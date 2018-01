AO VIVO: Acompanhe o trânsito na capital e o tráfego nas estradas nesta sexta-feira, 17

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

22h53 – Segundo a Ecovias, amanhã o tráfego será intenso no sentido litoral durante todo o dia, a partir das 6h da manhã.

22h51 – O motorista 144 minutos no trajeto entre São Paulo e o Guarujá pela Via Anchieta. Pela Imigrantes o percurso leva 162 minutos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

22h43 – São Paulo ainda registra 38 km de vias congestionadas.

22h40 – O Corredor Norte/Sul tem 2,9 km de tráfego intenso, sentido Santana, da Praça da Bandeira até a Avenida do Estado.

22h23 -A pista expressa da Marginal do Tietê registra 16,2 km de congestionamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte Freguesia do Ó até a Ponte Imigrante Nordestino.

22h10 – A Avenida Marquês de São Vicente registra 3,2 km de lentidão, sentido Barra Funda, da Praça Doutor Pedro Corazza até a Avenida Doutor Abraão Ribeiro.

22h – A pista central da Marginal do Tietê tem 3,7 km de morosidade, sentido Ayrton Senna, da Ponte Freguesia do Ó até a Ponte da Casa Verde.

21h14 – A capital registra 77 km de lentidão, índice acima da média para o horário.

21h13 – A Avenida Francisco Morato registra 1,2 km de morosidade, sentido bairro, da Rua Caminho do Engenho até a Avenida Guilherme Dumont Vilares.

21h10 – A Radial Leste tem 3,9 km de tráfego carregado, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até a Avenida Álvaro Ramos.

21h02 – O Elevado Costa e Silva registra 1 km de morosidade, sentido Penha, da Rua Ana Cintra até a Rua da Consolação.

20h58 – O tráfego segue lento na Rodovia Ayrton Senna, em direção ao Interior, do km 11 ao 27. No sentido São Paulo, manifestantes que reivindicam melhorias em Bairro de Guarulhos bloquearam totalmente a pista na altura do km 25 por cerca de 30 minutos. No momento, as faixas da esquerda (1 e 2) e uma das faixas da direita (3) estão liberadas e o tráfego é lento do km 29 ao 25. Na Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o tráfego é lento em direção à rodovia Ayrton Senna. Na rodovia Carvalho Pinto, há boas condições de tráfego nos dois sentidos.

20h50 – A Rodovia dos Imigrantes tem lentidão do km 32 ao km 53 e do km 55 ao km 58 sentido litoral – entre a praça de pedágio e o final do trecho em túneis – por excesso de veículos. Já pela Via Anchieta, pelas duas pistas sentido litoral, o motorista reduz a velocidade do km 44 ao km 55, por excesso de veículos.

A Cônego D. Rangoni sentido Guarujá do km 270 ao km 248 e Padre Manoel da Nóbrega sentido Praia Grande do km 274 ao km 292 tem tráfego lento, com pontos de parada, também pelo excesso de veículos.

20h40 – A Ligação Leste-Oeste tem 2,9 km de trânsito lento, sentido Penha, da Praça Franklin Roosevelt até a Avenida Alcântara Machado.

20h25 – A cidade de São Paulo tem 106 km de vias congestionadas.

20h20 – A Avenida Ermano Marchetti tem 1,9 km de lentidão, sentido Barra Funda, da Ponte do Piqueri até a Praça Pedro Corazza.

20h15 -A pista expressa da Marginal do Tietê tem 22,5 km de congestionamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte dos Remédios até a Ponte Imigrante Nordestino.

20h08 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 5,6 km de engarrafamento, sentido Castelo, da Ponte Cidade Universitária até a Rodovia Castelo Branco.

20h05 – A Rodovia Castelo Branco tem tráfego intenso do km 15 até o km 24, na pista marginal, e do km 14 ao km 27, na pista expressa, em Osasco. No sentido São Paulo, o motorista encontra fluxo moroso do km 32 ao km 35, e do km 18 ao 13, em Barueri.

20h – A Rodovia dos Bandeirantes tem morosidade no sentido interior do km 48 ao km 56, e do 51 ao 55, ambos na região de Jundiaí, na pista expressa. No sentido capital, a via tem lentidão do km 16 ao km 13 e do km 11 ao 13, em São Paulo.

19h50 – A Rio-Santos tem cerca de 12 km de tráfego lento na região de Bertioga, entre o km 223 e o km 211, sentido Bertioga. A Tamoios, Mogi-Bertioga e Oswaldo Cruz tem morosidade, mas sem pontos de parada.

19h41 – A Rodovia dos Imigrantes tem congestionamento no sentido litoral, do km 24 ao km 53, por excesso de veículos. Pela Via Anchieta – nas duas pistas que seguem no sentido litoral – há lentidão do km 50 ao km 55, no acesso ao trevo de Cubatão. Pela Rodovia Cônego D. Rangoni sentido Guarujá, o tráfego é carregado do km 270 ao km 248, com alguns pontos de parada. Pela Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, o motorista reduz a velocidade do km 284 ao km 292 sentido Praia Grande, por excesso de veículos.

O SAI opera 7×3 (Operação Descida) desde às 11h, com descida da serra sendo feita pelas pistas sul da Anchieta e da Imigrantes, além da pista norte da Anchieta. Para a subida, o motorista utiliza a pista norte da Imigrantes.

Na última hora, 7.400 veículos desceram a serra pela Anchieta e pela Imigrantes, e 2.300 veículos realizaram a subida. Desde as 0h de quinta-feira, até o momento foi registrada a passagem de mais de 142 mil veículos sentido litoral e mais de 75 mil, no sentido São Paulo.

19h31 – A cidade tem agora cinco pontos de alagamento, todos transitáveis. Eles estão na Avenida Afrânio Peixoto, junto da Rua Alvarenga; Rua Turiassú, perto da Praça Marrey Júnior, sentido bairro; Avenida Marquês de São Vicente, próximo da Praça Pascoal Martins; Avenida Paulista, com a Rua Bela Cintra, sentido Paraíso; Avenida Juscelino Kubitschek, com a Rua João cachoeira, sentido Ibirapuera.

19h25 – O tráfego segue lento na rodovia Ayrton Senna, em direção ao Interior, do km 11 ao 27. No sentido São Paulo, o motorista diminui a velocidade entre o km 28 e 19. Em ambos os sentidos, o tráfego é lento devido ao excesso de veículos. Na rodovia Carvalho Pinto, sentido Taubaté, o tráfego continua lento do km 128 ao 130, também por excesso de veículos. Na Hélio Smidt, o tráfego é lento tanto em direção ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, quanto em direção à rodovia Ayrton Senna.

19h16 – A pista central da Marginal do Tietê tem 4,2 km de congestionamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte das Bandeiras até a Ponte Presidente Dutra.

19h12 – Em virtude do feriado de Carnaval, o Rodízio Municipal de veículos, inclusive o de caminhões, estará suspenso nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro (segunda-feira, terça-feira e quarta-feira), retornando na quinta-feira, dia 23, à partir das 7h00.

19h06 – A Avenida Tancredo Neves registra 1 km de morosidade, sentido Anchieta, da Rua Vergueiro até a Rua Monte Azul Paulista.

19h – O Corredor Norte-Sul tem 8,6 km de morosidade, sentido Santana, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Praça da Bandeira.

18h47 – A Rodovia Fernão Dias tem trânsito intenso no sentido Belo Horizonte entre o km 52 e o km 49, em Atibaia, devido ao excesso de veículos. O tempo é chuvoso entre o km 52, em Atibaia, e o km 90, em Guarulhos. A Concessionária orienta aos usuários para que redobrem a atenção e reduzam a velocidade, devido às pistas molhadas.

18h42 – A cidade tem oito pontos de alagamento, todos transitáveis. Entre os pontos prejudicados pela precipitação estão a Avenida Eusébio Matoso, com a Praça Jorge de Lima, sentido bairro; Rua Turiassú, perto da Praça Marrey Júnior, sentido bairro; Avenida Marquês de São Vicente, próximo da Praça Pascoal Martins; Avenida Sumaré, esquina com a Praça Marrey Júnior e Avenida Paulista, com a Rua Bela Cintra, sentido Paraíso.

18h36 – A cidade tem 175 km de vias congestionadas. A via com maior quantidade de filas é a Marginal do Tietê. No momento, o motorista encontra 22,4 km de engarrafamento, na pista expressa, sentido Ayrton Senna, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Imigrante Nordestino.

18h34 – A Rodoviados Imigrantes congestionada sentido litoral do km 21 ao km 53, por excesso de veículos. Pela Via Anchieta, duas pistas no sentido litoral congestionada do km 44 ao km 55, também por excesso de veículos. Pela Cônego D. Rangoni, há congestionamento do km 270 ao km 268 sentido Guarujá, e do km 251 ao km 248, no acesso ao Guarujá. No sentido São Paulo, há lentidão do km 262 ao km 270, também por excesso de veículos. A Padre Manoel da Nóbrega tem lentidão do km 284 ao km 292, sentido litoral sul, por excesso de veículos.

O SAI opera 7×3 (Operação Descida) desde às 11h, com descida da serra sendo feita pelas pistas sul da Anchieta e da Imigrantes, além da pista norte da Anchieta. Para a subida, o motorista utiliza a pista norte da Imigrantes.

Na última hora, 6.800 veículos desceram a serra pela Anchieta e pela Imigrantes, e 2.800 veículos realizaram a subida. Desde as 0h de quinta-feira, 16, até o momento foi registrada a passagem de mais de 135 mil veículos sentido litoral e mais de 72 mil, no sentido São Paulo.

18h30 – O Corredor Norte-Sul registra 8,6 km de engarrafamento, sentido Santana, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Praça da Bandeira.

18h25 – O tráfego segue lento na Rodovia Ayrton Senna, em direção ao Interior, do km 11 ao 25. No sentido São Paulo, o motorista diminui a velocidade entre o km 24 e 19. Em ambos os sentidos, o tráfego é lento devido ao excesso de veículos. Na rodovia Carvalho Pinto, sentido Taubaté, o tráfego é lento do km 128 ao 130, também por excesso de veículos. Na Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o movimento é tranquilo.

18h18 – A pista central da Marginal do Tietê registra 10 km de engarrafamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte dos Remédios até a Ponte da Casa Verde.

18h12 – A Avenida do Estado tem 1,9 km de lentidão, sentido Santana, do Viaduto Vinte e Cinco de Marco até a Rua Tibiriçá.

18h07 – A forte chuva que atinge a cidade de São Paulo deixa algumas regiões em estado de atenção nesta tarde. Às 17h07, a zona norte entrou em atenção por causa da chuva e, às 17h35, o decreto passou a valer para a zona oeste, centro e as marginais do Tietê e do Pinheiros.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), áreas de instabilidade continuam a provocar precipitação forte em toda a zona norte, inclusive na região da Marginal do Tietê. Na região central, assim como na zona oeste, entre da Lapa e Barra Funda, já se observa precipitação moderada. Na zona leste, chove moderadamente nas proximidades do Parque ecológico do Tietê.

18h – O corredor Pacaembu / Mj Natanael / Abraao Ribeiro tem 3,2 km de congestionamento, sentido Marginal, da Rua Alagoas até a Ponte da Casa Verde.

17h46 – A Radial Leste tem 4,7 km de engarrafamento, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até o Viaduto Pires do Rio.

17h38 – A Avenida Marquês de São Vicente registra 1,5 km de trânsito carregado, sentido Barra Funda, da Praça Pascoal Martins até a Avenida Doutor Abraão Ribeiro.

17h35 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 5,6 km de congestionamento, sentido Castelo, da Ponte Cidade Universitária até a Rodovia Castelo Branco.

17h33 – O tráfego segue lento na rodovia Ayrton Senna, em direção ao Interior, do km 11 ao 26. No sentido São Paulo e nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o movimento é tranquilo. A visibilidade é boa em todo trecho concedido.

17h30 – A Avenida dos Bandeirantes tem 1,8 km de tráfego ruim, sentido Marginal, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Santo Amaro.

17h25 – O Corredor Rebouças/ Eusébio Matoso tem 1,2 km de trânsito carregado, sentido centro, do Túnel Maria Carolina até a Avenida Brasil.

17h20 – A Rua da Consolação tem 1,8 km de morosidade, sentido centro, da Avenida Paulista até o acesso à Ligação Leste-Oeste.

17h15 – A Rodovia dos Imigrantes tem congestionamento no sentido litoral vai do km 16 ao km 29 e do km 43 ao km 53, por excesso de veículos. Já pela Anchieta sentido litoral, tanto pela pista norte quanto pela pista sul, há congestionamento do km 45 ao km 55, também por excesso de veículos. Pela Cônego D. Rangoni sentido São Paulo, há congestionamento do km 262 ao km 270. Já no sentido Guarujá, a fila vai do km 270 ao km 268 e do km 251 ao km 248, também por excesso de veículos. Pela Padre Manoel da Nóbrega, lentidão do km 270 ao km 274 no sentido Praia Grande.

17h07 – A Rua das Juntas Provisórias tem 1,9 km de morosidade, sentido Vila Prudente, da Avenida Almira até o Viaduto Grande São Paulo.

17h02 – A Radial Leste registra 1,8 km de tráfego lento, sentido bairro, da Rua Apucarana até o Viaduto Alberto Badra.

16h59 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,8 km de morosidade da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

16h57 -A pista local da Marginal do Tietê tem 10,7 km de fluxo intenso, sentido Ayrton Senna, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte da Casa Verde.

16h52 – O Elevado Costa e Silva tem 2,7 km de lentidão, sentido Penha, da Avenida Francisco Matarazzo até a Rua da Consolação.

16h46 – O tráfego é intenso e com pontos de parada na pista sentido Belo Horizonte da Rodovia Fernão Dias, entre o km 51 e o km 47, na região de Atibaia, devido ao excesso de veículos. Na pista sentido São Paulo, o tráfego segue sem dificuldades.

O tempo é chuvoso entre o km 52, em Atibaia, e o km 90, em Guarulhos. A Concessionária orienta aos usuários para que redobrem a atenção e reduzam a velocidade, devido às pistas molhadas.

16h43 – A cidade tem 125 km de vias congestionadas no momento, sendo que 45 km desse total está concentrado na zona oeste. A zona sul tem 24 km de lentidão, seguida pela zona leste com 22 km, zona norte com 18 km, e centro com 16 km.

16h41 – A pista central da Marginal do Tietê tem 10 km de congestionamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte dos Remédios até a Ponte da Casa Verde.

16h38 – A Avenida Francisco Matarazzo registra 1,9 km de morosidade, sentido centro, da Avenida Pompeia até a Rua Cardoso de Almeida.

16h34 – Na Rodovia Presidente Dutra, o motorista encontra morosidade no sentido Rio de Janeiro, entre o km 231 e o km 227, na pista marginal, em São Paulo. No sentido capital, a via tem lentidão do km 68 ao 70, em Aparecida, em razão de obras na pista. No loca, o tráfego flui pela faixa da esquerda.

16h33 – Há lentidão na pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt, do km 342 ao km 345, na região de Miracatu, devido ao tráfego intenso de veículos. Ainda nesse sentido, há lentidão entre o km 311 e o km 312, na região de São Lourenço da Serra, devido a obras de alargamento da ponte que restringem o tráfego na faixa da direita. O fluxo de veículos segue pela faixa da esquerda. Na pista sentido São Paulo, o tráfego segue sem lentidão, na tarde de hoje.

16h32 – A Rodovia Castelo Branco tem tráfego intenso no sentido capital do km 13 ao km 14, em Osasco. No sentido interior, a rodovia apresenta fluxo intenso do km 16 ao 24, na pista expressa.

16h31 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 22,4 km de engarrafamento, sentido Ayrton Senna, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Imigrante Nordestino.

16h25 – A Rodovia dos Bandeirantes tem trânsito intenso do km 21 ao 32, na pista expressa na região de Caieiras, sentido interior.

16h24 – A Rodovia Ayrton Senna tem engarrafamento no sentido interior do km 11 ao km 24, entre São Paulo e Guarulhos.

16h20 – O motorista que segue em direção ao litoral encontra pontos de lentidão Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) na tarde desta sexta-feira, 17, devido ao excesso de veículos. A Rodovia dos Imigrantes tem morosidade, em direção ao litoral, no trecho de planalto entre o km 24 e km 28, na serra entre o km 47 e km 53 e do km 55 ao km 58.

Na Cônego Domênico Rangoni, o tráfego é lento do km 270 ao km 268, sentido Guarujá, e, no sentido litoral, do km 267 ao km 263, devido carreta quebrada que ocupa a faixa da direita no km 263, em Cubatão.

A Via Anchieta tem lentidão no sentido litoral, do km 54 ao km 55, no acesso a Rodovia do Cônego Domênico Rangoni, em Cubatão.

O SAI opera 7×3 (Operação Descida) desde às 11h, com descida da serra sendo feita pelas pistas sul da Anchieta e da Imigrantes, além da pista norte da Anchieta. Para a subida, o motorista utiliza a pista norte da Imigrantes.

15h40 – A Avenida do Estado registra 1,5 km de morosidade, sentido Santana, do Viaduto Vinte e Cinco de Marco até a Rua São Caetano.

15h30 – A pista local da Marginal do Pinheiros registra 2,7 km de engarrafamento, sentido Castelo, da Ponte Cidade Universitária até a Ponte do Jaguaré.

15h25 – O motorista que segue em direção ao litoral encontra alguns pontos de lentidão devido excesso de veículos nas rodovias que integram o Sistema Anchieta-Imigrantes. Na Rodovia dos Imigrantes em direção ao litoral, o motorista reduz a velocidade no trecho de planalto entre o km 24 e km 28, na serra entre o km 47 e km 53 e do km 55 ao km 58. Na Cônego Domênico Rangoni, o tráfego é lento do km 270 ao km 268, sentido Guarujá, e no sentido Cubatão do km 267 ao km 263 , devido carreta quebrada que ocupa a faixa da direita no km 263. A Via Anchieta tem lentidão no sentido litoral, do km 54 ao km 55, acesso a Rodovia do Cônego Domênico Rangoni.

O SAI opera 7×3 (Operação Descida) desde às 11h, com descida da serra sendo feita pelas pistas sul da Anchieta e da Imigrantes, além da pista norte da Anchieta. Para a subida, o motorista utiliza a pista norte da Imigrantes.

15h20 – O Corredor Norte-Sul tem 2,4 km de congestionamento, sentido Santana, do Viaduto João Jorge Saad até a estação do Metrô Paraíso.

15h09 – A Rodovia dos Bandeirantes tem tráfego intenso, sentido interior, do km 32 ao km 26, na região de Caieiras.

14h50 – A Avenida Aricanduva tem 1,7 km de lentidão, sentido Marginal, da Rua Benedita de Paula Coelho até a Radial Leste-Oeste.

14h30 – A Avenida dos Bandeirantes tem 2 km de lentidão, sentido Imigrantes, da Rua Conceição de Monte Alegre até a Rua Antonio de Macedo Soares.

14h16 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 13 km de engarrafamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte Aricanduva.

14h07 – A RodoviaCônego D. Rangoni permanece com o tráfego lento, no sentido Guarujá do km 270 ao km 268 e do km 252 ao km 248, e no sentido Cubatão do km 264 ao km 270. Padre Manoel da Nóbrega tem lentidão do km 274 ao km 270, sentido litoral sul. A descida da serra pela Anchieta do km 51 ao km 55, região do trevo e do km 59 ao km 60, em Cubatão. A Rodovia dos Imigrantes tem o tráfego intenso, mas fluindo bem nos dois sentidos.

O SAI opera 7×3 (Operação Descida) desde às 11h, com descida da serra sendo feita pelas pistas sul da Anchieta e da Imigrantes, além da pista norte da Anchieta. Para a subida, o motorista utiliza a pista norte da Imigrantes.

Na última hora, 6442 veículos desceram a serra pela Anchieta e pela Imigrantes, e 2288 veículos realizaram a subida. Desde as 0h de quinta-feira (16), até o momento foi registrada a passagem de 97.660 veículos sentido litoral e mais de 60.221, no sentido São Paulo.

13h55 – As psitas central e expressa da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, registram lentidão entre a Rua Azurita e Ponte Julio de Mesquita Neto.

12h24 – Tráfego lento na Cônego D. Rangoni, sentido Guarujá do km 273 ao km 268 e no sentido Cubatão do km 268 ao km 270. Lentidão reflete na região do trevo da Anchieta sul, acesso a Cônego do km 52 ao km 55, por excesso de veículos.

Demais trechos do SAI tem boa fluidez e visibilidade. O SAI opera 7×3 (Operação Descida) desde às 11h, com descida da serra sendo feita pelas pistas sul da Anchieta e da Imigrantes, além da pista norte da Anchieta. Para a subida, o motorista utiliza a pista norte da Imigrantes.

Na última hora, 6492 veículos desceram a serra pela Anchieta e pela Imigrantes, e 2176 realizaram a subida. Desde as 0h de quinta-feira (16), até o momento foi registrada a passagem de 91.218 veículos sentido litoral e mais de 57.933, no sentido São Paulo.

12h11 – A Avenida Vereador José Diniz, sentido Centro, tem lentidão da Rua Ana Catharina Randi até a Rua Vieira de Morais.

12h06 – A pista local da Marginal Tietê, sentido Penha, congestionada entre as Pontes da Casa Verde e Freguesia do Ó.

11h54 – Há lentidão na pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt, do km 348 ao km 353, na região de Miracatu, devido ao tráfego intenso de veículos.

11h40 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem lentidão entre os Viadutos Santo Amaro e João Julião da Costa Aguiar.

11h35 – Implantada Operação Descida no Sistema Anchieta-Imigrantes. Cônego D. Rangoni sentido Guarujá tem lentidão do Km 270 ao km 268, por excesso de veículos. Chegada a santos pela Anchieta permanece com o tráfego lento do km 64 ao Km 65, também por excesso de veículos.

Tráfego normalizado e faixa liberada no Km 21 marginal da Anchieta sentido litoral, interdição aconteceu devido a um capotamento de um carro. O acidente aconteceu por volta das 9h45 e não deixou vítimas.

Demais trechos do SAI tem boa fluidez e visibilidade. O SAI opera 7×3 (Operação Descida), com descida da serra sendo feita pelas pistas sul da Anchieta e da Imigrantes, além da pista norte da Anchieta. Para a subida, o motorista utiliza a pista norte da Imigrantes.

Na última hora, 5816 veículos desceram a serra pela Anchieta e pela Imigrantes, e 2232 realizaram a subida. Desde as 0h de quinta-feira (16), até o momento foi registrada a passagem de 84.726 veículos sentido litoral e mais de 55.757, no sentido São Paulo.

11h15 – Os dois sentidos da Marginal Tietê estão congestionados na região da Casa Verde. Na direção da Penha, lentidão na pista local entre as Pontes da Casa Verde e Freguesia do Ó e do outro lado a pista expressa tem trânsito carregado entre as Pontes da Casa Verde e Cruzeiro do Sul.

10h51 – A pista local da Marginal Pinheiros, sentido Castelo, tem lentidão entre a Rua Quintana e Ponte do Morumbi.

10h49 – O movimento nas principais rodovias que ligam a capital paulista ao interior e ao litoral de São Paulo ainda estava tranquilo por volta das 10h30 desta sexta-feira, 17, véspera de carnaval.

Segundo o Departamento de Estradas e Rodagem (DER), o fluxo de veículos para o litoral pelas rodovias dos Tamoios, Mogi-Bertioga, Rio-Santos e Oswaldo Cruz deve aumentar a partir das 15 horas. Já para o litoral sul do estado, o movimento deve aumentar depois das 13 horas, segundo a concessionária Ecovias, que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes.

No sentido interior, a Rodovia Castelo Branco apresentava lentidão entre os kms 13 e 14, na região de Osasco, na Grande São Paulo, nas duas pistas, por conta do excesso de veículos. Já a Rodovia Raposo Tavares tinha tráfego normal.

A Rodovia dos Bandeirantes, sentido São Paulo, estava congestionada entre os kms 15 e 13, por conta de congestionamentos na Marginal do Tietê. A Rodovia Anhanguera registrava tráfego normal nos dois sentidos. As rodovias Fernão Dias, Régis Bittencourt e presidente Dutra estavam CPM tráfego fluindo normalmente.

10h34 – A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, tem lentidão entre as Pontes da Casa Verde e Cruzeiro do Sul.

10h22 – Capotamento de um carro no Km 21 da marginal da Anchieta sentido litoral, interdita a faixa da esquerda e causa lentidão do km 21 ao km 18. O acidente aconteceu por volta das 9h45 e não deixou vítimas.

O tráfego está lento na chegada a Santos, pela Anchieta do km 64 ao km 65, por excesso de veículos. Demais trechos do SAI tem boa fluidez e visibilidade. O SAI opera em esquema normal 5×5, com descida pela pista sul da Anchieta e pista sul da rodovia dos Imigrantes. Para subir, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

10h05 – O tráfego deve ficar mais carregado na descida da serra do sistema Anchieta-Imigrantes depois das 13 horas, quando estará em vigor a operação descida.

10h03 – Carro capota e interdita faixa da direita na marginal sul, sentido litoral, da Anchieta, no km 21, em São Bernardo. Tráfego fluindo bem.

9h50 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo, com lentidão entre a Rua Verbo Divino e Ponte João Dias, e a local congestionada entre a Rua Quintana e Ponte do Morumbi. São Paulo com 45 kms de filas. Zona sul com 30 kms de lentidão.

9h42 – A Avenida Professor Vicente Rao, sentido Marginal, tem congestionamento entre o Viaduto Santo Amaro e Avenida Washington Luís. São Paulo com 65 kms de filas. Zona sul com 35 kms de lentidão.

9h22 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, está congestionada entre as Pontes Cidade Jardim e Jaguaré. São Paulo com 82 kmsd e filas. Zona sul com 39 kms de lentidão.

9h07 – Duas faixas da Radial Leste, com Avenida Álvaro Ramos, sentido Centro, ainda estão interditadas, provocando um congestionamento de 9 kms, entre a Rua Divinolândia e Viaduto Pires do Rio.

8h46 – Acidente entre quatro veículos de passeio no Km 24 da Ayrton Senna, sentido São Paulo, interdita a faixa da esquerda e causa lentidão do km 25 ao km 24. A colisão deixou três vítimas que não correm risco de morte e uma vítima grave, que foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Itaquá e Hospital Geral de Guarulhos.

Por curiosidade dos motoristas, no sentido inverso da rodovia, rumo ao interior, o tráfego está lento do km 22 ao km 24. Demais trechos seguem com boas condições de tráfego e visibilidade.

8h45 – Há lentidão na pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt, do km 341 ao km 345, na região de Miracatu, devido ao tráfego intenso de veículos.

8h33 – Os dois sentidos do Corredor norte-sul registram trânsito lento. Na direção do Aeroporto, congestionamento entre o Túnel Ayrton Senna e Viaduto Pedroso. Do outro lado, lentidão entre Rua Borges Lagoa e Viaduto João Julião da Costa Aguiar. São Paulo com 72 kms de filas. Zona sul com 39 kms de lentidão.

8h19 – Duas faixas da Radial Leste, com Avenida Álvaro Ramos, sentido Centro, estão interditadas. Um veículo roubado, durante perseguição policial, bateu em vários carros na via até ser abordado.

8h09 – A Avenida Washington Luís, sentido Centro, congestionada entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Avenida Pedro Chaves. São Paulo com 58 kms de lentidão. Zona sul com 27 kms de filas.

8h00 – A pista local da Marginal Tietê, sentido Penha, tem lentidão entre a Rua Brazelisa Alves de Carvalho e Ponte Julio de Mesquita Neto. São Paulo com 54 kms de filas. Zona sul com 22 ksm de lentidão.

7h53 – Radial Leste, sentido Centro, congestionada entre a Rua Wandenkolk e Viaduto Alberto Badra. São Paulo com 45 kms de filas. Zona sul com 17 kms de lentidão.

7h46 – O sentido Santana do Corredor norte-sul tem lentidão entre a Rua Borges Lagoa e Viaduto João Julião da Costa Aguiar. São Paulo com 41 kms de congestionamento. Zona sul com 15 kms de filas.

7h25 – A pista local da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, tem lentidão entre as Pontes Atílio Fontana e Velha Fepasa. São Paulo com 26 kms de lentidão. Zona sul com 11 kms de filas.

6h56 – Avenida Washington Luís, sentido centro, com 1,1 quilômetro de trânsito ruim a partir da rua Takeo Yoshimura.

6h54 – Avenida Juscelino Kubitschek, sentido Ibirapuera, com 1,2 quilômetro a partir do túnel Sebastião Camargo.

6h52 – Corredor Aricanduva, sentido Marginal, com 1,5 quilômetro de tráfego lento entre a Rua Rodeio e a Radial Leste

6h50 – Aumenta para 2,5 quilômetros o acúmulo de trechos de lentidão, entre o metrô Vila Matilde e a chegada à Ligação Leste-Oeste, na pista sentido centro da Radial Leste

6h42 – A Radial Leste tem lentidão de 500 metros, no sentido centro, do metrô Vila Matilde até a Avenida Melchert, em razão de um acidente.

6h23 – Motorista encontra tráfego ruim no sentido São Paulo da Rodovia Raposo Tavares entre os quilômetros 22 e 19, em Cotia, e na chegada à capital a partir do quilômetro 13.

6h15 – Rodovia Ayrton Senna, sentido capital, com tráfego lento entre os quilômetros 23 e 20, em Guarulhos, em razão do excesso de veículos.

6h00 – Acidente entre moto e veículo de passeio bloqueia uma faixa da pista sentido centro da Avenida Conde de Frontin (Radial Leste) junto à Avenida Melchert, próximo ao metrô Vila Matilde.