AO VIVO: Acompanhe o trânsito na capital e o tráfego nas estradas nesta quarta-feira

20h20 – A pista expressa da Marginal do Tietê registra 5,6 km de congestionamento, sentido Castelo Branco, da Ponte Cruzeiro do Sul até a Ponte Júlio de Mesquita Neto.

20h10 – O Corredor Norte-Sul tem 4,4 km de engarrafamento, sentido Aeroporto, do Viaduto Pedroso até o Viaduto Borges Lagoa.

20h – A pista local da Marginal do Tietê tem 1,2 km de morosidade, sentido Castelo Branco, da Rua Milton Rodrigues até a Ponte da Casa Verde.

19h48 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 1 km de lentidão, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte Nova do Morumbi.

19h39 – O Túnel Ayrton Senna I registra 1,6 km de fluxo intenso da Avenida 23 de Maio até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

19h28 – A Rua Cardeal Arcoverde tem 1,4 km de morosidade da Avenida Doutor Arnaldo até a Rua Joaquim Antunes.

19h15 – A Avenida Nove de Julho registra 4,2 km de engarrafamento, sentido bairro, da Rua Major Quedinho até a Rua Groenlândia.

19h06 – A Avenida Professor Abraão de Morais tem 1,8 km de lentidão, sentido Santos, da Rua Luís Góis até a Rua Ribeiro Lacerda.

18h55 -A Avenida Washington Luís tem 2,4 km de lentidão, sentido bairro, da Rua Joaquim Nabuco até a Praça Pedro Chaves.

18h45 – A Avenida Juscelino Kubitschek tem 1,9 km de morosidade, sentido Ibirapuera, da Marginal do Pinheiros até a Rua Bandeira Paulista.

18h35 -A Avenida João Dias tem 2,4 km de congestionamento, sentido bairro, da Avenida João Carlos da Silva Borges até a Avenida Alberto Augusto Alves.

18h25 – A pista central da Marginal do Tietê tem 7,5 km de engarrafamento, sentido Castelo Branco, da Ponte Jânio Quadros até a Ponte do Limão.

18h22 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros registra 1,9 km de trânsito intenso, sentido Interlagos, da Ponte Eusébio Matoso até a Ponte Cidade Jardim.

18h15 – O incêndio em caminhão, ocorrido por volta das 18h, bloqueia totalmente a pista sul da Anchieta, sentido litoral, na altura do km 51, trecho de serra, em Cubatão. A Anchieta está bloqueada no km 40 sentido litoral e no km 55 sentido São Paulo, para inversão de sentido da pista norte, que estava operando no sentido São Paulo. O caminhão é do tipo plataforma, e não estava carregado. Não há feridos, e ainda não há informações sobre as causas do incêndio.

Cônego D. Rangoni tem tráfego lento do km 267 ao km 270 sentido Cubatão, por excesso de veículos no acesso ao trevo de Cubatão. Pela Anchieta sentido litoral, há lentidão do km 14 ao km 16, pela pista lateral, devido excesso de veículos no acesso a Avenida Lions, em São Bernardo do Campo. No sentido São Paulo, a lentidão pela Anchieta é do km 20 ao km 18.

18h08 – A cidade tem 103 km de vias congestionadas.

18h02 -A Avenida Interlagos tem 1,9 km de lentidão, sentido bairro, da Rua João Faustino até a Avenida Nações Unidas.

17h56 – A Avenida Paulista tem 2,4 km de congestionamento, sentido Paraíso, do acesso da Rebouças/dr Arnaldo até a Praça Oswaldo Cruz.

17h50 – A Rua da Consolação tem 1,3 km de morosidade, sentido centro, da Rua Fernando de Albuquerque até a Ligação Leste-Oeste.

17h25 – A Radial Leste tem 1,7 km de trânsito carregado, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até a Avenida Brasil.

17h20 -A pista expressa da Marginal do Pinheiros registra 2,7 km de tráfego intenso, sentido Castelo Branco, da Ponte Cidade Universitária até a Ponte Jaguaré.

17h10 – A Avenida dos Bandeirantes tem 3,3 km de congestionamento, sentido Imigrantes, da Rua Funchal até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

16h52 – O Corredor Norte-Sul tem 4,6 km de engarrafamento, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto Euclides Figueiredo.

16h20 – A Avenida Nove de Julho tem 1,2 km de morosidade, sentido centro, da Rua Urimonduba até a Rua Estados Unidos.

16h -A Avenida Juscelino Kubitschek registra 1,3 km de lentidão, sentido Ibirapuera, do Túnel Sebastião Camargo até a Rua Bandeira Paulista.

15h – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 9,8 km de congestionamento, sentido Castelo Branco, do Hospital da Vila Maria até a Ponte do Limão.

14h01 – Os motoristas ainda encontram lentidão no sentido Lapa da marginal do Tietê. A pista expressa tem 10 km de congestionamento entre a Ponte do Limão e Hospital Vila Maria. As pistas central e local registram trânsito lento entre as Pontes do Limão e Tatuapé.

12h52 – O sentido Lapa da Marginal do Tietê ainda registra lentidão de 12 kms na pista expressa por conta de um acidente perto da Ponte do Limão.

12h38 – Motorista que utiliza o Sistema Anchieta-Imigrantes faz boa viagem no momento, com fluxo tranquilo. O SAI opera em esquema 5×3. A descida é feita pela pista norte da via Anchieta e sul da rodovia dos Imigrantes. Para a subida o motorista utiliza apena a pista norte da Imigrantes.

11h52 – A Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, tem lentidão entre a Avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello e Rua Toledo Barbosa.

11h44 – A faixa da direita da pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt está com o tráfego restrito, entre km 30 e o km 32,5, na região de Campina Grande do Sul, devido a obras de fresagem. O tráfego segue com lentidão do km 25 ao km 32,5 pela faixa da esquerda.

11h13 – A Marginal Tietê, sentido Castello Branco, está com 11 kms de lentidão na pista expressa, da Ponte Aricanduva até a Ponte do Limão.

10h49 – A Avenida Washington Luís, sentido centro, tem lentidão entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Avenida Pedro Chaves.

10h38 – O sentido Aeroporto do corredor Norte-sul tem lentidão entre a Avenida Indianópolis e praça da Bandeira.

10h19 – São Paulo tem 85 kms de vias congestionadas, bem acima da média para o horário.

10h18 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão entre as Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco.

9h58 – Tráfego na rodovia Ayrton Senna já flui tranquilo em ambos os sentidos.

9h40 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão entre as Pontes Cidade Jardim e Castelo Branco. São Paulo com 93 kms de lentidão. Zona sul com 35 kms de filas.

9h18 – A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, registra lentidão entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte do Limão.

8h50 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento entre os kms 25 e 20, região de Guarulhos, sentido Capital. No sentido contrário e na rodovia Carvalho Pinto, flui normal. Na rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, o motorista encontra tráfego intenso no sentido Capital. No sentido oposto, flui bem. Há boa visibilidade pelas vias administradas pela Ecopistas.

8h33 – Motorista encontra tráfego lento na chegada a São Paulo pela Anchieta do km 13 ao km 10. Na Cônego D. Rangoni sentido Cubatão há lentidão do km 268 ao km 270. O motivo dos pontos de lentidão é o excesso de veículos na rodovia. Demais trechos do SAI fluem bem. O SAI opera em esquema 5×3. A descida é feita pela pista norte da via Anchieta e sul da rodovia dos Imigrantes. Para a subida o motorista utiliza apena a pista norte da Imigrantes.

8h05 – A Avenida Washington Luís, sentido Centro, congestionada da Avenida Interlagos até o viaduto João Julião da Costa Aguiar.

7h58 – Radial Leste, sentido Centro, congestionada entre a Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio. São Paulo com 69 kms de lentidão. Zona sul com 32 kms de filas.

7h44 – Os dois sentidos da Marginal Tietê registram lentidão. No sentido Penha, a pista local tem congestionamento entre as Pontes da Casa Verde e Julio de Mesquita Neto e do outro lado as pistas local e expressa congestionadas entre as Pontes Nova Fepasa e Piqueri.

7h21 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, congestionada entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro.

6h56 – Corredor Aricanduva, sentido Marginal, com 1,5 km de lentidão a partir da Rua Morávia.

6h52 – Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, apresenta 1,7 quilômetro de lentidão entre o final da Radial Leste e o acesso à Avenida 23 de Maio.

6h50 – Avenida Vereador José Diniz, sentido centro, com 1,8 km de lentidão a partir da Rua Ana Catharina Randi

6h47 – Radial Leste, sentido centro, com 5 quilômetros de lentidão entre o Viaduto Pires do Rio e a chegada à Ligação Leste-Oeste

6h18 – Lentidão de 1,5 km na pista sentido SP da Rodovia Presidente Dutra a partir do quilômetro 107,5 em razão de acidente entre dois veículos de passeio no quilômetro 209, em Guarulhos, onde 1 faixa está bloqueada.

6h16 – Congestionamento de 3 quilômetros na pista sentido capital da Rodovia Ayrton Senna entre os quilômetros 23 e 20, em Guarulhos.

6h15 – Rodovia Raposo Tavares com lentidão no sentido capital entre os quilômetros 22 e 19 e entre os quilômetros 14 e 10.

03h10 – Motorista encontrava congestionamento de 3 quilômetros na pista sentido São Paulo da Rodovia Presidente Dutra entre os quilômetros 27 e 30, em Cruzeiro, em razão de acidente entre dois veículos de carga. Pista liberada no local do acidente.