AO VIVO: Acompanhe o trânsito na capital e o tráfego nas estradas nesta quinta-feira

22h30 – A Avenida Interlagos registra 1,3 km de morosidade, sentido bairro, da Praça Pedro Chaves até a Avenida Yervant Kissajikian.

22h15 – A Avenida Guarapiranga tem 2,1 km de lentidão, sentido bairro, da Ponte do Socorro até a Estrada do M’boi Mirim.

21h07 – O Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI está em esquema de descida 7×3 com boas condições de tráfego em todas as rodovias. A descida é feita pela pista sul e norte da via Anchieta e sul da rodovia dos Imigrantes. Para a subida o motorista utiliza apenas a norte da Imigrantes.

Na última hora, 5.746 veículos desceram a serra pela Anchieta e pela Imigrantes. Desde as 0h de quarta-feira (04), foi registrada a passagem de mais de 118.577 veículos sentido litoral e 75.465 sentido São Paulo.

20h45- O motorista encontra trânsito lento, com pontos de parada, em direção ao interior da Rodovia Ayrton Senna, entre os kms 11 e 24, entre São Paulo e Guarulhos, por excesso de veículos. No sentido contrário, flui bem. Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o usuário encontra tráfego bom.

20h30– A Avenida Interlagos tem 1,3 km de lentidão, sentido bairro, da Praça Pedro Chaves até a Avenida Yervant Kissajikian.

20h17 – A cidade ainda tem 144 km de trânsito intenso, acima do normal para o horário. No momento, a Marginal do Tietê é a pior opção para o motorista no sentido Ayrton Senna. São 15 km de fluxo moroso na pista expressa da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte Imigrante Nordestino. O Corredor norte-sul tem 8,7 km de tráfego lento, sentido Santana, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Praça da Bandeira.

20h10 – A cidade de São Paulo bateu o recorde de congestionamento do ano às 19h desta quinta-feira, 5, na saída do feriado de Páscoa. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a capital atingiu 222 km de lentidão, índice que corresponde a 25,5% dos 868 km de vias monitoradas. O recorde anterior foi registrado no dia 10 de fevereiro, também às 19 horas, com 217 km de engarrafamento.

Às 19 horas desta quinta, as pistas expressa e local da Marginal do Tietê tinham 23,2 km de lentidão cada, sentido Ayrton Senna, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Imigrante Nordestino. A Marginal do Pinheiros tinha 14,5 km de morosidade, sentido Castelo, na pista expressa, da Rua Américo Brasiliense até a Rodovia Castelo Branco. A CET informou que não houve registro de acidentes graves. O recorde é consequência do excesso de veículos.

19h55 – O Corredor Rebouças/ Eusébio Matoso tem 2,5 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida Enéas Carvalho de Aguiar até o Túnel Maria Carolina.

19h51 – A Avenida Francisco Morato registra 2,4 km de congestionamento, sentido bairro, da Rua Heitor dos Prazeres até a Taboão.

19h45 – A Avenida Nove de Julho tem 3,6 km de tráfego intenso, sentido centro, da Rua Estados Unidos até a Praça da Bandeira.

19h40 – Pelo menos 200 moradores bloqueiam a Rodovia Régis Bittencourt no dois sentidos na altura do km 287, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, nesta quinta-feira, 5. O grupo ateou fogo em pneus para exigir a construção de uma passarela no local.

Policiais militares e rodoviários federais foram acionados às 18h30 para atender a ocorrência. As equipes tentam negociar o fim da manifestação e liberação das pistas.

De acordo com a concessionária Autopista, empresa responsável pela estrada, a via tem 6 km de congestionamento em direção a Curitiba e 2 km no sentido São Paulo.

Por causa do protesto, a praça de pedágio da rodovia foi fechada na altura do km 299, também em Itapecerica da Serra, sentido capital, para evitar o excesso de veículos na região do protesto. Na altura da praça o motorista encontra 1 km de lentidão.

19h – A Avenida dos Bandeirantes registra 3,8 km de lentidão, sentido Marginal, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Marginal do Pinheiros.

18h40 – As pistas expressa e local da Marginal do Tietê tem 23,2 km de congestionamento, no sentido Ayrton Senna, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Imigrante Nordestino.

18h25 – O tráfego pela rodovia Ayrton Senna permanece lento em direção ao Interior, do km 11 ao 24, por excesso de veículos. No sentido oposto, flui normal. Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o usuário encontra tráfego bom.

18h19 – A Radial Leste tem 3,5 km de morosidade, sentido bairro, do Viaduto Pires do Rio até o Viaduto Alberto Badra.

18h12 – A Rodovia Cônego D. Rangoni segue congestionada em ambos os sentidos. No sentido Guarujá, há fila do km 275 ao km 265 e entre o km 250 e km 248. No sentido Cubatão, o motorista reduz a velocidade do km 258 ao km 270. Ambos os pontos são provocados por excesso de veículos.

Chegada a Santos tem tráfego lento na altura do km 65, pela Anchieta, devido excesso de veículos.

Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes tem tráfego bom.

O SAI já está em operação descida 7×3. A descida é feita pela pista sul e norte da via Anchieta e sul da rodovia dos Imigrantes. Para a subida o motorista utiliza apenas a norte da Imigrantes.

Na última hora, 7.162 veículos desceram a serra pela Anchieta e pela Imigrantes. Desde as 0h de quarta-feira (04), foi registrada a passagem de mais de 106.073 veículos sentido litoral e 69.901 sentido São Paulo.

18h – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 16,4 km de morosidade, sentido Castelo, da Rua Rubens Gomes Bueno até a Rodovia Castelo Branco.

17h52 – O Elevado Costa e Silva tem 2,3 km de lentidão nos dois sentidos da Rua Conselheiro Brotero até a Rua da Consolação.

17h45 – A Avenida Vereador José Diniz tem 2,1 km de morosidade, sentido centro, da Rua Ana Catharina Randi até a Rua Morais de Barros.

17h35 – A Avenida João Dias tem 2,4 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida João Carlos da Silva Borges até a Avenida Alberto Augusto Alves.

17h27 – A cidade de São Paulo registrou 178 de vias congestionadas às 17 horas desta quinta-feira, 5, véspera do feriado da Páscoa. O índice de lentidão está acima do normal para o horário. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o engarrafamento é causado apenas pelo excesso de veículos. Não há registro de acidentes.

A Marginal do Tietê é a via mais engarrafada. As pistas expressa e local da marginal registram 23,2 km de fluxo intenso cada uma, sentido Ayrton Senna, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Imigrante Nordestino.

17h25 – O motorista que trafega pelo Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto encontra tráfego carregado. A Ayrton Senna tem morosidade entre o km 11 e 24, na região entre São Paulo e Guarulhos, em direção ao interior. Já no sentido São Paulo, o movimento segue normal. Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o usuário encontra tráfego bom.

17h15 – A Rodovia dos Bandeirantes registra fluxo intenso no sentido interior do km 50 ao km 54, na região de Jundiaí, na pista expressa. A Via Anhanguera tem congestionamento do km 112 ao km 114, na região de Campinas.

17h07 – A Rodovia Dutra tem lentidão no sentido capital paulista do km 230 ao km 227, em São Paulo, e do km 211 ao km 210, em Guarulhos.

17h01 – A Rodovia Cônego D. Rangoni está congestionada no sentido Guarujá, do km 275 ao km 265. No sentido Cubatão, o motorista reduz a velocidade do km 258 ao km 270. Ambos os pontos são provocados por excesso de veículos. As demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes tem tráfego bom.

O SAI já está em operação descida 7×3. A descida é feita pela pista sul e norte da via Anchieta e sul da rodovia dos Imigrantes. Para a subida o motorista utiliza apenas a norte da Imigrantes.

Na última hora, 4.800 veículos desceram a serra pela Anchieta e pela Imigrantes. Desde as 0h de quarta-feira, foi registrada a passagem de mais de 100.433 veículos sentido litoral e 67.726 sentido São Paulo.

17h – A Avenida do Estado registra 2,8 km de morosidade, sentido Santana, do Viaduto 25 de Março até a Avenida Tiradentes.

16h48 – A Avenida Ibirapuera tem 2,9 km de lentidão, sentido bairro, da Rua Douro até a Avenida dos Bandeirantes.

16h45 – A Avenida Washington Luís tem 2,9 km de morosidade, sentido centro, da Avenida Santa Catarina até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

16h39 – A Avenida dos Bandeirantes registra 4 km de lentidão, sentido Marginal, do Viaduto Jabaquara até o Viaduto Santo Amaro.

16h30 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 4,8 km de trânsito intenso, sentido Castelo, da Rua Américo Brasiliense até a Rua Tucumã.

16h20 – O Corredor Norte-Sul tem 7,2 km de lentidão, sentido Santana, do Viaduto República Árabe Síria até a Praça da Bandeira.

16h15 – A pista local da Marginal do Tietê tem 9,9 km de engarrafamento, sentido Ayrton Senna, pista local, da Ponte do Piqueri até a Ponte Vila Guilherme.

16h – A Rodovia Cônego Domênico Rangoni com tráfego lento no sentido Cubatão do km 260 ao km 264, reflexo de uma colisão traseira envolvendo dois caminhões e um carro, que chegou a interditar uma faixa da rodovia. A faixa já foi liberada, e foi socorrida uma vítima com ferimentos, encaminhada ao PS de Cubatão. No sentido Guarujá, o tráfego é lento por excesso de veículos do km 272 ao km 267.

O SAI já está em operação descida 7×3. A descida é feita pela pista sul e norte da via Anchieta e sul da rodovia dos Imigrantes. Para a subida o motorista utiliza apenas a norte da Imigrantes.

Na última hora, 6.100 veículos desceram a serra pela Anchieta e pela Imigrantes. Desde as 0h de quarta-feira (04), foi registrada a passagem de mais de 90.968 veículos sentido litoral e 64.217 sentido São Paulo.

15h20 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 5,1 km de congestionamento, Castelo Branco, da Rua da Coroa até a Ponte do Limão.

15h02 – Avenida do Estado, sentido Ipiranga, apresenta tráfego intenso entre a avenida Mercúrio e Amélia Sá Barbosa. São Paulo com 71 km de filas.

14h54 – Pista local da Marginal do Pinheiros registra 4,2 km de trânsito, sentido Castelo, desde Tucumã até Nova do Morumbi.

14h48 – Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o usuário encontra tráfego bom.

14h47 – Tráfego lento entre os quilômetros 11 e 16 da rodovia Ayrton Senna, em direção ao Interior, por excesso de veículos. Já no sentido São Paulo, o movimento segue normal.

14h37 – Avenida Vinte e Três de Maio, sentido Santana, com filas entre a rua da Bandeira e o Viaduto Republica Árabe Síria. São Paulo com 51 km de congestionamento.

14h24 – Imigrantes sentido São Paulo tem tráfego lento do km 49 ao km 48, na subida da serra, reflexo de uma colisão entre dois carros. Faixa já foi liberada, e acidente não teve feridos. Demais rodovias tem tráfego bom.

13h42 – Avenida dos bandeirantes, com 6 km de congestionamento, sentido marginal, desde o viaduto Jabaquara. É o pior ponto da capital paulista, que registra 41 km de filas no total.

13h41 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem 4,7 km de filas entre a avenida Juscelino Kubitschek e Américo Brasiliense. A pista local, apresenta 4 km de congestionamento entre Tucumã e a avenida Morumbi.

13h17 – Avenida dos Bandeirantes registra 5,7 km de tráfego lento em função do excesso de veículos, sentido Marginal, desde a Marginal dos Pinheiros e o Viaduto Jabaquara.

12h49 – Tráfego segue tranquilo no sistema Anchieta/Imigrantes na descida para o litoral. Na última hora, 4.255 veículos desceram a serra pela Anchieta e pela Imigrantes.

12h42 – Pista expressa da Radial Leste, sentido Bairro, tem tráfego intenso entre Oposto a Serra Jaire e Hipódromo.

12h23 – Avenida Vereador José Diniz, sentido Centro, com 1,6 km de congestionamento entre a Rua Ana Catharina e a Rua Vieira de Morais.

12h02 – Avenida Vereador José Diniz, sentido Centro , tem tráfego intenso entre as vias Vieira de Morais e Ana Catharina.

11h56 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com 4 km de congestionamento entre o Viaduto Santo Amaro e o Viaduto Jabaquara. São Paulo com 25 km de filas.

11h34 – Pista norte da Anchieta está bloqueada para inversão de sentido e início da operação descida. A descida é feita pela pista sul da via Anchieta e sul da rodovia dos Imigrantes. Para a subida o motorista utiliza apenas a pista norte da Imigrantes.

10h49 – Pista expressa da Radial Leste, sentido Centro, registra lentidão entre a Wandenkolk até Pires do Rio.

10h27 – Avenida Edgar Facó, com 2 km de congestionamento, sentido Centro, entre a rua Rio Verde até e a Ponte do Piqueri. São Paulo com 32 km de filas.

10h24 – Tráfego segue lento na rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo. No km 21, uma colisão entre moto e veículo de passeio, seguida de atropelamento, interditou as faixas da esquerda por cerca de uma hora e faz com que o motorista reduza a velocidade desde o km 29.

10h17 – Avenida Santo Amaro, sentido Centro, com tráfego intenso entre o Viaduto Amaro do Meio e a avenida Sebastião. São Paulo com 26 km de congestionamentos.

9h57 – Avenida dos Bandeirantes registra 4,9 km de congestionamento, sentido Marginal, desde o viaduto Santo Amaro até Brasópolis. São Paulo com 38 km de filas.

9h55 – Rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes tem tráfego tranquilo e boa visibilidade. A descida é feita pela pista sul da via Anchieta e sul da rodovia dos Imigrantes. Para a subida o motorista utiliza a pista norte da Imigrantes e a pista norte da via Anchieta.

9h23 – Corredor Norte/Sul, sentido Aeroporto, tem 6,9 km de filas entre a Praça Campo de Bagatelle e o Viaduto Santa Generosa. Já no sentido Santana, tráfego intenso entre da Avenida Jandira e o viaduto Euclides Figueiredo.

9h08 – Tráfego normalizado na chegada a Santos pela Anchieta, na altura do km 64.

9h07 – Tráfego intenso entre o km 20 e o km 25, sentido interior, na Rodovia Ayrton Senna. Um caminhão quebrou no acesso ao Bairro dos Pimentas, em Guarulhos. Não há faixa bloqueada. Já no sentido São Paulo, o movimento é intenso entre o km 22 e 20.

8h31 – Lentidão na Anchieta do km 13 ao km 10, na chegada a São Paulo do Km 64 ao km 65, chegada a Santos. Demais rodovias têm fluxo tranquilo e boa visibilidade.

8h13 – Pista expressa da Radial Leste com 3 km de lentidão no sentido Centro, desde a Wandenkolk até Guadalajara.

7h45 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com excesso de veículos entre o viaduto Santo Amaro e o término da Aliomar Baleeiro. São Paulo com 46 km de filas e zona oeste com 16 km de trânsito.

7h26 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem cerca de 8 km de congestionamento entre a Rodovia Castelo Branco e Júlio de Mesquita Neto. Já a pista local, tem tráfego intenso entre Nova Fepasa e a Ponte da Freguesia do Ó.

06h33 – Rodovia Castelo Branco, entre Itapevi e São Paulo, apresenta tráfego normal tanto no sentido capital quanto no sentido Interior.

06h21 – Acidente na avenida Paulista, sentido Consolação, ocupa uma faixa junto a Rua Bela Cintra. Equipe da CET já está no local.

06h15 – Rodovia Presidente Dutra apresenta tráfego congestionado em Guarulhos do km 215 ao km 216, na pista marginal, sentido São Paulo, devido a reflexo de acidente.

06h06 – Presença de neblina em diversos trechos das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto. A Ayrton Senna está também com lentidão do km 23 ao km 20 no sentido São Paulo, já no sentido Interior, nas alças de acesso ao Aeroporto de Cumbica, no restante do sistema Ayrton Senna e na Carvalho Pinto, o tráfego é bom.

05h28 – Acidente na Av. Indianópolis, sentido Jabaquara, provoca interdição da pista, junto à Alameda dos Jurupis.

04h22 – (Atualização) – Av. Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, é liberada após acidente ocorrido próximo a Rua Fausto Cleva, na zona leste de São Paulo.

03h21 – Acidente na Av. Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, ocupa três faixas, próximo a Rua Fausto Cleva, zona leste de São Paulo.

02h13 – Trafego bom tanto no sentido São Paulo, quanto no sentido interior em todo o sistema Ayrton Senna e Carvalho Pinto. É bom também nas alças de acesso ao Aeroporto de Cumbica.

01h50 – Trecho São Paulo da Rodovia Presidente Dutra apresenta tráfego normal nos dois sentidos.

01h45 – Pista Norte da Imigrantes bloqueada no trecho de Serra para transposição de cargas especiais. Trafego normal em todo trecho de concessão da Ecovias, tempo encoberto e visibilidade boa.