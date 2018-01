Ao vivo: Acompanhe o trânsito em SP e o tráfego nas rodovias neste domingo

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

17h57 – Trecho de túneis da pista norte da Rodovia dos Imigrantes tem tráfego carregado. Pista sul, que opera sentido São Paulo, é melhor opção para subir a serra.

17h55 – A Rodovia Anchieta tem lentidão do km 29 ao km 28 sentido São Paulo, altura do Riacho Grande, devido ao excesso de veículos. Implantada operação subida 2×8. Subida pelas duas pistas da Imigrantes e norte da Anchieta. Descida apenas pela sul da Anchieta.

17h50 – São Paulo tem trânsito normal.

17h21 – O tráfego segue com 20 quilômetros de retenção, do km 375 ao km 355, da pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Miracatu, reflexo do tombamento de uma carreta no km 355, que derramou carga de peixe na pista. A pista está liberada e o veículo já foi removido. Ainda neste sentido, o tráfego segue pelo sistema Pare/Siga no km 370, próximo à praça de pedágio. A Concessionária orienta aos usuários para que, se possível, adiem sua viagem cerca de uma ou duas horas, até que o tráfego volte a fluir normalmente.

17h02 – O tráfego segue com 15 quilômetros de retenção, do km 350 ao km 335, da pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Juquitiba, reflexo do tombamento de uma carreta no km 335, que derramou carga de peixe na pista. A pista está liberada e o veículo já foi removido. Ainda neste sentido, o tráfego segue pelo sistema Pare/Siga no km 370, próximo à praça de pedágio, devido ao mesmo acidente. Há retenção entre km 376 e o km 370.

15h53 – Tráfego bom na Rodovia Fernão Dias.

15h48 – O tráfego segue com 15 quilômetros de retenção, do km 350 ao km 335, da pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Juquitiba, devido ao tombamento de uma carreta, que derramou carga de peixe na pista. A faixa da direita está bloqueada e o fluxo de veículos segue pela faixa da esquerda. Ainda neste sentido, o tráfego é intenso e segue pelo sistema Pare/Siga no km 370, próximo à praça de pedágio, devido ao mesmo acidente.

14h56 – São Paulo sem pontos de lentidão.

14h02 – Tráfego normal no sistema Anchieta-Imigrantes.

14h01 – A pista local da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, congestionada entre a Rua Azurita e Praça das Bandeiras.

13h48 – A Avenida Liberdade, sentido Centro, com lentidão entre Ruas João Julião e Correia Dias.

13h05 – O sentido Aeroporto do Corredor norte-sul registra congestionamento entre a Avenida do Estado e Praça Campo de Bagatelle.

12h59 – A pista local da Marginal do Tietê tem lentidão no sentido Penha, entre a Rua Azurita e Ponte das Bandeiras.