as 0h de quinta-feira (16), até o momento foi registrada a passagem de 504 mil veículos sentido litoral e 331 mil no sentido São Paulo.

12h47 – Há retenção do km 22 ao km 66 da pista Sul (sentido São Paulo) da Rodovia Fernão Dias, entre as regiões de Bragança Paulista, Atibaia e Mairiporã, devido ao tráfego intenso de veículos. Na pista Norte (sentido Belo Horizonte), o tráfego segue sem retenção.

12h04 – As rodovias que cortam a cidade de São Paulo já apresentavam congestionamentos por volta das 12 horas desta terça-feira, 21, no retorno à capital paulista.

No litoral norte do Estado, a Rodovia dos Tamoios registrava lentidão entre os kms 47 e 37 e entre os kms 83 e 74, no sentido São José dos Campos. Na Mogi-Bertioga, os motoristas encontravam tráfego carregado entre os kms 98 e 92, no trecho de serra. A Oswaldo Cruz tinha lentidão entre os kms 94 e 79.

O tráfego estava lento no trecho de semáforos, do km 70 ao km 67, sentido litoral, pela Rodovia dos Imigrantes, devido ao excesso de veículos. A Rodovia Padre Manoel Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni também estavam com fluxo intenso de veículos.

Na última hora, 1.288 veículos desceram a serra pela Anchieta e pela Imigrantes, e 7.511 realizaram a subida. Desde as 0h de quinta-feira, até o momento foi registrada a passagem de 503 veículos sentido litoral e 324 no sentido São Paulo.

Interior

O sistema Anhanguera-Bandeirantes apresentava tráfego normal nos dois sentidos, assim como as rodovia Fernão Dias, Régis Bittencourt, Presidente Dutra e Raposo Tavares e o corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto.

No sistema Castelo Branco, o sentido São Paulo registrava congestionamento em vários trechos da pista expressa, entre os kms 61 e 56, em Itu, kms 32 e 30, 39 e 40, e kms 46 e 53, na região metropolitana.

11h04 – As rodovias Anchieta-Imigrantes oferecem boas condições de tráfego no sentido São Paulo.

9h43 – O rodízio de veículos e caminhões volta a valer a partir das 7 horas desta quinta-feira, 23, para veículos com placas de finais 7 e 8. Durante o carnaval, o rodízio fica suspenso até quarta-feira. A Operação Horário de Pico ocorre de segunda a sexta, das 7h às 10h e das 17h às 20h. O motorista que for flagrado infringindo a lei será multado em R$ 85,13.

9h19 – Movimento de veículos continua bom nas rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI. O SAI opera em esquema de subida 2×8. A descida da serra é feita pelas pistas sul e norte da rodovia dos Imigrantes e Anchieta. Para a subida da serra o motorista utiliza a pista norte da rodovia dos Imigrantes e pista norte da via Anchieta.

Na última hora, 1.349 veículos desceram a serra pela Anchieta e pela Imigrantes, e 5.008 realizaram a subida. Desde as 0h de quinta-feira (16), até o momento foi registrada a passagem de mais de 500 veículos sentido litoral e mais de 310 no sentido São Paulo.

9h01 – Os motoristas que retornavam para a capital paulista encontravam movimento intenso em algumas rodovias litorâneas de São Paulo por volta das 9 horas desta terça-feira, 21.

Apesar do grande número de veículos seguindo para São José dos Campos, a Rodovia dos Tamoios não apresentava pontos de paradas. A situação era a mesma na Rodovia Rio-Santos, na região da Riviera de São Lourenço. Nas Rodovias Mogi-Bertioga e Oswaldo Cruz o tráfego estava normal.

O sistema Anchieta-Imigrantes também registrava tráfego tranquilo nesta manhã. A previsão é a de que o movimento fique intenso no início da tarde. Já a Rodovia Padre Manoel da Nóbrega estava congestionada entre os kms 295 e 292.

Interior

As rodovias que ligam a capital paulista ao interior, como a Fernão Dias, Régis Bittencourt, Anhanguera, Bandeirantes, Castelo Branco, Raposo Tavares, Ayrton Senna, Carvalho Pinto e Floriano Rodrigues não registravam lentidão.

8h51 – Motoristas encontram trânsito tranquilo na Rodovia Presidente Dutra.

8h50 – Fluxo de veículos na Rodovias Castelo Branco e Raposo Tavares fluindo normalmente.

8h48 – Sistema Anhanguera-Bandeirantes com tráfego normal.

8h06 – O Sistema Anchieta-Imigrantes opera em esquema de subida 2×8 com boas condições de tráfego. A descida da serra é feita apenas pela pista sul da via Anchieta. Para a subida da serra o motorista utiliza as pistas norte e sul da rodovia dos Imigrantes e a pista norte da via Anchieta.

Na última hora, 985 veículos desceram a serra pela Anchieta e pela Imigrantes, e 3.846 realizaram a subida. Desde as 0h de quinta-feira, até o momento foi registrada a passagem de mais de 497 veículos sentido litoral e mais de 300 no sentido São Paulo.

8h00 – São Paulo com trânsito normal.