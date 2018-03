AO VIVO: Acompanhe o trânsito na capital e o tráfego nas estradas nesta quarta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

10h02 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal Pinheiros, apresenta fluxo intenso de veículos entre o Viaduto Santo Amaro e Aliomar Baleeiro. São Paulo com 68 km de filas. Zona Sul com 20 km de trânsito.

10h – A pista expressa da Marginal do Pinheiros segue com mais de 5 km de lentidão, sentido Interlagos, entre a Cidade Universitária até Rodovia Castelo Branco.

20h10 – O pior ponto de lentidão da cidade continua na Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco. O trânsito se estende por 5,7 km na local, entre a Américo Brasiliense e a Eusébio Matoso; e por 4,2 km na expressa, a partir da Roberto Marinho.

20h00 – A capital tem 59 km de congestionamento, segundo a CET. As zonas sul e oeste têm a maior concentração de trânsito ruim.

19h45 – A Avenida Ibirapuera está com tráfego pesado no sentido bairro, entre a República do Líbano e a Bandeirantes, por 1,9 km.

19h30 – A Via Dutra tem 5 km de engarrafamento no sentido Rio, entre os km 226 e 231, na região de Guarulhos.

19h20 – A Rodovia Anchieta apresenta trânsito parado no sentido litoral, pela pista sul, entre os km 18 e 23, no planalto.

19h10 – A Avenida dos Bandeirantes está congestionada no sentido Imigrantes, por 3,1 km, entre a Marginal do Pinheiros e o Viaduto Embaixador Antônio de Macedo Soares.

19h00 – A Avenida Brigadeiro Faria Lima tem lentidão no sentido Itaim, da Teodoro Sampaio até a Juscelino Kubitschek, por 2,9 km.

18h50 – A Marginal do Pinheiros está congestionada no sentido Castelo por cerca de 5,7 em ambas as pistas: na local, o trânsito está entre as Pontes Nova do Morumbi e Eusébio Matoso; e na expressa, da Américo Brasiliense até a Eusébio Matoso.

18h40 – O Corredor norte-sul apresenta engarrafamento no sentido aeroporto por 3,8 km, entre os viadutos Pedroso e João Jorge Saad.

18h30 – A Avenida Washington Luís está com trânsito ruim no sentido bairro, entre a Renascença e a Pedro Chaves, por 4,1 km.

18h20 – A Avenida Rebouças tem lentidão no sentido centro por 3 km, entre a saída do túnel e a Avenida Paulista.

18h10 – A Radial Leste apresenta trânsito parado no sentido bairro, entre o Viaduto Pires do Rio e a região da Avenida Aricanduva, por 3,5 km.

18h00 – São Paulo tem 91 km de congestionamento e a zona sul tem a maior concentração, segundo a CET.

18h50 – A Rodovia Anchieta tem lentidão na pista sul, sentido litoral, na região de planalto.

18h40 – O trânsito continua com dois pontos de lentidão na Régis Bittencourt, sentido Curitiba. O primeiro trecho vai do km 333 ao 337 e o outro, do 339 ao 343, ambos na região de Juquitiba.

18h30 – A Avenida Paulista tem trânsito parado por praticamente toda a extensão, no sentido Paraíso. O congestionamento segue por 2,7 km entre o acesso à Rebouças até a Praça Oswaldo Cruz.

18h15 – O trânsito continua parado por 10 km no Corredor Norte-Sul, rumo a Santana. A lentidão vai do Viaduto Indianópolis até a Avenida do Estado.

18h55 – A Avenida dos Bandeirantes está engarrafada por 3,1 km no sentido Imigrantes, entre a Marginal do Pinheiros e a Antônio de Macedo Soares.

17h45 – A Avenida João Dias tem tráfego ruim no sentido bairro, entre a João Carlos da Silva Borges e a Alberto Augusto Alves, por 2,4 km.

17h30 – A Ligação Leste-Oeste tem lentidão em direção à Penha, entre a Augusta e a Radial Leste, por 2,8 km.

17h20 – A Marginal do Pinheiros está engarrafada por 3,6 km no sentido Castelo Branco, entre as pontes Eusébio Matoso e Jaguaré, na pista expressa.

17h10 – O trânsito piorou no Corredor Norte-Sul em direção a Santana: há 10 km de congestionamento entre o Viaduto Indianópolis e a Avenida do Estado.

17h00 – O trânsito está parado na Via Dutra, por 3 km, na região de Guarulhos. O excesso de veículos congestiona a pista sentido Rio a partir do km 210.

16h45 – A Rodovia Régis Bittencourt tem lentidão por cerca de 10 km no sentido Curitiba, por causa do excesso de veículos, na altura de Juquitiba.

16h30 – O Corredor Norte-Sul está congestionado no sentido aeroporto, entre os viadutos Santa Ifigênia e João Jorge Saad, por 7 km.

16h15 – Avenida Rebouças apresenta tráfego intenso, sentido Centro, entre a Alameda Jaú e Faria Lima. São Paulo tem 26 km de filas. Centro com 10 km de paralisação.

15h45 – Complexo Viário Maria Maluf tem trago intenso no sentido Imigrantes/Anchieta entre as vias Saúde e Término Aliomar Baleeiro.

15h15 – A Avenida Paulista, no sentido Consolação, tem fluxo intenso entre as vias Otavio Mendes e Oswaldo Cruz.

14h58 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, está com lentidão entre o Viaduto Santo Amaro até Jurupis.

14h33 – O Viaduto Grande São Paulo, sentido Vila Prudente, apresenta lentidão entre as vias Luiz Ignacio Anhaia Mello e Avenida do Estado. São Paulo tem 14 km de trânsito.

13h59 – A Avenida Rebouças, sentido Centro, tem 2 km de lentidão entre a Alameda Jaú até a Faria Lima.

13h38 – A pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt está com o tráfego parcialmente restrito no km 414, na região de Juquiá (SP), devido a uma colisão entre um caminhão e uma carreta, um dos veículos pegou fogo. Houve queda da carga de plástico e ração na pista. O tráfego está fluindo pelo acostamento, com lentidão do km 422 ao km 414. Equipes da Concessionária e do Corpo de Bombeiros estão no local e trabalham na liberação total da via.

Na região da Serra do Cafezal – Miracatu (SP), ocorreu o tombamento de uma carreta na altura do km 359 da pista única sentido São Paulo, que restringe a faixa 2 (à direita) e o acostamento. Apesar da restrição, o tráfego segue sem lentidão no local do acidente. Há lentidão entre o km 377 e o km 370, reflexo da restrição para operação de atendimento ao mesmo acidente.

Ainda no sentido de São Paulo, há lentidão nos seguintes pontos:

Entre o km 451 e o km 449 – em Registro – devido veículo em pane que restringe a faixa 2 (à direita)

Entre o km 483 e o km 463 – entre Cajati e Pariquera-açu – devido ao tráfego intenso

Entre o km 440 e o km 436 – Registro – devido obras de melhoria de pavimento que restringe a faixa 2 (à direita) e acostamento

Entre o km 461 e o km 458 – em Pariquera-açu – devido veículo em pane

Na pista sentido Curitiba, o tráfego segue sem lentidão, na tarde de hoje.

13h25 – A pista local da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, tem lentidão entre a Rodovia presidente Dutra e Hospital Vila Maria.

12h51 – A Avenida Rebouças, sentido Centro, tem lentidão entre a Alameda Jaú e Avenida Brasil.

12h49 – Rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes seguem com tráfego tranquilo e boa visibilidade.

12h32 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Bairro, tem lentidão entre a Rua Roberto Feijó e Viaduto Grande São Paulo.

12h27 – A Avenida Nove de Julho, sentido Centro, apresenta lentidão entre as vias Estados Unidos e Urimonduba.

12h19 – Ainda há 34 semáforos com problemas em São Paulo, de acordo com a CET. A cidade apresenta 33 km de lentidão, Zona Sul está com 11 km de filas.

12h06 – A pista expressa da Avenida Professor Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, apresenta tráfego intenso entre a rua Acre até o início da Ponte do Tatuapé.

11h38 – A Avenida Washington Luís, sentido Centro, tem lentidão entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Rua Takeo Yoshimura.

11h09 – A pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt está liberada no km 444, na região de Registro. A pista estava com o tráfego restrito devido ao tombamento de um caminhão que pegou fogo. O tráfego segue com lentidão do km 475 ao km 444. As chamas já foram contidas e o veículo foi removido.

10h59 – A Marginal do Tietê, no sentido Castelo Branco, tem lentidão na via local entre a Rodovia Castelo Branco e Freguesia do Ó. Já na pista expressa, no mesmo sentido, o fluxo fica intenso entre Atílio Fontana e Júlio de Mesquita Neto.

10h49 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem lentidão entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro.

10h35 – As pistas expressa, central e local da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, registram lentidão entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte Julio de Mesquita Neto.

9h42 – O tráfego segue com retenção do km 29 ao km 31 da pista Sul (sentido São Paulo) da rodovia Fernão Dias, na região de Atibaia, devido a obras de micro-revestimento no km 31, que restringe a faixa 2 e o acostamento. O fluxo de veículos segue pela faixa 1.

9h41 – Motorista encontra lentidão na chegada a São Paulo pela Anchieta do km 13 ao km 10, por excesso de veículos. Demais rodovias tem o tráfego tranquilo e boa visibilidade. O SAI opera em esquema 5×3. A descida é feita pela pista norte da via Anchieta e sul da rodovia dos Imigrantes. Para a subida o motorista utiliza apena a pista norte da Imigrantes.

9h21 – Trânsito na rodovia Ayrton Senna é lento em direção a Capital, do km 22 ao 21 (região de Guarulhos), por excesso de veículos. No sentido inverso e na rodovia Carvalho Pinto, flui tranquilo.

Na rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Guarulhos, o motorista encontra tráfego normal.

8h50 – A faixa da esquerda da pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt está com o tráfego restrito no km 444, na região de Registro, devido ao tombamento de um caminhão que pegou fogo. O tráfego segue com lentidão do km 464 ao km 444 pela faixa da direita.

8h49 – Uma faixa da pista sentido Sumaré da Avenida Ordem e Progresso está interditada devido a um atropelamento. Duas pessoas ficaram feridas levemente. Há lentidão no local.

8h34 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão entre as Pontes Cidade Jardim e Jaguaré. São Paulo com 82 kms de lentidão. Zona sul com 34 kms de filas.

8h24 – Queda de moto na altura do Km 64 da Anchieta sentido litoral, interdita a faixa da esquerda e causa lentidão do Km 63 ao Km 64. Chegada a São Paulo pela Anchieta tem o tráfego lento do km 13 ao km 10, por excesso de veículos. Demais trechos do Sistema Anchieta-Imigrantes tem fluxo bom. O SAI opera em esquema 5×3. A descida é feita pela pista norte da via Anchieta e sul da rodovia dos Imigrantes. Para a subida o motorista utiliza apena a pista norte da Imigrantes.

8h02 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, congestionada entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro. São Paulo com 73 kms de lentidão. Zona sul com 29 kms de filas.

7h29 – A pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt está com o tráfego restrito no km 444, na região de Registro, devido ao tombamento de um caminhão que pegou fogo. O tráfego está parado do km 455 ao km 444. Equipes da Concessionária e do Corpo de Bombeiros estão no local e trabalham na contenção das chamas, remoção do veículo e liberação total da via.

7h27 – Um buraco na Rua Barão de Ladário interdita 2 faixas da via. Veículos pesados são desviados para a Rua Oriente. Lentidão por aproximação.

7h13 – Os dois sentidos da marginal do Tietê apresentam lentidão. Na direção da Penha, congestionamento entre as Pontes da Casa Verde e Julio de Mesquita Neto e do outro lado entre as Pontes da Casa Verde e Cruzeiro do Sul. São Paulo com 33 kms de lentidão. Zona sul com 6 kms de filas.

1h30 – Motorista encontra 6 quilômetros de lentidão na pista sentido PR da Rodovia Régis Bittencourt entre os quilômetros 331 e 337, em Juquitiba, em razão do afunilamento de pista (poucas faixas de rolamento) na Serra do Cafezal e do grande número de carretas que trafegam na região.