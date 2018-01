Ao vivo: Acompanhe o trânsito em SP e o tráfego nas rodovias neste sábado

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h – A Rodovia dos Imigrantes está congestionada no sentido litoral do km 32, saída do pedágio, até o km 68, acesso ao litoral. Anchieta é boa opção, mas também tem tráfego intenso.

A Rodovia Cônego D. Rangoni segue congestionada no sentido Cubatão, mas agora do km 260 ao km 270, acesso ao trevo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Padre Manoel da Nóbrega permanece congestionada do km 270 ao km 292, desde o trevo de Cubatão, no sentido Praia Grande.

19h22 – O trânsito segue normal nos Sistemas Anhanguera-Bandeirantes e Castello-Raposo e nas rodovias Fernão Dias e Presidente Dutra.

18h51 – A pista expressa da Rodovia Presidente Dutra está congestionada entre os km 148 e 147, na região de São José dos Campos, no sentido Rio de Janeiro, devido a um acidente no local.

18h39 – A Rodovia dos Imigrantes tem congestionamento do km 32, saída do pedágio, até o km 67, chegada ao litoral. Anchieta, segue livre sentido litoral.

A rodovia Cônego D. Rangoni está congestionada sentido Cubatão do km 254 ao km 270, no acesso ao trevo de Cubatão, mas flui bem no sentido Guarujá e é boa opção no momento.

A Rodovia Padre Manoel da Nóbrega segue congestionada do km 270, trevo de Cubatão, até o km 292, acesso da Praia Grande.

18h03 – A Rodovia dos Imigrantes tem lentidão entre os km 40 e 67 no sentido litoral. A Ecovias indica que a Anchieta é a melhor opção para descer a serra no momento.

17h54 – De acordo com informações da concessionária NovaDutra, o tráfego segue normal na Rodovia Presidente Dutra.

17h02 – A Rodovia Régis Bittencourt tem lentidão entre os km 315 e 321, no sentido Curitiba, por excesso de veículos; na altura do km 351, por conta de uma colisão; e entre os km 381 e 385, devido a obras que interditam parcialmente o km 385 da rodovia.

16h37 – Os congestionamentos nas rodovias que ligam a capital paulista ao litoral e ao interior de São Paulo, começam a diminuir. Neste momento, as Marginais do Pinheiros e do Tietê não apresentam nenhum ponto de lentidão.

15h54 – Há lentidão na pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt, devido ao tráfego intenso de veículos, nas seguintes regiões, entre o km 318 e o km 329 (São Lourenço da Serra e Juquitiba), e entre o km 377 e o km 385 (Miracatu).

O pedágio localizado no km 299, em São Lourenço da Serra, está operando em sistema ‘Pare e Siga’ no sentido de Curitiba, para auxiliar na fluidez do tráfego. A Concessionária realiza a Operação Descida da Serra do Cafezal, com a liberação do acostamento para o tráfego de veículos entre o km 344 e o km 347 e operação de faixa reversível entre o km 359 e o km 362.

Na pista sentido São Paulo, os usuários não encontram lentidão, na manhã de hoje.

15h40 – Imigrantes permanece congestionada a partir da Interligação no Km 40 ao Km 58 e do Km 59 ao km 67. Melhor opção é seguir viagem para o litoral pela Anchieta, que tem o tráfego lento do km 31 ao km 32, na saída da praça de pedágio. No trecho de serra da rodovia o fluxo é intenso, mas fluindo bem.

Padre Manoel da Nóbrega permanece congestionada do km 270 ao Km 292, sentido Praia Grande e a Cônego D. Rangoni do Km 254 ao Km 270, sentido Cubatão.

O SAI opera 7×3 (Operação Descida) desde às 11h de sexta-feira, com descida da serra sendo feita pelas pistas sul da Anchieta e da Imigrantes, além da pista norte da Anchieta. Para a subida, o motorista utiliza a pista norte da Imigrantes.

Na última hora, 7327 veículos desceram a serra pela Anchieta e pela Imigrantes, e 1737 realizaram a subida. Desde as 0h de quinta-feira (16), até o momento foi registrada a passagem de 285.604 veículos sentido litoral e mais de 103.454, no sentido São Paulo.

15h29 – Há retenção do km 66 ao km 47 da pista Norte (sentido Belo Horizonte) da rodovia Fernão Dias, entre as regiões de Mairiporã e Atibaia, devido ao tráfego intenso se veículos.

15h08 – Os congestionamentos encontrados em quase todas as rodovias que ligam a capital paulista ao litoral e ao interior de São Paulo durante a manhã deste sábado, 18, começaram a diminuir à tarde.

Por volta das 15 horas, entre as rodovias que seguem para o litoral norte do Estado, a Rodovia dos Tamoios estava congestionada entre os kms 15 e 34 e no final da serra, entre os kms 79 e 83. Na Mogi-Bertioga, tráfego lento entre os kms 58 e 92. A Rodovia Oswaldo Cruz também registrava lentidão, entre os kms 0 e 14 e no trecho de serra, entre os kms 66 e 82. Na Rio-Santos, o tráfego estava intenso, mas sem pontos de paradas.

A Rodovia dos Imigrantes, que chegou a acumular mais de 50 quilômetros de lentidão, estava com lentidão entre os kms 40 e 58 e do 59 ao 67. Já na Rodovia Anchieta, a saída do pedágio estava com lentidão entre kms 31 e 32 e entre os kms 40 e 55 o tráfego estava intenso, mas fluindo.

A Rodovia Anhanguera tinha congestionamento entre os kms 39 e 47, sentido Interior, na região de Jundiaí. Já a Rodovia dos Bandeirantes tinha tráfego normal. Segundo a concessionária Autoban, de 0h de sexta-feira a 11 horas de sábado, 284 mil veículos circularam pelo sistema, entre chegada e saída da capital. Foram 28 acidentes, com 9 feridos e nenhuma morte.

Na Castelo Branco, o motorista encontrava lentidão em alguns trechos do sentido Interior na região entre Osasco e Barueri. Os pontos de morosidade estavam entre os kms 22 e 24, 33 e 35 e no km 38. Na Raposo Tavares, um caminhão quebrado provocava lentidão entre os kms 20 e 22, sentido interior.

A Rodovia Presidente Dutra registrava lentidão em Guarulhos, sentido Rio, entre os kms 228 e 227, pela pista marginal, e em São José dos Campos, entre os kms 136 e 117.

14h37 – São Paulo continua com trânsito normal.

14h27 – Há lentidão na pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt, do km 307 ao km 327, entre as regiões de São Lourenço da Serra e Juquitiba, devido ao tráfego intenso de veículos.

O pedágio localizado no km 299, em São Lourenço da Serra, está operando em sistema ‘Pare e Siga’ no sentido de Curitiba, para auxiliar na fluidez do tráfego. A Concessionária realiza a Operação Descida da Serra do Cafezal, com a liberação do acostamento para o tráfego de veículos entre o km 344 e o km 347 e operação de faixa reversível entre o km 359 e o km 362.

14h25 – A Rodovia Presidente Dutra tem congestionamento no sentido Rio entre os kms 228 e 227, em São Paulo, e entre os kms 135 e 117, em São José dos Campos.

14h14 – Tráfego rumo ao litoral pela Imigrantes está congestionado do km 35 ao Km 58 e do km 59 ao Km 67. Já na Anchieta o congestionamento é do km 29 ao km 31, após a praça de pedágio o fluxo é intenso com alguns pontos de lentidão entre o Km 40 e o Km 55, no trecho de serra.

Padre Manoel da Nóbrega permanece congestionada do km 270 ao Km 292, sentido Praia Grande e a Cônego D. Rangoni do Km 260 ao Km 270, sentido Cubatão.

O SAI opera 7×3 (Operação Descida) desde às 11h de sexta-feira, com descida da serra sendo feita pelas pistas sul da Anchieta e da Imigrantes, além da pista norte da Anchieta. Para a subida, o motorista utiliza a pista norte da Imigrantes.

Na última hora, 7752 veículos desceram a serra pela Anchieta e pela Imigrantes, e 1724 realizaram a subida. Desde as 0h de quinta-feira (16), até o momento foi registrada a passagem de 270.576 veículos sentido litoral e mais de 100.083, no sentido São Paulo.

13h54 – Há retenção do km 74 ao km 47 da pista Norte (sentido Belo Horizonte) da rodovia Fernão Dias, entre as regiões de Mairiporã e Atibaia, devido ao tráfego intenso se veículos.

Na pista Sul (sentido São Paulo), o tráfego é intenso do km 488 ao km 496, na região de Betim, devido ao excesso de veículos.

13h46 – A Rodovia Bandeirantes está congestionada entre os kms 50 e 53 e a Anhanguera entre os kms 42 e 47, no sentido interior, em Jundiaí.

13h40 – O tráfego é lento, com pontos de congestionamento, na rodovia Carvalho Pinto, em direção ao Interior, do km 65 ao 92, acesso à Tamoios, e do km 126 ao 130, no acesso à Dutra, devido ao excesso de veículos. Em direção a Capital, o tráfego flui normalmente.

Nas rodovias Ayrton Senna e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o tráfego flui normalmente nos dois sentidos.

13h23 – Imigrantes sentido litoral tem o tráfego lento, mas fluindo do km 32 ao km 35. Após esse trecho o fluxo fica congestionado do km 40 ao Km 58, voltando a ficar lento, mas fluindo entre o Km 60 ao Km 67.

Já nas pistas da Anchieta o tráfego está congestionado do km 27 ao km 31, na região da praça de pedágio. O trecho de serra segue com fluxo intenso, mas sem pontos de parada. O congestionamento volta no trevo entre o Km 54 ao km 55, no acesso a Cônego D. Rangoni.

No sentido Cubatão da Cônego D. Rangoni o congestionamento permanece do Km 262 ao km 270 e na Padre Manoel da Nóbrega entre o Km 270 ao Km 292, sentido Praia Grande.

O SAI opera 7×3 (Operação Descida) desde às 11h de sexta-feira, com descida da serra sendo feita pelas pistas sul da Anchieta e da Imigrantes, além da pista norte da Anchieta. Para a subida, o motorista utiliza a pista norte da Imigrantes.

Na última hora, 7752 veículos desceram a serra pela Anchieta e pela Imigrantes, e 1724 realizaram a subida. Desde as 0h de quinta-feira (16), até o momento foi registrada a passagem de 270.576 veículos sentido litoral e mais de 100.083, no sentido São Paulo.

12h23 – Imigrantes permanece congestionada, do km 24 ao km 58 e do km 61 ao km 67. Lentidão na Anchieta continua do km 24 ao km 35 e do Km 53 ao km 55. As pistas da Anchieta são a melhor opção para a descida da serra no momento, com fluxo intenso.

Tráfego congestionado na Padre Manoel da Nóbrega sentido Praia Grande do Km 270 ao km 292 e na Cônego D. Rangoni do km 265 ao km 270, sentido Cubatão.

12h22 – Os motoristas que seguem para o litoral paulista pelo Sistema Anchieta-Imigrantes encontram mais de 50 quilômetros de congestionamento nas duas vias, no final desta manhã de sábado de Carnaval. Segundo a Ecovias, que administra as rodovias, o tráfego é lento na Imigrantes do km 26 ao km 58 e do km 61 ao km 67. Já na Anchieta o trânsito está complicado do km 23 ao km 35 e do Km 53 ao km 55. A Ecovias informou que as pistas da Anchieta são a melhor opção para a descida da serra neste momento.

Na rodovia Padre Manoel da Nóbrega, há congestionamento no sentido Praia Grande do Km 270 ao km 292 e na Cônego D. Rangoni do km 265 ao km 270, sentido Cubatão.

O sistema opera com sete pistas rumo ao litoral e três pistas em direção a São Paulo desde às 11 horas de ontem, com descida da serra sendo feita pelas pistas sul da Anchieta e da Imigrantes, além da pista norte da Anchieta. Para a subida, o motorista utiliza a pista norte da Imigrantes.

Desde as meia-noite de quinta-feira (16), até o final desta manhã, foi registrada a passagem de 255.388 veículos sentido litoral e 96.596, no sentido São Paulo, no Sistema Anchieta-Imigrantes.

Segundo informações do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), a Rio-Santos apresenta congestionamento do km 222 ao km 209; a Mogi-Bertioga, do km 58 ao km 77 e do km 80 ao km 92; a Tamoios, do km 11 ao km 32; e a rodovia Oswaldo Cruz, do km 0 ao km 14 e do km 66 ao km 82. O DER estima que o tráfego continuará intenso até as 18 horas deste sábado

12h09 – São Paulo tem trânsito tranquilo.

11h53 – Há retenção na pista Norte (sentido Belo Horizonte) da rodovia Fernão Dias, devido ao excesso de veículos, nas seguintes regiões: entre o km 74 e o km 47 (Mairiporã e Atibaia); entre o km 33 e o km 22 (Atibaia e Bragança Paulista).

Na pista Sul (sentido São Paulo), o tráfego é intenso do km 490 ao km 496, na região de Betim, devido ao excesso de veículos.

11h35 – No sentido Interior da rodovia Ayrton Senna, o tráfego é apenas intenso e em direção à Capital, o movimento é tranqüilo.

O tráfego é lento, com pontos de parada, na rodovia Carvalho Pinto, em direção ao Interior, do km 61 ao 96, acesso à Tamoios. Vale ressaltar que, além do excesso de veículos, um acidente ocorrido mais cedo na rodovia dos Tamoios também prejudica a fluidez do tráfego.

Já na Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o tráfego flui normalmente nos dois sentidos. A visibilidade é boa em todo o trecho concedido.

11h20 – Motorista que segue rumo ao litoral ainda encontra congestionamento na Imigrantes, do km 26 ao km 58 e do km 61 ao km 67. Lentidão na Anchieta continua do km 23 ao km 35 e do Km 53 ao km 55. As pistas da Anchieta são a melhor opção para a descida da serra no momento, com fluxo intenso.

Tráfego congestionado na Padre Manoel da Nóbrega sentido Praia Grande do Km 270 ao km 292 e na Cônego D. Rangoni do km 265 ao km 270, sentido Cubatão.

O SAI opera 7×3 (Operação Descida) desde às 11h de sexta-feira, com descida da serra sendo feita pelas pistas sul da Anchieta e da Imigrantes, além da pista norte da Anchieta. Para a subida, o motorista utiliza a pista norte da Imigrantes.

Na última hora, 6542 veículos desceram a serra pela Anchieta e pela Imigrantes, e 1800 realizaram a subida. Desde as 0h de quinta-feira (16), até o momento foi registrada a passagem de 255.388 veículos sentido litoral e mais de 96.596, no sentido São Paulo

11h12 – Há lentidão na pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt, devido ao tráfego intenso de veículos, nas seguintes regiões: entre o km 299 e o km 329 (São Lourenço da Serra e Juquitiba); e entre o km 373 e o km 385 (Miracatu).

O pedágio localizado no km 299, em São Lourenço da Serra, está operando em sistema ‘Pare e Siga’ no sentido de Curitiba, para auxiliar na fluidez do tráfego. No momento, há lentidão do km 295 ao km 299. A Concessionária realiza a Operação Descida da Serra do Cafezal, com a liberação do acostamento para o tráfego de veículos entre o km 344 e o km 347 e operação de faixa reversível entre o km 359 e o km 362.

10h29 – A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento, com pontos de parada, do km 45 ao 52, sentido Interior, por excesso de veículos. No sentido Capital, o movimento é tranquilo.

Na rodovia Carvalho Pinto, o tráfego é lento, com pontos de parada, em direção ao Interior, do km 62 ao 96, acesso à Tamoios.

Já na Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o tráfego flui normalmente nos dois sentidos.

10h10 – Congestionamento permanece na Imigrantes, sentido litoral do km 20 ao km 58 e do km 62 ao km 67. Há lentidão na Anchieta do km 23 ao km 35 e do Km 53 ao km 55. As pistas da Anchieta são a melhor opção para a descida da serra no momento.

Tráfego congestionado na Padre Manoel da Nóbrega sentido Praia Grande do Km 270 ao km 292 e na Cônego D. Rangoni do km 267 ao km 270, sentido Cubatão.

9h56 – Há lentidão na pista Norte (sentido Belo Horizonte) da Rodovia Fernão Dias, devido ao excesso de veículos, nas seguintes regiões: entre o km 69 e o km 47 (Mairiporã e Atibaia); e entre o km 34 e o km 22 (Atibaia e Bragança Paulista). Na pista Sul (sentido São Paulo), os usuários não encontram retenção.

9h55 – As pistas expressa e central da Marginal Tietê ainda registram congestionamento no sentido Lapa, na região do Sambódromo, entre a Ponte da Casa Verde e Rua Massinet Sorcinelli.

9h45 – Há lentidão na pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt, devido ao tráfego intenso de veículos, nas seguintes regiões: entre o km 307 e o km 337 (São Lourenço da Serra e Juquitiba); entre o km 346 e o km 351 (Miracatu – Serra do Cafezal), e entre o km 382 e o km 385 (Miracatu).

O pedágio localizado no km 299, em São Lourenço da Serra, está operando em sistema ‘Pare e Siga’ no sentido de Curitiba, para auxiliar na fluidez do tráfego. A Concessionária realiza a Operação Descida da Serra do Cafezal, com a liberação do acostamento para o tráfego de veículos entre o km 344 e o km 347 e operação de faixa reversível entre o km 359 e o km 362.

9h36 – A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento, com pontos de parada, do km 35 ao 40 e do km 42 ao 51, sentido Interior, por excesso de veículos. No sentido Capital, as faixas da esquerda (1 e 2) estão bloqueadas, no km 35, devido a uma colisão envolvendo um veículo utilitário e um passeio. O tráfego flui normalmente pelo local.

Na Rodovia Carvalho Pinto, o tráfego é lento, com pontos de parada, em direção ao Interior, do km 65 ao 96, acesso à Tamoios.

Na Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o tráfego é lento em direção à Rodovia Ayrton Senna.

9h16 – O sentido Lapa da Marginal Tietê ainda tem congestionamento na região do Sambódromo. As pistas local, central e expressa estão com trânsito carregado entre a Ponte da Casa Verde e Rua Massinet Sorcinelli.

9h05 – Os motoristas que seguem para o litoral de São Paulo encontram trânsito carregado nas rodovias na manhã deste sábado, 18, de carnaval. A pior situação era a Rodovia dos Imigrantes, que acumulava 44 quilômetros de trânsito lento.

Os motoristas que se dirigiam para o litoral sul do estado encontravam lentidão na Rodovia dos Imigrantes, entre os kms 14 e 58. A Rodovia Anchieta também registrava trechos congestionados, entre os kms 23 e 35 e 51 e 55. A Rodovia Padre Manoel da Nóbrega estava com morosidade entre os kms 268 e 294. Um acidente, sem vítimas, no km 294, ajudava a complicar o tráfego.

No litoral norte, os motoristas também encontravam trânsito carregado nas rodovias. A dos Tamoios estava com lentidão entre os kms 11 e 31, sentido Caraguatatuba. Na Mogi-Bertioga, o trânsito ficava complicado em dois trechos, entre os kms 57 e 65 e na serra, entre os kms 77 e 92. A Rio-Santos, sentido São Sebastião, registrava congestionamento entre os kms 222 e 209 e a Oswaldo Cruz, sentido Ubatuba, entre os kms 78 e 86, no trecho de serra.

No sentido interior, havia congestionamento na Rodovia Castelo Branco, na região entre Osasco e Barueri, entre os kms 33 e 35, e 18 e 27. A situação estava um pouco melhor no sistema Anhanguera-Bandeirantes. O congestionamento na Rodovia dos Bandeirantes estava entre os kms 87 e 89, na região de Campinas, sentido interior. O tráfego estava normal na Rodovia Presidente Dutra e na Raposo Tavares.

Havia lentidão na pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt, entre o km 299 e o km 337, entre os municípios de São Lourenço da Serra e de Miracatu. O pedágio localizado no km 299, em São Lourenço da Serra, está operando em sistema ‘Pare e Siga’ no sentido de Curitiba, para auxiliar na fluidez do tráfego. O acostamento será liberado para o tráfego de veículos entre o km 344 e o km 347 e uma faixa reversível entre o km 349 e o km 362 será aberta.

8h38 – A Avenida do Estado, sentido Santana, congestionada entre as Avenidas Tiradentes e Cruzeiro do Sul.

8h29 – O tráfego segue com retenção do km 66 ao km 47 da pista Norte (sentido Belo Horizonte) da rodovia Fernão Dias, entre as regiões de Mairiporã e Atibaia, devido ao excesso de veículos. Na pista Sul (sentido São Paulo), os usuários não encontram retenção.

8h26 – Acompnhe o tráfego no sistema Anchieta-Imigrnates pelo twitter da Ecovias.

8h13 – A rodovia Castelo Branco tem lentidão no sentido interior entre os kms 18h e 27 e 20 e 24, em Osasco.

8h10 – Há lentidão na pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt, entre o km 337 e o km 374, na região de Miracatu – Serra do Cafezal, devido ao tráfego intenso de veículos. Na pista sentido São Paulo, os usuários não encontram lentidão.

8h09 – Tráfego normal no sistema Anhanguera-Bandeirantes.

8h08 – A rodovia dos Imigrantes está congestionada em todo o trecho de planalto.

8h07 – A rodovia Padre Manoel da Nóbrega está congestionada no sentido Praia Grande, do km 270 ao km 292.

8h05 – O sentido Lapa da Marginal do Tietê registra lentidão nas pistas central, local e expressa entre as Pontes da Casa Verde e Vila Guilherme. São Paulo com 12 kms de filas.