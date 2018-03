AO VIVO: Acompanhe o trânsito na capital e o tráfego nas estradas nesta quinta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h57 – Corredor norte-sul ainda apresenta 2,4 km de lentidão no sentido aeroporto, desde o Viaduto Santa Generosa até o João Jorge Saad.

20h10 – As avenidas Rebouças e Eusébio Matoso estão com lentidão de 2 km sentido centro, entre a saída do Túnel Maria Carolina e a Rua Oscar Freire.

19h55 – A Marginal do Tietê está congestionada por 2,5 km no sentido Ayrton Senna, entre as pontes Atílio Fontana e do Piqueri, pela pista local.

19h46 – A Marginal do Pinheiros tem engarrafamento por 2,5 km, entre as pontes Ary Torres e Nova do Morumbi, sentido Interlagos da pista expressa.

19h28 – O Corredor norte-sul tem lentidão por 5,4 km no sentido aeroporto, entre a Praça da Bandeira e o viaduto João Jorge Saad.

19h13 – São Paulo tinha 111 km de congestionamento no início desta noite. A zona sul era a região que tinha a maior concentração de trânsito parado.

19h00 – A rodovia Anchieta tem lentidão entre os km 14 e 22 na região do planalto, em ambos os sentidos, e na chegada a Santos na região do km 64, pelo excesso de veículos

18h45 – Marginal do Tietê está com trânsito complicado no sentido Castelo Branco, pela pista local, desde a Ponte das Bandeiras até a da Freguesia do Ó

18h27 – A Radial Leste tem trânsito ruim no sentido bairro por 3,5 km, entre o Viaduto Pires do Rio e a região da Avenida Aricanduva.

18h10 – A Avenida dos Bandeirantes está congestionada da Marginal do Pinheiros até a Antonio de Macedo Soares, sentido Imigrantes, por 3,1 km.

17h57 – Um engavetamento na Ayrton Senna provoca lentidão de quase 10 km a partir do km 21, na pista sentido interior. No sentido contrário, o trânsito é de 1 km na mesma região.

17h50 – O Corredor norte-sul está com lentidão por 5,4 km no sentido aeroporto, entre a Praça da Bandeira e o viaduto João Jorge Saad.

17h30 – São Paulo tinha 59 km de engarrafamentos, de acordo com a CET. A zona sul era a região que mais concentrava lentidão, com 22 km de trânsito parado.

17h19 – O trânsito piorou na Marginal do Tietê, que tem 4,2 km de congestionamento entre as pontes Jânio Quadros e Aricanduva, na pista expressa sentido Ayrton Senna

16h43 – A pista sentido São Paulo da Rodovia Fernão Dias tem 5 km de congestionamento na região de Atibaia, pois uma das faixas da via está bloqueada para obras no km 31.

16h17 – O Corredor Norte Sul apresenta congestionamento no sentido Santana, entre os viadutos João Julião da Costa Aguiar até o João Jorge Saad, por 3,2 km.

15h25 – A Avenida Ibirapuera tem 3,2 km de lentidão no sentido bairro, da Pedro Alvares Cabral até a Avenida dos Bandeirantes.

14h58 – A Radial Leste tem lentidão no sentido centro, por 3,2 km, entre o viaduto Guadalajara e a Rua Wandenkolk, pela pista expressa.

13h25 – O sentido Santana do Corredor norte-sul registra lentidão entre os Viadutos João Jorge Saad e João Julião da Costa Aguiar.

12h38 – Rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes têm o fluxo tranquilo e boa visibilidade.

12h26 – As pistas local, expressa e central da Marginal do Tietê registram lentidão entre as Pontes Atílio Fontana e Julio de Mesquita Neto.

11h59 – O tráfego segue com lentidão do km 294 ao km 279 da pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt, , entre as regiões de Itapecerica da Serra e Embu das Artes, reflexo de um acidente no Rodoanel Sul. Ainda neste sentido, há lentidão entre o km 373 e o km 372, na região de Miracatu, devido a obras de micro-revestimento, que restringem a faixa da esquerda. O fluxo de veículos segue pela faixa da direita.

11h47 – A faixa 2 e o acostamento do km 31 da pista Sul (sentido São Paulo) da rodovia Fernão Dias está bloqueada, na região de Atibaia, devido a obras de fresagem. O tráfego segue com retenção do km 23 ao km 31, pela faixa 1.

11h23 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão entre as pontes Cidade Universitária e Jaguaré.

11h13 – As pistas central, local e expressa da marginal do Tietê registram lentidão entre as pontes Atílio Fontana e Limão.

10h51 – Chegada a Capital tem lentidão do km 13 ao Km 10, da Anchieta, por excesso de veículos. Demais trechos de concessão têm boas condições de tráfego e visibilidade. O SAI opera em esquema 5×3. A descida é feita pela pista norte da via Anchieta e sul da rodovia dos Imigrantes. Para a subida o motorista utiliza apena a pista norte da Imigrantes.

9h34 – Tráfego na rodovia Ayrton Senna já flui tranquilo em ambos os sentidos.

9h15 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, congestionada entre as Pontes Cidade Jardim e Jaguaré. São Paulo com 98 kms de filas. Zona sul com 34 kms de lentidão.

8h37 – Motorista encontra nesta manhã, o tráfego lento na Anchieta do Km 13 ao Km 10, na chegada a São Paulo e do Km 64 ao km 65, na chegada a Santos. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes tem boas condições de tráfego e visibilidade. O SAI opera em esquema 5×3. A descida é feita pela pista norte da via Anchieta e sul da rodovia dos Imigrantes. Para a subida o motorista utiliza apena a pista norte da Imigrantes.

8h33 – O Corredor Norte-sul, sentido Aeroporto, tem lentidão entre o Túnel Ayrton Senna e Praça da Bandeira. São Paulo com 89 kms de lentidão.

7h38 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, congestionada entre os viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro. São Paulo com 55 kms de lentidão. Zona sul com 24 kms de filas.

7h28 – A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, congestionada entre as Pontes Nova Fepasa e Julio de Mesquita Neto. São Paulo com 45 kms de filas. Zona sul com 20 kms de lentidão.

7h20 – A faixa da esquerda da pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt está com o tráfego restrito no km 354, na região de Miracatu, devido a uma colisão entre dois caminhões na pista sentido Curitiba. O tráfego segue com lentidão do km 356 ao km 354, pela faixa da direita. Na pista sentido Curitiba, não há lentidão. Equipes da Concessionária estão no local e trabalham na remoção dos veículos e na liberação da via.

7h05 – Radial Leste, sentido Centro, congestionada entre a Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio. São Paulo com 25 kms de lentidão. Zona sul e oeste com 8 kms de filas cada.

6h38 – Capital com cerca de 6 quilômetros de trechos de lentidão; os piores na Avenida Aricanduva, sentido Marginal; Marginal do Tietê, sentido Castello; e chegada pela Rodovia Raposo Tavares.

6h36 – Via Dutra, sentido São Paulo, em Guarulhos, com lentidão em três trechos: entre os quilômetros 209 e 210; 219 e 221; e 223 ao 225

6h35 – Rodovia Anchieta com 3 quilômetros de lentidão nas pistas central e marginal, sentido capital, entre os quilômetros 13 e 10, na chegada a São Paulo.

6h33 – Congestionamento de 3 quilômetros na pista sentido capital da Rodovia Ayrton Senna entre os quilômetros 23 e 20, em Guarulhos.

6h30 – Rodovia Raposo Tavares com lentidão no sentido capital entre os quilômetros 22 e 19 e entre os quilômetros 14 e 10.

03h30 – Tráfego era bom em todas as principais estradas estaduais e federais dentro do Estado de S. Paulo