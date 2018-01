Ao vivo: Acompanhe o trânsito em SP e o tráfego nas rodovias neste domingo

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no Itunes.

17h54 – Apesar do movimento intenso sentido São Paulo, trânsito flui bem em todo o Sistema Anchieta-Imigrantes. Na última hora, mais de 5,5 mil veículos subiram a serra.

17h18 – O tráfego é intenso no trecho de serra da Rodovia Anchieta sentido Litoral, mas sem pontos de congestionamento.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

16h18 – O motorista que utiliza as rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes encontra boas condições de tráfego tanto na direção do Litoral quanto no sentido Capital.

16h14 – São Paulo tem trânsito normal, sem lentidões.

15h26 – A faixa da esquerda da pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt está bloqueada no km 352, na região de Miracatu, devido a um veículo com pane mecânica. O tráfego segue com retenção do km 357 ao km 352, pela faixa da direita.

14h39 – A Avenida Marquês de São Vicente, sentido Barra Funda, tem lentidão entre as Ruas José Vieira de C. Mesquita e Pedro Corazza.

14h38 – São Paulo tem 5 kms de lentidão.

14h01 – O sentido Aeroporto do Corredor norte-sul registra lentidão entre o Vale do Anhangabaú e Praça Campo de Bagatelle.

13h23 – A Avenida Marquês de São Vicente, sentido Barra Funda, tem lentidão entre as Ruas José Vieira de C. Mesquita e Pedro Corazza.

13h02 – O sentido Aeroporto do Corredor norte-sul registra lentidão entre o Vale do Anhangabaú e Praça Campo de Bagatelle.

12h34 – A Avenida Corifeu de Azevedo Marques, junto com Rua Francisco Pugliese, sentido Centro, está totalmente fechada devido a um acidente com um veículo, que bateu em uma mureta.

12h09 – A pista local da Marginal do Tietê, sentido Penha, tem lentidão entre as Pontes das Bandeiras e Limão.