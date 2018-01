Ao vivo: Acompanhe o trânsito em SP e o tráfego nas rodovias neste domingo

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

18h00 – Trânsito em São Paulo continua sem congestionamento.

16h28 – Uma colisão entre cinco veículos no km 48 da pista norte da Imigrantes interdita a faixa da esquerda e deixa tráfego lento do km 52 ao 48 sentido São Paulo. O acidente não deixou feridos. A outra pista da Imigrantes, que também opera no sentido Capital, apresenta tráfego intenso, mas fluindo bem. O motorista também pode optar por fazer a subida de serra pela Anchieta, com boas condições de tráfego.

O motorista que sai do Guarujá enfrenta 8 km tráfego lento no início da viagem, até o km 248 (entroncamento com a Rio-Santos). Depois, flui bem. Na saída da Praia Grande, também há lentidão tanto pela Imigrantes, do 70 ao 65, quanto pela Padre Manoel da Nóbrega, do km 292 ao 289, sentido São Paulo.

O sistema Anchieta-Imigrantes está em operação subida (2×8). No momento, a descida da serra só é feita pela sul da Via Anchieta. Já para subida, o motorista pode optar pelas duas pistas da Imigrantes ou pela pista norte da Anchieta.

Na última hora, cerca de 2 mil veículos seguiram para o Litoral, enquanto 8,4 mil subiram a serra em direção a São Paulo. O saldo de veículos na Baixada Santista ainda é de 60 mil veículos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

15h49 – O tráfego segue sem dificuldades em ambos os sentidos da rodovia Fernão Dias (Belo Horizonte e São Paulo).

15h43 – O tráfego está restrito no km 363,6 da pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt, na região de Miracatu, devido ao tombamento de uma carreta, que derramou carga de frutas na pista. O tráfego da pista sentido Curitiba segue sem lentidão pela faixa da esquerda da pista sentido São Paulo. Na pista sentido São Paulo, o fluxo de veículos segue sem lentidão pela faixa da direita. Equipes da Concessionária estão no local e trabalham na remoção do veículo, limpeza e liberação total da via.

Na pista sentido São Paulo, há lentidão do km 373,9 ao km 369,1, ainda na região de Miracatu, devido a obras de micro-revestimento, que restringe a faixa da direita entre o km 369,9 e o km 369,1. O fluxo de veículos segue pela faixa da esquerda.

15h38 – São Paulo ainda tem trânsito tranquilo.

15h36 – Tráfego é intenso em direção a São pelas rodovias Imigrantes e Anchieta. Na última hora, 7,5 mil veículos subiram a serra. Imigrantes tem melhores condições para a capital.

14h56 – Tráfego normal nas Rodovias Anhanguera e dos Bandeirantes.

13h12 – A Ecovias aconselha os motoristas a antecipar a viagem para a capital paulista. O trânsito deve ser bem carregado a partir do final da tarde. No momento, tráfego normal no sentido São Paulo. A rodovia Anchieta tem lentidão na pista marginal, entre os kms 23 e 29, em São Bernardo, sentido litoral.

12h16 – Trânsito tranquilo em São Paulo.