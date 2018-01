Ao vivo: Acompanhe o trânsito em SP e o tráfego nas rodovias neste domingo

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no Itunes.

23h35 – Blog Trânsito em SP termina sua coberta do trânsito na volta do feriado de Natal; obrigado a todos. Boa noite.

23h22 – Sistema Anchieta-Imigrantes não apresenta mais problemas; tráfego ainda é intenso em certas regiões, mas sem problemas na subida do litoral para a capital paulista.

23h05 – Castello Branco continua com lentidão entre os kms 57 e 38, sentido São Paulo.

22 horas – Paulista sentido Consolação com 2 km de lentidão.

21h55 – Rebouças/Eusébio Matoso sentido Centro com 3,1 km de lentidão.

21h53 – Bandeirantes apresenta seis quilômetros de lentidão, entre os trechos Km 64 a Km 58.

21h45 – Apesar de ter melhorado, tráfego da Imigrantes deve se normalizar apenas depois da meia-noite.

21h35 – São Paulo enfrenta 10 km de trânsito lento; zona oeste e centro com 4 km cada; sul, 2.

21h24 – Tráfego na Castello Branco sentido São Paulo, entre os quilômetros 62 e 30 continua carregado, mas sem acidentes.

21h09 – Tráfego entre os quilômetros 55 e 42 da Imigrantes, sentido São Paulo, começa a fluir melhor.

21 horas – São Paulo apresenta poucos pontos de lentidão; zonas oeste e centro possuem 9 e 4 km de lentidão, respectivamente.

20h53 – Rodovia Imigrantes continua com problemas na região da serra, sentido São Paulo. Excesso de veículos.

20h20 – Rodovia Castello Branco apresenta 5 km de lentidão no sentido São Paulo, na região de Cotia; motivo: excesso de veículos

20h06 – Zona oeste apresenta 5 km de lentidão.

19h52 – Rodovia Imigrantes apresenta setor congestionado na região da serra, sentido São Paulo; motivo: excesso de veículos.

19h45 – LEMBRETE: Rodízio em SP está suspenso até o dia 13 de janeiro de 2012.

19h30 – CET informa que apenas a região central da cidade de São Paulo apresenta lentidão; no momento, de 4 km.

19 horas – Na rodovia Régis Bittencourt, um acidente na subida da Serra do Cafezal provoca lentidão entre os quilômetros 352 e 350, em direção a São Paulo. Nas rodovias Anhanguera, Raposo Tavares e Dutra, em São Paulo, o tráfego é normal, sem registro de congestionamentos.

18h47 – De acordo com a AutoBan, o motorista que vem à capital paulista pela Rodovia dos Bandeirantes encontra tráfego intenso entre os quilômetros 60 e 56, no trecho entre São Paulo e Jundiaí. Já na Rodovia Castello Branco, há dois quilômetros de tráfego lento no sentido capital, na altura do km 30, entre as cidades de Itapevi e Barueri, segundo a concessionária Viaoeste.

18h40 – Segundo a Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta-Imigrantes, há congestionamento no trecho de serra da Imigrantes, entre os quilômetros 55 e 42. Neblina e chuva prejudicam a visibilidade no topo da serra. A Ecovias recomenda que os motoristas usem a Anchieta no caminho para São Paulo.

11h39 – A Rodovia Anchieta implantou a operação comboio, no sentido litoral, por causa da neblina. A medida, porém, não causa congestionamento.