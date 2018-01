AO VIVO: Acompanhe o trânsito na capital e o tráfego nas estradas nesta quarta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h05 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 1 km de lentidão, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte Nova do Morumbi.

20h – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,7 km de morosidade da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

19h50 – A pista expressa da Marginal do Tietê registra 4,2 km de congestionamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte Jânio Quadros até a Ponte Aricanduva.

19h42 – A Radial Leste tem 3,8 km de trânsito intenso, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até a Avenida Álvaro Ramos.

19h32 – O Corredor norte-sul tem 8,1 km de lentidão, sentido Santana, da Rua Aratãs até a Praça da Bandeira.

19h25 – A Avenida dos Bandeirantes tem 7,1 km de congestionamento, sentido Imigrantes, da Marginal Pinheiros até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

19h17 – O tráfego foi normalizado pela Anchieta, sentido São Paulo, na altura do km 22. Não há mais interdição na pista.

19h16 – As pistas local e expressa da Marginal do Pinheiros registram 5,7 km de engarrafamento cada, sentido Castelo Branco, da Ponte Nova do Morumbi até a Ponte Eusébio Matoso.

19h10 – A Avenida Guarapiranga tem 2,1 km de tráfego intenso, sentido bairro, da Ponte do Socorro até a Avenida M’Boi Mirim.

19h05 – A Avenida Washington Luís tem 3,2 km de lentidão, sentido centro, do Viaduto Washington Luís até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h50 – A Rua da Consolação tem 1,8 km de fluxo intenso, sentido centro, da Avenida Paulista até o acesso à Ligação Leste-Oeste.

18h40 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 8,9 km de congestionamento, sentido Castelo Branco, da Rua Américo Brasiliense até a Ponte Cidade Universitária.

18h34 – A Ligação Leste-Oeste registra 2,9 km de lentidão, sentido Penha, da Praça Franklin Roosevelt até a Avenida Alcântara Machado.

18h25 – A Avenida Paulista tem 1,4 km de trânsito lento, sentido Paraíso, da Rua Haddock Lobo até a Alameda Joaquim Eugenio de Lima.

18h12 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello tem 1,5 km de lentidão, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Rua Roberto Feijó.

18h10 – A Avenida Francisco Morato tem 1,8 km de lentidão, sentido bairro, da Heitor dos Prazeres até a Guilherme Dumont Vilares.

18h – Permanece em vigor a operação comboio pela Via Anchieta e Rodovia dos Imigrantes, devido visibilidade inferior a 100 metros provocada pela neblina. O tráfego está sendo represado nas praças de pedágio, na altura do km 31 da Anchieta e km 32 da Imigrantes, sentido litoral. A cada meia hora, grupos de 500 veículos seguem escoltados por viaturas da Polícia Militar Rodoviária e da Ecovias até um trecho com melhor visibilidade. A velocidade está reduzida para 40 km/h em todo o trecho de topo de serra, como informam os paineis com piscantes em amarelo instalados na rodovia.

No trecho de Baixada, o tráfego é lento pela Cônego D. Rangoni, sentido Cubatão, do km 267 ao km 270, por excesso de veículos no acesso ao trevo com a Anchieta. O SAI opera em esquema normal 5×5. A descida é feita pela pista sul da Anchieta e sul da Imigrantes. Para a subida o motorista utiliza a pista norte da Imigrantes e a pista norte da via Anchieta.

17h55 – A Avenida João Dias tem 2,3 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida João Carlos da Silva Borges até a Avenida Alberto Augusto Alves.

17h45 – O Elevado Arthur da Costa e Silva tem 2,3 km de morosidade, sentido Penha, da Rua Conselheiro Brotero até a Rua da Consolação.

17h36 – A Ligação Leste-Oeste apresenta 1,8 km de congestionamento, sentido Penha, da Pérola Byington até a Avenida Alcântara Machado.

17h31 – A Avenida Nove de Julho tem 1,8 km de morosidade, sentido centro, da Rua Urimonduba até a Rua José Maria Lisboa.

17h25 – O Complexo Viário Maria Maluf tem 1,8 km de trânsito carregado, sentido Imigrantes, do Boqueirão até o Viaduto Aliomar Baleeiro

17h12 – O Corredor Norte-Sul tem 6,1 km de tráfego intenso, sentido Aeroporto, da Rua da Bandeira até o Viaduto Pedro de Toledo.

17h08 – A pista expressa da Marginal do Tietê registra 6,4 km de lentidão, sentido Ayrton Senna, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Rua Azurita.

17h04 – A Avenida Ibirapuera tem 1,9 km de morosidade, sentido bairro, da Avenida República do Líbano até a Avenida dos Bandeirantes.

17h – A Avenida dos Bandeirantes tem 7,1 km de congestionamento, sentido Imigrantes, da Marginal do Pinheiros até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

16h55 – O Corredor Norte-Sul tem 7,2 km de engarrafamento, sentido Santana, do Viaduto Indianópolis até a Rua da Bandeira.

16h12 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, tem tráfego intenso entre o viaduto Aliomar Baleeiro e a Marginal do Pinheiros. Já no sentido Marginal, a via registra 4,6 km de lentidão entre o Viatudo Santo Amaro e o Viaduto Dante Delmanto.

15h35 – Avenida Doutor Arnaldo, sentido Consolação tem tráfego lento entre a Avenida Rebouças e rua Cardeal Arco Verde. São Paulo com 51 km de trânsito.

15h24 – Corredor Norte/Sul, sentido Santana, congestionado entre do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Complexo Viário João Jorge Saad.

14h56 – Iniciada a operação comboio pelo Sistema Anchieta/Imigrantes, em razão da queda de visibilidade no topo de serra, provocada pela neblina. Tráfego represado nas praças de pedágio, na altura do km 31 da Anchieta e km 32 da Imigrantes, sentido litoral. A cada meia hora, grupos de 500 veículos seguem escoltados por viaturas da Polícia Militar Rodoviária e da Ecovias até trechos com melhor visibilidade.

14h42 – Avenida Vinte e Três de Maio, sentido Aeroporto, tem cerca de 3 km de filas entre a avenida João Jorge Saad Cebolinha e o viaduto João Julião da Costa Aguiar.

14h14 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com tráfego intenso entre o Viaduto Santo Amaro e o Viaduto Dante Delmanto. São Paulo 53 km de filas.

14h09 – Avenida Vereador José Diniz, sentido Centro , com lenditão entre a Avenida dos Bandeirantes até Ana Catharina.

13h45 – Avenida da República do Líbano, sentido Centro, tem 2,4 km de tráfego intenso entre as vias Dia do Senhor e próximo a região do Ibirapuera.

12h40 – A pista expressa da Marginal do Tietê, segue com 8,6 km de congestionamentos no sentido Castelo Branco, entre a ponte Nova Fepasa e Casa Verde. Já a pista central há 5,2 km de tráfego lento entre as avenidas Atílio Fontana e Júlio de Mesquita Neto. São Paulo mantém filas acima da média, nesta quarta-feira, com 77 km de filas neste momento.

12h21 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com 4 km de tráfego lento, entre o Viaduto Santo Amaro e o Viaduto Jabaquara.

11h41 – Pista expressa da Marginal do Tietê registra 8,6 km de congestionamento, sentido Castelo Branco, entre a Nova Nova Fepasa e viaduto Casa Verde.

11h05 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com tráfego intenso de 5 km, desde o viaduto Santo Amaro até o Término do viaduto Aliomar Baleeiro. São Paulo com 78km de filas.

10h27 – A pista local da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem tráfego intenso entre a Rodovia Castelo Branco até 700 metros depois de Piqueri. Já a pista expressa, com lentidão entre a via Velha Fepasa e a Rodovia Castelo Branco. São Paulo com 83 km de congestionamentos e zona sul com 41 km de filas.

10h15 – Avenida Washington Luís com lentidão de 5,6 km no sentido centro.

9h50 – Lentidão na Rodovia Anchieta do km 13 ao km 10, sentido capital.

9h15 – Marginal Pinheiros tem 7,4 km de trânsito lento sentido Interlagos, da Castelo Branco até a ponte Eusébio

8h31 – Avenida Washington Luis, sentido Centro, com5,1 km de trânsito lento entre a praça Pedro Chaves e o viaduto João Julião da Costa

8h20 – Marginal Pinheiros, sentido Interlago, com 2,7 km de congestionamento da ponte do Jaguaré até a ponte Cidade Universitária

8h20- Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, com 2,6 km trânsito lento da ponte da Casa Verde até a ponte Julio de Mesquita Neto 2600

8h19 – Avenida dos Bandeirantes, no sentido Marginal Pinheiros, com 5,1 km de trânsito lento do viaduto Aliomar Baleeiro até o Santo Amaro. São Paulo com 65 km de congestionamento; 28 km concentrados na zona Sul.

7h51 – Corredor Vinte Três/R Berta/M Guimarães, sentido Santana, com 3,2 km de trânsito lento entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e a Avenida João Jorge Saad

7h47 – Radial Leste, no sentido Centro, tem 4,7 km de lentidão do Viaduto Pires do Rio até a rua Wandenkolk

7h07 – Corredor Aricanduva, sentido Marginal, com 3,5 quilômetros de congestionamento a partir da Rua Benedita de Paula Coelho

7h05 – Avenida Professor Abraão de Morais, sentido Ipiranga, com 3 quilômetros de tráfego lento a partir da Rua Matheus Torloni.

7h03 – Radial Leste, sentido centro, com 5 quilômetros de lentidão a partir do Viaduto Pires do Rio.

7h00 – Pistas local e expressa da Marginal do Tietê, sentido Castello, acumulam cerca de 7 quilômetros de trechos de lentidão a partir da Ponte Cruzeiro do Sul.

6h33 – Pista local da Marginal do Tietê, sentido Castello, com tráfego lento a partir da Ponte Cruzeiro do Sul (1,1 km)

6h32 – Corredor Aricanduva com lentidão de 1,5 km, no sentido Marginal, até o acesso à Radial Leste

6h28 – Rodovia Ayrton Senna, sentido capital, entre os quilômetros 24 e 20, em Guarulhos.

6h27 – Rodovia Anchieta com lentidão entre os quilômetros 13 e 10, na chegada à capital, nas pistas central e lateral.

6h25 – Rodovia Raposo Tavares, sentido capital, com lentidão entre os quilômetros 23 e 19 (Cotia-SP) e entre os quilômetros 14 e 10 (SP).